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Bloomberg: Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Статьи редакции

Страны сомневаются в «стабильности демократических институтов в Киеве».

Большинство стран Евросоюза, в том числе Ирландия, Италия, Литва, Польша и Эстония, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Против этого выступают Дания и Нидерланды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дания направила дипломатическую ноту, в которой заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям» на получение статуса кандидата. В документе говорится, что в стране проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.

Киеву потребуется «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», чтобы добиться прогресса во всех этих областях. Копенгаген считает, что Украина «в целом находится на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос 17 июня.

#новости #украина

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275 комментариев
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VladimirV

Версия пропаганды – НАТО и ЕС мечтают захватить Украину чтобы насолить России.
Реальность – надо пройти кучу конкурсов и не факт что возьмут.

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Ауф

Да это всё фарс на публику, никто Украину в Нато и ЕС не ждёт к сожалению, это влажные фантазии далёкого будущего.
Им уже кандидатов типа Турции хватает, они явно не преследуют цель разрушать себя изнутри

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20 комментариев
Соросята спасают Темнова

Нет, там говорят это победа России. Показали силу супостатам. Дальше Польшу возьмут

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Денис Демидов

Справедливости ради, в НАТО бы могли взять спокойно, если бы Украина отказалась от спорных территорий, как взяли Турцию чисто ради проливов и близости к СССР.
А вот в ЕС Украину врядли возьмут ближайшие десятилетия.

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9 комментариев
пепси

Ну они так-то правы: у нас тут с коррупцией, тупыми законодательными опусами, гомофобией и сексизмом, влиянием церкви на политику хватает проблем.

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Спящая сова

21 век, а у нас до сих пор гомофобия и сексизм. Не так страшно, как у соседей, но все равно

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35 комментариев
Vandal Savage
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11 комментариев
Уютный Багажник
тупыми законодательными опусами, гомофобией и сексизмом, влиянием церкви на политику хватает проблем.

Польшу и Венгрию тогда вообще выгнать нахуй надо)

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17 комментариев
vodki.net

З гомофобією і сексизмом, мені здається не так критично, як з верховенством права і корупцією. Але це все на краще. Нехай роблять кляті реформи

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5 комментариев
Недавний корабль

ТЖ бы в ЕС взяли без проблем

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4 комментария
Денис Демидов

Да и со статусом русского языка большие проблемы, в ЕС давно рекомендуют Украине решить этот вопрос, но она упирается.

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20 комментариев
фиолетовый бобер
гомофобия и сексизм

Польша: *просто существует*

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Max Preobrazhensky

Влияние церкви на политику в 21 веке — это пиздец.

Но коррупция это реально самая большая проблема. Надеюсь Зеленский воспользуется расширенными полномочиями и вырежет коррупцию, насколько это возможно.

Россия только и мечтает о том, чтобы все вокруг были такими же коррумпированными помойками, как она. Надеюсь Украина сможет этого избежать.

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Магнитный череп

Ты реально думаешь, что вас из-за якобы гомофобии не взяли? Они просто не хотят тратиться на восток, вот и все. Дешевые ресурсы и рабочую силу хотят, буферную зону между Россией и ЕС хотят, а тратиться на все это не хотят. Халявщики

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2 комментария
Юрий Иванков

Не такие большие как в Венгрии, но тоже хватает

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ZXC

Киеву потребуется «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу»

Ну да, щас всё бросим и начнём. Лежали тут на диванчике, в потолок плевали

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Theoden

Можно это было делать не только за последние 3 месяца, раз уж было стремление в ЕС.

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26 комментариев
Регулярный танк88

Не, ну на досуге можно, как более важные проблемы кончатся…

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Заводной апельсин

Очень трудно стране из пост-совка построить у себя демократию, не будучи интегрированной в Евросоюз. Эти евродипломаты уже так Турцию просрали, когда не приняли её в ЕС.

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Бавовна

при этом у самих Шольц, Орбан на зарплате у Путина и все всё нормально.

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38 комментариев
Theoden

Латвия, Литва и Эстония вполне справились.

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7 комментариев
Денис Демидов

Что значит просрали? Зачем им Турция вообще нужна? Зачем им столько азиатчины в чистенькой Европе? Лучше меньше, да лучше, чем нахапать много и подавиться.

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Vladislav
в стране проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.

Это они про Венгрию?

создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.

Это они про Румынию?

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Red Baron

Они тогда всю Восточную Европу на эмоциях приняли, а потом желели. Зачем им второй раз на те же грабли?

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Александр Дворовой

Вы сравниваете страну, где в судах до сих пор используются артефакты советского права и где государство поддерживает деньгами категории услуг и товаров с Венгрией и Румынией?

Ваше непонимание ситуации (довольно неприглядной) не распространяется на ЕС.

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maclemain

Украине в ЕС - быть! У неё европейское будущее. Надеюсь, после войны члены ЕС помогут ей «улучшить базу», а не продолжат искать отговорки, чтобы оттягивать решение

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IvanDurov

А что мешает дать статус кандидата, а в ЕС не включать? Турция в этом статусе с 1987го.

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Заводной апельсин

Статус - это ни о чём. "Ну, вы старайтесь, старайтесь, а мы поглядим" - вот что он означает.

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8 комментариев
Никита Тарасенко

А какие приколы в этом статусе?

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1 комментарий
Юрий Иванков

Кароче надо создавать союз с Польшами, прибаликами, Британией, Скандинавией и слать ЕС со всякими Венгриями за перебрик

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Александр Дворовой

И что этот союз даст?

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3 комментария
Киберморж

Хмммм, может, Нидерланды несколько предвзяты? Да не, хуйня какая-то.

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Andrey Dolg

Может украинцы несколько предвзято реагируют?

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6 комментариев
Александр Дворовой

Я ждал мудака, который обязательно скажет, что "продались за нефть". Ну не может же в прекрасной Украине что-то быть не так, нет. Это всё Путин подкупил.

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Sun City

Критика это хорошо, если она конструктивная, а не наброс на вентилятор. Надеюсь огласят список.
Конечно у Украины есть проблемы, и их надо решать, надеюсь ЕС создаст орган по контролю финансовых средств выделяемых Украине для восстановления после войны.

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Дырявая бочка

Хохлы что с лицом

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Ruslan N.

ничего, ты давай дальше неси чемодан с говном.

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Николай Колчин

Кто-то сомневался?

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Бронька

Викингский топор в спину

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BigBrotherBear

Ну такой левой хуйни могу и я накидать.

А конкретно и конструктивно они пук-среньк?)

Дайте больше РСЗО и про раннюю стадию будете пиздеть на мирном договоре в захваченном Воронеже)

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Vladimir Ignatov

Давайте побольше оружия и весь мир завоюем, а там уж ТОЧНО институциональные проблемы решим. Это позиция России если что:)

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5 комментариев
пепси

kniv спина...

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Сплошной Негатив

В мире просто тотальный кризис политических систем где решение принимается только обязательной поддержкой всех голосующих.

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David Em

Ну тут один принял решение, лично сам - быстро, эффективно и надёжно!

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Has bul

Я помню когда Литва готовилась вступать в ЕС. На самом деле всё время были какие-то требования, и власти их исполняли. В стране очень стремительно всё изменялось и на глазах «рушился» старый мир. Когда все требования выполнили, страну приняли. Я думаю Украину на самом деле хотят видеть в ЕС, это большая страна с большим населением и сильной армией, но есть правила к кандидатам. Я уверен что после войны начнется трансформация Украины. Вопрос времени.

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Дмитрий Зуев

А может наоборот? ЕС не нужна огромная страна, которая гораздо беднее Германии и Франции, находясь на уровне стран Балтии (читать как: очередные нахлебники)

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3 комментария
Dmytry Kovalsky

И правильно сомневаются.
Еще несколько лет тому назад многие Путину жопу целовали.

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Ярослав Сопрук

В общем, посмотрим, что будет, это очень сложный вопрос.

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Геннадий Д

Зачем шумерам куда-то вступать? Россия и так дала возможность всем желающим переехать в Ейропу...

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Михан Миханков

не всем, мужиков не выпускают

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Макс Карр

На самом деле я согласен с замечаниями Дании и Нидерландов, но не понимаю, почему это должно стать препятствием в предоставлении статуса КАНДИДАТА. Это ж ни к чему особо не обязывает.

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Влад

Зато уже это многое показывает.

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Александр Дворовой

Я думаю, просто политический пинок. Выработают программу с конкретикой, что исправить, и сделают кандидатом.

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Михан Миханков

это победа путина

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Alex

Ещё одно подтверждение что Украине нужно создавать свой альянс без стран поддерживающих Россию.

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