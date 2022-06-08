Мэттью Макконахи выступил в Белом доме с призывом к реформам в отношении свободного ношения оружия Статьи редакции
Актёр родился и вырос в городе Увальде, где в конце мая произошёл самый массовый школьный шутинг за последние десять лет.
7 мая в Белом доме прошёл брифинг для прессы, на котором выступил в том числе голливудский актёр Мэттью Макконахи. Он начал свою речь с рассказа о жертвах при стрельбе в начальной школе в городе Увальде, штат Техас, где 24 мая в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.
Актёр рассказал, что в течении двух недель после трагедии разговаривал с семьями погибших. По его словам, все эти люди призывали к реформам в законе об оружии. Сам Макконахи призвал ввести более сторгую проверку данных и повысить минимальный возраст для покупки автоматических винтовок, а также принять другие инициативы по регулированию оборота оружия в США.
Макконахи родился и вырос в Увальде, поэтому воспринял события в школе близко к сердцу. Сразу после шутинга, который произошёл вскоре после двух других громких массовых убийств в других штатах США, актёр призвал власти к активным действиям. В ночь после стрельбы он также опубликовал письмо в соцсетях с критикой текущей политики.
Ну раз АКТЁР сказал...
Про Рейгана не слышал?
Он год назад заявлял, что собирается баллотироваться на губернатора Техаса, так что не просто актер.
Бля, а я его уважал... Дальше буду уважать, конечно, но тут он маху дал.
Америка в частности стала Америкой благодаря второй поправке. Отменять её на эмоциях, потому что какой-то гондон расстрелял детишек - неправильно. Объясняю почему.
Дело в том, что процент убитых в массовых шутингах в США ничтожно мал. Настолько мал, что общественная реакция на них неадекватно несоразмерна. И принимать какие-то решения и законы на основании общественных волнений в данном случае будет либо популизмом, либо удобной возможностью для правительства отобрать оружие у граждан.
Вторая поправка - это право на восстание и свержение неугодной власти. Обычно, любое право влечет за собой какие-то ограничения или неудобства. Появление вооруженных сумасшедших раз в полгода как раз является таким "неудобством". Поэтому американцам надо определиться, чего они хотят, либо больше безопасности, либо больше свободы.
Кстати, если оружие ограничат, безопаснее не станет. Смотрим на Россию. И да, если бы у россиян или украинцев было бы сейчас на руках большое количество оружия, то все могло бы быть совершенно по-другому.
Я это все почему пишу: хочу года через три переехать в США, не хочу, чтобы страну разъебали, пока я тут собираюсь 😐
Почему бы просто не сделать ограничение в виде возраста 21, а не 18 и необходимости пройти обучение и медобследвание? А то бухать нельзя, а пушку - пожалуйста любому идиоту.
Судя из его спича, никто не предлагает отменять поправку, а просто хотят ввести более высокий возрастной порог для покупки первого оружия, и какие-то более жесткие рамки для получения более летального оружия. Он вообще в речи очень много ссылается на мысли и чувства «ответственных владельцев оружия», очевидно причисляя себя к ним, поэтому вряд ли он топит за отмену права владеть оружием
Там за 40 минут бездействия полиции убийца мог и ножницами всех убить еще и время осталось бы.
Это вполне логичный исход в модели, когда преступнику говорят: «Щас, подожди, не стреляй, я позвоню в профессиональную службу защиты меня, но надо будет подождать, пока они приедут».
Alright alright alright
Момент когда ты узнал, что оружием, оказывается, убивают
На прошедших выходных июня было еще 13 случаев массшутинга, всего 70 жертв. Просто менее масштабные случаи, поэтому о них не говорили так.
Считай, уже все привыкли!
Ах и да, ведь «разрешение оружия позволяет обороняться, это ЭФФЕКТИВНАЯ тактика» 🥴
https://amp.cnn.com/cnn/2022/06/06/us/mass-shootings-weekend-list/index.html
Оружие разрешено не чтобы самозащищаться от шизов, а как противовес скатыванию правительства в тиранию (см. вторую поправку)
Не напомнишь, а где эти шутинги происходили? Там можно было обороняться с огнестрелом?
В эмигрантской стране огромное социальное расслоение общества. И ношение оружия для всех граждан не считаю нужным, оттуда и вытекает полицейская жестокость, гетто районы, высокая смертность среди школьников. Пример тому что нужно запретить это Швейцария. Уровень жизни в Швейцарии высок, получить визу туда очень сложно, уровень образования тоже высокий, и все граждане имеют оружие потому что они все военно-обязанные. Если эмигрантская страна до стандартов Швейцарии не дотягивает, то ношение оружия для всех наоборот вредит.
Таким образом он хочет, чтобы у жителей Техаса вообще исчезла возможность себя защищать
Ты новость прочти, сначала. Он хочет сделать более строгий надзор, а не запретить оружие. Что бы оружие попадало к провереным, адекваьным гражданам, а не хуй пойми кому.
в россии одно их самых жестоких законодательств об оружии, иметь его это прям отдельный квест. и все же это не спасает от шутингов
У тебя логика в стиле «ну раз ПОЛНОСТЬЮ до нуля не убрали, то это вообще не эффективно и вообще не работает».
В России такое бывает раз-два в год.
В США только на последних выходных было 70 жертв в 13 массшутингах.
Чувствуешь разницу?
https://amp.cnn.com/cnn/2022/06/06/us/mass-shootings-weekend-list/index.html
Не знаю как сейчас, а в ментовской ксиве сразу на бланке было указано на право ношения оружия. А теперь посмотрим сколько в полиции работает адекватов. Политика государства - запугивание, и тут с удовольствием дадут оружие психу.
Может надо просто учителям раздать оружие и научить их им пользоваться?
Хочу кружку с надписью "Слёзы либертарианца"
Актёр, который может позволить себе телохранителя, учит остальных, как им нужно защищаться.