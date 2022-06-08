Екатерину Шульман признали «иноагентом» из-за гонораров от «Эха Москвы», ранее входившего в «Газпром-медиа» Статьи редакции
Минюст РФ признал это опосредованным иностранным финансированием.
Политолог Екатерина Шульман получила разъяснение от Минюста РФ о том, почему её внесли в список СМИ-иноагентов, об этом она рассказала в эфире программы «Статус» на ютуб-канале «Живой гвоздь». Министерство сочло иностранным финансированием её гонорары во время работы на радио «Эхо Москвы», ликвидированном в начале марта.
«В законодательстве есть такое понятие как опосредованное иностранное финансирование. То есть, вы получаете деньги от российского источника, а российский источник получает деньги от какого-нибудь иностранного источника», — рассказала Шульман. На вопрос ведущего «Статуса» Максима Курникова о том, какое иностранное финансирование получало «Эхо Москвы», политолог ответила, что Минюст сослался на данные Росфинмониторинга.
До блокировки и последующей ликвидации радиостанции мажоритарным акционером «Эха Москвы» являлась компания «Газпром-медиа», входящая в группу компаний «Газпрома».
Помимо гонораров за эфиры на радио Минюст также сочло опосредованным иностранным финансированием зарплату Шульман в Московской высшей школе социальных и экономических наук, однократную выплату от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар за книгу «Практическая политология» и деньги от института «Стрелка».
А Газпром получает деньги от европейцев. Вопрос - почему Газпром всё ещё не иноагент?
Все иноагенты равны, но некоторые - равнее
Потому что кто иноагент, а кто — нет, решает исполнительная власть.
Читал закон, там госкорпорации не могут быть иноагентом по дефолту.
Печаль(
Много ходов очка
Мои поздравления! Екатерина, вы на верном пути!
Охуенная логика. За газ же Европа платит. Значит в итоге получала либеральное бабло с запада.
Практически как теория о шестирукопожатиях. Все иноагенты, разница лишь в том сколько шагов надо пройти.
Получается, что Газпром-Медиа уж точно инагент?
А вместе с ними и весь камеди-клаб
Наперсточники блять
Я всегда знал, что с Газпромом, что-то не так. Думаю, следующим иноагентом объявят Дзюбу.
Это даже круче чем иногентство за пару соток рублей, что сосед-казах на карту скинул.
Получается любой кто давал интервью на Эха Москва за всё время его существования является иноагентам? Смешно, что власть даже пытается оправдаться почему они раздают эти плашки. Как-будто ты им что-то сделаешь, и как-будто у нас есть ещё правовое поле.
РФ тоже иноагент - налоги уплачены