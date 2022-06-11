Жителям контролируемых армией РФ Мелитополя и Херсона начали выдавать российские паспорта Статьи редакции
Украина считает процесс юридически бессмысленным и необходимым для телевизионных сюжетов.
В Запорожской области, включая Мелитополь, и в Херсонской области, включая Херсон, выдали первые российские паспорта, сообщает ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на «военно-гражданские администрации», назначенные Россией, которая контролирует эти территории во время боевых действий.
Для выдачи первых российских паспортов в Мелитополе устроили церемонию. Сколько человек её посетили, не уточняется. В Херсоне паспорта получили 23 человека.
Заявление по этому поводу сделал в том числе Владимир Сальдо, назначенный главой региона после того, как российские войска взяли Херсон под контроль. Сальдо до получении должности считал Херсон частью Украины, а уже после назначения, в начале июня, попал под санкции Евросоюза.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в мае заявил, что происходящее нужно для пропагандистского влияния на граждан России и «позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов».
МИД Украины заявило, что указ Владимира Путина юридически ничтожен и не повлияет на принадлежность жителей контролируемых РФ территорий к гражданству Украины.
25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощённой выдаче гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, большую часть которых к этому моменту контролирует Россия. Киев считает территории временно оккупированными.
Это пздц...Зашёл в другую страну, оттяпал территории, стал выдавать паспорта и никто ничего не может с этим сделать...Что за бред
Сам охуеваю. И это в 21 веке. Кринж какой-то.
еврокуколды боятся показать яйца плешивому
админы прячут слово ВОЙНА чтобы их ещё раз не заблокировали 🤡
Потому что могут. И хуле весь мир что-то сделает. Потому что ядерная кнопка есть. А от санкций хуже только обычным россиянам, но им к трудностям не привыкать
Нет больше дома, зато вот паспорт теперь будет. Владимир Путин молодец!
паспорт, с которым никуда скоро не будут пускать. Только в третьи страны мира типа Судана. Вот это уровень, я понимаю
Комментарий удален модератором
Чё мешал дать жителям Донецкой и Луганской областей российские паспорта без войны, и увезти их в Россию, чтобы спасти от «нацизма»?
Что мешало и без паспортов их вывезти если уж на то пошло? Дать внж максимум. Паспорт- это фетиш какой-то? Или у нас денег до черта миллион новых граждан кормить?
P.s. знаю, до черта, но не для нас
Там вроде и так уже что-то около миллиона выдали
а нахер они в России нужны? Ну, две тыщи подземных рабов пожаловали в Нерюнгри путной племяшке-а остальные?
Да можно было просто пригласить их, они бы сами ломанулись от нацистов в великую сверхдержаву. Но что-то не ломанулись.
Целых 23 выдали, вот это уровень. И то небось под дулом автомата раздавали.
Скорее просто коллаборантам и «первым лицам» оккупированных территорий.
Да. Там чиновникам колоборантам выдали. Люди не захотели брать.
админы прячут слово ВОЙНА чтобы их ещё раз не заблокировали 🤡
Судя по всему, скоро паспорт РФ начнут выпускать в рулонах, чтобы каждый мог отмотать сколько ему надо и подтереть этим паспортом жопу. В кризисные времена туалетная бумага будет активом понадежнее, чем красная книжечка с двуглавым
И печатать будут на жёлтой бумаге.
выдать паспорта это скучно.
Украина вот уже более чем 15К россиянам выдала свидетельства о смерти - это на мой взгляд покруче будет.
так что счёт 1:0 в пользу Украины.
В моем интеллигентном понимании "спецоперация" это нечто такое: пришёл - ликвидировал нацистов - помог гражданам Украины в обустройстве и свалил. Однако, с администраций снимают украинские флаги и вешают даже не днр-овские,а флаги РФ. В Мариуполе стеллу поменяли на российскую.Все эти раздачи паспортов и разговоры о референдуме... Комментарии бы сюда от зрителей первого канала.
Комментарий от зрителей первого канала: "Правильно бля! Давно пора!"
У нужна ли была она?
Была же прроссийская партия. Веди своих марионеток. Как придут к власти: вводи законы, референдумы...
Но похоже народ Украины не захотел.
Сво преследует свои, не объявленные цели.
Пускай себе в жопу его затолкают
хуя тут лахты и мамкиных империалистов набежало, поставлю в закладки шоб вечерком покекать с сирых и убогих
Такого пиздобола и нечистого на руку политика, планета земля не видела и больше не увидит. Его даже невозможно было бы придумать.
Денег выдают вместе с паспортом?
Нет только военный билет
Цензурить слово война - это пиздец, днище
Героизм российских журналистов!
эти клоуны ещё и комменты удаляют если указываешь им на это 🤡 боятся что их ещё раз заблокируют
Российский "картон" сейчас самый дешёвый. Его не надо заработать или заслужить. Не надо быть нужным - учёным или высококлассным специалистом. Его раздают бесплатно всякому отребью и сброду.Для тех, кто не в курсе: "картоном", в дипломатических кругах, называют паспорта тех стран, которые своё "гражданство" раздают кому не попадя...
Тут можно только порадоваться за жителей Мелитополя и Херсона. Братья, Россия с вами!
Ой, пусть вообще ни с кем не дружит россия с таким правительством. Вали отсюда тварь, еще братьями называет
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А можно забрать эти 23 брата и свалить нахер? И ваши граждане целее будут.
Эти братья с вами сейчас в одной комнате?
порадуйся за мужиков в ОРДЛО, Они уже больше 100 дней ныкаються, чтобы их не сгребли мясом на войну. Уровень, блядь!
Интернет включи братьям
Комментарий удален модератором
Пусть себе украинские выдадут, пока ВСУ не пришло.
Что-то медленно идёт
Это все уже звучит смешно.
Выжженное поле
Я слышал, что если кто-то напишет в интернете слово война, то у него отвалится жопа
у тебя отвалилась?
Похуй. Пара десятков и даже сотен коллаборантов везде найдутся.
Зачем ставить *****, если идёт цитирование? Думаете, что звёздочки остановят чуваков с Лубянки, если они решат взять редакцию TJ за яйца?
Пишите «война» и не ссыкуйте.
Люди и так на бутылках сидят, а ты такое им советуешь. Дальше только швабры.
И всем похуй.
Получили паспорта и сразу же были призваны служить в российской армии
Самое интересное - месяц назад об этом же писал, что установят контроль, отрежут территорию. Но мне никто не верил, типа сил не хватит. Украины как государства уже не будет, западная часть будет сидеть под Польшей, и рано или поздно войдет в ее состав.
Ванга дед из КГБ?
Хоть один бот может объяснить, Нахера Польше западная Украина? Вы хоть с кем то из поляков общались, как они отреагируют если у них появится дотационная территория? Это ж чисто Московская фишка сидеть без нормальных дорог и медицины но быть счастливым от того что кормить придется ещё больше ртов
Бля, версии про возможную агрессию Польши с самого начала были не смешными и до сих пор не смешные, откуда вы эту хуйню черпаете?
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По логике вещей, теперь может последовать закон о запрете двойного гражданства. Таким образом спустя время, Украина не сможет объявить войну как «освободительную», что не осуждается. Юридически это будет «захват», ведь там русские же все ёпта! Так что смысл в этом есть. И для пропаганды тоже катит. Поправьте если ошибаюсь
А какое дело Украине до того, какие законы принимают россияне?
В Украине законы - украинские. По ним оккупантов можно валить без объяснения причин.
Она освобождает свои территории. Нахождение там каких-то граждан других стран дело как не меняет.
По логике вещей захваченные территории мировое сообщество должно признать как российские, тогда твоя схема катит. Но вероятность такого события крайне мала, по моему мнению
Какой у Украины план когда херсон и запорожье "официально" читай по российским бумагам войдут в состав рфии?
Отвоевать обратно. Украине чихать на российскую "официальность" и российские бумажки.
Никак не поменяется, какое кому дело в цивилизованном мире до российских бумаг
Го в тикток и youtube. "Жгем паспорт/жгем 100 паспортов/паспорт в азот/паспорт в шредер/ паспорт против АК"
Мы должны там что-то увидеть? В YouTube пусто по запросу с фильтрацией по последнему дню.
Насильно будут выдавать?
хто б міг собі уявити, що ті покидьки до такого дійдуть
Все
https://tjournal.ru/telegram/647610-sbu-rossiyane-planirovali-pasportizirovat-zhiteley-kievskoy-oblasti-dokumentami-sssr
Аж 50 паспортов выдали. И то под пытками
Надо еще значки выдавать единая россия
Скоро Рос.армию вытравят из Херсона и Мелитополя...
конечно. 1-2 тижни максимум
Мне сложно понять такое восприятия гражданства. Обожествление паспорта это типа норм?
подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека. - Ну да, это клеймо на всю жизнь, потом от него еще и не избавишься так просто, и не отмоешься.
ватреот - все больше международный диагноз. согнать бы этих пидоров а большую арену где они бы переебашили друг друга. что одни ебланы что другие
Так точно!