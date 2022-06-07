Топ-менеджеры VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря Статьи редакции
Габриелян и Мерзляков пропал вечером 6 июня.
- «Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили в пресс-службе VK.
- О происшествии сообщили представители Союза оленеводов Ненецкого автономного округа. Четыре человека на двух вездеходах ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница машины перевернулись, и «их потащило в море».
- Два человека, в том числе жена Габриеляна, выбрались на берег. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков пропали.
- С 2005 года Габриелян был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group, сообщает «Интерфакс». В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте 2022 года Габриелян вошел в совет директоров компании.
- Сергей Мерзляков работал в VK директором по закупкам.
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Что-то часто топ-менеджеры стали гибнуть
Какие-такие чистки? Никаких чисток нет.
Но, позвольте, как же они служили в очистке?!
Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
Чёрный воронок не приедет
умеют думать, в рашке такие не нужны
слишком высоко забрались
VK для нормального человека не существует.
А порно?
А что плохого в порно?
Ничего, но оно в ВК.:(
ФСБ тут не при чем, да да
ФСБ начали работать с физикой?
Это не сложно. Берешь что-то калибром побольше...
Давно уже, ты думаешь «Ф» в «ФСБ» что обозначает?
Сталин задавил Михоэлса грузовиком, не вижу никаких проблем инсценировать несчастный случай.
да, но причем тут вконтакте. они ведь давно провластные
Тоже аргумент...
Ага, в РФ погибнуть по глупости может только бедный, а богатые и влиятельные умирают только от рук ФСБ, так и запишем.
ФСБ помогают физике
яка сумна новина
Поехали покатаемся на вездеходах в ненецком округе.
Да все нормально будет я сто раз так делал.
штош. никаких эмоций вообще
Карма
🤔
Месть Дурова
Или напутствие сына Кириенко
-
А пока реально выглядит как несчастный случай
Вот просто так два внедорника взяли и синхронно перевернулись?
Вьіглятит как тупость, как будто они отановились посредине реки и стояли ждали волну. Или еще хуже, они наехали по очереди на один и тот же камень...
После истории гибели Игоря Коропова я перестала приписывать спецслужбам то, что можно объяснить человеческой глупостью)
После истории про десять негритят я перестал чего-то там траляля.
глава МЧС Евгений Зиничев туда же, умереть очень легко
В середине февраля еще какой-то большой насиловик под звенигородский лед случайно упал.
В раиси топ менеджеры долго не живут.
Уволились
Ну надо же.. вот неповезло то как... какая невосполнимая потеря
Зачем летом ехать на Чёрное море, когда есть Белое.
Яко сумна новина
Что происходит?
А что, просто плыл и вдруг решил опрокинуться?
Просто попил чайку. Или водички.
Со всеми может случиться.
Когда думаешь , что ты властитель душь .....природа напоминает и некоторых ставит на место.
Ну как поплавали?
импортазаместились