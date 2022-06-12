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Фото: Баннер «Не мой день» перед зданием Минобороны в День России Статьи редакции

Его вывесили художники, не раскрывающие имён.

В День России в Москве вывесили антивоенный баннер — российский флаг с надписью «Сегодня не мой день». Фотографию опубликовала «Новая газета. Европа». Триколор появился перед зданием Министерства обороны России.

Издание также распространило заявление анонимных московских художников.

Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на «военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.

Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днём независимости от имперских амбиций.

заявление авторов баннера

#новости #акции #деньроссии

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62 комментария
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Электронный волк

Опять русские не протестуют, да что ж такое...

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Перша приватна цвяхарня

Протестуют, молодцы.

Миш, реально, большинство из нас не верит в чудеса. Ни один ф..м изнутри не развалился ещё. Путь всегда долгий и грустный.

Когда эмоциональные качели у нас вверх, мы хотим, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы с минимальными потерями выбрались из этого говна.

А когда вниз, вспоминаем что какой бы ни был режим, московия всегда была агрессивным неадекватным соседом для большинства окружающих

У меня сегодня качели вверх. Так что держитесь

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16 комментариев
Ramierl

Не тот народ, не так протестуют.

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7 комментариев
dead moroze

Ну тогда все само собой развалится. Без протестов

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Юрий Иванков

Т так гордо пишешь словно сам плакат вешал

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Влад
Опять русские не протестуют

"ты обиделась?" — "нет все нормально" — "случилось что?" — "какой сегодня день?"

О да. Протест в форме намеков, без протестующих и даже их имен.

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8 комментариев
Мужской якорь

Мой, не мой, один хер грязь везде

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Dan

Не мой и точка!

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3 комментария
Заключенный единорожек88

Всецело разделяю антивоенную позицию авторов баннера, но отъебитесь блять от флага.

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Никита Борисова

Ладно, час патриотизма закончился, флаги в угол и по домам.

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2 комментария
Александр Дворовой

Этот флаг уже не спасти.

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Ramierl

Одно из двух, или они оптимисты, или собираются отказаться от гражданства.

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Слава Украинцев

Будет много артиллерии у Украины — не станет Путина и его фашисткой диктатуры. Все очень просто

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5 комментариев
Александр Дворовой

Было бы круто отказаться от гражданства России не имея другого паспорта и находясь на территории России.

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Подобный Даниль

И не мой. Всё так.

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HotHod

Старик прослезился
(Я про себя)

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Олег Тимофеев

Это необязательно антивоенный банер, т.к. данный лозунг я слышу уже более 30 лет, и это усиливалось в связи с распадом СССР, затем уничтожением РСФСР в 1993 году, и вплоть до наших дней.

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пот единорога

день хуии

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Has bul

Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц

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Людмила Рурак

Говорят сегодня - день России.
А по мне - глухая её ночь.
Господи, дай силы Украине
Эту тьму скорее превозмочь.

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Газетный коктейль

Их

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