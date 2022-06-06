Данные о военнослужащих отнесли в государственной тайне.

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Изображение с сайта v.ru

Челябинское издание 74.ru удалило страницу памяти российских военных, погибших в Украине. Об этом сообщила редакция сайта. Страницы памяти также исчезли с сайтов сети городских медиа, в который входят 45 сайтов, включая омское NGS55.ru, краснодарское 93.ru и волгоградское v1.ru.

На страницах памяти публиковали фотографии погибших, сообщения родственников и соболезнования. Военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота обратился в суд, требует признать запретить распространять информацию о погибших на сайте псковского издания 60.ru. Мнение представителя ведомства поддержал Роскомнадзор.

Светлогорский городской суд Калининградской области пришёл к выводу, что список погибших военных на Украине является сведениями, «раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Суд также указал, что эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность. В итоге список погибших на 60.ru признали информацией, запрещённой к распространению на территории РФ.

Скриншот сайта v.ru