Это позволит банку «эффективнее управлять средствами в иностранной валюте».

С 30 июня 2022 года банк введёт комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии — 10 у.е. (условных единиц).

Порог для всех валют составит 5000 у.е., а для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» — 50 тысяч у.е. Для счетов в иенах — 500 тысяч и 5 млн соответственно.

Для суммы совокупного остатка в одной валюте более 500 тысяч у.е. (5 млн для иен) комиссия составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.

В мае введение отрицательных ставок по валютным вкладам в рамках дедолларизации допустил ЦБ — но только для юрлиц. Госдума уже рассматривает этот вопрос, говорил регулятор. Введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось.