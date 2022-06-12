Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой. «Комитет против пыток» всю свою жизнь занимался защитой прав граждан, пострадавших от пыток, бесчеловечного обращения со стороны должностных лиц государственных органов.

Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов.

Видимо, власть даёт сигнал, что пытки становятся (или уже стали) частью государственной политики и не являются проблемой. Тут хочется напомнить про Конституцию, где пытки запрещены (пока что). Пытки — это абсолютное зло и с ними нужно бороться. Это аксиома!

На шкале прав человека «свобода от пыток» находится на первом месте. Ничто не может быть оправданием для умаления этого права. «Комитет против пыток» — это люди, люди, которым не всё равно в какой стране они живут, люди, которым не наплевать на то как власть, чиновники и силовики относятся к нам с вами, люди, которые хотят свободы от незаконного насилия и бесчеловечного обращения.

Мы хотим жить в России без пыток и мы обязательно сделаем нашу страну лучше. Это наш долг.