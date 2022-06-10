Региональные провайдеры нашли обход требований к операторам связи — они создают потребительские интернет-кооперативы Статьи редакции
Кооперативы могут не покупать лицензии и не хранить данные пользователей.
- Потребительские интернет-кооперативы (ПИКи) предлагают доступ в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи, пишут«Ведомости».
- К ПИКу нет требований у контрольно-надзорных органов, нет проверок на наличие лицензий, установку систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и других, подтвердил основатель ПИКа ПЖ-19 в Таганроге Михаил Майоров. Также ПИК не обязан соблюдать требования «закона Яровой». Он требует хранить весь трафик абонентов в течение шести месяцев, а ёмкость для хранения увеличивать на 15% каждый год.
- Издание нашло в данных «СПАРК-Интерфакс» минимум пять ПИКов, зарегистрированных в 2020-2021 годах. Это «Меркурий» в Анапе, «Экспертком» в Белгороде, «Интернет-покупатель» в Москве, «Коотв» в Санкт-Петербурге и «Элит-ТВ» в Ростове-на-Дону.
- Формально ПИКи занимаются некоммерческой деятельностью, потому что все взносы от абонентов идут на траты ПИКа. Фактически ПИКи работают операторами, потому что предоставляют доступ в интернет клиентам, объяснил гендиректор юрфирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко.
- 8 июня Минцифры опубликовало изменения в три закона. Там есть штрафы от оборота за отказ устанавливать СОРМ и увеличение стоимости лицензий с 7500 до 1 млн рублей. Для региональных операторов установка СОРМа потребует от 20 млн рублей инвестиций, оценил Галушко.
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Пфф, через месяц дополнят основной закон...
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там нет конфликта между режимом и ПИКами.
Закон яровой работает - просто пишется всё на обородувании конторы, что дает трафик ПИКу.
Им незачем "дополнять" закон.
Жесткость законов компенсируется непрекращающейся смекалочкой
гении мыслят одинаково, почти одновременно
"Кооперативы могут не покупать лицензии и не хранить данные пользователей."
Это делает за них оператор что продает им трафик.
Они им сдают все данные кто под каким выданным IP сидит.
Закон яровой - выполняется.
Никаких претензий режима к ПИКам нет.
Всё пишется, всё фиксируется, просто делается это уровнем выше.
Да, я работал на такую организацию.
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А какой смысл хранить зашифрованный трафик абонента? У меня по террабайту в месяц тратится на нескольких телевизорах с ютубом. Я плачу 550 рублей провайдеру, при этом ему нужно покупать каждый месяц жесткий диск ценой 4000 рублей только лишь для того, чтобы хранить мой трафик по закону Яровой, это не говоря об остальных затратах. А расшифровать его у оператора все равно не получится, т.к. трафик зашифрован дважды - сначала серверами сайтов, а потом инкапсулирован в ВПН, который его тоже шифрует.
Что-то математика не бьется.
Я правильно понял, что это просто юридически оформленная l2 локалка? Или это l3 и по существующим сетям работает как l3vpn услуги?
ПИКи точёные
А в гости потом ходят хуи дрочёные, у них план...
Ну все, все в шифрование и в говорилки типа Ватцап; в VPN, анонимайзеры и Proxy.
Уже начал замечать, что даже лояльные вроде к Путину, вдруг предлагают перезвонить через Вибер, Ватцап или Телеграм, даже в простых бытовых беседах. По бизнесу, так это стало вообще нормой, а по прямому - дурным тоном.
Регистрации стали вообще на левые симки оформлять, левые почты, которыми не пользуются кроме как для авторизации, и преимущественно на иностранных почтовых сервисах.
Народ активно защищается, и как бы пропаганда не пыталась засрать мозг людям, публично они говорят одно, а тайком приватно совершенно иное.
Тотальную слежку еще и по камерам наблюдения устраивают, так люди, кто принципиально не носил маски, стали их носить, в любую погоду капюшоны и головне уборы, очки.
Привыкаем жить в эпоху тотальной диктатуры тирана царька-самодура.
А закончится это резко и внезапно, и те, кто третировал и ратовал за третирование народа, будут оправдываться, но их, римингованщиков того, что озвучил Шевчук, это не спасет.
Не переживай,еще лет 20 не закончится.Привикайте.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
А также талантом россиян искать лазейки и обходные пути
Ну искать лазейки это не особенность россиян. А вот необязательность исполнения - да.
Что выберешь - ПИКи точеные или ОПСОСЫ дроченые?
Прикроют же лавочку
Вот вполне здравый пример протеста - саботаж на местах.
Желательно - всё и вся так делать. Ещё и от налогов уходить\минимизировать.
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За медицину и так платить надо (ДМС - полноценная, а не ОМС "не пришей пизде рукав").
Родителям и так докидывать надо лавешки.
На остальное вполне хватает акцизов и НДС. А если и нет - можно ввести верхнюю планку "выплат" всяким бюджетникам. 2 ВУЗа: 2 ректора и 8 проректоров выгнать к чёрту и хватит денег на 3й, абсурд же =)
Война войной, а поборы с бизнеса по расписанию.
Пф, недолго фраер будет танцевать: пахан всё равно прикроет
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ПИК "АЧУ", я вызываю тебя!
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