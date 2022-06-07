Минцифры разработало план на случай отключения России от точек обмена интернет-трафика в Европе Статьи редакции
В таком случае его будут перенаправлять через Азию.
7 июня 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступил на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров», где в том числе ответил на вопросы о плане на случай отключения РФ от точек обмена трафика в Европе, «пиратском» ПО и позиции ведомства по поводу ухода зарубежных производителей.
- Российские интернет-провайдеры будут перенаправлять трафик через Азию в случае, если их отключат от точек обмена в Европе. У «Ростелекома», как у ведущего индустриального оператора, есть такие возможности, подчеркнул чиновник.
- В РФ уже были «один или два прецедента», когда российских операторов отключали от международных точек обмена трафиком, заявил Шадаев, подчеркнув, что в настоящее время ограничений нет.
- В ведомстве не ждут возвращения крупных иностранных производителей электроники и оборудования.
- Комплектующие для производства российской электроники «пока завозятся и ситуация неплохая», заявил чиновник. Он подчеркнул, что со спросом на отечественную продукцию «тоже всё хорошо», но деталей не уточнил.
- В Минцифры выступают против легализации «пиратского» ПО в РФ.
- Ведомство планирует упросить процесс включения ПО в российский реестр. По обновлённым правилам, экспертизы на наличие иностранных компонентов в ПО начнут проводить уже после внесения в реестр. По словам Шадаева, это «позволит ускорить процесс».
- До конца июня 2022 года Минцифры озвучит свою позицию по созданию в России базы заводских кодов телефонов (IMEI), которую предложила организовать ФСБ для «повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий».
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если мы отключим, но обвиним европу
Именно, никто Россию и не собирается отключать от сети. Здесь хоть какая-то альтернативная точка зрения есть. Скорее всего планируют сами отключить. Как уже много раз делали
Чебурнет всё ближе.
Ктсати, а какого хуя в России интернет работает, который реально несется через Европу? Отключить к хуям и все. Сразу люди очкнутся.
А что, не должен?
Схуяли
Потому что самим отключать от интернета не имеет смысла
Тебе не кажется что отключение интернета намного эффективней парализует работу инфраструктуры чем невнятные санкции?
Нет. Отключение интернета намного эффективнее поспособствует победе пропаганды.
Каким образом, если эта пропаганда не сможет распространяться? Откажись от интернета на дней 5. Я посмотрю что с тобой будет )))
Действительно, откуда же люди будут получать информацию, если не будет интернета? Загадка.
Основаной канал пропаганды - телик. А без доступа к альтернативной точке зрения легко потерять, кто ещё не зомбирован
Нет. Это удар по людям в первую очередь.
От того, что источников информации станет ещё меньше ?
Да какая на хуй информация. Все к хуям станет в один клик. Ты нихуя без интернета сегодня не сделаешь.
действительно непонятно
CARRIER LOST
Азия будто друг режима. Но это же не так, лол. Связываться с Россией сейчас себе дороже.