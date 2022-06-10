За несколько часов до включения в список организация опубликовала отчёт о своей работе за весну 2022 года.

{"id":647887,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":647887,"gtm":null} 3855 просмотров

Правозащитный «Комитет против пыток» внесли в реестр иностранных агентов. Это следует из информации на сайте Минюста.

Скриншот реестра

«Комитет против пыток» занимается расследованием дел о применении пыток, оказывает юридическую и психологическую помощь, добивается компенсаций жертвам. Организация появилась в 2000 году в Нижнем Новгороде и со временем стала работать и в других регионах России.

За несколько часов до внесения в реестр НКО-иноагентов «Комитет» опубликовал отчёт о своей работе за весну 2022 года. Согласно сообщению организации, 31 решение Следственного комитета, прокуратуры и суда отменили её юристы как незаконные. Более 12 миллионов рублей российские суды и ЕСПЧ присудили пострадавшим от пыток, чьи интересы представляли правозащитники.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"5de89d53-8c80-5590-866c-51ed0485a70b","width":1280,"height":1280,"size":113872,"type":"jpg","color":"f1f0f0","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"fd6042e2-bd3f-5673-ae4c-36d8275619b2","width":1280,"height":1280,"size":159470,"type":"jpg","color":"f2f1f1","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"90caf41a-ceb8-52e9-bd05-1d54fa9c9251","width":1280,"height":1280,"size":148527,"type":"jpg","color":"f3f2f2","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"3dca301b-c6a3-560e-9046-ba5c97c89ce2","width":1280,"height":1280,"size":79660,"type":"jpg","color":"f1f1f1","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"01f1b2c1-e672-554d-838e-e3d625df5cb1","width":1280,"height":1280,"size":124597,"type":"jpg","color":"f3f3f3","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"9f238c19-b625-5cc5-9c20-1eeab2c4e17a","width":1280,"height":1280,"size":152128,"type":"jpg","color":"f3f3f3","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c9cf6d0a-9671-5d29-87de-f49d783c42ee","width":1280,"height":1280,"size":138665,"type":"jpg","color":"f3f3f3","hash":"","external_service":[]}}}]

В 2015 году Минюст включил в реестр некоммерческих организаций-иноагентов нижегородский «Комитет против пыток». Теперь же в список добавили ещё и отделения в Оренбурге, Пятигорске, Москве и Краснодаре.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников. В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти.