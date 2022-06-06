Похожий эксперимент проводили в Исландии с участием госслужащих — люди работали либо так же, либо лучше, а стресса стало меньше.

Пилотный проект начался 6 июня 2022 года и продлится полгода, пишет CNN Business. В нём участвуют 3300 сотрудников в 70 компаниях из разных сфер — финансовых услуг, общепита и других.

Во время эксперимента работники будут получать свою обычную зарплату, но работать только четыре дня в неделю при обещании «показывать 100% производительность».

Программу проводит некоммерческая организация 4 Day Week Global и аналитический центр Autonomy в партнёрстве с исследователями из Кембриджского и Оксфордского университетов и Бостонского колледжа.

Исследователи, в частности, измерят влияние нового графика работы на уровень производительности, режим сна сотрудников, уровень стресса и другие факторы, отмечает Fortune.

CNN называет пилотный проект в Великобритании крупнейшим в своём роде. До этого крупнейший в мире эксперимент с укороченной рабочей неделей проходил в Исладнии с 2015 по 2019 годы: в нём приняли участие почти 3000 госслужащих из разных сфер. Его результаты признали положительными: продуктивность не снизилась, а люди стали счастливее.