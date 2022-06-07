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В Евросоюзе достигли соглашения касательно законопроекта, согласно которому все смартфоны, продаваемые в Европе, в том числе iPhone, должны быть оснащены универсальными разъёмами USB-C.

Закон вступит в силу осенью 2024 года и будет касаться в том числе других устройств, включая планшеты, цифровые камеры и портативные консоли.

Законопроект должны одобрить в парламенте и совете ЕС в конце 2022 года, но, судя по всему, это лишь формальность. В пресс-релизе ЕС уже говорится о том, закон начнёт действовать осенью 2024-го.

Это по большей части скажется на Apple, которая единственная из крупных производителей смартфонов продолжает использовать проприетарный разъём Lightning. Судя по всему, компания будет вынуждена выполнить требования закона, так как иначе она не сможет продавать смартфоны в Европе. В 2021 году Apple продала 241 миллион iPhone по всему миру, а на Европу пришлось 56 миллионов.

Ранее источники сообщали, что Apple уже рассматривает отказ от Lightning в пользу USB-C. По данным аналитика Мин-Чи Куо, переход на универсальный разъём может случиться в 2023 году.