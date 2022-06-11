Таиланд легализовал марихуану в медицинских целях и начал бесплатную раздачу миллиона кустов для выращивания дома Статьи редакции
На улице употреблять пока запрещено.
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- С 9 июня конопля и марихуана исключены из списка контролируемых субстанций пятой категории, который ведёт министерство здравоохранения Таиланда.
- Употреблять марихуану разрешено исключительно в медицинских целях и только с низким содержанием активных веществ (ТГК не более 0,2% по массе), тогда как применять её на улице и в других общественных местах пока уголовно наказуемо. Импорт, экспорт и внутренний оборот по-прежнему ограничен со стороны государства.
- «Би-би-си» отмечает, что главные цели снятия запрета — использование в медицинских целях для уменьшения боли и снижения уровня стресса, использование в производстве продуктов, повышение популярности оздоровительного туризма, а также разгрузка тюрем.
- Также в Таиланде официально запустили кампанию по бесплатной раздаче миллиона кустов каннабиса для того, чтобы граждане выращивали его дома.
- AP, Reuters, Washington Post и другие издания отмечают, что в таиландских магазинах выстраиваются очереди за продуктами с использованием каннабиса.
Что тут сказать, только
Это чел бы сейчас упарывался солями.
И сервелатами
Не могу его осуждать.
База.
Уже давно надо везде так сделать.
В принципе много чего можно разрешить. Разрешение пить водку - не делает всех людей алкашами, курево - курильщиками. Главное, чтоб налоги с этого платили.
Интереснее всего то, что водка, которая вызывает в людях агрессию, находится в свободном обороте в то время, как каннабис без такого эффекта запрещён
Да, это смешно. Куча убийств увечий, потерь имущества итд. Совершённых преступлений в состоянии бухла в несколько раз выше чем в состоянии под наркотой. Но еб...тые кожанные мешки всё равно продают алко в продуктовых магазинах, придумывают всякие названия водочке, возвели уже почти её в какой то культ бл.. чуть ле не великую традицию хрюнячить её в великой мол стране. Это какое то жесточашее психоидное садомазо на уровне государства.
Это российская скрепа, с покрасневшим кривым ебалом и запахом перегара с озлобой орать про величие. Без водки так не получится.
пусть страдают.
У нас много чего запрещено, казалось бы что должно быть разрешено.
Из простого - порнография, эфтаназия, огнестрел всё укорачивают. При чём от производства первого в Европах никто не умирает, второе рождает дискурс среди врачей, а третье, хоть и убивает, но рождает защищённость среди мирных людей.
С короткостволом особенно смешно, ведь сейчас взрослый гражданин может купить ружьё покруче для масс-шутинга, а большая часть противников короткоствола только и используют это в своей риторике
короткоствол можно скрытно носить
Будто кого то будет ебать незачехлённое ружьё или оное нельзя сныкать в чехол от гитары \ штатива...
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А так короткострвол есть только у силовиков и преступников. Отличный варик)
Различные криминальные элементы и так носят его, чего законопослушные граждане сейчас себе позволить не могут. Как думаете, захочет ли такой "авторитет" махать своей незарегистрированной пушкой в переулке, понимая, что в ответ может получить дырку в своей черепушке?
А перший покупець норм, навіть вже з пляшечкою своєю прийшов.
Пока ещё не закон, а только инициатива
Ничего удивительного, там пол страны пидарасов. "Накурятся, а потом ебут друг-друга в жеппы".
Вот любители алкашки всегда агрессивные и за скрепы )))
Я не пью!
Не то что в РФ, тут если любители алкоголя и шпехаются в жопы, то как-то честнее, добрее что ли!
0,2 тгк это что? Детский вариант?
Конечно рад за них, но не от всего сердца
За шмаль родину продам – не жаль
Да. Нех ещё наркоты мутить в массы. Один легальный наркотоик уже есть у нас - водочка. Куча трупов увечий каждый год . И так саепись - нах ещё то?
Вали на пикабу
Да. Надо нашу скрепную водочку сделать символом великой нашей страны и возвести её в культ епанарианства великого. От неё куча убийств и всякой дури происходит - это погоугодные дела.
Парень подготовился, но не до конца. Бутылку взял, а шоколадку в фольге из магазина не прихватил.
Ничего обдолбиться и дома можно необязательно переться на улицу.
Тем более сейчас вапорайзеры и вот это вот всё,короче условия треба для курения.
Не можно и с бутылки как раньше,но лучше с условиями сортовой каннабис шабить дола без палива.
Ох уж эти нарки и их пропаганда тупости, хоть бы не палились. Для справки, опиаты тоже используют в медицине, но почему-то врачи не советуют открыть заново опиумные. Потому что их действительно используют в медицине. Вот когда препараты на основе каннабиноидов будут производить и легализовать, а не подсаживать граждан своих стран на траву ради лёгких налогов за счёт здоровья своего населения, тогда пусть выебываются.
Наверное потому, что влияние на организм человека опиатов и каннабиноидов несколько разное.
Молодцы, в принципе ограничение на использование/продажу любой вещи - некруто
Курва, когда в Украине легализуют то. От кустика не отказался бы
наконец-то эта новость появилась на тж ( ͡° ͜ʖ ͡°)