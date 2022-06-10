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Региональные провайдеры нашли обход требований к операторам связи — они создают потребительские интернет-кооперативы Статьи редакции

Кооперативы могут не покупать лицензии и не хранить данные пользователей.

  • Потребительские интернет-кооперативы (ПИКи) предлагают доступ в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи, пишут«Ведомости».
  • К ПИКу нет требований у контрольно-надзорных органов, нет проверок на наличие лицензий, установку систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и других, подтвердил основатель ПИКа ПЖ-19 в Таганроге Михаил Майоров. Также ПИК не обязан соблюдать требования «закона Яровой». Он требует хранить весь трафик абонентов в течение шести месяцев, а ёмкость для хранения увеличивать на 15% каждый год.
  • Издание нашло в данных «СПАРК-Интерфакс» минимум пять ПИКов, зарегистрированных в 2020-2021 годах. Это «Меркурий» в Анапе, «Экспертком» в Белгороде, «Интернет-покупатель» в Москве, «Коотв» в Санкт-Петербурге и «Элит-ТВ» в Ростове-на-Дону.
  • Формально ПИКи занимаются некоммерческой деятельностью, потому что все взносы от абонентов идут на траты ПИКа. Фактически ПИКи работают операторами, потому что предоставляют доступ в интернет клиентам, объяснил гендиректор юрфирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко.
  • 8 июня Минцифры опубликовало изменения в три закона. Там есть штрафы от оборота за отказ устанавливать СОРМ и увеличение стоимости лицензий с 7500 до 1 млн рублей. Для региональных операторов установка СОРМа потребует от 20 млн рублей инвестиций, оценил Галушко.

#новости #телеком

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63 комментария
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Научный фитиль

Пфф, через месяц дополнят основной закон...

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Уличный вентилятор

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8 комментариев
Иногентий Нацпредательвович

там нет конфликта между режимом и ПИКами.
Закон яровой работает - просто пишется всё на обородувании конторы, что дает трафик ПИКу.
Им незачем "дополнять" закон.

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9 комментариев
Специализированный месяц

Жесткость законов компенсируется непрекращающейся смекалочкой

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Входной магнит

гении мыслят одинаково, почти одновременно

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1 комментарий
Иногентий Нацпредательвович

"Кооперативы могут не покупать лицензии и не хранить данные пользователей."
Это делает за них оператор что продает им трафик.
Они им сдают все данные кто под каким выданным IP сидит.
Закон яровой - выполняется.
Никаких претензий режима к ПИКам нет.
Всё пишется, всё фиксируется, просто делается это уровнем выше.
Да, я работал на такую организацию.

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Комментарий удален модератором

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9 комментариев
Сукин Отец

А какой смысл хранить зашифрованный трафик абонента? У меня по террабайту в месяц тратится на нескольких телевизорах с ютубом. Я плачу 550 рублей провайдеру, при этом ему нужно покупать каждый месяц жесткий диск ценой 4000 рублей только лишь для того, чтобы хранить мой трафик по закону Яровой, это не говоря об остальных затратах. А расшифровать его у оператора все равно не получится, т.к. трафик зашифрован дважды - сначала серверами сайтов, а потом инкапсулирован в ВПН, который его тоже шифрует.
Что-то математика не бьется.

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6 комментариев
Личный цветок

Я правильно понял, что это просто юридически оформленная l2 локалка? Или это l3 и по существующим сетям работает как l3vpn услуги?

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6 комментариев
Удивительный бокал

ПИКи точёные

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BigBrotherBear

А в гости потом ходят хуи дрочёные, у них план...

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Олег Тимофеев

Ну все, все в шифрование и в говорилки типа Ватцап; в VPN, анонимайзеры и Proxy.
Уже начал замечать, что даже лояльные вроде к Путину, вдруг предлагают перезвонить через Вибер, Ватцап или Телеграм, даже в простых бытовых беседах. По бизнесу, так это стало вообще нормой, а по прямому - дурным тоном.
Регистрации стали вообще на левые симки оформлять, левые почты, которыми не пользуются кроме как для авторизации, и преимущественно на иностранных почтовых сервисах.
Народ активно защищается, и как бы пропаганда не пыталась засрать мозг людям, публично они говорят одно, а тайком приватно совершенно иное.

Тотальную слежку еще и по камерам наблюдения устраивают, так люди, кто принципиально не носил маски, стали их носить, в любую погоду капюшоны и головне уборы, очки.
Привыкаем жить в эпоху тотальной диктатуры тирана царька-самодура.
А закончится это резко и внезапно, и те, кто третировал и ратовал за третирование народа, будут оправдываться, но их, римингованщиков того, что озвучил Шевчук, это не спасет.

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Станислав Вершилло

Не переживай,еще лет 20 не закончится.Привикайте.

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Входной магнит

Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
А также талантом россиян искать лазейки и обходные пути

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Naotaka Yokoyama

Ну искать лазейки это не особенность россиян. А вот необязательность исполнения - да.

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1 комментарий
Коровка спасла Россию

Что выберешь - ПИКи точеные или ОПСОСЫ дроченые?

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Луговой Мариец

Прикроют же лавочку

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BigBrotherBear

Вот вполне здравый пример протеста - саботаж на местах.
Желательно - всё и вся так делать. Ещё и от налогов уходить\минимизировать.

За медицину и так платить надо (ДМС - полноценная, а не ОМС "не пришей пизде рукав").
Родителям и так докидывать надо лавешки.
На остальное вполне хватает акцизов и НДС. А если и нет - можно ввести верхнюю планку "выплат" всяким бюджетникам. 2 ВУЗа: 2 ректора и 8 проректоров выгнать к чёрту и хватит денег на 3й, абсурд же =)

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Киберморж

Война войной, а поборы с бизнеса по расписанию.

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пепси

Пф, недолго фраер будет танцевать: пахан всё равно прикроет

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Уличный вентилятор

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1 комментарий
Egor Krasnov

ПИК "АЧУ", я вызываю тебя!

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Andvart

НедоработОчка

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