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В Омске уволили фельдшера скорой помощи, которая рассказывала в блоге об условиях труда, переработках и низких зарплатах Статьи редакции

Минздрав же утверждает, что настоящая причина — это «грубые нарушения», вызывавшие выговоры.

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Екатерина Табанова. Фото из её инстаграма*

6 июня омский фельдшер Екатерина Табанова рассказала в личном инстаграме*, что её уволили с работы «задним числом», и связала это со своим блогом о трудностях в работе, нарушениях условий труда и буднях скорой помощи.

По словам Табановой, утром 2 июня ей запретили выйти на смену и сообщили об увольнении «даже не по собственному желанию». Она уточнила, что основанием стал прогул, и заявила, что её начальство нашло «удачный случай», после которого оно «выдохнет» и «будет жить спокойно».

С момента, как я начала писать посты о работе скорой помощи, у меня начались проблемы. Почти два года я немного рассказывала о сложностях работы 03, показывала, что значит «сутки» во время пандемии, в 32-градусную жару или в -32, как медики работают на износ, а за это получают ничего и оклад 12 000 рублей.

Я просто показывала жизнь, реальность, без имён, адресов и личных данных. Разве кто-то разрешит высказать своё мнение? Разве у нас руководство умеет использовать такие «кадры» в своих интересах? Разве у нас ценят молодых специалистов? Разве у нас, в принципе, умеют поощрять за адский труд? Нет.

У нас умеют гнобить, ругать, ставить такой график, где не всегда успеваешь выспаться после суток. У нас умеют лишать зарплаты, умеют создать все условия, чтобы ты захотела уйти с работы. У нас умеют устроить «цирк».

Меня пытались выжить, меня вызывали на ковёр, где под предлогом разбора вызова, обсуждали и смеялись над моими социальными сетями. 20 взрослых человек сидят, ухмыляются, пытаются загнать в угол и почувствовать себя виноватой во всех грехах, которые случились из-за этого же руководства.

Екатерина Табанова

В ответ региональное министерство здравоохранения объяснило свою версию увольнения фельдшера. По данным ведомства, «за последнее время» Табанова получила несколько серьёзных дисциплинарных взысканий, то есть выговоров.

Первый выговор связан с тем, что, работая на вызове, Екатерина Табанова нарушила маршрутизацию пациента и не передала его врачу приемного отделения из рук в руки, как того требует инструкция. Постфактум выяснилось, что пациента следовало доставить в учреждение другого профиля.

Ещё одно взыскание фельдшер получила за то, что прогуляла смену, хотя о графике работы была уведомлена заранее и никаких уважительных причин не выйти на работу у неё не было. За этим и последовало увольнение.

минздрав Омской области

О чём фельдшер писала в блоге — примеры постов

Екатерина Табанова. Фото из её инстаграма*

Об условиях работы медиков

Ковииииид, омиииикрон — эти ребята сейчас захватили нас. Даже мой иммунитет не выдержал и экспресс-тест сегодня показал две полоски. Две полоски — ковид. Почему так происходит? Расскажу.

Ты приходишь на работу, впереди у тебя сутки и ты уже в предвкушении своих просто тяжелых 24-х часов. Но обычно в смене работает 7-10 бригад, а с недавних дней, их количество сократилось в 2 раза! В сутки работает 3-4 бригады...и твои 24 часа превращаются в ад.⠀

Хотя некоторые источники утверждают, что всего 10 бригад из 90 в городе ушли на больничный. Смешно. Это ад. И я ни капельки не преувеличиваю.

На работу фельдшер приходит здоровым, но через 4 часа у него резко поднимается температура, и тест оказывается положительный. Люди уходят на больничный прямо со смены, но кто-то в силах доработать и до конца, тогда на 24 час работы от фельдшера остаётся только костюм.

Человеку, который далёк от медицины, скорее всего, это ни о чём не говорит, но если я скажу, что скорую вы ждёте от 2 до 10 часов, то вы поймёте, с чем это связано. Но скорую ждут, даже если температура уже давно снизилась, ведь: «Ну раз вы всё-таки наконец-то приехали, уж посмотрите, что с нами, послушайте, лекарства выпишите» и «пока вас дождёшься, помереть можно».⠀

Скорую превращают в поликлинику на колёсах, круглосуточную помощь, которая не имеет права отказать. Тяжело? Нереально. Спим? В перерывах между вызовами по 5-7 минут. [...]

Ковид? На скорой привиты 99% сотрудников...дети болеют? болеют груднички, болеют все, абсолютно. Обычно люди пишут: «Ты знала, куда идёшь работать, так что не ной!»Так я и не ною, я рассказываю, как есть, на самом деле, а не «10 из 90...».

«Что-то не на долго тебя хватило», «слабачка», «и это все, на что ты способна?», «сдулась»... Смс, которые я получила, когда выложила историю с крайней рабочей смены на скорой. С крайней, не последней, хотя...⠀

Отпуск, я просто ушла в отпуск. Он, определено, мне нужен.Наверное, пришло время рассказать о том, что приводит к мысли уволиться и покинуть карету скорой помощи в Омске?!

«Ты вообще кто такая?!», «ты никто», «ты должна вылечить мой перелом», «в коридоре на корточках меня смотрите, в дом не пущу, ставьте укол и уезжайте», «че такие любопытные!?» — негатив, неблагодарность, хамство, использование — то, что так часто встречается на вызовах.

[...] Финансовый вопрос. Много, мало? Для меня — мало. С условием, что у меня нет семьи. И я не представляю... я хожу жить, а не выживать, уж простите. Обидно, что моя романтика работы на скорой разбивается вот об это... то, что на самом деле может исправить государство. Увы. Не интересно.

Ампулы, шприцы, уколы, диагнозы, симптомы, сирена, умные разговоры, врачи, фельдшера, приёмные отделения, карты, благодарность пациентов и горы конфет, которые они дают...скорая цепляет невероятно, не отпускает сердцем, душой, головой...Какое решение принять, не понимаю.

О вызовах скорой помощи

Знаете, что это защитная реакция организма?

Знаете, что лучше не сбивать ее до 38,5?

Знаете, что если человек болеет, то и температура может держаться несколько дней?

Знаете, что после одной таблетки жаропонижающего не вылечитесь?

А знаете, как скорая «любит» такие вызова? Обожаааааем.

Так вот, что сделает скорая, если у вас температура? Только если выше 38,5, поставит укол. Укол достаточно болючий, но он действует не больше нескольких часов, что сделала бы та же ваша таблетка. Ладно, вы взрослый, переживёте укол, хотя парни иногда слезу пускают.

А когда по несколько раз за сутки вызывают ребёнку, чтобы просто сбить температуру, просто поставить укол... у меня взрывается понимание.

Вся суть вызовов на майских:

– мы к врачу не обращались, потому что у них праздники, а скорая же круглосуточная⁃ мы терпели, потому что праздники, хотели отдохнуть

— ну раз приехали, то сделайте и мне кардиограмму, послушайте лёгкие, сахар посмотрите, чтоб в поликлинику не идти⠀

И это не самое страшное, страшное начинается в ночь. В какую? В любую праздничную, тёплую, майскую ночь.

Люди, которые очень любят отдыхать и весь день нагоняли настроение пивком, рыбкой, шашлычком, водочкой, ещё чем-нибудь жирно-алкогольным. И вот закат, и темнота — друг молодёжи, можно начинать шалить: избить кого-то на салюте, быть избитым, получить ножевое в ягодицу, или в лёгкое (выбирайте сами), лишиться глаза, упасть пьяным и удариться головой, уснуть в магазине без задних ног — в прямом и переносном смысле, пьяным сбить человека или неаккуратно перебегать дорогу...

А к концу всех прекрасных выходных у людей боли в животе, в сердце, ещё где-нибудь становятся опасными для жизни. Но мы же терпим, сейчас же праздники, и чем заканчиваются праздники? Инфарктом, инсультом, перитонитом, реанимацией или, в конце концов, смертью до приезда скорой помощи.

Какой вывод? Не терпеть? Вывод — следить за своим здоровьем, за диетой, и знать меру.

«Такси — это дорого, а скорая бесплатно» — с такой мыслью хотят попасть домой пьяные люди.

Новогодние праздники как обострение. Не понимаете, о чём я? Объясню.⠀

Поступает вызов — человеку плохо на улице, в подъезде, на лавочке, в баре, на остановке (самые распространённые места таких случаев).Приезжаем, человеку действительно плохо, он в стельку пьян, на ногах не стоит, голова кружится, а ещё как-то домой нужно дойти, но тело требует «лежать»...

Что делать? Конечно, вызовем скорую. Мне плохо? Плохо! Отвезут домой, как миленькие. Такого человека мы не имеем права оставить на улице, приглашаем в машину, начинаем осмотр. Все показатели в норме, кроме избыточного количества алкоголя в крови, в СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ данный больной не нуждается.⠀

— В больницу поедете?

— Никуда я не поеду, мне потом ещё оттуда дальше ехать... мне домой надо.

— С какой целью вызвали скорую помощь?

— Ну, как это, мне же плохо, мне же надо как-то домой попасть, а такси дорого...⠀

Минута молчания, внутри перекипает злость и непонимание. Мы не такси, домой не возим. В больницу? Пожалуйста.⠀

Такой вызов — это вызов в общественное место, куда мы едем в первую очередь, а если параллельно кому-то действительно плохо, счёт может идти на минуты. Кто-то действительно может умереть и не дождаться скорую, а вы используете нас как такси.

Уважения ноль. Понимания ноль. Зато возмущений куча.

*Meta, которой принадлежит инстаграм, признана экстремистской в России

#новости #медицина

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28 комментариев
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Kind soul

Это и правда странно. Те кто видит и говорит правду какие-то красивые. У сторонников жутина, даже красивые изначально люди становятся уродами

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Yggdrasil
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Дмитрий

как же похорошела Москва при собянине

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Божественный хот-дог

Когда-то она была такой

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испанский смех

что за лярва

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Йолкин

Мисс Крым, йопта!

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Недоденацифицированный

После трудового лагерного дня

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Дмитрий

пздц в Крыму пчелы злые...как покусали

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Закомплексованная Душа

Идеал красоты

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Борат Сагдиев

глаза красивые

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Недоденацифицированный

Почему все, кто воюет с орками, борется против тирании - красавчики (внешне), а ватники все пиздец уроды?

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Мб хватит

Я урод, но не ватник)

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Sail
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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Значит красавчик. Исключений нет.

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Мб хватит

спасибо :3

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Огромный Филипп

Да как она посмела?? Дед терпел и нам велел!! Ууух.

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Огромный Филипп

Пиздец на самом деле. Это тяжёлый труд. Привыкли относится к бюджетникам как с скоту. Учителя, врачи. Капец же за копейки работают.

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BigDaddy

Надеюсь речь идет о властях?

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Огромный Филипп

Ну да, власти же им так бюджет нарезают. Скотство.
А те же учителя за эти копейки ещё и протоколы на выборах переписывать готовы.

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Гордон Фриман

Сейчас мы поняли что в теории это ебаное правительство готово платить 100-200к бичам без образования...

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Ученый паркур

Зато теперь сможет стать сми-иноагентом и эмигрировать.

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Клаус Шульце

Не думаю, что она хоть что-то потеряла. Там ни зарплаты, ни условий труда.

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испанский смех

что люди то теперь скажут

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Karma Police

Потеряет любимую работу. Это ж как свою работу надо любить, чтоб работать в таких условиях

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Dmitry Smirnoff

Никогда бы не пошёл работать врачом. Люди - хуи на блюде.

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Божественный хот-дог

Ради хуёв на блюде не пошёл бы работать? Да ты спятил!

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Man

Здесь сажают за правду уже,.... а тут уволили)

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Россия без путина
Такой вызов — это вызов в общественное место, куда мы едем в первую очередь, а если параллельно кому-то действительно плохо, счёт может идти на минуты. Кто-то действительно может умереть и не дождаться скорую, а вы используете нас как такси.

Я не понял, а статью 20.21 КоАП РФ отменили? Передали бы его ментам.

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