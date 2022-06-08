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Мэттью Макконахи выступил в Белом доме с призывом к реформам в отношении свободного ношения оружия Статьи редакции

Актёр родился и вырос в городе Увальде, где в конце мая произошёл самый массовый школьный шутинг за последние десять лет.

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7 мая в Белом доме прошёл брифинг для прессы, на котором выступил в том числе голливудский актёр Мэттью Макконахи. Он начал свою речь с рассказа о жертвах при стрельбе в начальной школе в городе Увальде, штат Техас, где 24 мая в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.

Новости
При стрельбе в начальной школе в США погибли 19 детей и двое взрослых. Главное Статьи редакции

Самый массовый школьный «шутинг» за последние десять лет.

SBG Photo, Gabe Redondo

Актёр рассказал, что в течении двух недель после трагедии разговаривал с семьями погибших. По его словам, все эти люди призывали к реформам в законе об оружии. Сам Макконахи призвал ввести более сторгую проверку данных и повысить минимальный возраст для покупки автоматических винтовок, а также принять другие инициативы по регулированию оборота оружия в США.

Ответственные владельцы оружия сыты по горло тем, что Второй поправкой в Конституцию [о праве на хранение и ношение оружия] злоупотребляют и фактически присвоили себе некоторые неадекватные личности. Эти реформы — не шаг назад, это шаг вперёд для всего нашего общества и Второй поправки.

Мэттью Макконахи
актёр

Макконахи родился и вырос в Увальде, поэтому воспринял события в школе близко к сердцу. Сразу после шутинга, который произошёл вскоре после двух других громких массовых убийств в других штатах США, актёр призвал власти к активным действиям. В ночь после стрельбы он также опубликовал письмо в соцсетях с критикой текущей политики.

Matthew McConaughey @McConaughey
Uvalde, Texas, USA.

#голливуд #сша #оружие #видео #новости

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51 комментарий
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Duard Kuban

Ну раз АКТЁР сказал...

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Таможенный дебаркадер

Про Рейгана не слышал?

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1 комментарий
Astraeus

Он год назад заявлял, что собирается баллотироваться на губернатора Техаса, так что не просто актер.

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5 комментариев
Денацификация Борна

Бля, а я его уважал... Дальше буду уважать, конечно, но тут он маху дал.

Америка в частности стала Америкой благодаря второй поправке. Отменять её на эмоциях, потому что какой-то гондон расстрелял детишек - неправильно. Объясняю почему.

Дело в том, что процент убитых в массовых шутингах в США ничтожно мал. Настолько мал, что общественная реакция на них неадекватно несоразмерна. И принимать какие-то решения и законы на основании общественных волнений в данном случае будет либо популизмом, либо удобной возможностью для правительства отобрать оружие у граждан.

Вторая поправка - это право на восстание и свержение неугодной власти. Обычно, любое право влечет за собой какие-то ограничения или неудобства. Появление вооруженных сумасшедших раз в полгода как раз является таким "неудобством". Поэтому американцам надо определиться, чего они хотят, либо больше безопасности, либо больше свободы.

Кстати, если оружие ограничат, безопаснее не станет. Смотрим на Россию. И да, если бы у россиян или украинцев было бы сейчас на руках большое количество оружия, то все могло бы быть совершенно по-другому.

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Денацификация Борна

Я это все почему пишу: хочу года через три переехать в США, не хочу, чтобы страну разъебали, пока я тут собираюсь 😐

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2 комментария
lovemyonahole

Почему бы просто не сделать ограничение в виде возраста 21, а не 18 и необходимости пройти обучение и медобследвание? А то бухать нельзя, а пушку - пожалуйста любому идиоту.

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2 комментария
Та за шо

Судя из его спича, никто не предлагает отменять поправку, а просто хотят ввести более высокий возрастной порог для покупки первого оружия, и какие-то более жесткие рамки для получения более летального оружия. Он вообще в речи очень много ссылается на мысли и чувства «ответственных владельцев оружия», очевидно причисляя себя к ним, поэтому вряд ли он топит за отмену права владеть оружием

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Lofoten Forsake

Там за 40 минут бездействия полиции убийца мог и ножницами всех убить еще и время осталось бы.

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John Rickman

Это вполне логичный исход в модели, когда преступнику говорят: «Щас, подожди, не стреляй, я позвоню в профессиональную службу защиты меня, но надо будет подождать, пока они приедут».

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Домашний череп

Alright alright alright

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Бронька

Момент когда ты узнал, что оружием, оказывается, убивают

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alien Alina

На прошедших выходных июня было еще 13 случаев массшутинга, всего 70 жертв. Просто менее масштабные случаи, поэтому о них не говорили так.
Считай, уже все привыкли!
Ах и да, ведь «разрешение оружия позволяет обороняться, это ЭФФЕКТИВНАЯ тактика» 🥴
https://amp.cnn.com/cnn/2022/06/06/us/mass-shootings-weekend-list/index.html

From graduation parties to a mall, 13 mass…
They were at places that seem safe -- but nowhere in America is guaranteed safe anymore. Some of…
amp.cnn.com
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Andrii Chornyi

Оружие разрешено не чтобы самозащищаться от шизов, а как противовес скатыванию правительства в тиранию (см. вторую поправку)

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9 комментариев
Саша Круг

Не напомнишь, а где эти шутинги происходили? Там можно было обороняться с огнестрелом?

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1 комментарий
Темирлан Абдрахманов

В эмигрантской стране огромное социальное расслоение общества. И ношение оружия для всех граждан не считаю нужным, оттуда и вытекает полицейская жестокость, гетто районы, высокая смертность среди школьников. Пример тому что нужно запретить это Швейцария. Уровень жизни в Швейцарии высок, получить визу туда очень сложно, уровень образования тоже высокий, и все граждане имеют оружие потому что они все военно-обязанные. Если эмигрантская страна до стандартов Швейцарии не дотягивает, то ношение оружия для всех наоборот вредит.

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Вальдемар

Таким образом он хочет, чтобы у жителей Техаса вообще исчезла возможность себя защищать

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Бронька

Ты новость прочти, сначала. Он хочет сделать более строгий надзор, а не запретить оружие. Что бы оружие попадало к провереным, адекваьным гражданам, а не хуй пойми кому.

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3 комментария
Зенитный томагавк_два

в россии одно их самых жестоких законодательств об оружии, иметь его это прям отдельный квест. и все же это не спасает от шутингов

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alien Alina

У тебя логика в стиле «ну раз ПОЛНОСТЬЮ до нуля не убрали, то это вообще не эффективно и вообще не работает».
В России такое бывает раз-два в год.
В США только на последних выходных было 70 жертв в 13 массшутингах.
Чувствуешь разницу?
https://amp.cnn.com/cnn/2022/06/06/us/mass-shootings-weekend-list/index.html

From graduation parties to a mall, 13 mass…
They were at places that seem safe -- but nowhere in America is guaranteed safe anymore. Some of…
amp.cnn.com
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5 комментариев
Павел Сидюк

Не знаю как сейчас, а в ментовской ксиве сразу на бланке было указано на право ношения оружия. А теперь посмотрим сколько в полиции работает адекватов. Политика государства - запугивание, и тут с удовольствием дадут оружие психу.

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Just Greg

Может надо просто учителям раздать оружие и научить их им пользоваться?

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Часовой бокал

Хочу кружку с надписью "Слёзы либертарианца"

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John Rickman

Актёр, который может позволить себе телохранителя, учит остальных, как им нужно защищаться.

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