Путин разрешил игнорировать решения ЕСПЧ, вступившие в силу после исключения России из Совета Европы Статьи редакции
Это противоречит Конвенции, по которой Россия должна исправить все нарушения прав человека и выплатить все компенсации.
Владимир Путин подписал закон, разрешающий не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 15 марта 2022 года.
Выплаты по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта, Россия сможет производить до января 2023 года, только в рублях и исключительно на счета в российских банках.
В законе подчёркивается, что Россия теперь не может переводить деньги на счета в иностранных банках государств, «совершающих недружественные действия в отношении РФ». Список, в который входят в том числе США, страны-члены ЕС и Украина, утверждён правительством России.
Авторы закона — это четыре члена партии «Единая Россия»: депутат Госдумы Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и его заместитель Владимир Полетаев, а также полномочный представитель Госдумы в Верховном суде Даниил Бессарабов.
Этот закон противоречит Конвенции по защите прав человека и решению Совета Европы, которые обязывают России исполнить все решения ЕСПЧ до 16 сентября 2022 года. «Русская служба Би-би-си» также подчёркивает, что решение выплачивать компенсации только до 1 января 2023 года не гарантирует, что все деньги будут переведены, и со ссылкой на правозащитную группу «Агора» уточняет, что задержки в выплатах уже начались.
- 16 марта Россию исключили из Совета Европы на фоне ввода войск РФ в Украину и начала активных боевых действий.
- В тот же день ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России, но 23 марта возобновил.
- ЕСПЧ обязался проверять нарушения против «действий или бездействия» России, если факты имели место до 16 сентября 2022 года. В этот день РФ перестанет быть участником Европейской конвенции о правах человека.
- Европейский суд по правам человека может рассматривать жалобы неограниченное количество времени. Формально для ЕСПЧ нет рамок по срокам вынесения решений.
Каких прав? Какого человека? В России мы для власти - скот.
Так что никаких противоречий.
«Анк-Морпорк, наигравшись с множеством различных форм управления, остановился на форме демократии, известной как «Один Человек, Один Голос». Тем самым Человеком был патриций; ему же принадлежал единственный Голос.»
Так, Террі Пратчет знав ще тоді
Ну кто бы сомневался.
И опять Клишас отметился. Один из главных пособников режима.
Четыре члена, я сейчас покажу
Карту принёс?
К сожалению, ЕСПЧ полностью себя дискредитировал выборочным неправосудным "правосудием". Никто не понес наказания за события в Одессе, за расстрелы Донецка из западных орудий. за убийство Бузины. Вообще никто.
Достаточно того, что общество понесло наказание за существование такого еблана, как ты.
об расстреле детей в Беслане семнадцатью залпами реактивных огнеметов не хочешь поговорить? О роженицах в окнах Буденновска, перемолотых огнем ОМОНовских пулеметов? О Норд-осте? У тебя только одесская алкашня чешется, от которой, устрой они подобное в моем Саратове и пепла бы не осталось?
А по Беслану, по-моему, есть решение ЕСПЧ.
Что касается "восемь лет" - ЕСПЧ, как и любой другой международный орган, активно применял принцип "эффективного контроля". Применительно к России можно видеть в делах по Приднестровью.
Почему у тебя на аватарке перевёрнутая N? Ты поддерживаешь Навального?
у оно на аватарке гениальный знак, получивший в народе название "узнай дурака издалека". Ярчайший маркер имбецилов.
Но ведь одесские сами себя сожгли.. (поздравляю с +15)
Комментарий удален модератором
Не пизди
И чё рашке за это будет?
как всегда озаботятся
Болгары восхитятся, а большего и не надо
Вполне возможны аресты активов за рубежом и обращение взыскания на них, потому что по конвенции последствия иные.
Ай молодца! А часики на стенке тик-так, тик-так. Ни о чём не жалей, ты просто дурак!
После войны в Украине, какой там нах ЕСПЧ?
15 марта война началась или Россию исключили из Совета Европы?
УРАААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По этому поводу НАДО ЗАВТРА ПРАЗДНИК УСТРОИТЬ!!!
У нас человек для государства, а не наоборот
Хорошо хоть срать пока еще не запрещает
Как в Украине?
Михаил, зачем ты это делаешь? Ну просто — зачем? Кто кому в Украине срать запрещает? Это ебанутейшие попытки шутить? Или умственная отсталость? Если второе, прошу извинить, конечно.
Учи мемы, салага.
Мне от него несмешно, но допустим, это субъективное отношение к юмору. Но ведь он просто неуместен здесь, именно потому что это мем.
Похуй
Путин разрешил игнорировать
Бля когда уже будет "Путен разрешил вообще никому ничего не делать и игнорировать нахуй всё"?
Разве это новость? Эксклюзив был бы, если бы он такой: "Не исполнять решения ЕСПЧ? Это нарушение международных обязательств, абсолютно недопустимо!"
И вето накладывает.
В стране где через тендеры закупают калоприёмники в колонии для жертв насилия о правах человека говорить не приходится.