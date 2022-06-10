В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-сервисах объявлений Статьи редакции
Роскомнадзор будет вести реестр таких площадок.
Депутат «Единой России» Антон Горелкин внёс в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующие работу «классифайдов» — онлайн-сервисов по размещению объявлений. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.
Документ предусматривает, что иностранцы не смогут владеть более 20% в сервисах объявлений, работающих в России. Под регулирование попадут площадки с аудиторией больше десяти миллионов пользователей в месяц.
Владельцев «классифайдов» обяжут не допускать использования сервиса в противоправных целях и установить единый измеритель аудитории.
По задумке депутата, Роскомнадзор будет вести реестр сервисов размещения объявлений, а правительство вправе выбирать случаи и порядок интеграции площадок с Единой системой идентификации и аутентификации и «Госуслугами».
вставлю любимую копипасту с обещалками хуйла :
Курск утонула. Если народ будет недоволен, уйду. На третий срок не пойду. Конституцию под себя переделывать не буду. Пенсионный возраст не повышу. Дворец не мой. Эти женщины не мои дочери. Дружки-олигархи и их отпрыски просто талантливые бизнесмены. Петров и Баширов просто гражданские. Человек в коме сознательно выехал из страны. У нас нет обычая кого-либо убивать. Потерь в Украине нет (с)
Ты заебал
Пикабушника ответ
«классифайдов»
Вы не поверите (нет), но этот человек выступал за поправки в конституцию, в числе которых сохранение русского языка.
Я так понял это заимствование из английского, но через жопу. Я вот не увидел что в англ. это слово означает сервис объявлений.
Более того, classified переводится как секретный. Долбанулся башкой этот Горелкин.
Основное значение это про классификацию. Есть значение про небольшие объявления:relating to the small advertisements in newspapers, magazines, or on websites that offer jobs or to sell or buy things
Но это не значит что сервис объявления можно назвать классифайдом.
Ну то есть понимаете, что они делают? Они понимают, что благодаря Авито и ему подобным сервисам может сейчас формироваться теневая экономика, а в бюджете бабок нет. И они решили вас, дорогие мои друзья, лишить и этого микродоходика. Никаких маникюрчиков, продажи или перепродажи товаров, никаких услуг мимо бюджетика! Авито и им подобные будут работать исключительно как ВК - не заплатил налог, приехал воронок!
Тока за телегу народ думает. Но лучше сразу в Дискорд съёбывать...
Лучше из страны съебывать и побыстрее, пока еще не все гражданские самолеты разобрали на з/части
Одно другого не исключает)
Но в Дискорде уже порядочно нормальных интеграций платёжной фигни)
Фигли они мелочатся? Запретите вообще иностранное всё, вообще и навсегда. Бренды, слова, алфавит, валюту, блять, людей. Глубинный народ только порадуется. И лаптями захлопает
450 отборных подлецов со всей страны, с зарплатой в полмиллиона и другими благами за счёт налогоплательщиков, соревнуются, кто придумает больше способов, как ухудшить жизнь 150 миллионам человек, выдавая свои затеи за благодетель. «Классифайды», оказывается, без обязанностей расхаживают!
Они соревнуются как услужить Пу, а не просто ухудшить жизнь. Делайте причинно-следственные связи.
Если что зп 400к не так что бы аховая, учитывая какое влияние они оказывают. Вопрос в том, что едро воруют благодаря конкретно этим депутатам зачастую на миллиарды. Воровать проще не когда всё открыто и прозрачно, а когда все свои расставлены
Ебнутый все никак не уймется
11 октября 2019 года стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже за один день упала на 20,3 %[10]. По мнению экспертов, главной причиной обвала стоимости компании «Яндекс» стал законопроект, инициированный депутатом госдумы Антоном Горелкиным, которым предлагается ограничить долю иностранных владельцев в таких компаниях двадцатью процентами[11]. Падение стоимости «Яндекса» началось после того, как 10 октября комитет Госдумы по информационной политике начал обсуждение законопроекта, внесённого на рассмотрение депутатом Горелкиным[12].
31 марта 2020 года газета Коммерсантъ опубликовала статью «Трафик иностранных ресурсов могут ограничить», где утверждается, что депутат Горелкин в своих письмах Федеральной антимонопольной службе и Минкомсвязи предложил обязать российских интернет-провайдеров на время карантина, вызванного распространением COVID-19 в России, закрепить предоставление приоритета трафику отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство. По мнению газеты, данная инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других
"Правильной" дорогой идёте товарищи. Иранской дорогой. Интересно, и кто вообще после последних событий будет связываться с Россией?
Привет большой брат — единая id в интернетах
Перефразирую: "Ето не Prosus идет из Авито, ето росиюшка вьідворила гейропейцев из авито" (с) Антон Горелкин
Пиздец. ОК, владею я значит двадцатью процентами Авито. И что мне мешает хранить данные россиян на своём сервере в США. Где логика, хотя вопрос скорее риторический
Очень весело будет, если окажется, что это лоббирование интересов сраного ВК с их Юлой. Так как нормально оторвать долю от Авито, стандарта сайта с объявлениями в РФ, они уже не смогут
Ну конечно это же не запрещать депутатам двойное гражданство 🤷
Оно запиещено
И как, - работает?
По какому признаку определяется российскость сервиса?
В жопу себе засунь все эти "классифайды" блять!