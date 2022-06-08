Новости

РИА «Новости»: Huawei начал закрывать торговые точки в России Статьи редакции

Из-за падения спроса на смартфоны и проблем с поставками.

Из 19 магазинов прекратили работу уже четыре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Закрывать магазины продолжат и дальше.

Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. После этого закрылись магазины в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Сейчас открытыми остаются 15 точек.

По словам источника, основная причина закрытия торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны: «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины». Компания не стала отвечать на запрос издания.

В марте Financial Times сообщал, что китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза после начала боевых действий в Украине. Среди причин называли нестабильный курс рубля и «политическую чувствительность».

#новости #huawei

1454 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
Капитальный волк

Очередная победа эпол

Ответить
Развернуть ветку
Конечный динозавр

Очередная победа алиэкспресса

Ответить
Развернуть ветку
Домашний череп

победа алиэкспресса-победа усманова-победа путина-победа России

Ответить
Развернуть ветку
Прочий завод

Так далеко мог просчитать, только ты

Ответить
Развернуть ветку
Домашний череп

Искусственный интеллект, хули🦾

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

Со вкусом идентичным натуральному

Ответить
Развернуть ветку
Домашний череп

Хватит лизать мои микросхемы

Ответить
Развернуть ветку
Агент Купер скучает за кофе

нет камней - нет стройки, нет стройки - нет дворца, нет дворца - нет дворца

Ответить
Развернуть ветку
Домашний череп

Нет дворца - нет аквадискотеки

Ответить
Развернуть ветку
Часовой бокал

Нефритовый стержень глупый мангуст

Ответить
Развернуть ветку
Неправильный велосипед

Сколько там уже ножей в спине)

Ответить
Развернуть ветку
Keglin

Еще есть жопа. Туда тоже можно навтыкать

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Вершилло

Там россияне язиками все заткнули,ничем не пробиться…

Ответить
Развернуть ветку
Никита Борисова

Великий Винни крепкий нефритовый стержень спина русский медведь. Опять.

Ответить
Развернуть ветку
Лягуха Квакуха
Ответить
Развернуть ветку
Ржавый Тромбон
Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

Лол

Ответить
Развернуть ветку
Нравственный чувак

какое название такие и продажи

Ответить
Развернуть ветку
Прочий завод

F

Ответить
Развернуть ветку
Не говорить

Россия 💪💪💪💪

Ответить
Развернуть ветку
Libo

мда) а что остаётся теперь интересно, на Zалупафонах сидеть?

Ответить
Развернуть ветку
Неправильный велосипед

На нокиах б/у с горбушки

Ответить
Развернуть ветку
wolik

Как так! "Мы" ведь рассчитывали...

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

Ваш старый телефон скоро может стать ценным активом.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Иванков

Ну, вот теперь заработает импортозамещение

Ответить
Развернуть ветку
Черт из табакеркИ

Наконец-то

Ответить
Развернуть ветку
FRED

А так на Китай молились - спаситель наш от санкций и Америки....

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null