Forbes: Минцифры заморозило идею электронных паспортов — власти сомневаются, что проект окупится и для него хватит чипов Статьи редакции
Сейчас в правительстве «всем немного не до того», говорят источники. При этом за смарт-карты россияне вряд ли будут готовы платить.
Проект по выдаче цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом должен был стартовать в начале 2023 года в трёх регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане. Кроме паспортных данных в документ можно было записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.
Но его решили заморозить на неопределённый срок после начала «спецоперации», рассказали Forbes источник в Минцифры и источник, участвовавший в разработке проекта. Ещё двое сказали, что в правительстве проект сейчас «не в приоритете» и «всем немного не до того».
Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое Государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил Forbes, что плановые сроки проекта были сдвинуты. Перенос он объяснил тем, что проект состоит из двух частей — паспорта на электронном носителе и его цифрового аналога — и чтобы их реализовать, нужно соблюдать повышенные меры безопасности.
По словам одного источника, от проекта отказались по «финансовым причинам». Стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей (при оформлении через Госуслуги — скидка 30%) : если в Москве люди готовы столько платить, то в регионах — нет, особенно при неочевидной пользе такого документа. А после начала «спецоперации» стало понятно, что платить за него не будет почти никто.
Второй источник называет другую причину заморозки проекта — дефицит материалов для электронных носителей. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов, сообщил он. Другой источник говорит, что смарт-чипы можно создать в нужном количестве, но нет технической документации по проекту, поэтому непонятно, какие именно чипы понадобятся для электронного паспорта.
В 2013 году постановление о введении электронного паспорта подписал Дмитрий Медведев. В конце 2018 года правительство утвердило нацпрограмму «Цифровая экономика», куда также вошла эта идея. В 2020-м Минцифры анонсировало проект цифровых аналогов паспорта и других документов. Но, по словам источников издания, такие аналоги снизили бы мотивацию переходить на смарт-карты, поэтому проект стал лишь дополнением.
в нищей Украине ID-карты уже три года у всех
Больше, мы с 2016-го перешли на ID-карты. А с 2020-го стали первой страной в мире которая ввела электронный паспорт.
Какие нахой электронные паспорта. Следующая станция девяностые
1890-е
Кибер-ГУЛАГ отменяется. Вместо него построят обычный.
Вместо электрошвабры пока обойдёмся обычной.
А что-то случилось?
Да, все чипы на вакцины ушли.
А я без шуток очень ждал :(
С 2013?
и правильно - сначала Украину освободить надо а уже потом о родине думать! приоритеты поставлены верно!
По большому счету, внутренние айди - такое. Лучше сразу загранку делать.
Или в России и загранки бумажные?
Умерли в одно время русский и американец и угодили в преисподнюю. Там их встретил чёрт и спросил:
— Так, у вас есть выбор: каждый из вас может пойти либо в русский, либо в американский ад.
Грешники переглянулись и спросили:
— А чем они отличаются?
— Всё просто. В американском аду нужно съедать по одному ведру помоев в день, а в русском — по два ведра.
Американец выбрал свой ад, а русский, поразмыслив, решил, что и так всю жизнь прожил в России, нечего и в загробном мире что-то менять, и выбрал русский ад.
Через месяц американец и русский встретились и стали обмениваться впечатлениями. Сначала рассказал американец:
— В нашем аду прекрасные условия! Утром съел ведро помоев, и всё, гуляй свободно целый день! А у вас как?
— Ой, а у нас как всегда, — ответил русский, — то помоев не завезли, то вёдер на всех не хватило…
Да господи, сделайте уже аналог Дии, как в Украине.
Для реализации такой системы нужны нормальные люди в правительстве, которые горят этим. В Украине они есть. В России – нет
ну они лет 10 назад госуслуги слепили
Лол
Помнится у дурачков лет 15 назад собирали отпечатки пальцев на эти самые электронные паспорта.
💀💀💀
А приложение и QR код для обычного паспорта что мешает запилить? Рукожопость?
—
Так сложно всё прихуярить к ИНН или СНИЛС? Почти везде вместе нужно всё показывать. А так - qr или номер показал, они у себя считали и отъебались от тебя.
p.s.: qr или "номер" должен генериться как двухфакторка - быть уникальным и оффлайн. Как в современных интернет сервисах.
везде ID карты.
Какие они все паспорта для крестьян выдумывают?
паспорт внутренный это тоталитаризм как он есть.
Комментарий недоступен
А мне видится плюс в этом. Сейчас просто показал паспорт, а электронный считывать и записывать место и время.
Такое себе сейчас
Все ок, Китай выдаст!
Верните бумажный документооборот и запретите 1с
Пластмассовый мир проиграл
Михалков оказался сильней
Уже лет 5 как завтраками кормят, а теперь вообще замораживают. Мда уж
Хахаха
Лет 10-15 назад уже пытались ввести Универсальную Электронную Карту, проект прикрыли, бюджет на ветер.
в рашке дефицит пластика?
ахххаххха. ахххаххха.
Можно чип прткеивать к бересте.Будет органик пасс. Новгородска Республика станет первой с такими паспортами