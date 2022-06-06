Илон Маск сообщил о своём праве не завершать сделку с Twitter, если ему не предоставят данные о фейковых аккаунтах Статьи редакции
Акции соцсети упали на 5% после этого заявления.
О том, что Илон Маск может отказаться от приобретения Twitter, если соцсеть не предоставит больше данных о фейковых аккаунтах, стало известно из публичного письма миллиардера и его адвокатов.
Миллиардер повторно запросил у Twitter предоставить ему подробную информацию о спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети.
Юристы Илона Маска подчеркнули, что миллиардер оставляет за собой право не завершать сделку по покупке компании, а также прекратить действие договора о слиянии.
После публикации письма акции Twitter упали на 5,5% до 38,13 доллара. На момент написания заметки стоимость ценных бумаг компании составляла 38,8 доллара.
В мае 2022 года Илон Маск поставил на паузу сделку по покупке Twitter, заявив, что компания должна прояснить ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.
Надеюсь кто-то знакомый его жестко всё это шортит
Так ради этого все и затевалось
Каждый раз одно и то же
Маск роняет твиттер, ууу
Это уже какой-то фсб'шный метод.
Так не покупают соцсети, да и вообще digital сферы.
Twitter это не соцсеть - это помойка. Маска можно с Чичиковым сравнить, но только он отказался покупать мёртвые души
Ну в целом, в этой "помойке" есть живые души, есть копии живых душ, и даже возможность охвата прочитывающих.
Другое дело, что вести Twitter страницу не так просто, в отличии от Instagram.
хомяк крутится лавеха мутится
опять маск пиздежом обвалил чето-там. Ничего нового
тогда дтф он точно не купит
Если Маск купит Д*Ф, то редакции Д*Ф придется начать работать
Сбивает цену, казел
слился
Давайте ещё запостите новость о том, как Маск сходил покакать