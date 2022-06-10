Сейчас деятельность классифайдов находится в «серой зоне»: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев этих сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов. Следовательно, классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России — и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом: например, известный всем сервис «Авито» принадлежит компании Prosus из Нидерландов.