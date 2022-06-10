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Новости

«Комитет против пыток» внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов Статьи редакции

За несколько часов до включения в список организация опубликовала отчёт о своей работе за весну 2022 года.

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Правозащитный «Комитет против пыток» внесли в реестр иностранных агентов. Это следует из информации на сайте Минюста.

Скриншот реестра

«Комитет против пыток» занимается расследованием дел о применении пыток, оказывает юридическую и психологическую помощь, добивается компенсаций жертвам. Организация появилась в 2000 году в Нижнем Новгороде и со временем стала работать и в других регионах России.

За несколько часов до внесения в реестр НКО-иноагентов «Комитет» опубликовал отчёт о своей работе за весну 2022 года. Согласно сообщению организации, 31 решение Следственного комитета, прокуратуры и суда отменили её юристы как незаконные. Более 12 миллионов рублей российские суды и ЕСПЧ присудили пострадавшим от пыток, чьи интересы представляли правозащитники.

В 2015 году Минюст включил в реестр некоммерческих организаций-иноагентов нижегородский «Комитет против пыток». Теперь же в список добавили ещё и отделения в Оренбурге, Пятигорске, Москве и Краснодаре.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников. В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти.

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#новости #иноагенты #пытки

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58 комментариев
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websnap-

Ну пусть переименуются в "комитет Za пытки", делов-то.

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Зоибана Вафля

Такой комитет уже есть на TJ👌

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Деревенский татарин

Пытки - одна из важных скреп общества, в царской России во время следствия пытали всех: потерпевшего, свидетелей, обвиняемого, считалось, что человек говорит правду только под пыткой. Пытки широко практиковались в СССР: я шпион бельгийской, японской, польской, румынской разведок, басмач, белочех, кулак и троцкист, оставьте мне, пожалуйста, последние зубы. Без них - потеряем Россию.

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испанский смех

без последних зубов?

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2 комментария
Роберт Депримов

Только в Царской России не было такого масштаба.И если бы не ссср,то тюрьмы были бы как европейские

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Виталий Лановой

Что только один иноагент сегодня?

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the hard of леопард

Совсем расслабились, походу все на шашлыки уехали, оставили стажёра

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5 комментариев
vladysun

так интересно узнать, как их вообще выбирают, по каким критериям. кто ответственнен за это

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Белое Безмозглое

Эти решения никто никак не объясняет? Просто тихо вносят в реестр и всё?

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Рандомный Вбегатель

Йеп. Закон специально так написан: Минюст не обязан обосновывать своё решение - просто вносит и всё.
Чтоб получить на руки обоснование, надо обратиться в суд.
Естественно, схема здорового человека - это схема наоборот, то есть внесение в список должно быть только через суд. И правозащитники это пытались протолкнуть - конец немного предсказуем. Закон об иноагентах собираются ужесточить, а не ослабить

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2 комментария
the hard of леопард
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Социальный Валера

Конечно, лучше пытать людей швабрами. Минюст одобряет.

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Виталий Лановой

повод пересмотреть совместный клип Влади и комитета против пыток

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КтоТы

Зачем вообще защищать зеков?

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BigBrotherBear

Потому что завтра будешь уже ты со шваброй в жопе. Лейтёхе надо план на старлея выполнить)

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13 комментариев
the hard of леопард

Потому что это жестокость, даже когда Путин окажется в суде, его нельзя пытать, что бы он там ни сделал

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Lui Wong

Цель тюрьмы должна быть в том, чтобы реформировать человека. Вряд ли получится реформировать человека в лучшую сторону если его пытать и унижать.

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4 комментария
websnap-

https://tjournal.ru/u/470293-ktoty/647709-oni-prosto-vypolnyayut-prikaz

Этот пост на 15 лет тянет если что.

А в идеале чтобы не задавать таких ебанутых вопросов поищи сюжет о комитете у Лядова.

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2 комментария
2DElil

Думаю это бессмысленно максимум что бы я сделал это проводил бы Эксперименты над людьми приговорённых к смерти

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Октябрьский Денис

Швабра в попке им видите ли не нравится, вообще-то это технологичная разработка за последние 20 лет.

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Черт из табакеркИ

Ну вполне ожидаемо, учитывая полный запрет недовольства и митингов. Дальше запреты должны расти со скоростью 37 года

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Проедемте в Братеево

Россияне смеялись и издевались над BLM, а пытки в родных тюрьмах никак не волновали. Ну а сейчас поезд ушел.

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BigBrotherBear

Теперь вся страна-концлагерь?
Или ждать ещё критериев?

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Драгтеатр

Это фигня, давайте лучше пульнем в ленту с десяток постов как будет плохо украинцам и продвижениях в районе Попасной

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КтоТы

а че там в Попасной? куда двинулись?

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1 комментарий
Темирлан Абдрахманов

Добро пожаловать в Рай

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ЛуниТюнс

Сначала думал отказаться от пожертвования на регулярной основе (хоть и мелкого) мелочь, но можно же без этой траты обойтись. А потом подумал: а мало ли? Знает что дальше будет? Ну и оставил в подписке. Кто знает, пригодится ли их помощь.

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Alex

В России имeeтся только два органа, нe являющимися иноагeнтами: правитeльство и госдума.

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Man

Теперь можно официально пытать?

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