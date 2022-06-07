12 офицеров понесли за это ответственность, утверждает он.

За отправку срочников на военные действия в Украине привлекли к ответственности около 12 офицеров. Об этом в Совете Федерации заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев, передают «Интерфакс» и РБК.

Согласно данным по по надзору Западного военного округа, утверждает Егиев, около 600 военнослужащих по призыву отправили в Украину. По словам военного прокурора, всех вернули в «кратчайшие сроки».

«По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования, и по результатам были приняты меры дисциплинарного (реагирования), и вопросы даже с увольнением с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения», — добавил Егиев.

О том, что на Украине «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы», 9 марта сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В тот же день Владимир Путин распорядился провести проверку и найти виновных в отправке срочников в Украину.

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