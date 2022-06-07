Дорога проходит через Мариуполь.

Российские власти открыли автомобильное сообщение с территории страны через материковую часть Украины в Крым. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Коммерсантъ».

Трасса из Ростова-на-Дону в Крым проходит через Мариуполь (мимо комбината «Азовсталь»), а также Бердянск и Мелитополь.

По словам Шойгу, созданы условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках, передаёт ТАСС.