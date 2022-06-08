Актёр родился и вырос в городе Увальде, где в конце мая произошёл самый массовый школьный шутинг за последние десять лет.

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7 мая в Белом доме прошёл брифинг для прессы, на котором выступил в том числе голливудский актёр Мэттью Макконахи. Он начал свою речь с рассказа о жертвах при стрельбе в начальной школе в городе Увальде, штат Техас, где 24 мая в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.

Новости 25 мая Главное Статьи редакции При стрельбе в начальной школе в США погибли 19 детей и двое взрослых. Самый массовый школьный «шутинг» за последние десять лет. SBG Photo, Gabe Redondo

Актёр рассказал, что в течении двух недель после трагедии разговаривал с семьями погибших. По его словам, все эти люди призывали к реформам в законе об оружии. Сам Макконахи призвал ввести более сторгую проверку данных и повысить минимальный возраст для покупки автоматических винтовок, а также принять другие инициативы по регулированию оборота оружия в США.

Ответственные владельцы оружия сыты по горло тем, что Второй поправкой в Конституцию [о праве на хранение и ношение оружия] злоупотребляют и фактически присвоили себе некоторые неадекватные личности. Эти реформы — не шаг назад, это шаг вперёд для всего нашего общества и Второй поправки. Мэттью Макконахи актёр