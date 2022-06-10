Дуров официально анонсировал подписку Telegram Premium в июне 2022 года Статьи редакции
В ней может появиться расшифровка аудиосообщений, отключение рекламы, загрузка файлов размером до 4 ГБ и другое, писали СМИ.
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в июне 2022 года команда мессенджера представит подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами».
Поэтому компания решила сделать повышенные лимиты платной опцией. Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, написал Дуров. «Более того, пользователи, у которых нет подписки Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми её преимуществами: например, смотреть очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с подпиской», — добавил он.
По словам основателя, несмотря на «очень успешные эксперименты с рекламой», Telegram должен финансироваться, в первую очередь, пользователями, а не рекламодателями.
Дуров допустил запуск подписки в ноябре 2021 года. Тогда он говорил, что планирует запустить в мессенджере функцию для отключения рекламы в каналах по подписке.
В мае 2022-го Telegram убрал из описания фразу «бесплатный навсегда», а в июне несколько изданий сообщили подробности подписки. В частности, по их данным, Telegram Premium может стоить $4,99 в месяц. Среди возможных функций — загрузка файлов до 4 ГБ вместо 2 ГБ, более быстрая загрузка файлов и другое.
Напиздюнькали получается
Всё что у тебя было до этого остаётся. Чего говниться-то.
Отрицательно утвердили
«Телеграм бесплатный навсегда. Без рекламы. Без платных подписок.»
Не напиздели, а экономили правду
Старый функционал - да)
Так нет, телеграм бесплатный, а телеграм премиум - нет )))0)
Телега - это отличный бесплатный мессенджер с кучей классных фич и если появится возможность улучшить его работу за дополнительную денежку, то это, на мой взгляд, будет круто. Главное, чтобы это не повлияло на то, что уже есть и пользователь "бесплатной" версии не страдал.
За $5 в месяц согласны получить эти улучшения?
Ⓘ Данное сообщение доступно только пользователям Telegram 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙢.
А вместо рекламы наоборот. Купил премиум и видишь "Данное сообщение доступно только пользователям Telegram Free."
Дуров! Верни баклажан!
А там была реклама?и загрузку файлов не имеют равных.
Ну да, качать 50 мб файл с адсл скоростью как в 2001 году действительно конкурентов нет и близко
Скоро узнаешь
2.5 года использую телеграм как основной файлообменник, большие файлы, разбиваются по 3-4 гига каждый и всё заливается скопом. Так же и выгружается. Минут за 15-20 без труда выкачиваю по 20 гигов рабочих файлов.
Комментарий недоступен
Реклама? - Так её владельцы каналов пихали, будто в Сашу Грей)
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До 4ГБ файл? В архив без сжатия и разбить по 2 гб
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Стикеры? Годноту никогда не впилят - она "запрещённая" =)
там. будет. стена?
Плача
Сделай регистрацию без номера телефона, тогда премиум будет иметь смысл.
Тогда пользование телеграмом не будет иметь смысла потому что он превратится в помойку типа пикабу
в тг есть реклама??
А где посмотреть существующие лимиты для загрузки видео в публичный телеграм канал ? Есть ли ограничение не по размеру а по количеству загружаемых видео ? Что то не гуглится
Вот тут есть какой-то список существующих лимитов в Телеге.
А какой отдел донаты курирует?
Департамент вечеринок
Всмысле premium stickers, они мои паки спиздили!?!?!?
«Этот комментарий доступен к прочтению только для подписчиков Telegram Premium»
Ну и зачем?
Ну и нахуй это нужно?
Ничего же бесплатного не бывает - вы же не работаете за так, ну вот и Павел рано или поздно найдет те или иные способы продавать пользователей.
Ну не душка ли этот Дуров со своей телегой? 🌞