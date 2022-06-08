Ozon, «Авито», HeadHunter и другие компании попросили правительство распространить на них льготы для IT-сектора Статьи редакции
Многие крупные российские компании не получили налоговых послаблений из-за значительных зарубежных инвестиций.
Компании Ozon, «Авито», HeadHunter, «Тинькофф», Cian и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») направили премьер-министру письмо с просьбой ослабить критерии включения софта в реестр отечественного ПО, сообщает РБК. Это связывают с новыми льготами для IT-сектора, действующими только для разработчиков из реестра.
Сейчас чтобы попасть в реестр, компания-разработчик должна более чем на 50% принадлежать российским гражданам или госструктурам. Однако многие крупные компании, ведущие бизнес в России, получили значительную часть инвестиций из-за рубежа, а их основными акционерами стали иностранцы — так что они не подходят под такое требование, говорится в письме.
В правительстве подтвердили получение письма в конце мая, но в тот момент не стали комментировать, как отнесутся к указанному в нём предложению. При этом 7 июня Минцифры уже признало «Тинькофф-банк» IT-компанией. Министерство само предложило смягчить требования для разработчиков ещё в середине мая.
7 июня с такой же инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он заявил, что власти намерены изменить критерий для включения в реестр. «Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат гражданам России, но при этом [они] фактически контролируют деятельность компании», — указал министр.
Ну правильно, миллиардным компаниям с бездарным управлением - льготы. А обычным людям - повышение пенс.возраста и налогового бремени. Всё честно.
можешь у гигантов оформить кредит чтобы не было так тяжко. для тебя ж стараются
одним дали, у других забрали. робин гуд наоборот прям
женщина - робин гуд, у бедных берет, богатым дает
Никак не хотят смириться, что путин всех наебёт и обдерёт. Я понимаю, это трудно. Порой кажется, вот оно-смирился, но нет. Почему эти такие наивные, мне не понятно. По идее они должны быть гораздо умнее рядовых россиян типа меня.
потому что акционеры накидали им планов на несколько лет вперед и надо отрабатывать. никто такие форс мажоры в бизнес планы не закладывал, но равно никого они ебать не будут
А что конкретно цифрового производят Озон и Авито?
внутренние продукты для логистики и доставок
Конкретно цифровое производство. Ваш ассистент Коля.
Т.е. к тинькоффу вопросов нет?
Да я чёт задумался об том, что Тинькофф по сути тоже нихуя не делает но не стал редактировать комментарий
Сайт их цифровой.
Почему Митинский рынок молчит? :)
не иноагенты потому что не критикуют
Ожидание: послабления будут для маленьких компаний.
Реальность: мы огромные компании и монополисты рынка, дайте нам ещё льгот, а то у нас сотрудники срать не успевают.
Дак ну они же никакого ПО в принципе не разрабатывают, которое нужно кому-то ещё, кроме них самих.
Но все равно, мы - разработчики, внесите в реестр.
у Сбера раньше было по умному - просто Сбер , собсна сам банк, и Сбертех , разработческая дочерка. это было логично
Разработчику не обязательно писать ПО для других. Достаточно писать ПО.
Ещё раз почитал, для каких компаний правительство вводит налоговые льготы:Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.
Реализация - это написание софта для внутреннего использования?компания должна более чем на 50% принадлежать российским гражданам или госструктурам
Или я что-то не верно толкую?
И, там у правительства что-то было про % доли собственности.
То есть, они вроде хотели поддержать отечественные компании, которые делают софт для распространения. А не крупные интернет-магазины или иные крупные порталы или типа того.
Скоро каждая "чебуречная" будет в IT реестре.
Война идет, не время послабляться. Чуть-чуть послабился и обосрался
Ozon, «Авито», «Тинькофф» и другие компании попросили правительство о национализации
Они цены на своем озоне для начала пусть скрутят обратно. А то в магазине дешевле стало покупать. С такой политикой никакие послабления им потонуть не помогут.
Нет, не странно