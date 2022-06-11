Украина считает процесс юридически бессмысленным и необходимым для телевизионных сюжетов.

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В Запорожской области, включая Мелитополь, и в Херсонской области, включая Херсон, выдали первые российские паспорта, сообщает ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на «военно-гражданские администрации», назначенные Россией, которая контролирует эти территории во время боевых действий.

Для выдачи первых российских паспортов в Мелитополе устроили церемонию. Сколько человек её посетили, не уточняется. В Херсоне паспорта получили 23 человека.

Заявление по этому поводу сделал в том числе Владимир Сальдо, назначенный главой региона после того, как российские войска взяли Херсон под контроль. Сальдо до получении должности считал Херсон частью Украины, а уже после назначения, в начале июня, попал под санкции Евросоюза.

Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека. Владимир Сальдо глава «военно-гражданской администрации» Херсонской области

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в мае заявил, что происходящее нужно для пропагандистского влияния на граждан России и «позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов».

У нас есть очередная попытка примитивным пропагандистским решением подменить реальные обстоятельства. А реальные обстоятельства на сегодняшний день просты: и Херсонская, и Запорожская область являются неотъемлемой частью Украины со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. В полном объёме. Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

МИД Украины заявило, что указ Владимира Путина юридически ничтожен и не повлияет на принадлежность жителей контролируемых РФ территорий к гражданству Украины.

Принудительная паспортизация украинцев в Херсонщине и Запорожье является очередным свидетельством преступной цели ***** [спецоперации] России против Украины — захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле. МИД Украины