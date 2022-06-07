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Автора книг «Метро» и «Текст» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск Статьи редакции

По какой статье, неизвестно.

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МВД объявило в федеральный розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из информации на сайте ведомства.

По какой статье разыскивается Глуховский, неизвестно. Однако с 24 февраля он неоднократно высказывался против военных действий в Украине, в частности, в интервью Ирине Шихман о его романе «Пост», которое вышло 1 июня.

В федеральный розыск также объявили соратника политика Алексея Навального* и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова. По какой статье, неизвестно.

*Алексей Навальный внесён российскими властями в список экстремистов

#новости #конфликтнаукраине

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25 комментариев
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Kind soul

Всё таки время сейчас интересное. Агрессивную войну развязывают одни, а в тюрьму должны садится другие

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Ученый паркур

фейк! с вас 30 тыщ

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Kind soul

Я отложил 40к на всякий случай.

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Ученый паркур

плоти

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Kind soul

Заплачу, когда в госуслуги придёт оповещение

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Ученый паркур

ладно
тогда в розыск пока

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пепси

Za то что красиVый, очеVидно

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Жаль

ОчеVидно так

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Минувший каякер

И раZмоVляет по-русски хорошо

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websnap-

на росии только один красивый человек

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пепси

10000/10 шакалов

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websnap-

Пришлось. Иначе ты бы ослеп от его красоты

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Французский татарин

вот, тут разрешение побольше

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max payne

Видимо, прочитали книгу про метро и не увидели упоминание плиток Сергей Семёновича Собянина решив что автор тем самым, получал деньги цру и хотел дискредетировать действующую власть и Москву которая по мнению автора книги не расцвела при чётком руководстве Сергей Семеновича

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Мюллер против войны

по-моему, вся книга про это

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Jerod alp

В романах метро, он освятил жизнь бункерного деда и порядки в бункере и так как это совершенно секретно - то его будут судить за разглашение секретной информации

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Северин

Новости из раzzейского днища

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Божественный хот-дог

Ждём, когда объявят в федеральный розыск Джорджа Оруэлла

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Щячло Попячтса

Нужно ему въезд запретить!

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Боковой единорожек88

правильно, такую хуйню написал

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Параллельный историк

по статье "много пиздел", ну что вы как маленькие

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Красивый хот-дог

удалили с сайта?

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da Loonie

чигоаще
вот же ебанавты
сука сколько ресурсов-то изводится ловить каждого вольнодумца

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Нужный фитиль

они графу национальность по дефолту заполняют, отменили уж тогда бы

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new_comment
... место рождения: РФ, , , Г.МОСКВА

Разрабочики никак не могут пофиксить вывод запятых, если поля пустые. "г. Москва" капсом и без пробела.
Почему в госструктурах всегда всё так небрежно и некрасиво?

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