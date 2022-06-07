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Шойгу объявил об открытии автомобильного движения из России через материковую часть Украины в Крым Статьи редакции

Дорога проходит через Мариуполь.

Российские власти открыли автомобильное сообщение с территории страны через материковую часть Украины в Крым. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Коммерсантъ».

Трасса из Ростова-на-Дону в Крым проходит через Мариуполь (мимо комбината «Азовсталь»), а также Бердянск и Мелитополь.

По словам Шойгу, созданы условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках, передаёт ТАСС.

#новости #конфликтнаукраине

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Московский

«Для увеселения длинной скучной поездки вас иногда будут немного обстреливать»

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Так и задумано

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taff

Могут отправить на бесплатный концерт к Кобзону, встречу с героем ДНР Моторолой и прославленным генералом Кутузовым

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Соросята спасают Темнова

А помните в первой части «О чем говорят мужчины» герои ехали из Москвы в Киев. Какое охуенное время

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Боковой единорожек88

в Одесу же

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Андрей Лагутин

в одессу, вроде, чет у моря

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VirtusX

Они остановку в Киеве делали

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Иван Бурданов

В кино и не такую фантастику можно увидеть.

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Игорь Херник

2010 был фантастичен, дааа, жесть, конечно
А я напоминаю, что мы живём в 2022, подписывайтесь на психотерапевта, ставьте антидепрессанты у кровати и жмите антистресс

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Теоретический холод

К сожалению не знаю чем тебе помочь, брат

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Соросята спасают Темнова

Я сам себе помог. И сегодня вечером тоже помогу

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Теоретический холод

Базируешь

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Алексей Логачев

И есть еще долбоебы, которые говорят, что скоро санкции снимут.

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Слава Украинцев

Через пятьдесят оборотов Земли вокруг Солнца, всего-то (по оптимистичным прогнозам)

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Pavel Zamyatin

Нептуна

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Veritas Vincit

Крайне безопасный маршрут 👍 Возможные осадки в виде снарядов и мины вместо ям в подарок

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Небесный холод

Крымский мост:

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Огромный Филипп

Когда уже откроют автомобильное сообщение с территории России сразу на хуй. Чтобы они все уехали и не возвращались.

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Dr. Acula

пока только по морю, "москва" опробовала такой путь

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Hz hz

Далеко бля, не доедем на новых грантах без усилителя руля

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mister pupkin

Никто ниче окупировать не собирается. просто "денацификация"

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Соус Хайнц

А помнишь как Россия уговаривал Украину соблюдать мирный договор, который попросила сама же Украина? Там ещё написано было, что ДНР и ЛНР это часть Украины. Украину это не устроило. Эх, хорошие были времена.

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Жовто Блакытный Песец

С регистрацией, ботяра

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Соус Хайнц

Вышел на смену ебнуть пару кабанчиков на чиле

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Igor Chvalun

Ура, теперь можно спокойно убивать украинцев.

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Соус Хайнц

Теперь - можно. Раньше было как то не очень, вроде люди. Были. Но есть красные линии, через которые украинцы проскакали галопом.

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White Power Ranger

Какие же лицемерные ублюдки у нас во власти

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Sig Sauer

Могу предположить, что канцлера твоей страны зовут Шольц

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White Power Ranger

Хорошая попытка, но нет

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Трудящийся теркин30см

только после санкций не на чем туда ездить будет. на лошадях разве . но кто в россии сегодня умеет лошадями рулить

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Остальной магнит

Путин

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Рот eбaл этого путина

Верхом на лаврове

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kuzklym

"Иди и смотри", теперь в 5D

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Боковой единорожек88

пиздец блядь

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Андрей Охапкин

Наоборот

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Vladimir Ignatov

цедзип?

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Боковой единорожек88

блядь пиздец?

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Бавовна

не понимаю, вообще можно было и раньше ехать.
я на пляжах бердянска в году 16 встречала народ из таганрогской народной республики.

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aliftin

Поездка обычной российской семьи на море этим летом через Мариуполь.

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Восточный единорожек88

Значит ли это, что если я поеду так в Крым - то не попаду в список Миротворца?

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ans

Но можешь попасть в список без вести пропавших

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Андрей Охапкин

Ты можешь и в Украину так съездить

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Характерный танк88

Мариупольские курорты ждут россиян.

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xbutteff

Военкомат никак не выполнит план, поэтому предлагают проехать на море, где даже пальм нет? Про дорожное сообщение обратно никто анонсы не делал. Море без пальм - не море

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Восточный единорожек88

Теперь нужно ещё 1000000млдр чтобы отремонтировать дорогу, построить новую трассу.
Россияне скинутся

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Учебный Артем

По мосту уже не круто?

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Нужный фитиль
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Kirill Astra

«россия открыла в украине дорогу в крым»

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Kirill Astra

страна А открыла в стране Б дорогу в неё

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Roman Kozachenko

это что бы перед Крымом набраться впечатлений?

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