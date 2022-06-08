РИА «Новости»: Huawei начал закрывать торговые точки в России Статьи редакции
Из-за падения спроса на смартфоны и проблем с поставками.
Из 19 магазинов прекратили работу уже четыре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Закрывать магазины продолжат и дальше.
Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. После этого закрылись магазины в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Сейчас открытыми остаются 15 точек.
По словам источника, основная причина закрытия торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны: «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины». Компания не стала отвечать на запрос издания.
В марте Financial Times сообщал, что китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза после начала боевых действий в Украине. Среди причин называли нестабильный курс рубля и «политическую чувствительность».
Очередная победа эпол
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победа алиэкспресса-победа усманова-победа путина-победа России
Так далеко мог просчитать, только ты
Искусственный интеллект, хули🦾
Со вкусом идентичным натуральному
Хватит лизать мои микросхемы
нет камней - нет стройки, нет стройки - нет дворца, нет дворца - нет дворца
Нет дворца - нет аквадискотеки
Нефритовый стержень глупый мангуст
Сколько там уже ножей в спине)
Еще есть жопа. Туда тоже можно навтыкать
Там россияне язиками все заткнули,ничем не пробиться…
Великий Винни крепкий нефритовый стержень спина русский медведь. Опять.
Лол
какое название такие и продажи
F
Россия 💪💪💪💪
мда) а что остаётся теперь интересно, на Zалупафонах сидеть?
На нокиах б/у с горбушки
Как так! "Мы" ведь рассчитывали...
Ваш старый телефон скоро может стать ценным активом.
Ну, вот теперь заработает импортозамещение
Наконец-то
А так на Китай молились - спаситель наш от санкций и Америки....