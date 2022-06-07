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Минцифры разработало план на случай отключения России от точек обмена интернет-трафика в Европе Статьи редакции

В таком случае его будут перенаправлять через Азию.

7 июня 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступил на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров», где в том числе ответил на вопросы о плане на случай отключения РФ от точек обмена трафика в Европе, «пиратском» ПО и позиции ведомства по поводу ухода зарубежных производителей.

  • Российские интернет-провайдеры будут перенаправлять трафик через Азию в случае, если их отключат от точек обмена в Европе. У «Ростелекома», как у ведущего индустриального оператора, есть такие возможности, подчеркнул чиновник.
  • В РФ уже были «один или два прецедента», когда российских операторов отключали от международных точек обмена трафиком, заявил Шадаев, подчеркнув, что в настоящее время ограничений нет.
  • В ведомстве не ждут возвращения крупных иностранных производителей электроники и оборудования.

Если они вернутся, будем рады, конкуренция — это хорошо. Но сигналов, что кто-то планирует вернуться, не видим.

Максут Шадаев
глава Минцифры
  • Комплектующие для производства российской электроники «пока завозятся и ситуация неплохая», заявил чиновник. Он подчеркнул, что со спросом на отечественную продукцию «тоже всё хорошо», но деталей не уточнил.
  • В Минцифры выступают против легализации «пиратского» ПО в РФ.
  • Ведомство планирует упросить процесс включения ПО в российский реестр. По обновлённым правилам, экспертизы на наличие иностранных компонентов в ПО начнут проводить уже после внесения в реестр. По словам Шадаева, это «позволит ускорить процесс».
  • До конца июня 2022 года Минцифры озвучит свою позицию по созданию в России базы заводских кодов телефонов (IMEI), которую предложила организовать ФСБ для «повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий».

#новости #минцифры #блокировки

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17 комментариев
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Красивый хот-дог
если их отключат от точек обмена в Европе

если мы отключим, но обвиним европу

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Andrew K.

Именно, никто Россию и не собирается отключать от сети. Здесь хоть какая-то альтернативная точка зрения есть. Скорее всего планируют сами отключить. Как уже много раз делали

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Образовательный пистолет

Чебурнет всё ближе.

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Quantum

Ктсати, а какого хуя в России интернет работает, который реально несется через Европу? Отключить к хуям и все. Сразу люди очкнутся.

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Божественный хот-дог

А что, не должен?

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Quantum

Схуяли

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Щячло Попячтса

Потому что самим отключать от интернета не имеет смысла

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Quantum

Тебе не кажется что отключение интернета намного эффективней парализует работу инфраструктуры чем невнятные санкции?

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Теоретический холод

Нет. Отключение интернета намного эффективнее поспособствует победе пропаганды.

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Quantum

Каким образом, если эта пропаганда не сможет распространяться? Откажись от интернета на дней 5. Я посмотрю что с тобой будет )))

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Теоретический холод

Действительно, откуда же люди будут получать информацию, если не будет интернета? Загадка.

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Andrew K.

Основаной канал пропаганды - телик. А без доступа к альтернативной точке зрения легко потерять, кто ещё не зомбирован

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Парламентский Денис

Нет. Это удар по людям в первую очередь.

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qubit
Сразу люди очнуться

От того, что источников информации станет ещё меньше ?

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Quantum

Да какая на хуй информация. Все к хуям станет в один клик. Ты нихуя без интернета сегодня не сделаешь.

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zero endorphine

действительно непонятно

CARRIER LOST

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Огромный Филипп
В таком случае его будут перенаправлять через Азию.

Азия будто друг режима. Но это же не так, лол. Связываться с Россией сейчас себе дороже.

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