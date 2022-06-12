В России выявили более заразный вариант омикрон-штамма коронавируса — BA.4 Статьи редакции
Глава лаборатории Роспотребнадзора считает, что бояться широкого распространения не следует.
- Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал журналистам об обнаружении в России штамма BA.4. Его слова передают «Интерфакс» и РИА «Новости».
- BA.4 и BA.5 — это «более трансмиссивные подварианты» омикрон-штамма коронавируса, сказал Хафизов со ссылкой на исследования. Первые образцы с BA.4 передали в лабораторию в конце мая 2022 года.
- Сейчас в России чаще всего встречается вариант BA.2 («стелс»-омикрон) и дочерние cубварианты. Они составляют до 95% от всех новых случаев инфицирования, сказал Хафизов.
Заражения вариантами омикрона ВА.4 и BA.5 обнаруживают с начала 2022 года. После ЮАР его распространение выявили в Бельгии, Германии, Великобритании, Дании и некоторых других европейских странах.
«Предполагается, что этот вариант омикрона чуть более заразен, чем другие, прежде всего за счет способности лучше уходить от иммунитета, то есть заражать переболевших и вакцинированных людей», — отмечает «Медуза».
За последние сутки в России выявили 3403 новых случая заражения коронавирусом. По официальным данным, за сутки умерли 65 человек, а выздоровели 3480. Всего после заражения не стало 380 020 человек, следует из сведений оперативного штаба. Независимые специалисты и журналисты полагают, что реальная статистика значительно отличается.
Нам пиздец/
Ковидная спецоперация
Он просто защищается, сейчас я Вам покажу откуда на него планировалось нападение, я с собой карту принёс
Нифига, новости про корону сейчас воспринимаются как что-то из прошлого века.
самый бесполезный вирус, столько хороший людей повалил, а главное все тираны живы, тьфу блять
Агрофюрер по красным зонам без маски шлялся и даже его на тот свет не забрали. Никакой справедливости в этом мире.
Сатана защищает своих посланников.
Ну и нахуя было всю эту прививочную кампанию устраивать, если по итогу коронавирус научился обходить спутник?
Он обходит только антительный иммунитет, то есть человек в принципе может заразиться. Но проходить заболевание должно легко, поскольку Т-клеточный иммунитет по-прежнему эффективен и не даёт вирусу тяжело поразить организм.
Так научился обходить, благодаря непривитым/
Потому что надо было сначала наделать вакцин, потом привить всех, как с оспой было, в короткие сроки, за несколько недель.
«Заносные вспышки натуральной оспы», 1962, Серенко
Все эти "вакцинации" прекрасно описаны на пандемии оспы в СССР.
Там четко видно что именно привитые являются проблемой, тк именно они дохнут и именно они делают новые, более агрессивные штаммы.
Верьте телевизору дальше :)
Только, упс, оспу победили именно вакцинами. И даже от новой оспы привитые защищены на 85%. Только мало их, привитых. После 80-го года прививки не делали. Хотя учёные говорили, что в Африке надо продолжать вакцинацию. Именно из-за сходных штаммов у животных.
Продолжайте верит в то что вам нравится и удачи.
Хорошо, но если Вы потрудитесь почитать источники ДО 1990 года, то с ужасом обнаружите что оспу победили санитарией, но никак не вакцинацией. Более того, вакцинацию и ОТМЕНИЛИ именно по причине того что именно вакцинированные в итоге и становились проблемой.
За минус спасибо, это показывает Ваш реальный уровень.
Источники сэсэровские?
В основном Английские (UK)
Можно пруфы?
Интернет доступен для всех одинаково. Ищите
Дальше сам
Вы с чумой не путаете? Оспа вирусное заболевание, санитария тут не поможет.
Коронавирус убивает только тех кто против путина
Так после 24.02.2022 победили же корону и убрали все ограничения?
Или опять, как на картинке?)
Бояться распространения не следует
🤔🤔🤔
Привет осенний ковидный пиздец, што тут сказать
Но о нём никто не узнает, ведь ковида больше нет
Люди, которые считали корону оружием против человечества, выращенным сумрачным гением, сейчас с пеной у рта голосят, мол, весь мир против великой России, в одиночку не могут её победить, потому и объединились против блә-блә-блә...тупой человек туп во всем
росія гине
А вот и егпитеские кары подъехали
Так блядь я не понял, биолаборатории же в Украине нашли!?
Ну все теперь Путин ток в скафандре будет прессконференции давать.
Вроде как в РФ более распростарнен dBA.4 и BA.TA