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Илон Маск сообщил о своём праве не завершать сделку с Twitter, если ему не предоставят данные о фейковых аккаунтах Статьи редакции

Акции соцсети упали на 5% после этого заявления.

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О том, что Илон Маск может отказаться от приобретения Twitter, если соцсеть не предоставит больше данных о фейковых аккаунтах, стало известно из публичного письма миллиардера и его адвокатов.

Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства по договору о слиянии, что вызывает дополнительные подозрения в том, что компания пытается утаить запрашиваемые данные.

из письма юристов Илона Маска

Миллиардер повторно запросил у Twitter предоставить ему подробную информацию о спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети.

Юристы Илона Маска подчеркнули, что миллиардер оставляет за собой право не завершать сделку по покупке компании, а также прекратить действие договора о слиянии.

После публикации письма акции Twitter упали на 5,5% до 38,13 доллара. На момент написания заметки стоимость ценных бумаг компании составляла 38,8 доллара.

В мае 2022 года Илон Маск поставил на паузу сделку по покупке Twitter, заявив, что компания должна прояснить ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Интернет
Резонанс: Илон Маск покупает твиттер Статьи редакции

Пока одни ждут настоящей свободы слова, другие называют сделку опасной и ищут замену площадке. А остальные раздумывают, как иначе можно было бы потратить 44 миллиарда долларов.

#новости #илонмаск #twitter

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15 комментариев
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Московский

Надеюсь кто-то знакомый его жестко всё это шортит

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Дмитрий Царь

Так ради этого все и затевалось
Каждый раз одно и то же

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Чужой Макс
Акции соцсети упали на 5% после этого заявления

Маск роняет твиттер, ууу

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Василий Дробовский

Это уже какой-то фсб'шный метод.
Так не покупают соцсети, да и вообще digital сферы.

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Дмитрий Щёлоков

Twitter это не соцсеть - это помойка. Маска можно с Чичиковым сравнить, но только он отказался покупать мёртвые души

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Василий Дробовский

Ну в целом, в этой "помойке" есть живые души, есть копии живых душ, и даже возможность охвата прочитывающих.
Другое дело, что вести Twitter страницу не так просто, в отличии от Instagram.

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Соросята спасают Темнова

хомяк крутится лавеха мутится

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Enoxix
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Hfr Olod

опять маск пиздежом обвалил чето-там. Ничего нового

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Roman Sergeevich

тогда дтф он точно не купит

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Автомобильный паркур

Если Маск купит Д*Ф, то редакции Д*Ф придется начать работать

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Гражданин постиронии

Сбивает цену, казел

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Крошечный глобус

слился

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Бронька
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Осторожный ящик

Давайте ещё запостите новость о том, как Маск сходил покакать

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