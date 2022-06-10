До сих пор наши лимиты на чаты, медиа и загрузку файлов не имеют равных. И всё же многие просили ещё больше увеличить их […]. Проблема в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех пользователей, наши затраты на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, и вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех.