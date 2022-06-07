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vc.ru

Новый владелец сети McDonald’s в России подал заявки на регистрацию логотипов Статьи редакции

Вероятные новые цвета бренда — зелёный, оранжевый и красный.

О двух заявках на регистрацию логотипов сообщило агентство новостей «Москва». В компании подтвердили, что это возможные новые логотипы бренда, а зелёный, красный и оранжевый — возможные новые фирменные цвета.

Рестораны сети начнут открываться под новым брендом 12 июня. Уже зарегистрированы товарные знаки «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».

Новый владелец планирует запустить всю сеть из 840 ресторанов за два месяца.

#новости

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27 комментариев
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Опасный лолипоп

Сразу видно, что дизайнили не профессионалы.

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Закомплексованная Душа

Лучше бы это сделали, хотя бы креативно

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Детский Орзэмэс

Голосуем за Навального!

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Sergei Timofeyev

Это цвета формы мака, если что. )

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Детский Орзэмэс
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Гражданин постиронии

🤔
Раз уж пиздите, то и с цветовыми решениями, а не меняйте их на эту блевоту ебаную.

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Закомплексованная Душа

Они у ворнер мьюзик спиздили

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Andrew

Ещё на лого Мариотт чем-то похоже

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Непонятный Даниль

Я тоже так подумала, кстати

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Эмоциональный кран
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Йолкин

Все правильно, только жопу перевернуть нужно

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Минувший каякер

Это залупа

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Минувший каякер

Годно, жаль не доросли до такого

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Параллельный историк

Лучше бы Иронову отдали, честное слово

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Соросята спасают Темнова

@Тот самый авку подвезли

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Теоретический холод

Хуйня. Переделывайте.

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Детский Орзэмэс

Доплачивай

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Закомплексованная Душа

Походу не только айтишники, но и дизайнеры все уехали

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Хенрик Квинто
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Katebir

Магнолия на фоне этого колхоза выглядит как вип-бутик

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Mika Shmalish

Уровень провинциальной тошниловки

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Alex Blake

Тут тоже небось говноконтора Лебедева замешана?

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Закомплексованная Душа

Я не фанат Лебедева, но даже они такое говно бы не сделали

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Stan Majors

Жуй и п#%дуй было б хорошим названием

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Непонятный Даниль

Все херня, переделывай

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Иван Бурданов

С такой цветовой гаммой им нужен соответствующий слоган, я считаю.
Щось накшталт

«Тоскливо и безнадежно»
«Уныние и грусть»
«Свет в конце туннеля не появится»
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Славой Жижек

Блёвбургер какой-то

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