Автора книг «Метро» и «Текст» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск Статьи редакции
По какой статье, неизвестно.
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МВД объявило в федеральный розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из информации на сайте ведомства.
По какой статье разыскивается Глуховский, неизвестно. Однако с 24 февраля он неоднократно высказывался против военных действий в Украине, в частности, в интервью Ирине Шихман о его романе «Пост», которое вышло 1 июня.
В федеральный розыск также объявили соратника политика Алексея Навального* и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова. По какой статье, неизвестно.
*Алексей Навальный внесён российскими властями в список экстремистов
Статья дополняется
Всё таки время сейчас интересное. Агрессивную войну развязывают одни, а в тюрьму должны садится другие
фейк! с вас 30 тыщ
Я отложил 40к на всякий случай.
плоти
Заплачу, когда в госуслуги придёт оповещение
ладно
тогда в розыск пока
Za то что красиVый, очеVидно
ОчеVидно так
И раZмоVляет по-русски хорошо
на росии только один красивый человек
10000/10 шакалов
Пришлось. Иначе ты бы ослеп от его красоты
вот, тут разрешение побольше
Видимо, прочитали книгу про метро и не увидели упоминание плиток Сергей Семёновича Собянина решив что автор тем самым, получал деньги цру и хотел дискредетировать действующую власть и Москву которая по мнению автора книги не расцвела при чётком руководстве Сергей Семеновича
по-моему, вся книга про это
В романах метро, он освятил жизнь бункерного деда и порядки в бункере и так как это совершенно секретно - то его будут судить за разглашение секретной информации
Новости из раzzейского днища
Ждём, когда объявят в федеральный розыск Джорджа Оруэлла
Нужно ему въезд запретить!
правильно, такую хуйню написал
по статье "много пиздел", ну что вы как маленькие
удалили с сайта?
чигоаще
вот же ебанавты
сука сколько ресурсов-то изводится ловить каждого вольнодумца
они графу национальность по дефолту заполняют, отменили уж тогда бы
Разрабочики никак не могут пофиксить вывод запятых, если поля пустые. "г. Москва" капсом и без пробела.
Почему в госструктурах всегда всё так небрежно и некрасиво?