Глава лаборатории Роспотребнадзора считает, что бояться широкого распространения не следует.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал журналистам об обнаружении в России штамма BA.4. Его слова передают «Интерфакс» и РИА «Новости».

BA.4 и BA.5 — это «более трансмиссивные подварианты» омикрон-штамма коронавируса, сказал Хафизов со ссылкой на исследования. Первые образцы с BA.4 передали в лабораторию в конце мая 2022 года.

Сейчас в России чаще всего встречается вариант BA.2 («стелс»-омикрон) и дочерние cубварианты. Они составляют до 95% от всех новых случаев инфицирования, сказал Хафизов.

Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесённым ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона. Камиль Хафизов завлабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Заражения вариантами омикрона ВА.4 и BA.5 обнаруживают с начала 2022 года. После ЮАР его распространение выявили в Бельгии, Германии, Великобритании, Дании и некоторых других европейских странах.

«Предполагается, что этот вариант омикрона чуть более заразен, чем другие, прежде всего за счет способности лучше уходить от иммунитета, то есть заражать переболевших и вакцинированных людей», — отмечает «Медуза».

За последние сутки в России выявили 3403 новых случая заражения коронавирусом. По официальным данным, за сутки умерли 65 человек, а выздоровели 3480. Всего после заражения не стало 380 020 человек, следует из сведений оперативного штаба. Независимые специалисты и журналисты полагают, что реальная статистика значительно отличается.