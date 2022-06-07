«Райффайзенбанк» введёт отрицательные ставки для текущих крупных валютных счетов Статьи редакции
Это позволит банку «эффективнее управлять средствами в иностранной валюте».
С 30 июня 2022 года банк введёт комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.
Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии — 10 у.е. (условных единиц).
Порог для всех валют составит 5000 у.е., а для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» — 50 тысяч у.е. Для счетов в иенах — 500 тысяч и 5 млн соответственно.
Для суммы совокупного остатка в одной валюте более 500 тысяч у.е. (5 млн для иен) комиссия составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.
В мае введение отрицательных ставок по валютным вкладам в рамках дедолларизации допустил ЦБ — но только для юрлиц. Госдума уже рассматривает этот вопрос, говорил регулятор. Введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось.
Дождались таки. Это фактически конфискация «токсичных фантиков». Как всегда, ЦБ нельзя доверять - они делали заявление «ненене, никогда в жжжжизни такого делать не будем»
Только нал!
Ну зачем же так.
Вам Райбанк всё быстро конвертирует в рубли.
Вы только скажите.
Поэтому только нал.
Ахаха, а ответственность за незаконные валютные операции еще есть, для особо умных)
нал - налог
анал - аналог
Правы были те, кто в первый день войны побежал в банки обналичивать свои накопления, какими бы они ни были
Какой же этот новояз ущербный, прям как правительство вводящее его
Ахахаха, хранишь деньги в банки под ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ процент. Сочувствую вкладчикам
это норма, хуле ты хотел
Я хотел бы вложиться в доллар под -2.4% годовых
вкладываться тебе никто и не предлагает, тебе говорят, что за хранение твоих денег в банке ты будешь ему платить.
не хочешь - храни бесплатно под матрасом
*под шконкой
А что, их снять можно?
В валюте.
а что что-то случилось?
Отрицательный рост (с)
Так это вклады или деньги на депозите?
счета. Вклады другое
А на рубли накидывать не хотят?
Не, рубли в обороте банка работают.
А ин. валюта - лежит и не работает.
Вот и плати давай за её хранение.
поэтому раньше % по вкладам банк платил из своего кармана
Раньше - тут ключевое слово.
Если я всё верно понимаю, что теперь можно чего-то делать только с рублями. Банку что-то делать, чтобы зарабатывать.
Верно, сейчас импортеры не могут ничего купить за бугром и поэтому им не нужна валюта. Реально это ужасно и через несколько месяцев будет катастрофа
Счета и вклады то же самое. Вклад тоже хранится на счете, не обольщайся
Сколько у тебя там?
Ну дыа, потому что инфляция есть, а вкладывать их некуда из РФ
вот и зажили как в европе!
перенимают европейский опыт, но есть нюанс
https://www.bbc.com/russian/features-49397382
Ах у. е.
Мощно и быстро возвращаемся в совок - подпольный обмен долларов и все такое. Еще напомню был бартер в 90-х, тоже стоит приготовиться
Еееее, отрицательный рост! Теперь и в банках.