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Новости

Жителям контролируемых армией РФ Мелитополя и Херсона начали выдавать российские паспорта Статьи редакции

Украина считает процесс юридически бессмысленным и необходимым для телевизионных сюжетов.

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В Запорожской области, включая Мелитополь, и в Херсонской области, включая Херсон, выдали первые российские паспорта, сообщает ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на «военно-гражданские администрации», назначенные Россией, которая контролирует эти территории во время боевых действий.

Для выдачи первых российских паспортов в Мелитополе устроили церемонию. Сколько человек её посетили, не уточняется. В Херсоне паспорта получили 23 человека.

Заявление по этому поводу сделал в том числе Владимир Сальдо, назначенный главой региона после того, как российские войска взяли Херсон под контроль. Сальдо до получении должности считал Херсон частью Украины, а уже после назначения, в начале июня, попал под санкции Евросоюза.

Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека.

Владимир Сальдо
глава «военно-гражданской администрации» Херсонской области

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в мае заявил, что происходящее нужно для пропагандистского влияния на граждан России и «позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов».

У нас есть очередная попытка примитивным пропагандистским решением подменить реальные обстоятельства. А реальные обстоятельства на сегодняшний день просты: и Херсонская, и Запорожская область являются неотъемлемой частью Украины со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. В полном объёме.

Михаил Подоляк
советник главы офиса президента Украины

МИД Украины заявило, что указ Владимира Путина юридически ничтожен и не повлияет на принадлежность жителей контролируемых РФ территорий к гражданству Украины.

Принудительная паспортизация украинцев в Херсонщине и Запорожье является очередным свидетельством преступной цели ***** [спецоперации] России против Украины — захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле.

МИД Украины

25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощённой выдаче гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, большую часть которых к этому моменту контролирует Россия. Киев считает территории временно оккупированными.

#новости

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196 комментариев
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Amaze Zett

Это пздц...Зашёл в другую страну, оттяпал территории, стал выдавать паспорта и никто ничего не может с этим сделать...Что за бред

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Клаус Шульце

Сам охуеваю. И это в 21 веке. Кринж какой-то.

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3 комментария
Ауф

еврокуколды боятся показать яйца плешивому

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24 комментария
Ауф

админы прячут слово ВОЙНА чтобы их ещё раз не заблокировали 🤡

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Потому что могут. И хуле весь мир что-то сделает. Потому что ядерная кнопка есть. А от санкций хуже только обычным россиянам, но им к трудностям не привыкать

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6 комментариев
Окопавшийся Тарас

Нет больше дома, зато вот паспорт теперь будет. Владимир Путин молодец!

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Город Хлебный

паспорт, с которым никуда скоро не будут пускать. Только в третьи страны мира типа Судана. Вот это уровень, я понимаю

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26 комментариев

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40 комментариев
Коренной фонарь

Чё мешал дать жителям Донецкой и Луганской областей российские паспорта без войны, и увезти их в Россию, чтобы спасти от «нацизма»?

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Amaze Zett

Что мешало и без паспортов их вывезти если уж на то пошло? Дать внж максимум. Паспорт- это фетиш какой-то? Или у нас денег до черта миллион новых граждан кормить?
P.s. знаю, до черта, но не для нас

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9 комментариев
Матвей Коновалов

Там вроде и так уже что-то около миллиона выдали

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похер

а нахер они в России нужны? Ну, две тыщи подземных рабов пожаловали в Нерюнгри путной племяшке-а остальные?

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1 комментарий
Michael Konovalov

Да можно было просто пригласить их, они бы сами ломанулись от нацистов в великую сверхдержаву. Но что-то не ломанулись.

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CкайримдляНордов

Целых 23 выдали, вот это уровень. И то небось под дулом автомата раздавали.

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Vladislav

Скорее просто коллаборантам и «первым лицам» оккупированных территорий.

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Оби

Да. Там чиновникам колоборантам выдали. Люди не захотели брать.

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Ауф

админы прячут слово ВОЙНА чтобы их ещё раз не заблокировали 🤡

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Максим Данилов

Судя по всему, скоро паспорт РФ начнут выпускать в рулонах, чтобы каждый мог отмотать сколько ему надо и подтереть этим паспортом жопу. В кризисные времена туалетная бумага будет активом понадежнее, чем красная книжечка с двуглавым

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Michael Konovalov

И печатать будут на жёлтой бумаге.

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1 комментарий
топлёный жир

выдать паспорта это скучно.
Украина вот уже более чем 15К россиянам выдала свидетельства о смерти - это на мой взгляд покруче будет.
так что счёт 1:0 в пользу Украины.

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Печеньки Госдепа

В моем интеллигентном понимании "спецоперация" это нечто такое: пришёл - ликвидировал нацистов - помог гражданам Украины в обустройстве и свалил. Однако, с администраций снимают украинские флаги и вешают даже не днр-овские,а флаги РФ. В Мариуполе стеллу поменяли на российскую.Все эти раздачи паспортов и разговоры о референдуме... Комментарии бы сюда от зрителей первого канала.

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Всрато

Комментарий от зрителей первого канала: "Правильно бля! Давно пора!"

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Anthonio

У нужна ли была она?

Была же прроссийская партия. Веди своих марионеток. Как придут к власти: вводи законы, референдумы...
Но похоже народ Украины не захотел.

Сво преследует свои, не объявленные цели.

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1 комментарий
Дынька

Пускай себе в жопу его затолкают

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Jeff Lebowski

хуя тут лахты и мамкиных империалистов набежало, поставлю в закладки шоб вечерком покекать с сирых и убогих

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Kind soul

Такого пиздобола и нечистого на руку политика, планета земля не видела и больше не увидит. Его даже невозможно было бы придумать.

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Соросята спасают Темнова

Денег выдают вместе с паспортом?

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Александр Коржуев

Нет только военный билет

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3 комментария
Алексей Логачев

Цензурить слово война - это пиздец, днище

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IBAH Ma3ena

Героизм российских журналистов!

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Ауф

эти клоуны ещё и комменты удаляют если указываешь им на это 🤡 боятся что их ещё раз заблокируют

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3 комментария
Andrei Myagkov

Российский "картон" сейчас самый дешёвый. Его не надо заработать или заслужить. Не надо быть нужным - учёным или высококлассным специалистом. Его раздают бесплатно всякому отребью и сброду.

Для тех, кто не в курсе: "картоном", в дипломатических кругах, называют паспорта тех стран, которые своё "гражданство" раздают кому не попадя...
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Наруто Узумаки

Тут можно только порадоваться за жителей Мелитополя и Херсона. Братья, Россия с вами!

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Город Хлебный

Ой, пусть вообще ни с кем не дружит россия с таким правительством. Вали отсюда тварь, еще братьями называет

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Оби

А можно забрать эти 23 брата и свалить нахер? И ваши граждане целее будут.

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Ежевые Рукавицы

Эти братья с вами сейчас в одной комнате?

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BigBrotherBear

порадуйся за мужиков в ОРДЛО, Они уже больше 100 дней ныкаються, чтобы их не сгребли мясом на войну. Уровень, блядь!

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Юрий Иванков

Интернет включи братьям

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Бронька

Пусть себе украинские выдадут, пока ВСУ не пришло.

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Зянон

Что-то медленно идёт

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12 комментариев
Michael Konovalov
российское правовое, политическое и экономическое поле

Это все уже звучит смешно.

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Alexander Black

Выжженное поле

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Макс Петров

Я слышал, что если кто-то напишет в интернете слово война, то у него отвалится жопа

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Город Хлебный

у тебя отвалилась?

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1 комментарий
Dmitry Smirnoff

Похуй. Пара десятков и даже сотен коллаборантов везде найдутся.

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Alexander Black

Зачем ставить *****, если идёт цитирование? Думаете, что звёздочки остановят чуваков с Лубянки, если они решат взять редакцию TJ за яйца?
Пишите «война» и не ссыкуйте.

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IBAH Ma3ena
Пишите «война» и не ссыкуйте.

Люди и так на бутылках сидят, а ты такое им советуешь. Дальше только швабры.

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2 комментария
Зянон

И всем похуй.

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Сергей Самсунг

Получили паспорта и сразу же были призваны служить в российской армии

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Vladimir The Greatest

Самое интересное - месяц назад об этом же писал, что установят контроль, отрежут территорию. Но мне никто не верил, типа сил не хватит. Украины как государства уже не будет, западная часть будет сидеть под Польшей, и рано или поздно войдет в ее состав.

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Nestor

Ванга дед из КГБ?

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1 комментарий
Юрий Иванков

Хоть один бот может объяснить, Нахера Польше западная Украина? Вы хоть с кем то из поляков общались, как они отреагируют если у них появится дотационная территория? Это ж чисто Московская фишка сидеть без нормальных дорог и медицины но быть счастливым от того что кормить придется ещё больше ртов

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6 комментариев
Torba

Бля, версии про возможную агрессию Польши с самого начала были не смешными и до сих пор не смешные, откуда вы эту хуйню черпаете?

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1 комментарий

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Has bul

По логике вещей, теперь может последовать закон о запрете двойного гражданства. Таким образом спустя время, Украина не сможет объявить войну как «освободительную», что не осуждается. Юридически это будет «захват», ведь там русские же все ёпта! Так что смысл в этом есть. И для пропаганды тоже катит. Поправьте если ошибаюсь

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Skazka Grez

А какое дело Украине до того, какие законы принимают россияне?
В Украине законы - украинские. По ним оккупантов можно валить без объяснения причин.

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Макс Карр
Таким образом спустя время, Украина не сможет объявить войну как «освободительную», что не осуждается.

Она освобождает свои территории. Нахождение там каких-то граждан других стран дело как не меняет.

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Oh My

По логике вещей захваченные территории мировое сообщество должно признать как российские, тогда твоя схема катит. Но вероятность такого события крайне мала, по моему мнению

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Alexander D

Какой у Украины план когда херсон и запорожье "официально" читай по российским бумагам войдут в состав рфии?

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Петров-Васечкин.

Отвоевать обратно. Украине чихать на российскую "официальность" и российские бумажки.

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Юрий Иванков

Никак не поменяется, какое кому дело в цивилизованном мире до российских бумаг

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Драгтеатр
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Anthonio

Го в тикток и youtube. "Жгем паспорт/жгем 100 паспортов/паспорт в азот/паспорт в шредер/ паспорт против АК"

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Alexander Black

Мы должны там что-то увидеть? В YouTube пусто по запросу с фильтрацией по последнему дню.

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4 комментария
Крепкий

Насильно будут выдавать?

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dtisigxizzdidzi

хто б міг собі уявити, що ті покидьки до такого дійдуть

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Юрий Иванков

Все

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Научный фитиль

https://tjournal.ru/telegram/647610-sbu-rossiyane-planirovali-pasportizirovat-zhiteley-kievskoy-oblasti-dokumentami-sssr

СБУ: россияне планировали паспортизировать…
СБУ: россияне планировали паспортизировать жителей Киевской Области документами СССР — Telegram на…
tjournal.ru
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Денис Шевчук

Аж 50 паспортов выдали. И то под пытками

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dead moroze

Надо еще значки выдавать единая россия

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Joel Miller

Скоро Рос.армию вытравят из Херсона и Мелитополя...

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Елена Кравицкая

конечно. 1-2 тижни максимум

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1 комментарий
VIPER
Это самый главный документ, который есть в жизни человека.

Мне сложно понять такое восприятия гражданства. Обожествление паспорта это типа норм?

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Stray

подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека. - Ну да, это клеймо на всю жизнь, потом от него еще и не избавишься так просто, и не отмоешься.

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Елена Кравицкая

ватреот - все больше международный диагноз. согнать бы этих пидоров а большую арену где они бы переебашили друг друга. что одни ебланы что другие

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Проектный кот
Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [России]

Так точно!

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