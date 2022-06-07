Военный прокурор Западного округа: к участию в военных действиях в Украине привлекли 600 российских солдат-срочников Статьи редакции
12 офицеров понесли за это ответственность, утверждает он.
За отправку срочников на военные действия в Украине привлекли к ответственности около 12 офицеров. Об этом в Совете Федерации заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев, передают «Интерфакс» и РБК.
Согласно данным по по надзору Западного военного округа, утверждает Егиев, около 600 военнослужащих по призыву отправили в Украину. По словам военного прокурора, всех вернули в «кратчайшие сроки».
«По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования, и по результатам были приняты меры дисциплинарного (реагирования), и вопросы даже с увольнением с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения», — добавил Егиев.
О том, что на Украине «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы», 9 марта сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В тот же день Владимир Путин распорядился провести проверку и найти виновных в отправке срочников в Украину.
Груз-200??
Отправили СДЭКом
Поскольку у них не было достаточного боевого опыта, они довольно быстро вернулись обратно в военные части)
По военным частям
Их части вернули обратно.
Даже, ДАЖЕ, ДАЖЕ С УВОЛЬНЕНИЕМ. Увольнения и люстрации за такое (опустим момент заведомой санкционированности отправки срочников и показательности этой вот порки для плебса) должны быть в порядке вещей, а не ДАЖЕ
Не удивлюсь, если потом через суд еще и вернут должности.
Многие хотят уволиться с контракта, но им не дают (погуглите). Так что может быть и обратное — отправят побольше срочников, чтобы, наконец, уволили.
Говорят 600
Значит 6000
А это с учётом "Москвы" или нет?
Надеюсь, что всех убили)
ААА! ГОВОРЯЩАЯ КОРОВА!
Ёбнутый?
200й - мертвый
300й - раненый
600й - срочник (временно живой)
600 это Мерседес
Военнослужащий люксус-класса
Какого порядка? Это сколько? Математики - фас!
Двенадцатый порядок в десятичной системе счисления - это от одного до 10 триллионов. В двоичной выглядит реалистичнее - от 4096 до 8192.
Какая необычная трактовка.
остальные будут поступать по мере их уничтожения или взятия в плен, пока они числятся дезертирами
Vрёт и пиZдит.