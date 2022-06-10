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Новости
vc.ru

Дуров официально анонсировал подписку Telegram Premium в июне 2022 года Статьи редакции

В ней может появиться расшифровка аудиосообщений, отключение рекламы, загрузка файлов размером до 4 ГБ и другое, писали СМИ.

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Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в июне 2022 года команда мессенджера представит подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами».

До сих пор наши лимиты на чаты, медиа и загрузку файлов не имеют равных. И всё же многие просили ещё больше увеличить их […]. Проблема в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех пользователей, наши затраты на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, и вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех.

Павел Дуров

Поэтому компания решила сделать повышенные лимиты платной опцией. Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, написал Дуров. «Более того, пользователи, у которых нет подписки Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми её преимуществами: например, смотреть очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с подпиской», — добавил он.

По словам основателя, несмотря на «очень успешные эксперименты с рекламой», Telegram должен финансироваться, в первую очередь, пользователями, а не рекламодателями.

Дуров допустил запуск подписки в ноябре 2021 года. Тогда он говорил, что планирует запустить в мессенджере функцию для отключения рекламы в каналах по подписке.

В мае 2022-го Telegram убрал из описания фразу «бесплатный навсегда», а в июне несколько изданий сообщили подробности подписки. В частности, по их данным, Telegram Premium может стоить $4,99 в месяц. Среди возможных функций — загрузка файлов до 4 ГБ вместо 2 ГБ, более быстрая загрузка файлов и другое.

#новости #telegram #дуров

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66 комментариев
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Таможенный дебаркадер
бесплатный навсегда

Напиздюнькали получается

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neolol

Всё что у тебя было до этого остаётся. Чего говниться-то.

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4 комментария
Картонная упаковка

Отрицательно утвердили

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Анатолий Смолов

«Телеграм бесплатный навсегда. Без рекламы. Без платных подписок.»

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3 комментария
max payne

Не напиздели, а экономили правду

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BigBrotherBear

Старый функционал - да)

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Денис Пронин

Так нет, телеграм бесплатный, а телеграм премиум - нет )))0)

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404 not found

Телега - это отличный бесплатный мессенджер с кучей классных фич и если появится возможность улучшить его работу за дополнительную денежку, то это, на мой взгляд, будет круто. Главное, чтобы это не повлияло на то, что уже есть и пользователь "бесплатной" версии не страдал.

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Andrew K.

За $5 в месяц согласны получить эти улучшения?

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10 комментариев
Kolyann Tigin

Ⓘ Данное сообщение доступно только пользователям Telegram 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙢.

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Денис Пронин

А вместо рекламы наоборот. Купил премиум и видишь "Данное сообщение доступно только пользователям Telegram Free."

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3 комментария
Острый самолет

Дуров! Верни баклажан!

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max payne
отключение рекламы

А там была реклама?

и загрузку файлов не имеют равных.

Ну да, качать 50 мб файл с адсл скоростью как в 2001 году действительно конкурентов нет и близко

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websnap-
А там была реклама?

Скоро узнаешь

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Nick Kelebra

2.5 года использую телеграм как основной файлообменник, большие файлы, разбиваются по 3-4 гига каждый и всё заливается скопом. Так же и выгружается. Минут за 15-20 без труда выкачиваю по 20 гигов рабочих файлов.

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12 комментариев
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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BigBrotherBear

Реклама? - Так её владельцы каналов пихали, будто в Сашу Грей)

До 4ГБ файл? В архив без сжатия и разбить по 2 гб

Стикеры? Годноту никогда не впилят - она "запрещённая" =)

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Соросята спасают Темнова

там. будет. стена?

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Закомплексованная Душа

Плача

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1 комментарий
Александр Дворовой

Сделай регистрацию без номера телефона, тогда премиум будет иметь смысл.

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websnap-

Тогда пользование телеграмом не будет иметь смысла потому что он превратится в помойку типа пикабу

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1 комментарий
УкраiнськийРобiт

в тг есть реклама??

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musoka

А где посмотреть существующие лимиты для загрузки видео в публичный телеграм канал ? Есть ли ограничение не по размеру а по количеству загружаемых видео ? Что то не гуглится

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Анатолий Смолов

Вот тут есть какой-то список существующих лимитов в Телеге.

Telegram Limits — Telegram Info
Always up-to-date Telegram limits
limits.tginfo.me
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Черт из табакеркИ

А какой отдел донаты курирует?

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Mayers

Департамент вечеринок

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Andrii Chornyi

Всмысле premium stickers, они мои паки спиздили!?!?!?

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Stanley

«Этот комментарий доступен к прочтению только для подписчиков Telegram Premium»

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darkAlert

Ну и зачем?

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darkAlert

Ну и нахуй это нужно?

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Arthur K

Ничего же бесплатного не бывает - вы же не работаете за так, ну вот и Павел рано или поздно найдет те или иные способы продавать пользователей.

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Yggdrasil

Ну не душка ли этот Дуров со своей телегой? 🌞

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