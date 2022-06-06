Исследователя спецслужб РФ и главреда Agentura.ru Андрея Солдатова объявили в розыск. Его российские счета арестовали Статьи редакции
Предположительно, на него завели уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию.
МВД объявило в федеральный розыск исследователя спецслужб, главного редактора Agentura.ru Андрея Солдатова, следует из информации на сайте ведомства. Журналист сообщил в фейсбуке*, что его счета в российских банках арестовали.
Правозащитник Павел Чиков предположил, что в отношении журналиста завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии по статье 207.3 УК РФ.
«Дело возбуждено 17 марта 2022, дело, предположительно, ведёт ГСУ СКР. Дело, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева [о распространении "фейков" про российскую армию]», — написал Солдатов.
Дела о распространении «фейков» против основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки возбудили в середине мая. Их объявили в розыск и заочно арестовали. Наки ведёт личный ютуб-канал и эфиры на ютуб-канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. Conflict Intelligence Team с 2014 года расследует обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, проект по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.
*Meta, владеющая фейсбуком, признана в России экстремистской организацией
*Алексей Навальный внесён в России в список экстремистов и террористов
Долго ж они собирались так-то. А также охереть, ему 47 - никогда б столько не дала, он выглядит сильно моложе, молодец.
Ну как обычно всё: всем, на кого завели дела, моё уважение, а все, эти дела заведшие, пусть хер за щеку получат - и надеюсь, будут сидеть сами
Великая российская армия нуждается в статье о фейках, где фейки и не фейки, а армия х*йня
Он в России?
Нет, причём уже давно нет
Ну тогда ок. Буду дальше их тг читать.
"Новое дворянство" его и Бороган - отличная книга.