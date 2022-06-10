Страны сомневаются в «стабильности демократических институтов в Киеве».

Большинство стран Евросоюза, в том числе Ирландия, Италия, Литва, Польша и Эстония, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Против этого выступают Дания и Нидерланды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дания направила дипломатическую ноту, в которой заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям» на получение статуса кандидата. В документе говорится, что в стране проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.

Киеву потребуется «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», чтобы добиться прогресса во всех этих областях. Копенгаген считает, что Украина «в целом находится на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос 17 июня.