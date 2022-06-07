Клиенты сервиса экспресс-доставки СДЭК подали иск из-за утечки данных Статьи редакции
Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека.
Коллективный иск подан 6 июня в Центральный районный суд Новосибирска, где зарегистрирован ответчик, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представляющую интересы истцов компанию DestraLegal.
Претензии связаны с утечкой персональных данных клиентов в конце февраля. В открытом доступе оказались две таблицы с именами и фамилиями, номерами телефонов, адресами и другими данными пользователей сервиса. В одном файле было 466 миллионов строк, во втором — 822 миллионов.
В иске участвуют 22 клиента СДЭК, более 100 пользователей отправили заявки на присоединение к коллективному иску. Они требуют компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей каждому.
СДЭК подтвердил факт взлома и объяснил утечку хакерской атакой по политическим причинам. Позже данные из базы сервиса появились на отдельном сайте вместе с информацией «Яндекс.Еды», ГИБДД, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна». На момент публикации в компании не прокомментировали будущее разбирательство.Клиенты «Яндекс.Еды» тоже подали коллективный иск после утечки. В нём участвовали 33 человека, сумма компенсации на каждого также составляла 100 тысяч рублей.
Это не те клиенты, о которых я подумал?
Я запрещаю вам думать о тех клиентах
Ты что, Господь?
нет. это все те кого слили на прекрасном сайте блять))
100000 каждому? 60000 в пользу правительства и идите нахуй
Как вариант по 600₽ на физиономию.
Даю 300 и держи фотку днровского ополченца на шествии бессмертного полка
Без денег, но случайным образом раздать лут, который на стороне получателя отказались оплачивать.
Надеюсь мне достанется чья-то украденная коллекция резиновых членов
Ты даже не почувствуешь разницу
Почему же, там, скорее всего, будут диаметры для начинающих
Не дели шкуру неубитого медведя!
ебучие течки данных.
хочется сменить фамилию, номер, банк и уехать жить в казахстан...........
Крэкс, пэкс, сдэкс - и данные в инете (а мать в канаве)
скажите им, что они не в Америке и такое у нас не работает
шарше ля орлан-10 в югре
Ага, они для этого и хранят данные в рф, чтобы каждому лоху потом по 100к платить