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«Райффайзенбанк» введёт отрицательные ставки для текущих крупных валютных счетов Статьи редакции

Это позволит банку «эффективнее управлять средствами в иностранной валюте».

С 30 июня 2022 года банк введёт комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии — 10 у.е. (условных единиц).

Порог для всех валют составит 5000 у.е., а для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» — 50 тысяч у.е. Для счетов в иенах — 500 тысяч и 5 млн соответственно.

Для суммы совокупного остатка в одной валюте более 500 тысяч у.е. (5 млн для иен) комиссия составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.

В мае введение отрицательных ставок по валютным вкладам в рамках дедолларизации допустил ЦБ — но только для юрлиц. Госдума уже рассматривает этот вопрос, говорил регулятор. Введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось.

#новости #валюта #банки

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32 комментария
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Лягуха Квакуха

Дождались таки. Это фактически конфискация «токсичных фантиков». Как всегда, ЦБ нельзя доверять - они делали заявление «ненене, никогда в жжжжизни такого делать не будем»

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Sergei Timofeyev

Только нал!

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Железнодорожный историк

Ну зачем же так.
Вам Райбанк всё быстро конвертирует в рубли.
Вы только скажите.

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Sergei Timofeyev

Поэтому только нал.

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Лягуха Квакуха

Ахаха, а ответственность за незаконные валютные операции еще есть, для особо умных)

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испанский смех

нал - налог
анал - аналог

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Действительный Филипп

Правы были те, кто в первый день войны побежал в банки обналичивать свои накопления, какими бы они ни были

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White Power Ranger
дедолларизация

Какой же этот новояз ущербный, прям как правительство вводящее его

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Dmitriy S

Ахахаха, хранишь деньги в банки под ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ процент. Сочувствую вкладчикам

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Боковой единорожек88

это норма, хуле ты хотел

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Dmitriy S

Я хотел бы вложиться в доллар под -2.4% годовых

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Боковой единорожек88

вкладываться тебе никто и не предлагает, тебе говорят, что за хранение твоих денег в банке ты будешь ему платить.
не хочешь - храни бесплатно под матрасом

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Детский Орзэмэс

*под шконкой

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Петров-Васечкин.

А что, их снять можно?
В валюте.

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испанский смех

а что что-то случилось?

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Сергей

Отрицательный рост (с)

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Sergei Timofeyev

Так это вклады или деньги на депозите?

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Соросята спасают Темнова

счета. Вклады другое

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Sergei Timofeyev

А на рубли накидывать не хотят?

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Железнодорожный историк

Не, рубли в обороте банка работают.
А ин. валюта - лежит и не работает.
Вот и плати давай за её хранение.

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Игорь Зимин
А ин. валюта - лежит и не работает.

поэтому раньше % по вкладам банк платил из своего кармана

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Железнодорожный историк

Раньше - тут ключевое слово.
Если я всё верно понимаю, что теперь можно чего-то делать только с рублями. Банку что-то делать, чтобы зарабатывать.

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Лягуха Квакуха

Верно, сейчас импортеры не могут ничего купить за бугром и поэтому им не нужна валюта. Реально это ужасно и через несколько месяцев будет катастрофа

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Лягуха Квакуха

Счета и вклады то же самое. Вклад тоже хранится на счете, не обольщайся

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Ржавый Тромбон

Сколько у тебя там?

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Московский

Ну дыа, потому что инфляция есть, а вкладывать их некуда из РФ

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Боковой единорожек88

вот и зажили как в европе!

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Игорь Зимин
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Красивый хот-дог

перенимают европейский опыт, но есть нюанс
https://www.bbc.com/russian/features-49397382

Ипотеку в Дании выдают под отрицательные…
Датский Jyske Bank - третий по величине банк страны - предлагает ипотечные кредиты по ставке минус…
www.bbc.com
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Enoxix

Ах у. е.

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Лягуха Квакуха

Мощно и быстро возвращаемся в совок - подпольный обмен долларов и все такое. Еще напомню был бартер в 90-х, тоже стоит приготовиться

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Fedor Andreev

Еееее, отрицательный рост! Теперь и в банках.

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