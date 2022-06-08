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В открытый доступ попали данные клиентов сервиса «Умный дом» «Ростелекома» Статьи редакции

В компании знают о проблеме и связывают её со старой утечкой.

  • Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI обнаружил базу данных клиентов сервиса «Умный дом» от «Ростелекома». В ней почти 713 тысяч строк: имена, телефоны, адреса электронной почты и другие данные, в том числе даты последней активности (самая «свежая» 18 декабря 2021 года).
  • В компании сообщили РБК, что в курсе «распространяемой в Telegram-каналах информации», и проводят проверку: «Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года». В компании приняли меры, чтобы инцидент не сказался на оказании услуг и интересы клиентов не пострадали.
  • По данным канала, базу опубликовал тот же источник, что в начале июня 2022 года выложил в открытый доступ таблицу внутренних аккаунтов «Ростелекома». Тогда в компании говорили, что проводят проверку в отношении бывшего сотрудника, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.

#новости #ростелеком #утечки

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8 комментариев
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Щячло Попячтса

И ничего им за это не будет.

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websnap-

На 60к оштрафуют

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Приятный Мурод

Кто бы мог подумать.

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Некачественный русский, 2 из 5

Ну всё, 60к штрафа вынь да положь, РТК. Это-то тебя проучит, да и другим будет наука.

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Домашний череп

Да ну не может быть

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Kind soul

Почти новояз. Проблема-это не проблема, это старая утечка. Значит в нынешней проблеме никто не виноват.

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Соответствующий мангал
и связывают её со старой утечкой

Утечка уволилась неделю назад

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Элементарный супер_стар

До сих пор не угроза национальной безопасности!

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