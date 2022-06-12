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Новое название «Макдоналдс» в России — «Вкусно и точка» Статьи редакции

Его придумали после обсуждения нового логотипа сети, на котором изображены две оранжевые палочки, напоминающие картошку-фри, и красная точка, символизирующая бургер.

Об этом рассказали представили компании перед открытием флагманского ресторана на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент TJ.

Первые 15 точек под новым брендом начнут работать с 12 июня. Все 850 ресторанов запланировали открыть за полтора-два месяца.

Накануне открытия компания представила новый логотип сети. На нём изображены две оранжевые палочки картошки-фри и красная точка — бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — объяснили представили компании. После обсуждения логотипа новый ресторан решили назвать «Вкусно и точка».

Интернет
Флаг Бангладеш, Joom или бильярдный стол: в сети обсуждают, на что похож новый логотип российского «Макдоналдса» Статьи редакции

На логотипе изображены «две палочки картошки фри и маленький бургер» — пользователям такое разъяснение не понравилось, поэтому они придумывают свои варианты.

Изображение «Подъём»

#новости #чтотеперь

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Раненый меч
Новое название «Макдоналдс» в России — «Вкусно и точка»
Первые 15 точек под новым брендом начнут работать с 12 июня.

А когда начнут работать первые 15 вкусно????

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Sergei Timofeyev

Га-га-га!

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4 комментария
BigBrotherBear

"Хуйня из под коня" - ёмко, честно, узнаваемо.

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Московский

Слыш

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4 комментария
Холодный ГОСТ

Чет агрессивное название, или только мне так кажется

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Московский

Это наша точка

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4 комментария
Paul

Вполне гармонирует с режимом. Если не вкусно - за углом ждет автозак.

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Классический меч

Твёрдо и чётко

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Владимир Соколовский

Пассивно-агрессивное

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Грустная Псина

Было изначально Вкусно и точка У.

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smd 812

Жуй и пиздуй было лучше

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Джакузи спасла Россиян
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Мамин звук

А ну быстро почиллил и съебался

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Кузькин отец

https://twitter.com/ioannZH/status/1535869898601246723

Ivan Zhdanov @ioannZH
В Москве открылся украденный мак. Давайте попробую предсказать его будущее:
— постоянно будут просить денег из бюджета;
— качество будет постоянно падать;
— появится алкоголь (самое выгодное же);
— все станет грязно. В итоге, единой сети не получится. Часть закроется.
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Sergei Timofeyev

Пусть туалеты платными сделают

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new_comment

При всё уважении, Жданов несёт чушь. Принцип: обосрать не глядя!
И врёт, про то, что украденный.

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9 комментариев
Медный кофе

а в маке раньше всякого пива не было? точно знаю что в бк каком-нибудь уже давно он есть

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4 комментария
Evgenii

будут еще раздавать купоны бюджетникам, которых заставят делать селфи со всякими хвалебными хэштегами

а еще не удивлюсь, если через пол года или год добавят в меню пельмени или борщ (ничего против этих прекрасных блюд не имею, просто они будут там выглядеть нелепо)

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aliftin

Вопрос с бухлом достаточно интересен. Нигде не было новостей про это?

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2 комментария
Theoden

Бля, брендирование полное говно, сразу видно к кому все это в руки попало. Мало того, что логотип невнятный, так ещё и название такое же. "Пойдем во вкусно и точка", "я во вкусно и точка", "сегодня акция во вкусно и точка", они вообще это все в слух хоть произносили?

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ctqwa

Думаю специально делали максимальный криндж, чтобы все только старое название использовали.

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2 комментария
Sergei Timofeyev

Мне кажется, или всё-таки двоечники работали над новым названием? Перед "и" требуется запятая из-за речевого оборота, усиливающее первую часть названия. А тут сделали перечисление. Чего-то там вкусно и чего-то там точка.

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отображаемое имя

Всё так. Риспект

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2 комментария
Alexander Black

Я во Вкусноиточка. Охуенный нейминг...

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Скрепный кремпай

Вкусочка

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VIPER

Мне кажется в народе будут говорить либо "Я в точке", либо "Я во вкусно". Первый вариант больше нравится лично мне.
Всегда же сокращают. Никто же не говорил "Я в Макдональдсе". "Я в маке" и все

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6 комментариев
Атомный огонь

Говно и точка

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Грядущий будильник

Хуйня и точка

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davi nayka

звучит как если бы в столовой пошел жаловаться на еду и там бабка отказалась давать книгу жалоб с криками "ВКУСНО И ТОЧКА"

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Агент Купер скучает за кофе

Вкусно. Твёрдо и четко

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tuorqai

уже в названии чувствуется возврат совкового качества обслуживания: у нас вкусно и не смей это отрицать

а в целом что название, что лого это полное позорище

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Польский молоковоз

Надо было называть "Жри чё дают" тогда уж

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Белорусский завод

штош

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VIPER

штош

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1 комментарий
Лариса Гузеева в молодости

- Вкусно, и точка!
- Невкусно((
- Жри, че дали.

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Остальной череп

https://youtu.be/jApL5JL1lgk

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Утренний Гоша

Можно было как то поинтереснее
Чемодан с сюрпризом например

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Armen Sarkisoff

Неужели долбоебам непонятно, что название бренда должно состоять из одного слова, максимум два? То, что сейчас подходит для слогана, но никакак не для названия, какой же пиздец

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Keglin

Вкусно и Точка У

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ан

Короч идея слогана такая. Делать будут говнобургенры с конченными ингредиентами. Что бы стадо не выеб..лось нужно на пороге заведения вьепать ему железное утверждение что ублюдобургеры очень вкусные и точка - нех даже возбухать и думать об этом. маркетолога наняли с психическими отклонениями видимо и с поражением моска патриотией.

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smd 812

Чирикает чёт. Точка говна это

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smd 812

Фсоговнамбургер будет?

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Kind soul

Назвали бы уж сразу- чемодан, и не ебали бы больше никому мозги

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Alexander Black

Вкусно запятая но хуй пойми теперь что за стандарты качества

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Спокойный Паша

Совковые дизайн вырвался на свободу. И логотип засрали, и название. Ах да, в СССР же на дизайн всегда клали болт

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Элементарный дебаркадер

Ну, не скажи. Советские пропагандистские плакаты были вполне себе стильными.

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Прошедший историк

Возможно, такое неудобное название было выбрано с целью сохранить "Мак" в народе. Чтобы всё равно люди ходили в "Макдональдс".

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Агент Купер скучает за кофе

Многоходовочка уровня шутки про халву

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Митя

Вкусно и точка, в бочину заточка

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Сейлор Воин

Говно и палки, если судить по лого...

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Рядовой Zалупко

Сходите похавать кто-то. 1 в 1 будет?

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Alexander Black

Отпишусь как попробую, рядовой Залупко

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1 комментарий
Московский

Мак на Ленинградском выдает кал уже (стрипсы из перекрестка и невкусные соусы астория вместо хаинц)

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5 комментариев
Glory to Ukraine

Могу в казанский мак заехать. Но не сегодня. 16 числа

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new_comment

Ты что? Зачем пробовать? Сначала нужно обосрать и постебаться как следует в комментариях.

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2 комментария
aliftin

yummy point

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max payne

Не вкусно и точка
Название меняется
Наеб остаётся

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Sergei Timofeyev

"Вкусная дрянь" - было бы кринжовее

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Политический якорь

точка и ша

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Чч

Блюда то по западным рецептам и технологиям, не скрепно

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Глубокий щит

Нейминг не отражает реального ДНК нового бренда. Лучше «Грустно и жрачка»

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Остальной череп

"Сюда иди!"

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Alexey Kochetkov

пятая точка

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Непрерывный химик

"Грустно и почка"

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ПавуКiшка

Логотип спёрли у Joom, называние — у владивостокской сети шаурмечных "Еда и точка".

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Коровка спасла Россию

невкусно и точка у

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Dmytry Kovalsky
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f1print

"Весело и вкусно" лучше звучало.

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Алексей Михайлович
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Мужской якорь

вкус говна и дрочки

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Vlad Gigachad

Точка Z

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russian user 1

А что будет с франшизными маками? Несколько ресторанов по стране работают же под старым брендом, их тоже переименуют?

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Борис С.

После презентации логотипа было ясно, что маркетинг будет полная херня, так что плохое название это только подтвердило.

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CFC

🙃

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Stan Majors

Как и в случае именного интернет банка(который грозятся переименовать), так и тут-пользоваться не буду никогда.
Повторюсь, лучший вариант тут предлагали-жуй и п#%$€й

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Stray

Как будто у них там сидел такой старый советский начальник алкаш с синдромом вахтера, ему показали уже тысячи вариантов, а он, все не то, ничего придумать не могут, тупые, вот пусть будет вкусно и точка! Как я придумал сразу, нормально же? И все вокруг в страхе перед увольнением - Да, да, замечательно Николай Николаич!
Впрочем в рф это универсальный метод принятия решений на всех уровнях, от самых маленьких компаний до правительства.

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Stan Majors

Обидно, что не весело

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