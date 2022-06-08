Автомобиль, в котором находился депутат Госдумы Сергей Миронов, сбил курьера на пешеходном переходе в Москве Статьи редакции
Политик признал, что был в салоне машины (с мигалкой и правительственными номерами), но заявил, что не видел момента столкновения.
Автомобиль Hyundai Genesis G80 с правительственными номерами АМР сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы — на улице Сретенка. Об этом сообщил новостной телеграм-канал «Осторожно, новости» Ксении Собчак и городской телеканал «Москва 24».
Департамент транспорта Москвы подтвердил новости об аварии: «Автомобиль совершил наезд на пешехода, когда тот переезжал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу». Управление по делам президента подтвердило РИА «Новости» факт ДТП с участием их машины и уточнило, что пешеход попал в больницу с «повреждением ноги».
В первых новостях о происшествии не упоминалось, кому принадлежит автомобиль. Однако вскоре выяснилось, что в машине находился Сергей Миронов — депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду».
На видео с камер наблюдения заметно, что доставщик выехал на пешеходный переход на велосипеде, а машина Миронова не притормозила перед ним. Перед этим автомобиль начал объезжать пробку, для чего, судя по кадрам, пересёк двойную сплошную и начал двигаться по выделенной полосе для автобусов, отмечает «Настоящее Время».
После аварии водитель автомобиля снял номера AMP и убрал мигалку в салон машины, передают телеграм-каналы SHOT и Mash.
Миронов подтвердил, что попал в аварию и что в момент происшествия находился в салоне. Депутат заявил, что не видел «факт столкновения», поскольку «работал с документами». «Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД», — добавил он.
Тот факт, что глава формально оппозиционной партии ездит на автомобиле с правительственными номерами и мигалкой
Навальный теперь тоже с мигалкой ездит по судам 😈
вы сказали оппозиционной?) в России такие существуют разве?
> 24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
> пересекать дорогу по пешеходным переходам
Скорее всего виновным будет доставщик
Не скорее всего, а будет. И дело не в Миронове, он бы был виновным даже, если бы его сбил я.
Велосипедистам пересекать можно, но только спешившись. Так что да(((
Ну тачка депутата судя по новости тоже нарушила, причем с лишением прав по идее. Двойная сплошная и выезд на автобусную полосу. Причем, если не ошибаюсь с мигалками разрешено ездить только машинам спец назначения или как там, скорым пожаркам ментам и тп. С хуя ли депутат на тачке с мигалкой ехал тоже вопрос.
Ахаха, я не могу больше
Рукопожатие твёрдое
справедливая россия не такая уж и справедливая
Ворьё, чмошники и фашисты, какая тут справедливость.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по вопиющему факту провокации против истинного патриота России!
Партия Миронова сейчас называется как-то так: СР Патриоты Zа правду
А помните Mercedes S666?
Прочь с пути плебей под колеса не лезь
Холопом больше, холопом меньше — заявил Миронов
Он чё, на корейце ездит? Ну и лошпед!
Хули не на москвиче вопрос
Тоже раздосадован
Ты че против корейцев имеешь?
С документами работал, как Ельцин? Откупорил новую папку как раз, когда наехали
Характерно, что водитель первым делом побежал номера и мигалку скручивать. Абсолютно уверен, что если бы можно было незаметно съебать с места ДТП, то они бы обязательно это сделали
Походу иноагента сбил
Ну все, ясно кто будет виновен
Для полноты картины нужно курьера на 15 лет посадить, за то что помешал перебирать документы и вообще он дискредитировал армию рф.
где то виноват и курьер то что гнал по пешеходному переходу. P.S Я ни в коем случае не за депутата
Пдд и агрессивная совковая городская среда вынуждают нарушать ебучие правила
Курьер
Что делать будем?
Голосовать за СР, конечно
всегда охуевал от колличесва мигалок в Москве. Я нигде не видел столько таких машин в мире. Как там чинуши двигаются? Но правда, в США не был
Нужно было слезть с велика и перейти дорогу держа его рядом, а так ещё и царапины машины оплачивать.
Жаль не старый пердун за рулём сидел.
Lincoln lawyer, blyat
Это Феррари? (с)
нормально он насосал на тачку
О нет, пьяный наркоман на велосипеде кинулся честному русскому патриоту под колёса.
Надеюсь, всю эту контору доставщиков заставят заплатить триллиард рублей компенсации за эту антирусскую, противоречащую самой природе человека провокацию.
Половина в комментах не знает пдд и думает что виноват водитель автомобиля 👍🏻
А что на хёндае как лох?
Встретились Биба и Боба.
Один через переход на велике наяривал как бессмертный, второй наяривал через него же на тачке, при нулевой обзорности справа, потому что я же АМР, расступись, холопы.
Но поскольку велик вообще нарушал все что только можно, то по ПДД виноват будет он один.
Ничего не видел, ничего не слышал. Как обычно.
Одно позорно, это после подобного номера снимать, бандитские привычки, тьфу блять противно.
пиздобол ёбаный. Нарушали наверняка,а именно без звукового сигнала мигалка была,это 98%.
Ибо шумно,их скорая то избегает включать с пожарными,а уж этим хуеплётам сам бох их велел нарушать и не включать собственно сирену впридачу к мигалке.
Водитель пойдёт улицу мести. Так что крайним сделают и всё. Уже забыли как обещали мигалки убрать и прочее.
да какие мигалки хорошо ещё танккми давить не стали.
Русские это сраные терпилы. Предвидя ответы возможные :русским себя не идентифицирую к счастью своему огромному, и так оно и есть.