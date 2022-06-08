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Hurriyet: Турция остановила военную операцию в одном из районов на севере Сирии, потому что Россия её не одобрила Статьи редакции

РФ отправила подкрепления в этот район.

  • Издание Hurriyet, одна из крупнейших турецких газет, со ссылкой на источники написало, что Турция приостановила военную операцию в районе Айн-Исса на северо-востоке Сирии.
  • По данным издания, причиной стало то, что Россия не одобрила действия Турции в этом районе. РФ также направила дополнительные войска.
  • Через этот район пролегает стратегически важная магистраль М4, соединяющая города Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор (на востоке), а также Алеппо (на севере), пишет Hurriyet.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии 1 июня. Она направлена против сил, куда входят «Рабочая партия Курдистана» и «Cилы народной самообороны», признанные в Турции террористическими организациями. Названная цель операции — оттеснить их и сформировать 30-километровую «зону безопасности» возле границы.
  • МИД Сирии считает действия Турции на «оккупированных сирийских территориях» незаконными и называет их «этническими чистками».
  • Россия уже публично высказывала отношение к новой военной операции Турции. Представительница МИД РФ Мария Захарова 2 июня выразила надежду, что Анкара «воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии».
  • 8 июня в Анкаре проходят переговоры министров иностранных дел России и Турции. Они обсуждают в том числе военную операцию в Сирии, а также механизм вывоза продовольствия из украинских портов на фоне боевых действий в Украине.

#новости #турция #политика

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9 комментариев
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Evil Prime
РФ также направила дополнительные войска.

ниче страшного, скоро они потребуются в другом месте и будет зеленый свет для турков

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Прочий завод

Смешно читать на фоне 100+ дневной войны. Какие доп войска?

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Денис Демидов

Дураков на Руси лет на сто припасено, накинут пайку и еще 100500 контрактников в чернобаевку насобирают.

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Новенький историк

путин еще и в Сирии успевает повоевать. Умопомрачительный военачальник!

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Абстрактный украинец

победы на всех фронтах

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Новенький историк

А на бэкенде разруха и нищета

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Trident Force

Зачем Османы терпят от России?

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Далекий череп

или не поэтому

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Николай Колчин

У РФ есть подкрепления. Ок.

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