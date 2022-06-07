ЕС достиг соглашения о едином разъёме для смартфонов — USB-C станет обязательным в Европе с осени 2024 года Статьи редакции
В Евросоюзе достигли соглашения касательно законопроекта, согласно которому все смартфоны, продаваемые в Европе, в том числе iPhone, должны быть оснащены универсальными разъёмами USB-C.
Закон вступит в силу осенью 2024 года и будет касаться в том числе других устройств, включая планшеты, цифровые камеры и портативные консоли.
Законопроект должны одобрить в парламенте и совете ЕС в конце 2022 года, но, судя по всему, это лишь формальность. В пресс-релизе ЕС уже говорится о том, закон начнёт действовать осенью 2024-го.
Это по большей части скажется на Apple, которая единственная из крупных производителей смартфонов продолжает использовать проприетарный разъём Lightning. Судя по всему, компания будет вынуждена выполнить требования закона, так как иначе она не сможет продавать смартфоны в Европе. В 2021 году Apple продала 241 миллион iPhone по всему миру, а на Европу пришлось 56 миллионов.
Ранее источники сообщали, что Apple уже рассматривает отказ от Lightning в пользу USB-C. По данным аналитика Мин-Чи Куо, переход на универсальный разъём может случиться в 2023 году.
А какой стандарт-то?
USB 3.0?
3.1 Gen 1?
3.1 Gen 2?
3.2?
3.2 Gen 1x1?
3.2 Gen 1x2?
3.2 Gen 2x1?
3.2 Gen 2x2?
4.0?
(да, это всё реальные стандарты и есть разница между ними)
Главное дырка. А дальше угадывайте.
Хорошо бы производителя заставить писать стандарт шины на странице товара. А то купил телефон, а там узнаешь постфактум про 2.0. причём телефон то флагманом считается. Зато быструю зарядку кладут.
Обратная совместимость есть?
Вот тут по подробнее, все type-C совместимы с предыдущими форматами и с 4.0 в том числе. Какая разница, какой там будет формат, отверстие будет одно.
Если прописать условный 3.1 Gen 2, или любой другой из тобой перечисленных, то это ограничит развитие технологий, поскольку производители будут вынуждены использовать только его. Тут же просто прописали конкретный разъем, благо обратная совместимость у этих стандартов есть.
интересно прокатит ли добавление переходника на тайпси в коробку с телефоном
По закону никто не запрещает) смартфон просто должен иметь возможность зарядки через Type-C. А такого опыта у Apple навалом, например как добавление наушников в коробку для Франции (вроде отменили уже)
Очередные эффективные чиновники, у которых type c станет обязательным к тому моменту, когда все его и без всяких законов ставить начнут.
Радоваться или затормозит развитие разъёмов? Комментарии профессионалов TJ пожалуйста.
хз, думаю будут объединять усилия и развиваться в одном направлении, главное что не будет как нулевые, когда каждый начнет свои стандарты развивать
Радоваться. Это как раз развитие, так как дырка одна, а всяких версий шнурков много.
Радоваться, без вариантов
С такими ценами телефоны будут покупать в лучшем случае раз в десятилетку
Какими?
Ну так даже сейчас у Apple телефоны можно менять раз 5-6 лет.
Да цены особо и не менялись, у нас просто налог за величие
эпол порвут жопу, но за два года избавятся от порта совсем.
а потом все начнут копировать, и настанет пиздец
Вангую безпроводную зарядку и сильно уникальну зарядку - шах и мат
так а проводная-то зачем?
А как же apple будет эплаебов окучивать, продавать им всякие переходники и кабели?
Дали пиздюлей наконец-то
По мнению жизоидов это все должно быть в ноуте? VGA тоже небось?
картинка не в тему ни хрена только т.к. у макбуков и так тайпси, а из всего вставленного тайпсишная только зарядка
Еще бы закончик, что бы смартфон можно было подключать как накопитель без установки всякого ебанутого ПО на ПК
Круто в мире где нет единого стандарта зарядки мощнее 12 ватт (power delivery пока не повсеместен и необязателен),
стандартизировать разъем и запрещать класть в коробку кабель (привет холдинг BBK) и блок питания (привет все остальные стандарты) и думать что зарядник от старого телефона будет также хорошо заряжать как обещают в рекламе нового смарта. Придется просто больше платить покупая новые зарядники и кабели с каждым новым смартом. Мусор сократится, но не понятно насколько сильно (некоторые старые и неисправные зарядки будут ломать новые смартфоны), прибыль вырастит (транспортные издержки производителей смартов уменьшатся за счет меньших коробок + продажи проводов и зарядок для новых устройств), а польза экологии не до конца понятна. + они постановили через 40 месяцев сделают еще единый разъем для ноутов, то есть и там теперь не будут блок питания давать в комплекте.
Кринж
Пользователи давно просят
Ого новости цивилизованного мира
Во Франции тоже вроде заставляли класть зарядки в коробки)
Хорош
Жесть какая. Говно разъем. Самое забавное, что проводов хороших в рашке уже нет
Не то что бы большая проблема и в целом наплевать, но мне lightning больше нравится чем этот толстый штырь ебаный.
Хотя энивэй со своей восьмёркой ещё лет 10 похоже прохожу
Вот болваны