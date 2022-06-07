В таком случае его будут перенаправлять через Азию.

7 июня 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступил на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров», где в том числе ответил на вопросы о плане на случай отключения РФ от точек обмена трафика в Европе, «пиратском» ПО и позиции ведомства по поводу ухода зарубежных производителей.