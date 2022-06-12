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В России выявили более заразный вариант омикрон-штамма коронавируса — BA.4 Статьи редакции

Глава лаборатории Роспотребнадзора считает, что бояться широкого распространения не следует.

  • Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал журналистам об обнаружении в России штамма BA.4. Его слова передают «Интерфакс» и РИА «Новости».
  • BA.4 и BA.5 — это «более трансмиссивные подварианты» омикрон-штамма коронавируса, сказал Хафизов со ссылкой на исследования. Первые образцы с BA.4 передали в лабораторию в конце мая 2022 года.
  • Сейчас в России чаще всего встречается вариант BA.2 («стелс»-омикрон) и дочерние cубварианты. Они составляют до 95% от всех новых случаев инфицирования, сказал Хафизов.

Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесённым ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона.

Камиль Хафизов
завлабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Заражения вариантами омикрона ВА.4 и BA.5 обнаруживают с начала 2022 года. После ЮАР его распространение выявили в Бельгии, Германии, Великобритании, Дании и некоторых других европейских странах.

«Предполагается, что этот вариант омикрона чуть более заразен, чем другие, прежде всего за счет способности лучше уходить от иммунитета, то есть заражать переболевших и вакцинированных людей», — отмечает «Медуза».

За последние сутки в России выявили 3403 новых случая заражения коронавирусом. По официальным данным, за сутки умерли 65 человек, а выздоровели 3480. Всего после заражения не стало 380 020 человек, следует из сведений оперативного штаба. Независимые специалисты и журналисты полагают, что реальная статистика значительно отличается.

#новости #covid19

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32 комментария
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Лысина Арика
Глава лаборатории Роспотребнадзора считает, что бояться широкого распространения не следует.

Нам пиздец/

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drama llama
BA.4 не собирается никого атаковать. Это просто учения на границе жизни и смерти.
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Michael Konovalov

Ковидная спецоперация

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the hard of леопард

Он просто защищается, сейчас я Вам покажу откуда на него планировалось нападение, я с собой карту принёс

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Подобный Даниль

Нифига, новости про корону сейчас воспринимаются как что-то из прошлого века.

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Президентский калькулятор

самый бесполезный вирус, столько хороший людей повалил, а главное все тираны живы, тьфу блять

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Alexander Black

Агрофюрер по красным зонам без маски шлялся и даже его на тот свет не забрали. Никакой справедливости в этом мире.

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Дон Карлионе

Сатана защищает своих посланников.

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Glory to Ukraine
заражать переболевших и вакцинированных людей

Ну и нахуя было всю эту прививочную кампанию устраивать, если по итогу коронавирус научился обходить спутник?

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Theoden

Он обходит только антительный иммунитет, то есть человек в принципе может заразиться. Но проходить заболевание должно легко, поскольку Т-клеточный иммунитет по-прежнему эффективен и не даёт вирусу тяжело поразить организм.

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Лысина Арика

Так научился обходить, благодаря непривитым/

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СОВа

Потому что надо было сначала наделать вакцин, потом привить всех, как с оспой было, в короткие сроки, за несколько недель.

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Mazik

«Заносные вспышки натуральной оспы», 1962, Серенко
Все эти "вакцинации" прекрасно описаны на пандемии оспы в СССР.
Там четко видно что именно привитые являются проблемой, тк именно они дохнут и именно они делают новые, более агрессивные штаммы.
Верьте телевизору дальше :)

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СОВа

Только, упс, оспу победили именно вакцинами. И даже от новой оспы привитые защищены на 85%. Только мало их, привитых. После 80-го года прививки не делали. Хотя учёные говорили, что в Африке надо продолжать вакцинацию. Именно из-за сходных штаммов у животных.
Продолжайте верит в то что вам нравится и удачи.

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Mazik

Хорошо, но если Вы потрудитесь почитать источники ДО 1990 года, то с ужасом обнаружите что оспу победили санитарией, но никак не вакцинацией. Более того, вакцинацию и ОТМЕНИЛИ именно по причине того что именно вакцинированные в итоге и становились проблемой.
За минус спасибо, это показывает Ваш реальный уровень.

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Закрой Рот

Источники сэсэровские?

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Mazik

В основном Английские (UK)

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Закрой Рот

Можно пруфы?

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Mazik

Интернет доступен для всех одинаково. Ищите

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Mazik

Дальше сам

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СОВа

Вы с чумой не путаете? Оспа вирусное заболевание, санитария тут не поможет.

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Дон Карлионе

Коронавирус убивает только тех кто против путина

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BigBrotherBear

Так после 24.02.2022 победили же корону и убрали все ограничения?
Или опять, как на картинке?)

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Единый спрей
Самый заразный
Бояться распространения не следует

🤔🤔🤔

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Луговой Мариец

Привет осенний ковидный пиздец, што тут сказать

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Скрепный кремпай

Но о нём никто не узнает, ведь ковида больше нет

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Depeche Mode

Люди, которые считали корону оружием против человечества, выращенным сумрачным гением, сейчас с пеной у рта голосят, мол, весь мир против великой России, в одиночку не могут её победить, потому и объединились против блә-блә-блә...тупой человек туп во всем

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neimovirne

росія гине

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Денацификация Борна

А вот и егпитеские кары подъехали

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Fedor Andreev

Так блядь я не понял, биолаборатории же в Украине нашли!?

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Dmytry Kovalsky

Ну все теперь Путин ток в скафандре будет прессконференции давать.

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KPOTOB

Вроде как в РФ более распростарнен dBA.4 и BA.TA

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