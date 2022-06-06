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Cеть городских СМИ удалила страницы памяти военных РФ, погибших в Украине. Суд отнёс данные к запрещённым к публикации Статьи редакции

Данные о военнослужащих отнесли в государственной тайне.

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Изображение с сайта v.ru

Челябинское издание 74.ru удалило страницу памяти российских военных, погибших в Украине. Об этом сообщила редакция сайта. Страницы памяти также исчезли с сайтов сети городских медиа, в который входят 45 сайтов, включая омское NGS55.ru, краснодарское 93.ru и волгоградское v1.ru.

На страницах памяти публиковали фотографии погибших, сообщения родственников и соболезнования. Военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота обратился в суд, требует признать запретить распространять информацию о погибших на сайте псковского издания 60.ru. Мнение представителя ведомства поддержал Роскомнадзор.

Светлогорский городской суд Калининградской области пришёл к выводу, что список погибших военных на Украине является сведениями, «раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Суд также указал, что эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность. В итоге список погибших на 60.ru признали информацией, запрещённой к распространению на территории РФ.

Скриншот сайта v.ru

Ради безопасности журналистов 74.ru и другие городские СМИ медиахолдинга Shkulev Media Holding удалили страницы памяти. «Приносим свои извинения матерям и отцам, жёнам и детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации на Украине», — говорится в заявлении челябинской редакции.

#новости #медиа

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41 комментарий
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Сибирский дебаркадер

Родина тебя не только бросит, но и забудет, сынок.

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Человек кусает собаку

Кажется, что более мерзких и, что страшнее — подлых времён никогда раньше не было. Но были, да, конечно же были. Просто то, как легко сейчас информация всплывает на поверхность должно было будто предотвращать подобное, что подлецы будут действовать аккуратнее. Но рашке просто по-ху-ю. Любая подлость, любое преступление против человека, любое зло (даже беспричинное) — вот оно, держите.

Фу.

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Snowfall

Времена совка все таки более пиздецовые. немалое кол-во людей, что были в плену у немцев, просто отправляли в лагеря. Не забываем еще про, то ли остров, то ли просто глушь куда "самоваров" отправляли. И многое, многое другое.

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Игорь Херник

И не только не забудет, но и не вспомнит

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Noname

Как можно вообще идти воевать за такую помоешную родину?

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Йолкин

За деньги

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Noname

Так там же и денег нормально не платят.

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Йолкин

Зато сколько обещают!

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alekksandr cherr

если долбойёб без мозга,то и не на такое можно подписаться.

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Michael Konovalov

Одних не спрашивают, у других выбора нет, или на войну или с голоду сдохнешь.

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Noname

Хоть один отказавшийся сдох с голоду? Откуда эти байки?

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Человек кусает собаку

Лол. И есть же огромная масса людей, кого это вообще не смущает. Такой вот очевидный анти-человеческий поступок. Очевидно мерзкий.

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Соросята спасают Темнова

огромной массе война это норма жизни на 4 месяц. Только вот цены сука подросли, а война это похуй

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Виталий Ловачов

Своих не бросаем и не вспоминаем!

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BigDaddy

И вообще, лучше бы на глаза не попадались!

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Экономический Паша
Их там нет.
Не война, а спецоперация.
Погибших нет.
Победа близко.

И прочие особенности мышления отечественного чиновника.

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Памидор

Простой русский товарищ мечтает идти с песней по жизни.
Простой русский товарищ видит Россию воссоединённой в счастливой Поднебесной.
У дяди Си нефритовый жезл, а у вора лилипута ботекс между извилинами. Не даёт ему понять отсутствие совести и безнаказанность коррупционеров, что красть у людей преступление.

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Boris Gaykovich

Китайским традициям воровства и взяточничества русские могут только позавидовать.

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Maxitanker

"раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций"

А так можно было? Или все в ВС РФ стали спецагентами?

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Некачественный русский, 2 из 5

Давно уже.
Когда журналисты начали считать свежие армейские могилы году в 2015, вроде, закон соответствующий быстренько накатали.

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Гордон Фриман

до разрыва пукана шкребца осталось ноль минут

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websnap-

Ничего, вежливые офицеры сейчас покажут этим журналюгам

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Михайло Свiтлицький vs рашизму

Просто геніально. Не цензура, а державна таємниця

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Михайло Свiтлицький vs рашизму

Ще одне словечко до новоязу

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Станислав Вершилло

-Ну сдохли и сдохли,чо бухтеть-заявила в своем заявлении представитель прокуратури.

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Илья Михалков

Никто не забыт

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Чужой Макс
Суд запретил страницы памяти российских военных, погибших в Украине

Нужен деанон героев

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Rodion

Их забыли, а еще про них и не знали.

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Сукин Отец

Примерно теперь становится понятно, по какой методике рассчитывать количество жертв со стороны совка в ВМВ.

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IBAH Ma3ena

Особо любопытные могут прогуляться по близлежащему кладбищу и посмотреть все интересующие ФИО ихтамнетов. Потом и таблички с могил поубирают.

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Бошкотряс Сепультурович

Уёбищные законы, написанные уёбками. Чтобы разгласить гостайну, вообще-то надо иметь к ней допуск. Родственникам погибших его оформляют вместе с получением похоронки — заполняют анкету по форме №5?

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Александр Дворовой

Классно, теперь прощающихся ватников в соцсетях можно под статью подвести

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Анатолий Польский

Ну все, теперь точно потерь не будет, порешали на корню. В соцсетях осталось запретить.

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Red Fox

Никто не забыт, ничто не забыто.

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бавовна

Операция? - строго по плану;
Потери? - а что это? таковых данных не поступало;
Цели супер операции? - секундочку...*шуршит красными папками*;
Цены растут - курс падает, почему? - иностранный агент! пешка госдепа!;

to be continued...

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Dan

А матерей уже сажают за вопросы или ещё нет?

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ХАНТЕР73

Зато ветеранов ВОВ помнят прям пиздеть. Но только павших.

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zheka100pudov

Брось а то утонешь.

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alekksandr cherr

боятся крысы запутинские.

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Владимир Березин

Так ведь недавно хер из госдуры заявлял, что потерь уже нет. Где потери - нет потерь... Они не умерли, их никогда не существовало, этих солдат.

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Ученый паркур

убивай @ запрещай

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