Фото: Баннер «Не мой день» перед зданием Минобороны в День России Статьи редакции
Его вывесили художники, не раскрывающие имён.
В День России в Москве вывесили антивоенный баннер — российский флаг с надписью «Сегодня не мой день». Фотографию опубликовала «Новая газета. Европа». Триколор появился перед зданием Министерства обороны России.
Издание также распространило заявление анонимных московских художников.
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Опять русские не протестуют, да что ж такое...
Протестуют, молодцы.
Миш, реально, большинство из нас не верит в чудеса. Ни один ф..м изнутри не развалился ещё. Путь всегда долгий и грустный.
Когда эмоциональные качели у нас вверх, мы хотим, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы с минимальными потерями выбрались из этого говна.
А когда вниз, вспоминаем что какой бы ни был режим, московия всегда была агрессивным неадекватным соседом для большинства окружающих
У меня сегодня качели вверх. Так что держитесь
Не тот народ, не так протестуют.
Ну тогда все само собой развалится. Без протестов
Т так гордо пишешь словно сам плакат вешал
"ты обиделась?" — "нет все нормально" — "случилось что?" — "какой сегодня день?"
О да. Протест в форме намеков, без протестующих и даже их имен.
Мой, не мой, один хер грязь везде
Не мой и точка!
Всецело разделяю антивоенную позицию авторов баннера, но отъебитесь блять от флага.
Ладно, час патриотизма закончился, флаги в угол и по домам.
Этот флаг уже не спасти.
Одно из двух, или они оптимисты, или собираются отказаться от гражданства.
Будет много артиллерии у Украины — не станет Путина и его фашисткой диктатуры. Все очень просто
Было бы круто отказаться от гражданства России не имея другого паспорта и находясь на территории России.
И не мой. Всё так.
Старик прослезился
(Я про себя)
Это необязательно антивоенный банер, т.к. данный лозунг я слышу уже более 30 лет, и это усиливалось в связи с распадом СССР, затем уничтожением РСФСР в 1993 году, и вплоть до наших дней.
день хуии
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
Говорят сегодня - день России.
А по мне - глухая её ночь.
Господи, дай силы Украине
Эту тьму скорее превозмочь.
Их