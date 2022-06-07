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Свиное Рыло

Военный прокурор Западного округа: к участию в военных действиях в Украине привлекли 600 российских солдат-срочников Статьи редакции

12 офицеров понесли за это ответственность, утверждает он.

За отправку срочников на военные действия в Украине привлекли к ответственности около 12 офицеров. Об этом в Совете Федерации заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев, передают «Интерфакс» и РБК.

Согласно данным по по надзору Западного военного округа, утверждает Егиев, около 600 военнослужащих по призыву отправили в Украину. По словам военного прокурора, всех вернули в «кратчайшие сроки».

«По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования, и по результатам были приняты меры дисциплинарного (реагирования), и вопросы даже с увольнением с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения», — добавил Егиев.

О том, что на Украине «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы», 9 марта сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В тот же день Владимир Путин распорядился провести проверку и найти виновных в отправке срочников в Украину.

#новости #конфликтнаукраине #армия

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Материал дополнен редакцией
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22 комментария
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Огромный Филипп
срочники были возвращены в военные части «в кратчайшие сроки».

Груз-200??

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Агент Купер скучает за кофе

Отправили СДЭКом

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ИгорьOK

Поскольку у них не было достаточного боевого опыта, они довольно быстро вернулись обратно в военные части)

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Транспортный фитиль

По военным частям

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Публичный Влад

Их части вернули обратно.

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Публичный Влад
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Игорь Херник
были приняты меры дисциплинарного (реагирования), и вопросы даже с увольнением

Даже, ДАЖЕ, ДАЖЕ С УВОЛЬНЕНИЕМ. Увольнения и люстрации за такое (опустим момент заведомой санкционированности отправки срочников и показательности этой вот порки для плебса) должны быть в порядке вещей, а не ДАЖЕ

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Анатолий Польский

Не удивлюсь, если потом через суд еще и вернут должности.

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Рекламный татарин

Многие хотят уволиться с контракта, но им не дают (погуглите). Так что может быть и обратное — отправят побольше срочников, чтобы, наконец, уволили.

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olsen

Говорят 600
Значит 6000

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Николай Колчин

А это с учётом "Москвы" или нет?

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Pierre Duck

Надеюсь, что всех убили)

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Публичный Влад

ААА! ГОВОРЯЩАЯ КОРОВА!

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Красивый космос

Ёбнутый?

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Андрей Васильев

200й - мертвый
300й - раненый
600й - срочник (временно живой)

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Sig Sauer

600 это Мерседес

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Игорь Херник

Военнослужащий люксус-класса

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Некачественный русский, 2 из 5
порядка 12 офицеров

Какого порядка? Это сколько? Математики - фас!

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Johnny Lebowski

Двенадцатый порядок в десятичной системе счисления - это от одного до 10 триллионов. В двоичной выглядит реалистичнее - от 4096 до 8192.

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Некачественный русский, 2 из 5

Какая необычная трактовка.

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Александр Сирота
всех вернули в «кратчайшие сроки».

остальные будут поступать по мере их уничтожения или взятия в плен, пока они числятся дезертирами

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Публичный Влад

Vрёт и пиZдит.

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