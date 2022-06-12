Новости

«Комитет против пыток» объявил о ликвидации Статьи редакции

Накануне нижегородскую организацию признали «иностранным агентом».

Команда «Комитета против пыток» 

11 июня члены «Комитета против пыток» приняли решение о ликвидации правозащитной организации из-за внесения в реестр «иностранных агентов». Об этом в фейсбуке* объявил глава «Комитета» Сергей Бабинец. Он пообещал рассказать о дальнейших планах участников команды «в ближайшие дни».

Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой. «Комитет против пыток» всю свою жизнь занимался защитой прав граждан, пострадавших от пыток, бесчеловечного обращения со стороны должностных лиц государственных органов.

Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов.

Видимо, власть даёт сигнал, что пытки становятся (или уже стали) частью государственной политики и не являются проблемой. Тут хочется напомнить про Конституцию, где пытки запрещены (пока что). Пытки — это абсолютное зло и с ними нужно бороться. Это аксиома!

На шкале прав человека «свобода от пыток» находится на первом месте. Ничто не может быть оправданием для умаления этого права. «Комитет против пыток» — это люди, люди, которым не всё равно в какой стране они живут, люди, которым не наплевать на то как власть, чиновники и силовики относятся к нам с вами, люди, которые хотят свободы от незаконного насилия и бесчеловечного обращения.

Мы хотим жить в России без пыток и мы обязательно сделаем нашу страну лучше. Это наш долг.

Сергей Бабинец
глава «Комитета против пыток»
Новости
«Комитет против пыток» внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов Статьи редакции

За несколько часов до включения в список организация опубликовала отчёт о своей работе за весну 2022 года.

*Meta, которой принадлежит фейсбук, признана экстремистской организацией

#новости #политика #иноагенты

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35 комментариев
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max payne

Владимир Владимирович сказал, что будет бороться с пытками
Владимир Владимирович сдержал обещание

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Kind soul

Назвали бы себя комитетом за пытки и работали бы себе спокойно

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Мужской якорь

Эта франшиза занята

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Мужской якорь

Ахахаха

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Alexander Black

Надо собирать митинг на Пушкинской. Там сейчас всё равно у «Вкус очка» все тусуются, массовку создадут для благого дела.

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КтоТы

Просто напоминаю, они защищали преступников.

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qubit

Они защищали соблюдение законов.
https://tjournal.ru/news/488785

«Это угроза даже для тех из нас, кто никогда не…
«Так вышло, что в России ты днём можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в…
tjournal.ru
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КтоТы

Соблюдение законов для тех, кто нарушил этот закон)))

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Кристобаль Фейра

Да, прикинь, законы работают только тогда, когда работают для всех. Если они перестают работать для всех, то вся правовая система летит к чёрту. Более того, когда законы едины для всех, но недостаточно продуманы, и потому не могут быть исполнены всеми и полностью - происходит то же самое. Именно поэтому и легистские и коррупционные режимы быстро вырождаются в фактическое беззаконие.

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сVинореZ

То есть ты считаешь нормой пытки с целью выбить показания против себя и повесить очередной висяк? Человек в тюрьме уже отбывает наказание и отбывать он его должен согласно закону.

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Денис Пронин

Ничего себе, новый свинорез появился и постит базу

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Andvart

Напоминаю, даже если ты считаешь что пытать кого-то точечно это норм, то есть и несправедливо осужденные. А есть и те, кто оговаривают себя и их сажают. Это порочная практика, ей давно нет места в обществе

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Qqshka

Все верно, нужно всех преступников пиздить и ебать швабрами, чтоб на выходе из колонии они сразу же рецидив совершали. Надеюсь ты тоже сядешь

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Untiy
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Некоторые супер_стар

Вот попадёшь ты в тюрьму по выдуманному обвинению, и когда швабра в жопе будет, вспомни свой коммент

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websnap-

Просто напоминаю, ты долбоёб

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Драгтеатр

Не очень сложно, но раз десять минусов пошло, то штош, надо продолжать

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Дынька

Правильно в рассие будещего без пыток некуда.

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Грядущий будильник

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Just Greg

Пластмассовый мир победил, пытки оказались сильнее.

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Александр Тёмный

Жить в России уже пытка. Вот поэтому их и внесли в иноагенты

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Вальдемар
Мы хотим жить в России без пыток и мы обязательно сделаем нашу страну лучше. Это наш долг.

Как они ее сделают, будучи ликвидированными?

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iollk

Их уже третий раз признают иноагентами. Это их третье юрлицо было

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Станислав Вершилло

Еще одна видающаяся победа российской оппозиции и гражданского общества!Ура,товарищи!

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Has bul

Теперь в России официально больше нет пыток. 0 случаев

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Денис Пронин

Ну или они становятся дефакто "законными", т.к. очень тяжело установимыми, если их проводит государство.

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Has bul

Я о том что будет так. Пыток- 0 случаев. Беседа с заключенным, с использованием технических средств улучшающих коммуникативные возможности- десятки тысяч

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Денис Пронин

Теперь понял предыдущий коммент :)

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Noname

Оппозиция в РФ даже не пытается делать вид, что сражается.

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Кайрат Тукаев

Кто ты, воин?

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FireGrim

штош

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Прозрачный бас

Короче, фишка с иноагентами работает

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Аня

Ппц(.
Я просто надеюсь, что все это посыпется очень быстро, гораздо быстрее всяких рейхов и совков.
Как завещал замечательный Ханс Рослинг.

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Noname

С какой целью
интересуешься?

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Московский

Вот они слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги. Люблю вас

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