Прямой онлайн-эфир радиостанции «КоммерсантъFM» взломали. Вместо новостей — гимн Украины Статьи редакции
И треки на украинском языке.
В онлайн-эфире частоты 93.6 играют по кругу несколько треков, среди которых гимн Украины, композиция группы «Ногу свело» под названием «Нам не нужна война!» и украинская народная песня «Червона калина». «Коммерсантъ» сообщил, что их радиостанцию взломали.
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Вот бы Соловьёва. Вот тогда знатный пожар был бы.
Взорал бы с такой заставки
Я и с этого ору, там бы меня просто разорвало от предвкушения извержений из пердаков Соловьева и прочих
так взломали что играется по бутлупу из файла в плейлисте
взлом был бы по редиректу через дыру в публичном апи.
Айтиличинки, поясните, что за магия
на коммерсанте айтилибераха решила пошутить
Гордимся!
на частоте ничего не играет, там нормальный эфир. взломали только интернет-вещание.
Взломали или не взломали ,там разберутся
Не всё так однозначно
Всей правды мы не узнаем
Мало ли что люди вокруг говорят, может там всегда украинские песни играли
Дай Сабы, что там
Слава Украине!
Демилитаризация радио.
Комментарий удален модератором
@кто это
«Человек кусает собаку» еще известен как «Rondo»
Да ето так
Выражаю своей почтение коллегам! Нужно больше взломов, хороших и разных. Вот те, кто это сделал, заслужили носить гордое звание "айтишник".
Вчера слушал "Точку зрения" на КФМ это пзд.. Суть была в том, что Украина уже в край обнаглела, требуя/критикуя страны Европы
Жаль (нет), что их мнения никто не спрашивал и никем оно не котируется😪
Да у них все, кто что-то требует или критикует кроме Пыни, уже в край обнаглели.
отрубили эфир
Нужно было что-то голосом поставить. Что в Украине не фашисты. Что-то такое, что подтолкнёт людей к изменению мнения.
Лучше цитаты Путина где он врет
да это онлайн-вещание слушают дай бог 200 человек. вот радио — да, оно может массово в тачках играть, пока люди по пробкам тошнят. а именно интернетный бродкастинг — там аудитории нет считай
А передатчики сами не цепляются к онлайн-бродкастингу?
зачем? есть студийный источник звука, он расходится в два конца — на передатчик FM-диапазона и в инетку. на инетном плейере подменили плейлист просто, вон там наверху есть скрин
Ну хоть нормальную музыку послушают
Жесть. Сейчас там песня Макса Покровского