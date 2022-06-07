В Омске уволили фельдшера скорой помощи, которая рассказывала в блоге об условиях труда, переработках и низких зарплатах Статьи редакции
Минздрав же утверждает, что настоящая причина — это «грубые нарушения», вызывавшие выговоры.
6 июня омский фельдшер Екатерина Табанова рассказала в личном инстаграме*, что её уволили с работы «задним числом», и связала это со своим блогом о трудностях в работе, нарушениях условий труда и буднях скорой помощи.
По словам Табановой, утром 2 июня ей запретили выйти на смену и сообщили об увольнении «даже не по собственному желанию». Она уточнила, что основанием стал прогул, и заявила, что её начальство нашло «удачный случай», после которого оно «выдохнет» и «будет жить спокойно».
В ответ региональное министерство здравоохранения объяснило свою версию увольнения фельдшера. По данным ведомства, «за последнее время» Табанова получила несколько серьёзных дисциплинарных взысканий, то есть выговоров.
О чём фельдшер писала в блоге — примеры постов
Об условиях работы медиков
О вызовах скорой помощи
*Meta, которой принадлежит инстаграм, признана экстремистской в России
Это и правда странно. Те кто видит и говорит правду какие-то красивые. У сторонников жутина, даже красивые изначально люди становятся уродами
как же похорошела Москва при собянине
Когда-то она была такой
что за лярва
Мисс Крым, йопта!
После трудового лагерного дня
пздц в Крыму пчелы злые...как покусали
Идеал красоты
глаза красивые
Почему все, кто воюет с орками, борется против тирании - красавчики (внешне), а ватники все пиздец уроды?
Я урод, но не ватник)
Значит красавчик. Исключений нет.
спасибо :3
Да как она посмела?? Дед терпел и нам велел!! Ууух.
Пиздец на самом деле. Это тяжёлый труд. Привыкли относится к бюджетникам как с скоту. Учителя, врачи. Капец же за копейки работают.
Надеюсь речь идет о властях?
Ну да, власти же им так бюджет нарезают. Скотство.
А те же учителя за эти копейки ещё и протоколы на выборах переписывать готовы.
Сейчас мы поняли что в теории это ебаное правительство готово платить 100-200к бичам без образования...
Зато теперь сможет стать сми-иноагентом и эмигрировать.
Не думаю, что она хоть что-то потеряла. Там ни зарплаты, ни условий труда.
что люди то теперь скажут
Потеряет любимую работу. Это ж как свою работу надо любить, чтоб работать в таких условиях
Никогда бы не пошёл работать врачом. Люди - хуи на блюде.
Ради хуёв на блюде не пошёл бы работать? Да ты спятил!
Здесь сажают за правду уже,.... а тут уволили)
Я не понял, а статью 20.21 КоАП РФ отменили? Передали бы его ментам.