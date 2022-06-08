Многие крупные российские компании не получили налоговых послаблений из-за значительных зарубежных инвестиций.

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Компании Ozon, «Авито», HeadHunter, «Тинькофф», Cian и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») направили премьер-министру письмо с просьбой ослабить критерии включения софта в реестр отечественного ПО, сообщает РБК. Это связывают с новыми льготами для IT-сектора, действующими только для разработчиков из реестра.

Сейчас чтобы попасть в реестр, компания-разработчик должна более чем на 50% принадлежать российским гражданам или госструктурам. Однако многие крупные компании, ведущие бизнес в России, получили значительную часть инвестиций из-за рубежа, а их основными акционерами стали иностранцы — так что они не подходят под такое требование, говорится в письме.

Странно, что компании, которые разрабатывают собственные IT-продукты и работают на российском рынке, не подпадают под критерии реестра. Для меня технические характеристики, например поддержка отечественных компонентов, важнее, чем состав акционеров. Тем более что такие компании, как Ozon, Cian, HeadHunter и т.д., торгуются на биржах и могут даже не представлять, кто и из каких государств владеет их акциями. Артём Соколов президент Ассоциации компаний интернет-торговли

В правительстве подтвердили получение письма в конце мая, но в тот момент не стали комментировать, как отнесутся к указанному в нём предложению. При этом 7 июня Минцифры уже признало «Тинькофф-банк» IT-компанией. Министерство само предложило смягчить требования для разработчиков ещё в середине мая.

7 июня с такой же инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он заявил, что власти намерены изменить критерий для включения в реестр. «Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат гражданам России, но при этом [они] фактически контролируют деятельность компании», — указал министр.