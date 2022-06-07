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Клиенты сервиса экспресс-доставки СДЭК подали иск из-за утечки данных Статьи редакции

Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека.

Коллективный иск подан 6 июня в Центральный районный суд Новосибирска, где зарегистрирован ответчик, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представляющую интересы истцов компанию DestraLegal.

Претензии связаны с утечкой персональных данных клиентов в конце февраля. В открытом доступе оказались две таблицы с именами и фамилиями, номерами телефонов, адресами и другими данными пользователей сервиса. В одном файле было 466 миллионов строк, во втором — 822 миллионов.

В иске участвуют 22 клиента СДЭК, более 100 пользователей отправили заявки на присоединение к коллективному иску. Они требуют компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей каждому.

СДЭК подтвердил факт взлома и объяснил утечку хакерской атакой по политическим причинам. Позже данные из базы сервиса появились на отдельном сайте вместе с информацией «Яндекс.Еды», ГИБДД, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна». На момент публикации в компании не прокомментировали будущее разбирательство.Клиенты «Яндекс.Еды» тоже подали коллективный иск после утечки. В нём участвовали 33 человека, сумма компенсации на каждого также составляла 100 тысяч рублей.

#новости #сдэк

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18 комментариев
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Параллельный историк

Это не те клиенты, о которых я подумал?

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Элементарный микрофон

Я запрещаю вам думать о тех клиентах

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Детский Орзэмэс

Ты что, Господь?

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God Damn

нет. это все те кого слили на прекрасном сайте блять))

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Игорь Херник

100000 каждому? 60000 в пользу правительства и идите нахуй

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Ученый паркур

Как вариант по 600₽ на физиономию.

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Игорь Херник

Даю 300 и держи фотку днровского ополченца на шествии бессмертного полка

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Ученый паркур

Без денег, но случайным образом раздать лут, который на стороне получателя отказались оплачивать.

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Игорь Херник

Надеюсь мне достанется чья-то украденная коллекция резиновых членов

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Ученый паркур

Ты даже не почувствуешь разницу

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Игорь Херник

Почему же, там, скорее всего, будут диаметры для начинающих

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Ученый паркур

Не дели шкуру неубитого медведя!

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God Damn

ебучие течки данных.
хочется сменить фамилию, номер, банк и уехать жить в казахстан...........

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Транспортный фитиль

Крэкс, пэкс, сдэкс - и данные в инете (а мать в канаве)

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Игорь Херник
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Красивый хот-дог

скажите им, что они не в Америке и такое у нас не работает

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Андрей Лагутин

шарше ля орлан-10 в югре

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Приятный ключ

Ага, они для этого и хранят данные в рф, чтобы каждому лоху потом по 100к платить

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