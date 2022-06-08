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Екатерину Шульман признали «иноагентом» из-за гонораров от «Эха Москвы», ранее входившего в «Газпром-медиа» Статьи редакции

Минюст РФ признал это опосредованным иностранным финансированием.

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Скриншот эфира программы «Статус»

Политолог Екатерина Шульман получила разъяснение от Минюста РФ о том, почему её внесли в список СМИ-иноагентов, об этом она рассказала в эфире программы «Статус» на ютуб-канале «Живой гвоздь». Министерство сочло иностранным финансированием её гонорары во время работы на радио «Эхо Москвы», ликвидированном в начале марта.

«В законодательстве есть такое понятие как опосредованное иностранное финансирование. То есть, вы получаете деньги от российского источника, а российский источник получает деньги от какого-нибудь иностранного источника», — рассказала Шульман. На вопрос ведущего «Статуса» Максима Курникова о том, какое иностранное финансирование получало «Эхо Москвы», политолог ответила, что Минюст сослался на данные Росфинмониторинга.

До блокировки и последующей ликвидации радиостанции мажоритарным акционером «Эха Москвы» являлась компания «Газпром-медиа», входящая в группу компаний «Газпрома».

Помимо гонораров за эфиры на радио Минюст также сочло опосредованным иностранным финансированием зарплату Шульман в Московской высшей школе социальных и экономических наук, однократную выплату от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар за книгу «Практическая политология» и деньги от института «Стрелка».

Интернет
Прохожий татарин
Фандом и никакого хейта: как политолог Екатерина Шульман стала интернет-феноменом и что она думает о внимании соцсетей Статьи редакции

В соцсетях обсуждают её видеоблоги с кухни, ведут фанатские паблики и признаются в любви — сама Шульман удивляется такому вниманию.

#иноагенты #новости #газпром

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16 комментариев
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Dr. Подорожник

А Газпром получает деньги от европейцев. Вопрос - почему Газпром всё ещё не иноагент?

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Абстрактный украинец

Все иноагенты равны, но некоторые - равнее

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Перегрин Пук

Потому что кто иноагент, а кто — нет, решает исполнительная власть.

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Решительный Влад

Читал закон, там госкорпорации не могут быть иноагентом по дефолту.

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Dr. Подорожник

Печаль(

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Абстрактный украинец

Много ходов очка

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Прочий завод
Екатерину Шульман признали «иноагентом»

Мои поздравления! Екатерина, вы на верном пути!

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Бронька

Охуенная логика. За газ же Европа платит. Значит в итоге получала либеральное бабло с запада.

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Инженерный лолипоп
опосредованное иностранное финансирование

Практически как теория о шестирукопожатиях. Все иноагенты, разница лишь в том сколько шагов надо пройти.

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nnm

Получается, что Газпром-Медиа уж точно инагент?

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Абстрактный украинец

А вместе с ними и весь камеди-клаб

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Дегельминтизатор

Наперсточники блять

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Николай Колчин

Я всегда знал, что с Газпромом, что-то не так. Думаю, следующим иноагентом объявят Дзюбу.

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Некачественный русский, 2 из 5
опосредованное иностранное финансирование

Это даже круче чем иногентство за пару соток рублей, что сосед-казах на карту скинул.

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Товарищ

Получается любой кто давал интервью на Эха Москва за всё время его существования является иноагентам? Смешно, что власть даже пытается оправдаться почему они раздают эти плашки. Как-будто ты им что-то сделаешь, и как-будто у нас есть ещё правовое поле.

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dy

РФ тоже иноагент - налоги уплачены

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