По данным Совета Европы на начало июня, Россия задолжала около 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ. Сумма приведена без учёта 1,9 миллиарда евро в пользу акционеров ЮКОСа.

Всего ЕСПЧ присудил заявителям против России 2,02 млрд евро. Неисполненными остаются 2030 дел.