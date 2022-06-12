Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на «военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.



Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днём независимости от имперских амбиций.