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Прямой онлайн-эфир радиостанции «КоммерсантъFM» взломали. Вместо новостей — гимн Украины Статьи редакции

И треки на украинском языке.

В онлайн-эфире частоты 93.6 играют по кругу несколько треков, среди которых гимн Украины, композиция группы «Ногу свело» под названием «Нам не нужна война!» и украинская народная песня «Червона калина». «Коммерсантъ» сообщил, что их радиостанцию взломали.

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#новости #взломы

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32 комментария
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Московский Артем

Вот бы Соловьёва. Вот тогда знатный пожар был бы.

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Подробный торшер

Взорал бы с такой заставки

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Элементарный супер_стар

Я и с этого ору, там бы меня просто разорвало от предвкушения извержений из пердаков Соловьева и прочих

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Зенитный томагавк_два

так взломали что играется по бутлупу из файла в плейлисте
взлом был бы по редиректу через дыру в публичном апи.

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Подробный торшер

Айтиличинки, поясните, что за магия

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Зенитный томагавк_два

на коммерсанте айтилибераха решила пошутить

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Московский Артем

Гордимся!

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Решительный Влад
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zero endorphine

на частоте ничего не играет, там нормальный эфир. взломали только интернет-вещание.

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Пятая колонка

Взломали или не взломали ,там разберутся

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Идеологический паук например

Не всё так однозначно

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Идеологический паук например

Всей правды мы не узнаем

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Идеологический паук например

Мало ли что люди вокруг говорят, может там всегда украинские песни играли

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Идеологический паук например
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Подробный торшер

Дай Сабы, что там

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Прочий завод
Прямой онлайн-эфир радиостанции «КоммерсантъFM» взломали. Вместо новостей — гимн Украины

Слава Украине!

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Зоибана Вафля

Демилитаризация радио.

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Комментарий удален модератором

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Подробный торшер

@кто это

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Нужен Ответ

«Человек кусает собаку» еще известен как «Rondo»

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Человек кусает собаку

Да ето так

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The Engineer

Выражаю своей почтение коллегам! Нужно больше взломов, хороших и разных. Вот те, кто это сделал, заслужили носить гордое звание "айтишник".

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Беспонтовый пирожок

Вчера слушал "Точку зрения" на КФМ это пзд.. Суть была в том, что Украина уже в край обнаглела, требуя/критикуя страны Европы

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Человек кусает собаку

Жаль (нет), что их мнения никто не спрашивал и никем оно не котируется😪

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Макс Карр
Вчера слушал "Точку зрения" на КФМ это пзд.. Суть была в том, что Украина уже в край обнаглела, требуя/критикуя страны Европы

Да у них все, кто что-то требует или критикует кроме Пыни, уже в край обнаглели.

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Марк Рязанцев

отрубили эфир

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Бунт на коленях

Нужно было что-то голосом поставить. Что в Украине не фашисты. Что-то такое, что подтолкнёт людей к изменению мнения.

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Гордон Фриман

Лучше цитаты Путина где он врет

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zero endorphine

да это онлайн-вещание слушают дай бог 200 человек. вот радио — да, оно может массово в тачках играть, пока люди по пробкам тошнят. а именно интернетный бродкастинг — там аудитории нет считай

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Бунт на коленях

А передатчики сами не цепляются к онлайн-бродкастингу?

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zero endorphine

зачем? есть студийный источник звука, он расходится в два конца — на передатчик FM-диапазона и в инетку. на инетном плейере подменили плейлист просто, вон там наверху есть скрин

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Anatolii Nesterov

Ну хоть нормальную музыку послушают

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Жесть. Сейчас там песня Макса Покровского

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