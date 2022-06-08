Минюст РФ признал это опосредованным иностранным финансированием.

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Скриншот эфира программы «Статус»

Политолог Екатерина Шульман получила разъяснение от Минюста РФ о том, почему её внесли в список СМИ-иноагентов, об этом она рассказала в эфире программы «Статус» на ютуб-канале «Живой гвоздь». Министерство сочло иностранным финансированием её гонорары во время работы на радио «Эхо Москвы», ликвидированном в начале марта.

«В законодательстве есть такое понятие как опосредованное иностранное финансирование. То есть, вы получаете деньги от российского источника, а российский источник получает деньги от какого-нибудь иностранного источника», — рассказала Шульман. На вопрос ведущего «Статуса» Максима Курникова о том, какое иностранное финансирование получало «Эхо Москвы», политолог ответила, что Минюст сослался на данные Росфинмониторинга.

До блокировки и последующей ликвидации радиостанции мажоритарным акционером «Эха Москвы» являлась компания «Газпром-медиа», входящая в группу компаний «Газпрома».

Помимо гонораров за эфиры на радио Минюст также сочло опосредованным иностранным финансированием зарплату Шульман в Московской высшей школе социальных и экономических наук, однократную выплату от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар за книгу «Практическая политология» и деньги от института «Стрелка».