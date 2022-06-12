Путина с Днём России поздравили Лукашенко и Ким Чен Ын Статьи редакции
А также главы Туркменистана и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
- Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину телеграму, где отметил: «Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку».
- Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении Путину заявил, что «в сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития».
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина и главу правительства Михаила Мишустина: «Этот день символизирует определяющие преобразования в политической, социально-экономической и общественной жизни России, подчеркивает незыблемость национального единства и высокой ответственности за родную страну».
- Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Украина считает территории временно оккупированными) Денис Пушилин и Леонид Пасечник опубликовали поздравления в телеграм-каналах.
Поздравления также направил глава Азербайджана Ильхам Алиев.
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Путина 10 июня, во время официального визита.
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Большая шестерка
большие шестерки
Так же ждём звонка от Макрона
Омерзительная шестерка
Зловещая
Шесть друзей Путина.
А как же министр иностранных дел Латвии?
Он поздравил Россию, а не путина
https://twitter.com/Nevzlin/status/1535870796249239552
Я оказывается фашист и нацист! Ничего себе! А мои друганы украинцы, узбеки, татары, армяне и не в курсе🫢
Сам придумал?
Руководитель того самого ЮКОСа, удачно сваливший на историческую родину аккурат перед арестом за серию заказных убийств, учит жизни плохих рассиян.
В голос, конечно.
Он 30 лет находился в коме и только сейчас проснулся?
Правительство дружественной Эритреи послало открытку в вайбере, потому что международные телеграммы дорогие
Перед этим купив пакет траффика в 1 мегабайт.
Послало телеграмму в Телеграмме)
А Эретрея ?
Удар в спину
Отправили Почтой Роисси. Ещё пока не дошло.
Два диктатора поздравили своего третьего младшего(small) братишку диктатора, природа тоталитарных стран удивительна
авторитетного лидера проздравили не менее рукопожатные и уважаемые члены международного сообщества
меня уже человек 20 поздравили с днюхой))) эх пыня пыня...
Поздравления, и чтоб исполнилось все, что нажелали
Зато его пельмень поздравил, а тебя нет
Праздник не будет торжественным без поздравления правительства Эритреи.
А где наши лучшие друзья талибы?
Да здесь недалеко
Ты кому звонишь?
Хорошо, что токаева нет в спискоте
Я удивляюсь тому, что в 2022 году кто то шлёт телеграммы. Как они выглядят? Бл..
Даже писать ничего не хочется. И так всё понятно.
Ну не преуменьшайте количество друзей, президент ПМР тоже поздравил - https://t.me/novostipmrcom/39740
Для Приднестровья это праздник, объединяющий российский и приднестровский народы на основе общей истории, культуры, духовности, отметил в своём поздравлении приднестровцам Президент ПМР Вадим Красносельский.
«Мы гордимся нашим общим с Российской Федерац...
Для Приднестровья это праздник, объединяющий российский и приднестровский народы на основе общей истории, культуры, духовности, отметил в своём поздравлении приднестровцам Президент ПМР Вадим Красносельский.
«Мы гордимся нашим общим с Российской Федерацией прошлым, мы свято чтим наши традиции. Мы благодарны России за все, что она делала и делает для Приднестровья», - подчеркнул глава государства.
Президент ПМР также направил поздравление Президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил глубокую признательность Российской Федерации за обеспеченный её миротворческими усилиями тридцатилетний период мира на берегах Днестра.
Что там с Южной Осетией, Абхазией?
путин, скорее всего, ненавидит этот праздник и жалеет, что не отменил его раньше
Так-так, значит Армения и Азербайджан хуйня. Так и запишем
Азербайджан потралливает.С армянами понятно.
Остальные коллеги по цеху уже умерли.
Ребята с нашего района. Реальные пацанчики! Поддержат в трудную минуты. На них можно расчитывать.
Ну так они ж говорят: "Весь мир - это не только коллективный Запад". Ну вот вам пожалуйста, "остальной мир", который не против россиюшки.
Ким знает, что в России капитализм?
А Таджикистан ?
не видел
Солидный контингент однако
Омерзительная шестёрка
Разъясните текущую повестку.
Нужно ли отмечать этот праздник? С одной стороны, это был праздник свободы и демократии, день, когда Россия должна была попрощаться со своим имперским прошлым.
А с другой стороны, из этого же ничего не вышло, и нынешняя Россия, очевидно, failed state? Да и непосредственные текущие действия РФ вызывают только негатив.
Чмыри поздравили Чмаря. Чмарю осталось недолго. Тщёрт уже включил механизм.
По сути, ПМР это единственный истинный наследник СССР. Россия в этот день отреклась от своей миссии, вырвала стержень, на котором держался Союз Республик. ПМР за это заплатила кровью, а Украина тогда платить не хотела. Независимость ей досталась даром, а так не бывает. Вот сейчас пришло время платить.