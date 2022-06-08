Из-за падения спроса на смартфоны и проблем с поставками.

Из 19 магазинов прекратили работу уже четыре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Закрывать магазины продолжат и дальше.

Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. После этого закрылись магазины в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Сейчас открытыми остаются 15 точек.

По словам источника, основная причина закрытия торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны: «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины». Компания не стала отвечать на запрос издания.

В марте Financial Times сообщал, что китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза после начала боевых действий в Украине. Среди причин называли нестабильный курс рубля и «политическую чувствительность».