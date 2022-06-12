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Путина с Днём России поздравили Лукашенко и Ким Чен Ын Статьи редакции

А также главы Туркменистана и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2019 году. Фото Александра Земляниченко, AP
  • Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину телеграму, где отметил: «Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку».
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении Путину заявил, что «в сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития».
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина и главу правительства Михаила Мишустина: «Этот день символизирует определяющие преобразования в политической, социально-экономической и общественной жизни России, подчеркивает незыблемость национального единства и высокой ответственности за родную страну».
  • Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Украина считает территории временно оккупированными) Денис Пушилин и Леонид Пасечник опубликовали поздравления в телеграм-каналах.

  • Поздравления также направил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Путина 10 июня, во время официального визита.

#новости #деньроссии

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63 комментария
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Некая Мразь

Большая шестерка

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Газетный коктейль

большие шестерки

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Некая Мразь

Так же ждём звонка от Макрона

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2 комментария
Товарищ

Омерзительная шестерка

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Артур Саитгалин

Зловещая

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2 комментария
Alexandr

Шесть друзей Путина.

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Коммерческий парфюмер

А как же министр иностранных дел Латвии?

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Saul Badwoman

Он поздравил Россию, а не путина

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2 комментария
Кузькин отец

https://twitter.com/Nevzlin/status/1535870796249239552

Leonid Nevzlin @Nevzlin
12 июня - день страны, которой нет. Страны, которая надругалась над своей Конституцией. Государства, из-за своих действий ставшего изгоем. Государства, сделавшего русских фашистами, нацистами, ненавидимыми всеми. Где «президент» - озабоченный захватом земель психопат-убийца.
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H8isGR8

Я оказывается фашист и нацист! Ничего себе! А мои друганы украинцы, узбеки, татары, армяне и не в курсе🫢

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4 комментария
Электронный волк
русских фашистами, нацистами, ненавидимыми всеми

Сам придумал?

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Михаил Горлов

Руководитель того самого ЮКОСа, удачно сваливший на историческую родину аккурат перед арестом за серию заказных убийств, учит жизни плохих рассиян.
В голос, конечно.

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Ицтерские Данелянды

Он 30 лет находился в коме и только сейчас проснулся?

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Та за шо

Правительство дружественной Эритреи послало открытку в вайбере, потому что международные телеграммы дорогие

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Michael Konovalov

Перед этим купив пакет траффика в 1 мегабайт.

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BigBrotherBear

Послало телеграмму в Телеграмме)

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Дынька

А Эретрея ?

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Соросята спасают Темнова

Удар в спину

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1 комментарий
Mr. Jabroni

Отправили Почтой Роисси. Ещё пока не дошло.

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max payne

Два диктатора поздравили своего третьего младшего(small) братишку диктатора, природа тоталитарных стран удивительна

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Мужской якорь

авторитетного лидера проздравили не менее рукопожатные и уважаемые члены международного сообщества

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Bink Orrie

меня уже человек 20 поздравили с днюхой))) эх пыня пыня...

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Depeche Mode

Поздравления, и чтоб исполнилось все, что нажелали

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1 комментарий
Драгтеатр
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Michael Konovalov

Зато его пельмень поздравил, а тебя нет

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1 комментарий
Некоторые Денис

Праздник не будет торжественным без поздравления правительства Эритреи.

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Alexander Black

А где наши лучшие друзья талибы?

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Старинный Илья

Да здесь недалеко

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1 комментарий
Ас Пушкин

Ты кому звонишь?

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Depeche Mode

Хорошо, что токаева нет в спискоте

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Depeche Mode

Я удивляюсь тому, что в 2022 году кто то шлёт телеграммы. Как они выглядят? Бл..

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Подобный Даниль

Даже писать ничего не хочется. И так всё понятно.

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Yaroslav Yaroslav

Ну не преуменьшайте количество друзей, президент ПМР тоже поздравил - https://t.me/novostipmrcom/39740

Новости Приднестровья
Сегодня – День России.

Для Приднестровья это праздник, объединяющий российский и приднестровский народы на основе общей истории, культуры, духовности, отметил в своём поздравлении приднестровцам Президент ПМР Вадим Красносельский.

«Мы гордимся нашим общим с Российской Федерац...
Сегодня – День России.

Для Приднестровья это праздник, объединяющий российский и приднестровский народы на основе общей истории, культуры, духовности, отметил в своём поздравлении приднестровцам Президент ПМР Вадим Красносельский.

«Мы гордимся нашим общим с Российской Федерацией прошлым, мы свято чтим наши традиции. Мы благодарны России за все, что она делала и делает для Приднестровья», - подчеркнул глава государства.

Президент ПМР также направил поздравление Президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил глубокую признательность Российской Федерации за обеспеченный её миротворческими усилиями тридцатилетний период мира на берегах Днестра.
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iollk

Что там с Южной Осетией, Абхазией?

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tuorqai

путин, скорее всего, ненавидит этот праздник и жалеет, что не отменил его раньше

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Glory to Ukraine

Так-так, значит Армения и Азербайджан хуйня. Так и запишем

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Станислав Вершилло

Азербайджан потралливает.С армянами понятно.

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Александр Дворовой

Остальные коллеги по цеху уже умерли.

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MrZlydnya

Ребята с нашего района. Реальные пацанчики! Поддержат в трудную минуты. На них можно расчитывать.

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Eugene K

Ну так они ж говорят: "Весь мир - это не только коллективный Запад". Ну вот вам пожалуйста, "остальной мир", который не против россиюшки.

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Ицтерские Данелянды

Ким знает, что в России капитализм?

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Асрор

А Таджикистан ?

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Старинный Илья

не видел

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1 комментарий
бавовна

Солидный контингент однако

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При чём здесь путин

Омерзительная шестёрка

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Строительный торшер

Разъясните текущую повестку.
Нужно ли отмечать этот праздник? С одной стороны, это был праздник свободы и демократии, день, когда Россия должна была попрощаться со своим имперским прошлым.
А с другой стороны, из этого же ничего не вышло, и нынешняя Россия, очевидно, failed state? Да и непосредственные текущие действия РФ вызывают только негатив.

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Alex Noncher

Чмыри поздравили Чмаря. Чмарю осталось недолго. Тщёрт уже включил механизм.

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Александр Мязин

По сути, ПМР это единственный истинный наследник СССР. Россия в этот день отреклась от своей миссии, вырвала стержень, на котором держался Союз Республик. ПМР за это заплатила кровью, а Украина тогда платить не хотела. Независимость ей досталась даром, а так не бывает. Вот сейчас пришло время платить.

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