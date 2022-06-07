Новый владелец сети McDonald’s в России подал заявки на регистрацию логотипов Статьи редакции
Вероятные новые цвета бренда — зелёный, оранжевый и красный.
О двух заявках на регистрацию логотипов сообщило агентство новостей «Москва». В компании подтвердили, что это возможные новые логотипы бренда, а зелёный, красный и оранжевый — возможные новые фирменные цвета.
Рестораны сети начнут открываться под новым брендом 12 июня. Уже зарегистрированы товарные знаки «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».
Новый владелец планирует запустить всю сеть из 840 ресторанов за два месяца.
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Сразу видно, что дизайнили не профессионалы.
Лучше бы это сделали, хотя бы креативно
Голосуем за Навального!
Это цвета формы мака, если что. )
🤔
Раз уж пиздите, то и с цветовыми решениями, а не меняйте их на эту блевоту ебаную.
Они у ворнер мьюзик спиздили
Ещё на лого Мариотт чем-то похоже
Я тоже так подумала, кстати
Все правильно, только жопу перевернуть нужно
Это залупа
Годно, жаль не доросли до такого
Лучше бы Иронову отдали, честное слово
@Тот самый авку подвезли
Хуйня. Переделывайте.
Доплачивай
Походу не только айтишники, но и дизайнеры все уехали
Магнолия на фоне этого колхоза выглядит как вип-бутик
Уровень провинциальной тошниловки
Тут тоже небось говноконтора Лебедева замешана?
Я не фанат Лебедева, но даже они такое говно бы не сделали
Жуй и п#%дуй было б хорошим названием
Все херня, переделывай
С такой цветовой гаммой им нужен соответствующий слоган, я считаю.«Тоскливо и безнадежно»
Щось накшталт
«Уныние и грусть»
«Свет в конце туннеля не появится»
Блёвбургер какой-то