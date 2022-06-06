Cеть городских СМИ удалила страницы памяти российских военных, погибших в Украине. Суд признал информацию запрещённой Статьи редакции
Данные о военнослужащих отнесли в государственной тайне.
Челябинское издание 74.ru удалило страницу памяти российских военных, погибших в Украине. Об этом сообщила редакция сайта. Страницы памяти также исчезли с сайтов сети городских медиа, в который входят 45 сайтов, включая омское NGS55.ru, краснодарское 93.ru и волгоградское v1.ru.
На страницах памяти публиковали фотографии погибших, сообщения родственников и соболезнования. Военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота обратился в суд, требует признать запретить распространять информацию о погибших на сайте псковского издания 60.ru. Мнение представителя ведомства поддержал Роскомнадзор.
Светлогорский городской суд Калининградской области пришёл к выводу, что список погибших военных на Украине является сведениями, «раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Суд также указал, что эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность. В итоге список погибших на 60.ru признали информацией, запрещённой к распространению на территории РФ.
Ради безопасности журналистов 74.ru и другие городские СМИ медиахолдинга Shkulev Media Holding удалили страницы памяти. «Приносим свои извинения матерям и отцам, женам и детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации на Украине», — говорится в заявлении челябинской редакции.
до разрыва пукана шкребца осталось ноль минут
"раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций"
А так можно было? Или все в ВС РФ стали спецагентами?
Просто геніально. Не цензура, а державна таємниця
Ще одне словечко до новоязу
Лол. И есть же огромная масса людей, кого это вообще не смущает. Такой вот очевидный анти-человеческий поступок. Очевидно мерзкий.
Нужен деанон героев
Ну все, теперь точно потерь не будет, порешали на корню. В соцсетях осталось запретить.
Не война, а спецоперация.
Погибших нет.
Победа близко.
И прочие особенности мышления отечественного чиновника.
Простой русский товарищ мечтает идти с песней по жизни.
Простой русский товарищ видит Россию воссоединённой в счастливой Поднебесной.
У дяди Си нефритовый жезл, а у вора лилипута ботекс между извилинами. Не даёт ему понять отсутствие совести и безнаказанность коррупционеров, что красть у людей преступление.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Родина тебя не только бросит, но и забудет, сынок.
Своих не бросаем и не вспоминаем!
-Ну сдохли и сдохли,чо бухтеть-заявила в своем заявлении представитель прокуратури.
Никто не забыт