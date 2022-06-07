С момента, как я начала писать посты о работе скорой помощи, у меня начались проблемы. Почти два года я немного рассказывала о сложностях работы 03, показывала, что значит «сутки» во время пандемии, в 32-градусную жару или в -32, как медики работают на износ, а за это получают ничего и оклад 12 000 рублей.

Я просто показывала жизнь, реальность, без имён, адресов и личных данных. Разве кто-то разрешит высказать своё мнение? Разве у нас руководство умеет использовать такие «кадры» в своих интересах? Разве у нас ценят молодых специалистов? Разве у нас, в принципе, умеют поощрять за адский труд? Нет.

У нас умеют гнобить, ругать, ставить такой график, где не всегда успеваешь выспаться после суток. У нас умеют лишать зарплаты, умеют создать все условия, чтобы ты захотела уйти с работы. У нас умеют устроить «цирк».

Меня пытались выжить, меня вызывали на ковёр, где под предлогом разбора вызова, обсуждали и смеялись над моими социальными сетями. 20 взрослых человек сидят, ухмыляются, пытаются загнать в угол и почувствовать себя виноватой во всех грехах, которые случились из-за этого же руководства.