Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой. «Комитет против пыток» всю свою жизнь занимался защитой прав граждан, пострадавших от пыток, бесчеловечного обращения со стороны должностных лиц государственных органов.
Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов.
Видимо, власть даёт сигнал, что пытки становятся (или уже стали) частью государственной политики и не являются проблемой. Тут хочется напомнить про Конституцию, где пытки запрещены (пока что). Пытки — это абсолютное зло и с ними нужно бороться. Это аксиома!
На шкале прав человека «свобода от пыток» находится на первом месте. Ничто не может быть оправданием для умаления этого права. «Комитет против пыток» — это люди, люди, которым не всё равно в какой стране они живут, люди, которым не наплевать на то как власть, чиновники и силовики относятся к нам с вами, люди, которые хотят свободы от незаконного насилия и бесчеловечного обращения.
Мы хотим жить в России без пыток и мы обязательно сделаем нашу страну лучше. Это наш долг.
Владимир Владимирович сказал, что будет бороться с пытками
Владимир Владимирович сдержал обещание
Назвали бы себя комитетом за пытки и работали бы себе спокойно
Эта франшиза занята
Ахахаха
Надо собирать митинг на Пушкинской. Там сейчас всё равно у «Вкус очка» все тусуются, массовку создадут для благого дела.
Просто напоминаю, они защищали преступников.
Они защищали соблюдение законов.
https://tjournal.ru/news/488785
Соблюдение законов для тех, кто нарушил этот закон)))
Да, прикинь, законы работают только тогда, когда работают для всех. Если они перестают работать для всех, то вся правовая система летит к чёрту. Более того, когда законы едины для всех, но недостаточно продуманы, и потому не могут быть исполнены всеми и полностью - происходит то же самое. Именно поэтому и легистские и коррупционные режимы быстро вырождаются в фактическое беззаконие.
То есть ты считаешь нормой пытки с целью выбить показания против себя и повесить очередной висяк? Человек в тюрьме уже отбывает наказание и отбывать он его должен согласно закону.
Ничего себе, новый свинорез появился и постит базу
Напоминаю, даже если ты считаешь что пытать кого-то точечно это норм, то есть и несправедливо осужденные. А есть и те, кто оговаривают себя и их сажают. Это порочная практика, ей давно нет места в обществе
Все верно, нужно всех преступников пиздить и ебать швабрами, чтоб на выходе из колонии они сразу же рецидив совершали. Надеюсь ты тоже сядешь
Вот попадёшь ты в тюрьму по выдуманному обвинению, и когда швабра в жопе будет, вспомни свой коммент
Просто напоминаю, ты долбоёб
Не очень сложно, но раз десять минусов пошло, то штош, надо продолжать
Правильно в рассие будещего без пыток некуда.
Комментарий недоступен
Пластмассовый мир победил, пытки оказались сильнее.
Жить в России уже пытка. Вот поэтому их и внесли в иноагенты
Как они ее сделают, будучи ликвидированными?
Их уже третий раз признают иноагентами. Это их третье юрлицо было
Еще одна видающаяся победа российской оппозиции и гражданского общества!Ура,товарищи!
Теперь в России официально больше нет пыток. 0 случаев
Ну или они становятся дефакто "законными", т.к. очень тяжело установимыми, если их проводит государство.
Я о том что будет так. Пыток- 0 случаев. Беседа с заключенным, с использованием технических средств улучшающих коммуникативные возможности- десятки тысяч
Теперь понял предыдущий коммент :)
Оппозиция в РФ даже не пытается делать вид, что сражается.
Кто ты, воин?
штош
Короче, фишка с иноагентами работает
Ппц(.
Я просто надеюсь, что все это посыпется очень быстро, гораздо быстрее всяких рейхов и совков.
Как завещал замечательный Ханс Рослинг.
С какой целью
интересуешься?
Вот они слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги. Люблю вас