Шойгу объявил об открытии автомобильного движения из России через материковую часть Украины в Крым Статьи редакции
Дорога проходит через Мариуполь.
Российские власти открыли автомобильное сообщение с территории страны через материковую часть Украины в Крым. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Коммерсантъ».
Трасса из Ростова-на-Дону в Крым проходит через Мариуполь (мимо комбината «Азовсталь»), а также Бердянск и Мелитополь.
По словам Шойгу, созданы условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках, передаёт ТАСС.
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«Для увеселения длинной скучной поездки вас иногда будут немного обстреливать»
Так и задумано
Могут отправить на бесплатный концерт к Кобзону, встречу с героем ДНР Моторолой и прославленным генералом Кутузовым
А помните в первой части «О чем говорят мужчины» герои ехали из Москвы в Киев. Какое охуенное время
в Одесу же
в одессу, вроде, чет у моря
Они остановку в Киеве делали
В кино и не такую фантастику можно увидеть.
2010 был фантастичен, дааа, жесть, конечно
А я напоминаю, что мы живём в 2022, подписывайтесь на психотерапевта, ставьте антидепрессанты у кровати и жмите антистресс
К сожалению не знаю чем тебе помочь, брат
Я сам себе помог. И сегодня вечером тоже помогу
Базируешь
И есть еще долбоебы, которые говорят, что скоро санкции снимут.
Через пятьдесят оборотов Земли вокруг Солнца, всего-то (по оптимистичным прогнозам)
Нептуна
Крайне безопасный маршрут 👍 Возможные осадки в виде снарядов и мины вместо ям в подарок
Крымский мост:
Когда уже откроют автомобильное сообщение с территории России сразу на хуй. Чтобы они все уехали и не возвращались.
пока только по морю, "москва" опробовала такой путь
Далеко бля, не доедем на новых грантах без усилителя руля
Никто ниче окупировать не собирается. просто "денацификация"
А помнишь как Россия уговаривал Украину соблюдать мирный договор, который попросила сама же Украина? Там ещё написано было, что ДНР и ЛНР это часть Украины. Украину это не устроило. Эх, хорошие были времена.
С регистрацией, ботяра
Вышел на смену ебнуть пару кабанчиков на чиле
Ура, теперь можно спокойно убивать украинцев.
Теперь - можно. Раньше было как то не очень, вроде люди. Были. Но есть красные линии, через которые украинцы проскакали галопом.
Какие же лицемерные ублюдки у нас во власти
Могу предположить, что канцлера твоей страны зовут Шольц
Хорошая попытка, но нет
только после санкций не на чем туда ездить будет. на лошадях разве . но кто в россии сегодня умеет лошадями рулить
Путин
Верхом на лаврове
"Иди и смотри", теперь в 5D
пиздец блядь
Наоборот
цедзип?
блядь пиздец?
не понимаю, вообще можно было и раньше ехать.
я на пляжах бердянска в году 16 встречала народ из таганрогской народной республики.
Поездка обычной российской семьи на море этим летом через Мариуполь.
Значит ли это, что если я поеду так в Крым - то не попаду в список Миротворца?
Но можешь попасть в список без вести пропавших
Ты можешь и в Украину так съездить
Мариупольские курорты ждут россиян.
Военкомат никак не выполнит план, поэтому предлагают проехать на море, где даже пальм нет? Про дорожное сообщение обратно никто анонсы не делал. Море без пальм - не море
Теперь нужно ещё 1000000млдр чтобы отремонтировать дорогу, построить новую трассу.
Россияне скинутся
По мосту уже не круто?
«россия открыла в украине дорогу в крым»
страна А открыла в стране Б дорогу в неё
это что бы перед Крымом набраться впечатлений?