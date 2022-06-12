Новое название «Макдоналдс» в России — «Вкусно и точка»

Его придумали после обсуждения нового логотипа сети, на котором изображены две оранжевые палочки, напоминающие картошку-фри, и красная точка, символизирующая бургер.

Об этом рассказали представили компании перед открытием флагманского ресторана на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент TJ.

Первые 15 точек под новым брендом начнут работать с 12 июня. Все 850 ресторанов запланировали открыть за полтора-два месяца.

Накануне открытия компания представила новый логотип сети. На нём изображены две оранжевые палочки картошки-фри и красная точка — бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — объяснили представили компании. После обсуждения логотипа новый ресторан решили назвать «Вкусно и точка».

Интернет 9 июн «Макдоналдса» Статьи редакции Флаг Бангладеш, Joom или бильярдный стол: в сети обсуждают, на что похож новый логотип российского На логотипе изображены «две палочки картошки фри и маленький бургер» — пользователям такое разъяснение не понравилось, поэтому они придумывают свои варианты. Изображение «Подъём»