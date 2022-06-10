Bloomberg: Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Статьи редакции
Страны сомневаются в «стабильности демократических институтов в Киеве».
Большинство стран Евросоюза, в том числе Ирландия, Италия, Литва, Польша и Эстония, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Против этого выступают Дания и Нидерланды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Дания направила дипломатическую ноту, в которой заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям» на получение статуса кандидата. В документе говорится, что в стране проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.
Киеву потребуется «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», чтобы добиться прогресса во всех этих областях. Копенгаген считает, что Украина «в целом находится на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.
Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос 17 июня.
Версия пропаганды – НАТО и ЕС мечтают захватить Украину чтобы насолить России.
Реальность – надо пройти кучу конкурсов и не факт что возьмут.
Да это всё фарс на публику, никто Украину в Нато и ЕС не ждёт к сожалению, это влажные фантазии далёкого будущего.
Им уже кандидатов типа Турции хватает, они явно не преследуют цель разрушать себя изнутри
Нет, там говорят это победа России. Показали силу супостатам. Дальше Польшу возьмут
Справедливости ради, в НАТО бы могли взять спокойно, если бы Украина отказалась от спорных территорий, как взяли Турцию чисто ради проливов и близости к СССР.
А вот в ЕС Украину врядли возьмут ближайшие десятилетия.
Ну они так-то правы: у нас тут с коррупцией, тупыми законодательными опусами, гомофобией и сексизмом, влиянием церкви на политику хватает проблем.
21 век, а у нас до сих пор гомофобия и сексизм. Не так страшно, как у соседей, но все равно
Польшу и Венгрию тогда вообще выгнать нахуй надо)
З гомофобією і сексизмом, мені здається не так критично, як з верховенством права і корупцією. Але це все на краще. Нехай роблять кляті реформи
ТЖ бы в ЕС взяли без проблем
Да и со статусом русского языка большие проблемы, в ЕС давно рекомендуют Украине решить этот вопрос, но она упирается.
Польша: *просто существует*
Влияние церкви на политику в 21 веке — это пиздец.
Но коррупция это реально самая большая проблема. Надеюсь Зеленский воспользуется расширенными полномочиями и вырежет коррупцию, насколько это возможно.
Россия только и мечтает о том, чтобы все вокруг были такими же коррумпированными помойками, как она. Надеюсь Украина сможет этого избежать.
Ты реально думаешь, что вас из-за якобы гомофобии не взяли? Они просто не хотят тратиться на восток, вот и все. Дешевые ресурсы и рабочую силу хотят, буферную зону между Россией и ЕС хотят, а тратиться на все это не хотят. Халявщики
Не такие большие как в Венгрии, но тоже хватает
Киеву потребуется «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу»
Ну да, щас всё бросим и начнём. Лежали тут на диванчике, в потолок плевали
Можно это было делать не только за последние 3 месяца, раз уж было стремление в ЕС.
Не, ну на досуге можно, как более важные проблемы кончатся…
Очень трудно стране из пост-совка построить у себя демократию, не будучи интегрированной в Евросоюз. Эти евродипломаты уже так Турцию просрали, когда не приняли её в ЕС.
при этом у самих Шольц, Орбан на зарплате у Путина и все всё нормально.
Латвия, Литва и Эстония вполне справились.
Что значит просрали? Зачем им Турция вообще нужна? Зачем им столько азиатчины в чистенькой Европе? Лучше меньше, да лучше, чем нахапать много и подавиться.
Это они про Венгрию?создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.
Это они про Румынию?
Они тогда всю Восточную Европу на эмоциях приняли, а потом желели. Зачем им второй раз на те же грабли?
Вы сравниваете страну, где в судах до сих пор используются артефакты советского права и где государство поддерживает деньгами категории услуг и товаров с Венгрией и Румынией?
Ваше непонимание ситуации (довольно неприглядной) не распространяется на ЕС.
Украине в ЕС - быть! У неё европейское будущее. Надеюсь, после войны члены ЕС помогут ей «улучшить базу», а не продолжат искать отговорки, чтобы оттягивать решение
А что мешает дать статус кандидата, а в ЕС не включать? Турция в этом статусе с 1987го.
Статус - это ни о чём. "Ну, вы старайтесь, старайтесь, а мы поглядим" - вот что он означает.
А какие приколы в этом статусе?
Кароче надо создавать союз с Польшами, прибаликами, Британией, Скандинавией и слать ЕС со всякими Венгриями за перебрик
И что этот союз даст?
Хмммм, может, Нидерланды несколько предвзяты? Да не, хуйня какая-то.
Может украинцы несколько предвзято реагируют?
Я ждал мудака, который обязательно скажет, что "продались за нефть". Ну не может же в прекрасной Украине что-то быть не так, нет. Это всё Путин подкупил.
Критика это хорошо, если она конструктивная, а не наброс на вентилятор. Надеюсь огласят список.
Конечно у Украины есть проблемы, и их надо решать, надеюсь ЕС создаст орган по контролю финансовых средств выделяемых Украине для восстановления после войны.
Хохлы что с лицом
ничего, ты давай дальше неси чемодан с говном.
Кто-то сомневался?
Викингский топор в спину
Ну такой левой хуйни могу и я накидать.
—
А конкретно и конструктивно они пук-среньк?)
—
Дайте больше РСЗО и про раннюю стадию будете пиздеть на мирном договоре в захваченном Воронеже)
Давайте побольше оружия и весь мир завоюем, а там уж ТОЧНО институциональные проблемы решим. Это позиция России если что:)
kniv спина...
В мире просто тотальный кризис политических систем где решение принимается только обязательной поддержкой всех голосующих.
Ну тут один принял решение, лично сам - быстро, эффективно и надёжно!
Я помню когда Литва готовилась вступать в ЕС. На самом деле всё время были какие-то требования, и власти их исполняли. В стране очень стремительно всё изменялось и на глазах «рушился» старый мир. Когда все требования выполнили, страну приняли. Я думаю Украину на самом деле хотят видеть в ЕС, это большая страна с большим населением и сильной армией, но есть правила к кандидатам. Я уверен что после войны начнется трансформация Украины. Вопрос времени.
А может наоборот? ЕС не нужна огромная страна, которая гораздо беднее Германии и Франции, находясь на уровне стран Балтии (читать как: очередные нахлебники)
И правильно сомневаются.
Еще несколько лет тому назад многие Путину жопу целовали.
В общем, посмотрим, что будет, это очень сложный вопрос.
Зачем шумерам куда-то вступать? Россия и так дала возможность всем желающим переехать в Ейропу...
не всем, мужиков не выпускают
На самом деле я согласен с замечаниями Дании и Нидерландов, но не понимаю, почему это должно стать препятствием в предоставлении статуса КАНДИДАТА. Это ж ни к чему особо не обязывает.
Зато уже это многое показывает.
Я думаю, просто политический пинок. Выработают программу с конкретикой, что исправить, и сделают кандидатом.
это победа путина
Ещё одно подтверждение что Украине нужно создавать свой альянс без стран поддерживающих Россию.