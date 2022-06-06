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Исследователя спецслужб РФ и главреда Agentura.ru Андрея Солдатова объявили в розыск. Его российские счета арестовали Статьи редакции

Предположительно, на него завели уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию.

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Скриншот базы розыска МВД

МВД объявило в федеральный розыск исследователя спецслужб, главного редактора Agentura.ru Андрея Солдатова, следует из информации на сайте ведомства. Журналист сообщил в фейсбуке*, что его счета в российских банках арестовали.

Правозащитник Павел Чиков предположил, что в отношении журналиста завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии по статье 207.3 УК РФ.

«Дело возбуждено 17 марта 2022, дело, предположительно, ведёт ГСУ СКР. Дело, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева [о распространении "фейков" про российскую армию]», — написал Солдатов.

Дела о распространении «фейков» против основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки возбудили в середине мая. Их объявили в розыск и заочно арестовали. Наки ведёт личный ютуб-канал и эфиры на ютуб-канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. Conflict Intelligence Team с 2014 года расследует обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, проект по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.

*Meta, владеющая фейсбуком, признана в России экстремистской организацией

*Алексей Навальный внесён в России в список экстремистов и террористов

#новости #расследования

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6 комментариев
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Рандомный Вбегатель

Долго ж они собирались так-то. А также охереть, ему 47 - никогда б столько не дала, он выглядит сильно моложе, молодец.
Ну как обычно всё: всем, на кого завели дела, моё уважение, а все, эти дела заведшие, пусть хер за щеку получат - и надеюсь, будут сидеть сами

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Чужой Макс
Предположительно, на него завели уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию

Великая российская армия нуждается в статье о фейках, где фейки и не фейки, а армия х*йня

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Dmitry Smirnoff

Он в России?

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Рандомный Вбегатель

Нет, причём уже давно нет

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Dmitry Smirnoff

Ну тогда ок. Буду дальше их тг читать.

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Ganna Olenyeva

"Новое дворянство" его и Бороган - отличная книга.

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