Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека.

Коллективный иск подан 6 июня в Центральный районный суд Новосибирска, где зарегистрирован ответчик, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представляющую интересы истцов компанию DestraLegal.

Претензии связаны с утечкой персональных данных клиентов в конце февраля. В открытом доступе оказались две таблицы с именами и фамилиями, номерами телефонов, адресами и другими данными пользователей сервиса. В одном файле было 466 миллионов строк, во втором — 822 миллионов.

В иске участвуют 22 клиента СДЭК, более 100 пользователей отправили заявки на присоединение к коллективному иску. Они требуют компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей каждому.

СДЭК подтвердил факт взлома и объяснил утечку хакерской атакой по политическим причинам. Позже данные из базы сервиса появились на отдельном сайте вместе с информацией «Яндекс.Еды», ГИБДД, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна». На момент публикации в компании не прокомментировали будущее разбирательство.Клиенты «Яндекс.Еды» тоже подали коллективный иск после утечки. В нём участвовали 33 человека, сумма компенсации на каждого также составляла 100 тысяч рублей.