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Апелляционный суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club Статьи редакции

В компании продолжают настаивать, что это не дополнительная услуга, а «плата за функционал сервиса», но суд во второй раз отклоняет апелляцию.

Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

Ранее Роспотребнадзор удовлетворил жалобу одной из клиенток на то, что компания навязывает обязательные платные услуги, что запрещено законом о защите прав потребителей. Согласно чекам клиентки, за каждый заказ с неё взымали от 1 до 14 рублей в виде сервисного сбора, отказаться от которого невозможно.

Роспотребнадзор оштрафовал Delivery Club и обязал изменить систему. В компании пояснили, что сервисный сбор — это плата за использование сервиса, то есть результата интеллектуальной деятельности, и оспорили решение ведомства в суде. Однако в марте и мае суды нескольких инстанций отклонили апелляцию ответчика.

Delivery Club начал вводить сервисный сбор в тестовом режиме в мае 2021 года, тогда его размер составлял 19 рублей. Позже о таком же нововведении объявили в «Яндекс.Еде». Некоторые пользователи возмущаются решению и либо обращаются в Роспотребнадзор, либо напрямую к сервисам.

#новости #deliveryclub #суды

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Крошечный глобус

Штрафы, конечно - мое почтение: за разглашение данных: 60к, за обязательный сервисный сбор: 10к. Жаль ДеливериКлаб, как бы они не разорились

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Беспонтовый пирожок

А вышел с плакатом - плати миллионы за полицию, пожарных, газон..

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Explosive Magic

Рас-рас-рас это харбасс

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Мне только спросить
суд (во) второй рас(з)

ребят, ну что такое...
редактор в запое?

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Yggdrasil

Согласен, вообще охуели. Сначала 19, потом 29, сейчас 39.
Большинство ресторанов в DC и так уже с наценкой в 50-100% продают. Какой нахуй сервисный сбор?

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Прошлый паркур
второй рас

не пидораз

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Егор Гаврилов

Суд второй рас.

Нужно им в суд первой рас обращаться

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Однако здравствуйте

Бесят. Мало того что на еду наценка, платишь ещё за доставку плюс ещё сервисный сбор. Не дохера ли?

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Прошлый паркур

яндекс тупо берет 139 (за доставку) у меня например, пункт выдачи в 600м от дома
деливери берет 39 за сервисный сбор но доставка бесплатна

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Glory to Ukraine

У меня Яндекс берет 29 рублей сервисного сбора. Доставка бесплатная.
Я бы объяснил, почему я переплачиваю им, если у каждого ресторана есть своя курьерская служба, но тогда придётся некоторые особенности раскрыть, и сложив два и два - можно сдеанонить меня

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Nick Rosenberg

Кому ты нужен-то, лол

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Glory to Ukraine

Росгвардейцам.

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Nick Rosenberg
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Соросята спасают Темнова

у меня 39 удерживают!!

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Максим Соколовский

Это просто они глубже протолкнули, раньше меньше было

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Соросята спасают Темнова

ну ПРО подписка топ

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Максим Соколовский

Согласен

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Соросята спасают Темнова

жду когда отменят

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Чувак против войны

Я чёт не понимаю. Деливери этож на 100% мейл.

Это типа твист такой что мол «мы и своих ебем и у нас суд независимый» и гражданочке мы выплатим 10к?

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Косолар Оголы

Полу-сбер, полу-мэйл

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neolol

Лол идиоты. Они берут комиссию с продавцов, а потом ещё с покупателя, который уже оплачивает первую. Не удивлюсь, если и курьеры не полностью получают те деньги, что указаны в графе «доставка». Человек который это придумал «гений», конечно, который решил, что может намутить ещё миллионов из воздуха.

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Упоротый Голубь

Пхпхпхпх нет конечно, курьеры не получают цены доставки. Там чёт типа фикса + какая-то сумма в зависимости от ресторана и дальности.
И когда Яндекс повышает доставку из-за "высокого спроса" курьеры тоже не все эти деньги получают, а лишь часть

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Упоротый Голубь

Дожимают пока

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