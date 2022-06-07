Вероятные новые цвета бренда — зелёный, оранжевый и красный.

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О двух заявках на регистрацию логотипов сообщило агентство новостей «Москва». В компании подтвердили, что это возможные новые логотипы бренда, а зелёный, красный и оранжевый — возможные новые фирменные цвета.

Рестораны сети начнут открываться под новым брендом 12 июня. Уже зарегистрированы товарные знаки «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».

Новый владелец планирует запустить всю сеть из 840 ресторанов за два месяца.