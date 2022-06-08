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Ozon, «Авито», HeadHunter и другие компании попросили правительство распространить на них льготы для IT-сектора Статьи редакции

Многие крупные российские компании не получили налоговых послаблений из-за значительных зарубежных инвестиций.

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Компании Ozon, «Авито», HeadHunter, «Тинькофф», Cian и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») направили премьер-министру письмо с просьбой ослабить критерии включения софта в реестр отечественного ПО, сообщает РБК. Это связывают с новыми льготами для IT-сектора, действующими только для разработчиков из реестра.

Сейчас чтобы попасть в реестр, компания-разработчик должна более чем на 50% принадлежать российским гражданам или госструктурам. Однако многие крупные компании, ведущие бизнес в России, получили значительную часть инвестиций из-за рубежа, а их основными акционерами стали иностранцы — так что они не подходят под такое требование, говорится в письме.

Странно, что компании, которые разрабатывают собственные IT-продукты и работают на российском рынке, не подпадают под критерии реестра. Для меня технические характеристики, например поддержка отечественных компонентов, важнее, чем состав акционеров. Тем более что такие компании, как Ozon, Cian, HeadHunter и т.д., торгуются на биржах и могут даже не представлять, кто и из каких государств владеет их акциями.

Артём Соколов
президент Ассоциации компаний интернет-торговли

В правительстве подтвердили получение письма в конце мая, но в тот момент не стали комментировать, как отнесутся к указанному в нём предложению. При этом 7 июня Минцифры уже признало «Тинькофф-банк» IT-компанией. Министерство само предложило смягчить требования для разработчиков ещё в середине мая.

7 июня с такой же инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он заявил, что власти намерены изменить критерий для включения в реестр. «Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат гражданам России, но при этом [они] фактически контролируют деятельность компании», — указал министр.

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#новости #it #право

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24 комментария
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Dra

Ну правильно, миллиардным компаниям с бездарным управлением - льготы. А обычным людям - повышение пенс.возраста и налогового бремени. Всё честно.

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Зенитный томагавк_два

можешь у гигантов оформить кредит чтобы не было так тяжко. для тебя ж стараются

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Пыхнувший кот

одним дали, у других забрали. робин гуд наоборот прям

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Петров-Васечкин.

женщина - робин гуд, у бедных берет, богатым дает

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Kind soul

Никак не хотят смириться, что путин всех наебёт и обдерёт. Я понимаю, это трудно. Порой кажется, вот оно-смирился, но нет. Почему эти такие наивные, мне не понятно. По идее они должны быть гораздо умнее рядовых россиян типа меня.

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Зенитный томагавк_два

потому что акционеры накидали им планов на несколько лет вперед и надо отрабатывать. никто такие форс мажоры в бизнес планы не закладывал, но равно никого они ебать не будут

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the hard of леопард

А что конкретно цифрового производят Озон и Авито?

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Зенитный томагавк_два

внутренние продукты для логистики и доставок

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Прочий завод

Конкретно цифровое производство. Ваш ассистент Коля.

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Грубый жар

Т.е. к тинькоффу вопросов нет?

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the hard of леопард

Да я чёт задумался об том, что Тинькофф по сути тоже нихуя не делает но не стал редактировать комментарий

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IvanDurov

Сайт их цифровой.

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Пятая колонка

Почему Митинский рынок молчит? :)

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Зенитный томагавк_два
многие крупные компании, ведущие бизнес в России, получили значительную часть инвестиций из-за рубежа, а их основными акционерами стали иностранцы

не иноагенты потому что не критикуют

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aliftin

Ожидание: послабления будут для маленьких компаний.
Реальность: мы огромные компании и монополисты рынка, дайте нам ещё льгот, а то у нас сотрудники срать не успевают.

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Невероятный украинец

Дак ну они же никакого ПО в принципе не разрабатывают, которое нужно кому-то ещё, кроме них самих.

Но все равно, мы - разработчики, внесите в реестр.

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Зенитный томагавк_два

у Сбера раньше было по умному - просто Сбер , собсна сам банк, и Сбертех , разработческая дочерка. это было логично

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IvanDurov

Разработчику не обязательно писать ПО для других. Достаточно писать ПО.

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Невероятный украинец

Ещё раз почитал, для каких компаний правительство вводит налоговые льготы:

Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.

Реализация - это написание софта для внутреннего использования?
Или я что-то не верно толкую?
И, там у правительства что-то было про % доли собственности.

компания должна более чем на 50% принадлежать российским гражданам или госструктурам

То есть, они вроде хотели поддержать отечественные компании, которые делают софт для распространения. А не крупные интернет-магазины или иные крупные порталы или типа того.

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Николай Колчин

Скоро каждая "чебуречная" будет в IT реестре.

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Прочий завод
Многие крупные российские компании не получили налоговых послаблений из-за значительных зарубежных инвестиций

Война идет, не время послабляться. Чуть-чуть послабился и обосрался

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Новенький историк
Сейчас чтобы попасть в реестр, компания-разработчик должна более чем на 50% принадлежать российским гражданам или госструктурам

Ozon, «Авито», «Тинькофф» и другие компании попросили правительство о национализации

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Жабка

Они цены на своем озоне для начала пусть скрутят обратно. А то в магазине дешевле стало покупать. С такой политикой никакие послабления им потонуть не помогут.

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пепси

Нет, не странно

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