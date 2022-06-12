Новое название «Макдоналдс» в России — «Вкусно и точка» Статьи редакции
Его придумали после обсуждения нового логотипа сети, на котором изображены две оранжевые палочки, напоминающие картошку-фри, и красная точка, символизирующая бургер.
Об этом рассказали представили компании перед открытием флагманского ресторана на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент TJ.
Первые 15 точек под новым брендом начнут работать с 12 июня. Все 850 ресторанов запланировали открыть за полтора-два месяца.
Накануне открытия компания представила новый логотип сети. На нём изображены две оранжевые палочки картошки-фри и красная точка — бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — объяснили представили компании. После обсуждения логотипа новый ресторан решили назвать «Вкусно и точка».
Первые 15 точек под новым брендом начнут работать с 12 июня.
А когда начнут работать первые 15 вкусно????
Га-га-га!
"Хуйня из под коня" - ёмко, честно, узнаваемо.
Слыш
Чет агрессивное название, или только мне так кажется
Это наша точка
Вполне гармонирует с режимом. Если не вкусно - за углом ждет автозак.
Твёрдо и чётко
Пассивно-агрессивное
Было изначально Вкусно и точка У.
Жуй и пиздуй было лучше
А ну быстро почиллил и съебался
https://twitter.com/ioannZH/status/1535869898601246723
— постоянно будут просить денег из бюджета;
— качество будет постоянно падать;
— появится алкоголь (самое выгодное же);
— все станет грязно. В итоге, единой сети не получится. Часть закроется.
Пусть туалеты платными сделают
При всё уважении, Жданов несёт чушь. Принцип: обосрать не глядя!
И врёт, про то, что украденный.
а в маке раньше всякого пива не было? точно знаю что в бк каком-нибудь уже давно он есть
будут еще раздавать купоны бюджетникам, которых заставят делать селфи со всякими хвалебными хэштегами
а еще не удивлюсь, если через пол года или год добавят в меню пельмени или борщ (ничего против этих прекрасных блюд не имею, просто они будут там выглядеть нелепо)
Вопрос с бухлом достаточно интересен. Нигде не было новостей про это?
Бля, брендирование полное говно, сразу видно к кому все это в руки попало. Мало того, что логотип невнятный, так ещё и название такое же. "Пойдем во вкусно и точка", "я во вкусно и точка", "сегодня акция во вкусно и точка", они вообще это все в слух хоть произносили?
Думаю специально делали максимальный криндж, чтобы все только старое название использовали.
Мне кажется, или всё-таки двоечники работали над новым названием? Перед "и" требуется запятая из-за речевого оборота, усиливающее первую часть названия. А тут сделали перечисление. Чего-то там вкусно и чего-то там точка.
Всё так. Риспект
Я во Вкусноиточка. Охуенный нейминг...
Вкусочка
Мне кажется в народе будут говорить либо "Я в точке", либо "Я во вкусно". Первый вариант больше нравится лично мне.
Всегда же сокращают. Никто же не говорил "Я в Макдональдсе". "Я в маке" и все
Говно и точка
Хуйня и точка
звучит как если бы в столовой пошел жаловаться на еду и там бабка отказалась давать книгу жалоб с криками "ВКУСНО И ТОЧКА"
Вкусно. Твёрдо и четко
уже в названии чувствуется возврат совкового качества обслуживания: у нас вкусно и не смей это отрицать
а в целом что название, что лого это полное позорище
Надо было называть "Жри чё дают" тогда уж
штош
штош
- Вкусно, и точка!
- Невкусно((
- Жри, че дали.
https://youtu.be/jApL5JL1lgk
Можно было как то поинтереснее
Чемодан с сюрпризом например
Неужели долбоебам непонятно, что название бренда должно состоять из одного слова, максимум два? То, что сейчас подходит для слогана, но никакак не для названия, какой же пиздец
Вкусно и Точка У
Короч идея слогана такая. Делать будут говнобургенры с конченными ингредиентами. Что бы стадо не выеб..лось нужно на пороге заведения вьепать ему железное утверждение что ублюдобургеры очень вкусные и точка - нех даже возбухать и думать об этом. маркетолога наняли с психическими отклонениями видимо и с поражением моска патриотией.
Чирикает чёт. Точка говна это
Фсоговнамбургер будет?
Назвали бы уж сразу- чемодан, и не ебали бы больше никому мозги
Вкусно запятая но хуй пойми теперь что за стандарты качества
Совковые дизайн вырвался на свободу. И логотип засрали, и название. Ах да, в СССР же на дизайн всегда клали болт
Ну, не скажи. Советские пропагандистские плакаты были вполне себе стильными.
Возможно, такое неудобное название было выбрано с целью сохранить "Мак" в народе. Чтобы всё равно люди ходили в "Макдональдс".
Многоходовочка уровня шутки про халву
Вкусно и точка, в бочину заточка
Говно и палки, если судить по лого...
Сходите похавать кто-то. 1 в 1 будет?
Отпишусь как попробую, рядовой Залупко
Мак на Ленинградском выдает кал уже (стрипсы из перекрестка и невкусные соусы астория вместо хаинц)
Могу в казанский мак заехать. Но не сегодня. 16 числа
Ты что? Зачем пробовать? Сначала нужно обосрать и постебаться как следует в комментариях.
yummy point
Не вкусно и точка
Название меняется
Наеб остаётся
"Вкусная дрянь" - было бы кринжовее
точка и ша
Блюда то по западным рецептам и технологиям, не скрепно
Нейминг не отражает реального ДНК нового бренда. Лучше «Грустно и жрачка»
"Сюда иди!"
пятая точка
"Грустно и почка"
Логотип спёрли у Joom, называние — у владивостокской сети шаурмечных "Еда и точка".
невкусно и точка у
"Весело и вкусно" лучше звучало.
вкус говна и дрочки
Точка Z
А что будет с франшизными маками? Несколько ресторанов по стране работают же под старым брендом, их тоже переименуют?
После презентации логотипа было ясно, что маркетинг будет полная херня, так что плохое название это только подтвердило.
🙃
Как и в случае именного интернет банка(который грозятся переименовать), так и тут-пользоваться не буду никогда.
Повторюсь, лучший вариант тут предлагали-жуй и п#%$€й
Как будто у них там сидел такой старый советский начальник алкаш с синдромом вахтера, ему показали уже тысячи вариантов, а он, все не то, ничего придумать не могут, тупые, вот пусть будет вкусно и точка! Как я придумал сразу, нормально же? И все вокруг в страхе перед увольнением - Да, да, замечательно Николай Николаич!
Впрочем в рф это универсальный метод принятия решений на всех уровнях, от самых маленьких компаний до правительства.
Обидно, что не весело