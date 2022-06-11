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Новости

Таиланд легализовал марихуану в медицинских целях и начал бесплатную раздачу миллиона кустов для выращивания дома Статьи редакции

На улице употреблять пока запрещено.

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Фото министерства здравоохранения Таиланда

  • С 9 июня конопля и марихуана исключены из списка контролируемых субстанций пятой категории, который ведёт министерство здравоохранения Таиланда.
  • Употреблять марихуану разрешено исключительно в медицинских целях и только с низким содержанием активных веществ (ТГК не более 0,2% по массе), тогда как применять её на улице и в других общественных местах пока уголовно наказуемо. Импорт, экспорт и внутренний оборот по-прежнему ограничен со стороны государства.
  • «Би-би-си» отмечает, что главные цели снятия запрета — использование в медицинских целях для уменьшения боли и снижения уровня стресса, использование в производстве продуктов, повышение популярности оздоровительного туризма, а также разгрузка тюрем.
  • Также в Таиланде официально запустили кампанию по бесплатной раздаче миллиона кустов каннабиса для того, чтобы граждане выращивали его дома.
  • AP, Reuters, Washington Post и другие издания отмечают, что в таиландских магазинах выстраиваются очереди за продуктами с использованием каннабиса.
Первый покупатель 9 июня в кафе в Бангкоке. Фото AP/Sakchai Lalit
Покупатель изучает сорта марихуаны. Фото AP/Sakchai Lalit

Фото Luke Duggleby/Bloomberg News

Фото Reuters/Athit Perawongmetha

#новости #таиланд #наркотики #медицина

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36 комментариев
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aliftin

Что тут сказать, только

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Грустная Псина

Это чел бы сейчас упарывался солями.

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Йолкин

И сервелатами

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aliftin

Не могу его осуждать.

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Социальный Валера
главные цели снятия запрета — использование в медицинских целях для уменьшения боли и снижения уровня стресса, использование в производстве продуктов, повышение популярности оздоровительного туризма, а также разгрузка тюрем.

База.
Уже давно надо везде так сделать.

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Just Greg

В принципе много чего можно разрешить. Разрешение пить водку - не делает всех людей алкашами, курево - курильщиками. Главное, чтоб налоги с этого платили.

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Wlodzimierz

Интереснее всего то, что водка, которая вызывает в людях агрессию, находится в свободном обороте в то время, как каннабис без такого эффекта запрещён

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ан

Да, это смешно. Куча убийств увечий, потерь имущества итд. Совершённых преступлений в состоянии бухла в несколько раз выше чем в состоянии под наркотой. Но еб...тые кожанные мешки всё равно продают алко в продуктовых магазинах, придумывают всякие названия водочке, возвели уже почти её в какой то культ бл.. чуть ле не великую традицию хрюнячить её в великой мол стране. Это какое то жесточашее психоидное садомазо на уровне государства.

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Транспортный парфюмер

Это российская скрепа, с покрасневшим кривым ебалом и запахом перегара с озлобой орать про величие. Без водки так не получится.

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alekksandr cherr

пусть страдают.

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Just Greg

У нас много чего запрещено, казалось бы что должно быть разрешено.
Из простого - порнография, эфтаназия, огнестрел всё укорачивают. При чём от производства первого в Европах никто не умирает, второе рождает дискурс среди врачей, а третье, хоть и убивает, но рождает защищённость среди мирных людей.

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Wlodzimierz

С короткостволом особенно смешно, ведь сейчас взрослый гражданин может купить ружьё покруче для масс-шутинга, а большая часть противников короткоствола только и используют это в своей риторике

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Петров-Васечкин.

короткоствол можно скрытно носить

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BigBrotherBear

Будто кого то будет ебать незачехлённое ружьё или оное нельзя сныкать в чехол от гитары \ штатива...

А так короткострвол есть только у силовиков и преступников. Отличный варик)

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Wlodzimierz

Различные криминальные элементы и так носят его, чего законопослушные граждане сейчас себе позволить не могут. Как думаете, захочет ли такой "авторитет" махать своей незарегистрированной пушкой в переулке, понимая, что в ответ может получить дырку в своей черепушке?

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ziggy stardust

А перший покупець норм, навіть вже з пляшечкою своєю прийшов.

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Дынька
Правительство Украины поддержало легализацию…
Медицинский каннабис можно использовать в Израиле, Канаде, некоторых штатах США и других странах…
www.rbc.ru
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Ужасный Денис

Пока ещё не закон, а только инициатива

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Ласковый ключ

Ничего удивительного, там пол страны пидарасов. "Накурятся, а потом ебут друг-друга в жеппы".

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Olegio Dr

Вот любители алкашки всегда агрессивные и за скрепы )))

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Ласковый ключ

Я не пью!

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Sergey Badaev

Не то что в РФ, тут если любители алкоголя и шпехаются в жопы, то как-то честнее, добрее что ли!

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Slaughter Toven

0,2 тгк это что? Детский вариант?

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Alex Blacky

Конечно рад за них, но не от всего сердца

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Шило

За шмаль родину продам – не жаль

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ан

Да. Нех ещё наркоты мутить в массы. Один легальный наркотоик уже есть у нас - водочка. Куча трупов увечий каждый год . И так саепись - нах ещё то?

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Таможенный дебаркадер

Вали на пикабу

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ан

Да. Надо нашу скрепную водочку сделать символом великой нашей страны и возвести её в культ епанарианства великого. От неё куча убийств и всякой дури происходит - это погоугодные дела.

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Alexander Black

Парень подготовился, но не до конца. Бутылку взял, а шоколадку в фольге из магазина не прихватил.

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Иван Поварёшкин
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alekksandr cherr

Ничего обдолбиться и дома можно необязательно переться на улицу.
Тем более сейчас вапорайзеры и вот это вот всё,короче условия треба для курения.
Не можно и с бутылки как раньше,но лучше с условиями сортовой каннабис шабить дола без палива.

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Ланцелот

Ох уж эти нарки и их пропаганда тупости, хоть бы не палились. Для справки, опиаты тоже используют в медицине, но почему-то врачи не советуют открыть заново опиумные. Потому что их действительно используют в медицине. Вот когда препараты на основе каннабиноидов будут производить и легализовать, а не подсаживать граждан своих стран на траву ради лёгких налогов за счёт здоровья своего населения, тогда пусть выебываются.

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Slaughter Toven

Наверное потому, что влияние на организм человека опиатов и каннабиноидов несколько разное.

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Александр Прохоренко

Молодцы, в принципе ограничение на использование/продажу любой вещи - некруто

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B1ack Onyx

Курва, когда в Украине легализуют то. От кустика не отказался бы

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Canna journal

наконец-то эта новость появилась на тж ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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