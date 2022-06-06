Апелляционный суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club Статьи редакции
В компании продолжают настаивать, что это не дополнительная услуга, а «плата за функционал сервиса», но суд во второй раз отклоняет апелляцию.
Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.
Ранее Роспотребнадзор удовлетворил жалобу одной из клиенток на то, что компания навязывает обязательные платные услуги, что запрещено законом о защите прав потребителей. Согласно чекам клиентки, за каждый заказ с неё взымали от 1 до 14 рублей в виде сервисного сбора, отказаться от которого невозможно.
Роспотребнадзор оштрафовал Delivery Club и обязал изменить систему. В компании пояснили, что сервисный сбор — это плата за использование сервиса, то есть результата интеллектуальной деятельности, и оспорили решение ведомства в суде. Однако в марте и мае суды нескольких инстанций отклонили апелляцию ответчика.
Delivery Club начал вводить сервисный сбор в тестовом режиме в мае 2021 года, тогда его размер составлял 19 рублей. Позже о таком же нововведении объявили в «Яндекс.Еде». Некоторые пользователи возмущаются решению и либо обращаются в Роспотребнадзор, либо напрямую к сервисам.
Штрафы, конечно - мое почтение: за разглашение данных: 60к, за обязательный сервисный сбор: 10к. Жаль ДеливериКлаб, как бы они не разорились
А вышел с плакатом - плати миллионы за полицию, пожарных, газон..
Рас-рас-рас это харбасс
ребят, ну что такое...
редактор в запое?
Согласен, вообще охуели. Сначала 19, потом 29, сейчас 39.
Большинство ресторанов в DC и так уже с наценкой в 50-100% продают. Какой нахуй сервисный сбор?
не пидораз
Суд второй рас.
Нужно им в суд первой рас обращаться
Бесят. Мало того что на еду наценка, платишь ещё за доставку плюс ещё сервисный сбор. Не дохера ли?
яндекс тупо берет 139 (за доставку) у меня например, пункт выдачи в 600м от дома
деливери берет 39 за сервисный сбор но доставка бесплатна
У меня Яндекс берет 29 рублей сервисного сбора. Доставка бесплатная.
Я бы объяснил, почему я переплачиваю им, если у каждого ресторана есть своя курьерская служба, но тогда придётся некоторые особенности раскрыть, и сложив два и два - можно сдеанонить меня
Кому ты нужен-то, лол
Росгвардейцам.
у меня 39 удерживают!!
Это просто они глубже протолкнули, раньше меньше было
ну ПРО подписка топ
Согласен
жду когда отменят
Я чёт не понимаю. Деливери этож на 100% мейл.
Это типа твист такой что мол «мы и своих ебем и у нас суд независимый» и гражданочке мы выплатим 10к?
Полу-сбер, полу-мэйл
Лол идиоты. Они берут комиссию с продавцов, а потом ещё с покупателя, который уже оплачивает первую. Не удивлюсь, если и курьеры не полностью получают те деньги, что указаны в графе «доставка». Человек который это придумал «гений», конечно, который решил, что может намутить ещё миллионов из воздуха.
Пхпхпхпх нет конечно, курьеры не получают цены доставки. Там чёт типа фикса + какая-то сумма в зависимости от ресторана и дальности.
И когда Яндекс повышает доставку из-за "высокого спроса" курьеры тоже не все эти деньги получают, а лишь часть
Дожимают пока