Сейчас в правительстве «всем немного не до того», говорят источники. При этом за смарт-карты россияне вряд ли будут готовы платить.

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Проект по выдаче цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом должен был стартовать в начале 2023 года в трёх регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане. Кроме паспортных данных в документ можно было записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

Но его решили заморозить на неопределённый срок после начала «спецоперации», рассказали Forbes источник в Минцифры и источник, участвовавший в разработке проекта. Ещё двое сказали, что в правительстве проект сейчас «не в приоритете» и «всем немного не до того».

Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое Государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил Forbes, что плановые сроки проекта были сдвинуты. Перенос он объяснил тем, что проект состоит из двух частей — паспорта на электронном носителе и его цифрового аналога — и чтобы их реализовать, нужно соблюдать повышенные меры безопасности.

По словам одного источника, от проекта отказались по «финансовым причинам». Стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей (при оформлении через Госуслуги — скидка 30%) : если в Москве люди готовы столько платить, то в регионах — нет, особенно при неочевидной пользе такого документа. А после начала «спецоперации» стало понятно, что платить за него не будет почти никто.

Второй источник называет другую причину заморозки проекта — дефицит материалов для электронных носителей. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов, сообщил он. Другой источник говорит, что смарт-чипы можно создать в нужном количестве, но нет технической документации по проекту, поэтому непонятно, какие именно чипы понадобятся для электронного паспорта.