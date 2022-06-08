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Автомобиль, в котором находился депутат Госдумы Сергей Миронов, сбил курьера на пешеходном переходе в Москве Статьи редакции

Политик признал, что был в салоне машины (с мигалкой и правительственными номерами), но заявил, что не видел момента столкновения.

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Автомобиль Миронова на месте ДТП. Фото АГН «Москва» 

Автомобиль Hyundai Genesis G80 с правительственными номерами АМР сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы — на улице Сретенка. Об этом сообщил новостной телеграм-канал «Осторожно, новости» Ксении Собчак и городской телеканал «Москва 24».

Департамент транспорта Москвы подтвердил новости об аварии: «Автомобиль совершил наезд на пешехода, когда тот переезжал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу». Управление по делам президента подтвердило РИА «Новости» факт ДТП с участием их машины и уточнило, что пешеход попал в больницу с «повреждением ноги».

В первых новостях о происшествии не упоминалось, кому принадлежит автомобиль. Однако вскоре выяснилось, что в машине находился Сергей Миронов — депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду».

На видео с камер наблюдения заметно, что доставщик выехал на пешеходный переход на велосипеде, а машина Миронова не притормозила перед ним. Перед этим автомобиль начал объезжать пробку, для чего, судя по кадрам, пересёк двойную сплошную и начал двигаться по выделенной полосе для автобусов, отмечает «Настоящее Время».

Момент ДТП. Видео из канала «Осторожно, новости» 
Момент ДТП. Видео из канала SHOT

После аварии водитель автомобиля снял номера AMP и убрал мигалку в салон машины, передают телеграм-каналы SHOT и Mash.

Комментарий водителя. Видео телеграм-канала SHOT

Миронов подтвердил, что попал в аварию и что в момент происшествия находился в салоне. Депутат заявил, что не видел «факт столкновения», поскольку «работал с документами». «Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД», — добавил он.

Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других.

Очень благодарен скорой помощи, которая в считанные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться.

Сергей Миронов
депутат Госдумы

#новости #миронов #происшествия

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55 комментариев
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Бесконечный Данила

Тот факт, что глава формально оппозиционной партии ездит на автомобиле с правительственными номерами и мигалкой

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Listochium 119 и Cocainum 120

Навальный теперь тоже с мигалкой ездит по судам 😈

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1 комментарий
Иностранный Агент

вы сказали оппозиционной?) в России такие существуют разве?

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Чужой диод
> ПДД
> 24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
> пересекать дорогу по пешеходным переходам

Скорее всего виновным будет доставщик

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Dmitriy Zorin

Не скорее всего, а будет. И дело не в Миронове, он бы был виновным даже, если бы его сбил я.

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1 комментарий
Polly Mal

Велосипедистам пересекать можно, но только спешившись. Так что да(((

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5 комментариев
XTheme

Ну тачка депутата судя по новости тоже нарушила, причем с лишением прав по идее. Двойная сплошная и выезд на автобусную полосу. Причем, если не ошибаюсь с мигалками разрешено ездить только машинам спец назначения или как там, скорым пожаркам ментам и тп. С хуя ли депутат на тачке с мигалкой ехал тоже вопрос.

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1 комментарий
Домашний череп

Ахаха, я не могу больше

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Домашний череп
работал с документами

Рукопожатие твёрдое

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1 комментарий
404 not found

справедливая россия не такая уж и справедливая

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Черт из табакеркИ

Ворьё, чмошники и фашисты, какая тут справедливость.

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Новенький историк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по вопиющему факту провокации против истинного патриота России!

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Новенький историк

Партия Миронова сейчас называется как-то так: СР Патриоты Zа правду

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фиолетовый бобер

А помните Mercedes S666?

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Кредитный месяц

Прочь с пути плебей под колеса не лезь

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Приемлемый Русский

Холопом больше, холопом меньше — заявил Миронов

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Dra

Он чё, на корейце ездит? Ну и лошпед!

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Крепкий

Хули не на москвиче вопрос

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1 комментарий
испанский смех

Тоже раздосадован

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Местный вентилятор

Ты че против корейцев имеешь?

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Далекий череп

С документами работал, как Ельцин? Откупорил новую папку как раз, когда наехали

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Дмитрий

Характерно, что водитель первым делом побежал номера и мигалку скручивать. Абсолютно уверен, что если бы можно было незаметно съебать с места ДТП, то они бы обязательно это сделали

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Юрий Иванков

Походу иноагента сбил

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Актерский месяц
переезжал дорогу на велосипеде

Ну все, ясно кто будет виновен

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Michael

Для полноты картины нужно курьера на 15 лет посадить, за то что помешал перебирать документы и вообще он дискредитировал армию рф.

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Пётр Иващенко

где то виноват и курьер то что гнал по пешеходному переходу. P.S Я ни в коем случае не за депутата

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испанский смех

Пдд и агрессивная совковая городская среда вынуждают нарушать ебучие правила

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1 комментарий
Dmitriy Zorin

Курьер

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Кредитный месяц

Что делать будем?

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Домашний череп

Голосовать за СР, конечно

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1 комментарий
Соросята спасают Темнова

всегда охуевал от колличесва мигалок в Москве. Я нигде не видел столько таких машин в мире. Как там чинуши двигаются? Но правда, в США не был

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Алексей Докукин

Нужно было слезть с велика и перейти дорогу держа его рядом, а так ещё и царапины машины оплачивать.

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Черт из табакеркИ

Жаль не старый пердун за рулём сидел.

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Рустам Измайлов
Депутат заявил, что не видел «факт столкновения», поскольку «работал с документами»

Lincoln lawyer, blyat

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ШАБАШ

Это Феррари? (с)

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dtisigxizzdidzi

нормально он насосал на тачку

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Никита Борисова

О нет, пьяный наркоман на велосипеде кинулся честному русскому патриоту под колёса.
Надеюсь, всю эту контору доставщиков заставят заплатить триллиард рублей компенсации за эту антирусскую, противоречащую самой природе человека провокацию.

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Местный вентилятор

Половина в комментах не знает пдд и думает что виноват водитель автомобиля 👍🏻

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Rond

А что на хёндае как лох?

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FloatingCrowbar

Встретились Биба и Боба.
Один через переход на велике наяривал как бессмертный, второй наяривал через него же на тачке, при нулевой обзорности справа, потому что я же АМР, расступись, холопы.

Но поскольку велик вообще нарушал все что только можно, то по ПДД виноват будет он один.

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Michael Konovalov

Ничего не видел, ничего не слышал. Как обычно.

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Mayers

Одно позорно, это после подобного номера снимать, бандитские привычки, тьфу блять противно.

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alekksandr cherr

пиздобол ёбаный. Нарушали наверняка,а именно без звукового сигнала мигалка была,это 98%.
Ибо шумно,их скорая то избегает включать с пожарными,а уж этим хуеплётам сам бох их велел нарушать и не включать собственно сирену впридачу к мигалке.
Водитель пойдёт улицу мести. Так что крайним сделают и всё. Уже забыли как обещали мигалки убрать и прочее.
да какие мигалки хорошо ещё танккми давить не стали.
Русские это сраные терпилы. Предвидя ответы возможные :русским себя не идентифицирую к счастью своему огромному, и так оно и есть.

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