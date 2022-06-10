«Комитет против пыток» внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов Статьи редакции
За несколько часов до включения в список организация опубликовала отчёт о своей работе за весну 2022 года.
Правозащитный «Комитет против пыток» внесли в реестр иностранных агентов. Это следует из информации на сайте Минюста.
«Комитет против пыток» занимается расследованием дел о применении пыток, оказывает юридическую и психологическую помощь, добивается компенсаций жертвам. Организация появилась в 2000 году в Нижнем Новгороде и со временем стала работать и в других регионах России.
За несколько часов до внесения в реестр НКО-иноагентов «Комитет» опубликовал отчёт о своей работе за весну 2022 года. Согласно сообщению организации, 31 решение Следственного комитета, прокуратуры и суда отменили её юристы как незаконные. Более 12 миллионов рублей российские суды и ЕСПЧ присудили пострадавшим от пыток, чьи интересы представляли правозащитники.
В 2015 году Минюст включил в реестр некоммерческих организаций-иноагентов нижегородский «Комитет против пыток». Теперь же в список добавили ещё и отделения в Оренбурге, Пятигорске, Москве и Краснодаре.
В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.
После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников. В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти.
Ну пусть переименуются в "комитет Za пытки", делов-то.
Такой комитет уже есть на TJ👌
Пытки - одна из важных скреп общества, в царской России во время следствия пытали всех: потерпевшего, свидетелей, обвиняемого, считалось, что человек говорит правду только под пыткой. Пытки широко практиковались в СССР: я шпион бельгийской, японской, польской, румынской разведок, басмач, белочех, кулак и троцкист, оставьте мне, пожалуйста, последние зубы. Без них - потеряем Россию.
без последних зубов?
Только в Царской России не было такого масштаба.И если бы не ссср,то тюрьмы были бы как европейские
Что только один иноагент сегодня?
Совсем расслабились, походу все на шашлыки уехали, оставили стажёра
так интересно узнать, как их вообще выбирают, по каким критериям. кто ответственнен за это
Эти решения никто никак не объясняет? Просто тихо вносят в реестр и всё?
Йеп. Закон специально так написан: Минюст не обязан обосновывать своё решение - просто вносит и всё.
Чтоб получить на руки обоснование, надо обратиться в суд.
Естественно, схема здорового человека - это схема наоборот, то есть внесение в список должно быть только через суд. И правозащитники это пытались протолкнуть - конец немного предсказуем. Закон об иноагентах собираются ужесточить, а не ослабить
Конечно, лучше пытать людей швабрами. Минюст одобряет.
повод пересмотреть совместный клип Влади и комитета против пыток
Зачем вообще защищать зеков?
Потому что завтра будешь уже ты со шваброй в жопе. Лейтёхе надо план на старлея выполнить)
Потому что это жестокость, даже когда Путин окажется в суде, его нельзя пытать, что бы он там ни сделал
Цель тюрьмы должна быть в том, чтобы реформировать человека. Вряд ли получится реформировать человека в лучшую сторону если его пытать и унижать.
https://tjournal.ru/u/470293-ktoty/647709-oni-prosto-vypolnyayut-prikaz
Этот пост на 15 лет тянет если что.
А в идеале чтобы не задавать таких ебанутых вопросов поищи сюжет о комитете у Лядова.
Думаю это бессмысленно максимум что бы я сделал это проводил бы Эксперименты над людьми приговорённых к смерти
Швабра в попке им видите ли не нравится, вообще-то это технологичная разработка за последние 20 лет.
Ну вполне ожидаемо, учитывая полный запрет недовольства и митингов. Дальше запреты должны расти со скоростью 37 года
Россияне смеялись и издевались над BLM, а пытки в родных тюрьмах никак не волновали. Ну а сейчас поезд ушел.
Теперь вся страна-концлагерь?
Или ждать ещё критериев?
Это фигня, давайте лучше пульнем в ленту с десяток постов как будет плохо украинцам и продвижениях в районе Попасной
а че там в Попасной? куда двинулись?
Добро пожаловать в Рай
Сначала думал отказаться от пожертвования на регулярной основе (хоть и мелкого) мелочь, но можно же без этой траты обойтись. А потом подумал: а мало ли? Знает что дальше будет? Ну и оставил в подписке. Кто знает, пригодится ли их помощь.
В России имeeтся только два органа, нe являющимися иноагeнтами: правитeльство и госдума.
Теперь можно официально пытать?