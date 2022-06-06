В компании продолжают настаивать, что это не дополнительная услуга, а «плата за функционал сервиса», но суд во второй раз отклоняет апелляцию.

Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

Ранее Роспотребнадзор удовлетворил жалобу одной из клиенток на то, что компания навязывает обязательные платные услуги, что запрещено законом о защите прав потребителей. Согласно чекам клиентки, за каждый заказ с неё взымали от 1 до 14 рублей в виде сервисного сбора, отказаться от которого невозможно.

Роспотребнадзор оштрафовал Delivery Club и обязал изменить систему. В компании пояснили, что сервисный сбор — это плата за использование сервиса, то есть результата интеллектуальной деятельности, и оспорили решение ведомства в суде. Однако в марте и мае суды нескольких инстанций отклонили апелляцию ответчика.

Delivery Club начал вводить сервисный сбор в тестовом режиме в мае 2021 года, тогда его размер составлял 19 рублей. Позже о таком же нововведении объявили в «Яндекс.Еде». Некоторые пользователи возмущаются решению и либо обращаются в Роспотребнадзор, либо напрямую к сервисам.