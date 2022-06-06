Акции соцсети упали на 5% после этого заявления.

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О том, что Илон Маск может отказаться от приобретения Twitter, если соцсеть не предоставит больше данных о фейковых аккаунтах, стало известно из публичного письма миллиардера и его адвокатов.

Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства по договору о слиянии, что вызывает дополнительные подозрения в том, что компания пытается утаить запрашиваемые данные. из письма юристов Илона Маска

Миллиардер повторно запросил у Twitter предоставить ему подробную информацию о спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети.

Юристы Илона Маска подчеркнули, что миллиардер оставляет за собой право не завершать сделку по покупке компании, а также прекратить действие договора о слиянии.

После публикации письма акции Twitter упали на 5,5% до 38,13 доллара. На момент написания заметки стоимость ценных бумаг компании составляла 38,8 доллара.

В мае 2022 года Илон Маск поставил на паузу сделку по покупке Twitter, заявив, что компания должна прояснить ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.