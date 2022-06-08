Прямой онлайн-эфир радиостанции «КоммерсантъFM» взломали. Вместо новостей — гимн Украины

В онлайн-эфире частоты 93.6 играют по кругу несколько треков, среди которых гимн Украины, композиция группы «Ногу свело» под названием «Нам не нужна война!» и украинская народная песня «Червона калина». «Коммерсантъ» сообщил, что их радиостанцию взломали.