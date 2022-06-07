Новости
vc.ru

Топ-менеджеры VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря Статьи редакции

Габриелян и Мерзляков пропал вечером 6 июня.

  • «Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили в пресс-службе VK.
  • О происшествии сообщили представители Союза оленеводов Ненецкого автономного округа. Четыре человека на двух вездеходах ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница машины перевернулись, и «их потащило в море».
  • Два человека, в том числе жена Габриеляна, выбрались на берег. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков пропали.
  • С 2005 года Габриелян был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group, сообщает «Интерфакс». В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте 2022 года Габриелян вошел в совет директоров компании.
  • Сергей Мерзляков работал в VK директором по закупкам.

#новости #vk

1516 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
Детский Орзэмэс

Что-то часто топ-менеджеры стали гибнуть

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

Какие-такие чистки? Никаких чисток нет.

Ответить
Развернуть ветку
Кузькин отец

Но, позвольте, как же они служили в очистке?!

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

Ответить
Развернуть ветку
ZXC

Чёрный воронок не приедет

Ответить
Развернуть ветку
dtisigxizzdidzi

умеют думать, в рашке такие не нужны

Ответить
Развернуть ветку
Хлопак

слишком высоко забрались

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

VK для нормального человека не существует.

Ответить
Развернуть ветку
Петербургский Кирилл

А порно?

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

А что плохого в порно?

Ответить
Развернуть ветку
Петербургский Кирилл

Ничего, но оно в ВК.:(

Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

ФСБ тут не при чем, да да

Ответить
Развернуть ветку
КтоТы

ФСБ начали работать с физикой?

Ответить
Развернуть ветку
Йолкин

Это не сложно. Берешь что-то калибром побольше...

Ответить
Развернуть ветку
Параллельный историк

Давно уже, ты думаешь «Ф» в «ФСБ» что обозначает?

Ответить
Развернуть ветку
JilaNis

Сталин задавил Михоэлса грузовиком, не вижу никаких проблем инсценировать несчастный случай.

Ответить
Развернуть ветку
sf

да, но причем тут вконтакте. они ведь давно провластные

Ответить
Развернуть ветку
JilaNis

Тоже аргумент...

Ответить
Развернуть ветку
КтоТы

Ага, в РФ погибнуть по глупости может только бедный, а богатые и влиятельные умирают только от рук ФСБ, так и запишем.

Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

ФСБ помогают физике

Ответить
Развернуть ветку
Хлопак

яка сумна новина

Ответить
Развернуть ветку
Трудящийся теркин30см

Поехали покатаемся на вездеходах в ненецком округе.
Да все нормально будет я сто раз так делал.

Ответить
Развернуть ветку
Чатланин

штош. никаких эмоций вообще

Ответить
Развернуть ветку
Alex Blake

Карма

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D

🤔

Ответить
Развернуть ветку
Генномодифицированный голуб

Месть Дурова

Ответить
Развернуть ветку
Минувший каякер

Или напутствие сына Кириенко
-
А пока реально выглядит как несчастный случай

Ответить
Развернуть ветку
Генномодифицированный голуб

Вот просто так два внедорника взяли и синхронно перевернулись?
Вьіглятит как тупость, как будто они отановились посредине реки и стояли ждали волну. Или еще хуже, они наехали по очереди на один и тот же камень...

Ответить
Развернуть ветку
Элонви

После истории гибели Игоря Коропова я перестала приписывать спецслужбам то, что можно объяснить человеческой глупостью)

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

После истории про десять негритят я перестал чего-то там траляля.

Ответить
Развернуть ветку
дорогой БРАТ Донателло

глава МЧС Евгений Зиничев туда же, умереть очень легко

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

В середине февраля еще какой-то большой насиловик под звенигородский лед случайно упал.

Ответить
Развернуть ветку
Гражданин постиронии

В раиси топ менеджеры долго не живут.

Ответить
Развернуть ветку
Россию не спасти

Уволились

Ответить
Развернуть ветку
George Clooney

Ну надо же.. вот неповезло то как... какая невосполнимая потеря

Ответить
Развернуть ветку
Специализированный завод

Зачем летом ехать на Чёрное море, когда есть Белое.

Ответить
Развернуть ветку
Черт из табакеркИ

Яко сумна новина

Ответить
Развернуть ветку
Фархад Азимов

Что происходит?

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

А что, просто плыл и вдруг решил опрокинуться?

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

Просто попил чайку. Или водички.

Со всеми может случиться.

Ответить
Развернуть ветку
Man

Когда думаешь , что ты властитель душь .....природа напоминает и некоторых ставит на место.

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Ну как поплавали?

Ответить
Развернуть ветку
Exorcist

импортазаместились

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null