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В Великобритании начался эксперимент с «четырёхдневкой»: 3300 сотрудников из разных компаний будут работать так полгода Статьи редакции

Похожий эксперимент проводили в Исландии с участием госслужащих — люди работали либо так же, либо лучше, а стресса стало меньше.

Пилотный проект начался 6 июня 2022 года и продлится полгода, пишет CNN Business. В нём участвуют 3300 сотрудников в 70 компаниях из разных сфер — финансовых услуг, общепита и других.

Во время эксперимента работники будут получать свою обычную зарплату, но работать только четыре дня в неделю при обещании «показывать 100% производительность».

Программу проводит некоммерческая организация 4 Day Week Global и аналитический центр Autonomy в партнёрстве с исследователями из Кембриджского и Оксфордского университетов и Бостонского колледжа.

Исследователи, в частности, измерят влияние нового графика работы на уровень производительности, режим сна сотрудников, уровень стресса и другие факторы, отмечает Fortune.

CNN называет пилотный проект в Великобритании крупнейшим в своём роде. До этого крупнейший в мире эксперимент с укороченной рабочей неделей проходил в Исладнии с 2015 по 2019 годы: в нём приняли участие почти 3000 госслужащих из разных сфер. Его результаты признали положительными: продуктивность не снизилась, а люди стали счастливее.

#новости #работа

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36 комментариев
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Индийский единорожек88

я тоже работаю четырехдневку. просто в пятницу я забиваю хуй

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Андрей Васильев

минимум до вторника

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Чужой Макс

В России уже можно сказать 4-х дневка

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Sergei Timofeyev

Доколе мы будем в среду работать?

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Гордон Фриман

одним словом русофобы

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Maxitanker

Но ведь при сохранении ЗП, как при пяти днях, это воспринимается как повышение ЗП. Ясен хрен какое-то время работник будет работать бодрее.

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Untiy

Это воспринимается как дополнительный выходной. Вряд-ли работники свою зарплату по дням считают

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Maxitanker

Это дополнительный оплачиваемый выходной. Надо быть глупым, чтобы не заметить 20% халявы.

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ZXC

На 20 процентов больше времени чтоб потратить свою денюжки
Нужно мыслить как капиталист

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Участковый велосипед

Особо замотивированные станут прирабатывать в дополнительный выходной и повысят свои доходы.

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Elena

Там подрабатывать можно до пару сотен фунтов иначе будет налог и не будет никакого толку.

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Ориентированный клуб

А есть варик что они будут работать эти 4 дня с производительностью как за 5, за счёт аля энтузиазма? Ну это как пару месяцев работаешь чуть лучше после повышения зп, а потом снова скатываешься.

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Индийский единорожек88

есть варик что они будут работать как раньше пять дней просто пятый бесплатно

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Maxitanker

Я о том же. Кмк, во время эксперимента надо было зп снижать. Так получится измерить именно влияние времени работы на продуктивность, без погрешности из-за мотивации.

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Polly Mal

Поэтому эксперимент продлится полгода, а не 2 месяца.

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Минувший чувак

РАБотнички, бгг, вся экономика полетит к хуям, скриньте

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Untiy

В Исландии заскринили, все ок

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Чужой Макс
Во время эксперимента работники будут получать свою обычную зарплату, но работать только четыре дня в неделю

Лучше сразу 3 дня и времени больше на перекур и посрать

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Untiy

Та пусть лучше 7 дней и срут дома

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FrozenYogurt

У них там и так каждый месяц по 2-3 public holidays, куда им еще и 4-хдневка. Совсем офигели, белые люди.

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Матвей Коновалов
Paid holidays are not required in the United States by any government regulations.
In 2020, workers in service occupation had an average number of seven days of paid holidays in the United States, while workers in management, business, and financial occupations had an average number of nine days.

https://www.statista.com/statistics/324528/mean-number-of-paid-holidays-for-us-civilian-workers-by-occupation/

Ну а всего public holidays по федеральному закону 11 штук на весь год

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Участковый велосипед

Со Штатами понятно, их потогонный производственный календарь сам по себе легенда. Скажите спасибо, что рожать на пару месяцев отпускают. Но речь, как я понял, о Великобритании.

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Матвей Коновалов

Я ебобо/быстро забыл контекст)

Но в любом случае 24-36 праздничных дней в нигде в UK нет (да и наверное нигде в мире). Гугл говорит о восьми в Англии и Уэльсе, девяти в Шотландии и 10 в Ирландии.

Для сравнения в России праздничных дней 14.

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benny

Не знаю как там, в сша во многих компаниях летом 4-дневка либо сокращённая пятница: максимум 4 часа в день, без созвонов и удаленкой
Типа такие «длинные выходные»

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Минувший чувак

Климат другой. Жарко.

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benny

Скажите это Колорадо и всей левой верхней части Америки)

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Индийский единорожек88

Колорадо это где ватные жуки ?

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Минувший чувак

Это там где у всех колом и радость

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Индийский единорожек88

Верховное колоРадо

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benny

Ага
И там сейчас 50 градусов (~10 Цельсия)

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Индийский единорожек88

десять цельсия в Сибири это сезон купальников на Алтае

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Голубой вагон бежит

Причем только по пятницам!

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Kabanchik

А в чем изюм? Да хоть вообще не работайте, кому не похуй? Тех кто платит фикс за просто хуй уже и не осталось в мире я надеюсь.

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Sergei Timofeyev

Изюм в том, что 4х10, а не 5х8 :)

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Maxitanker

Я глянул в новость, на которую всё ссылались. В 21 году эксперимент был 37.5 часов в неделю на 5 дней или 34 на 4.
На час больше работать 4 дня, зато +1 выходной.

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Sergei Timofeyev

Странно, как-то... на полчаса получается. 4х8 = 32.

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