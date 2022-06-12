К этому моменту ресурс снова работает в привычном режиме.

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Вечером 12 июня на сайте платформы «Смотрим» появилась заглушка со словами «Путин уничтожает русских и украинцев! Остановите ***** [спецоперацию]!». На это обратили внимание издания «Холод» и Sota.

«Коммерсантъ» написал о взломе хакерами без уточнения деталей. «Новая газета. Европа» указала, что название вкладки браузера временно изменилось на «Слава Україні!».

«Смотрим» — это мультимедийная онлайн-платформа с телеканалами и радиостанциями холдинга ВГТРК, которому она принадлежит, а также фильмами и сериалами. Среди прочего там доступны программы «России 1» и «России 24», которые тоже входят в ВГТРК.

При попытке включить какую-либо из передач на «Смотрим» начинало играть сообщение с призывом остановить действия России в Украине, отметил «Холод». «Медиазона» подтверждала, что к 20:00 по Москве ни один из каналов не работал.

Холод @holodmedia Видеоплеер на сайте для онлайн-просмотра программ ВГТРК (компания владеет, помимо прочего, «Россией 1» и «Россией 24») «Смотрим» взломан. При попытке включить какую-либо из передач появляется сообщение с призывом остановить войну

Позже платформа восстановила работу, а заглушка исчезла.

ТАСС Платформа "Смотрим.ру" и сайт "Вести.ру" восстановлены после хакерской атаки.

После ввода российских войск в Украину и на фоне боевых действий началась новая волна кибератак на государственные ресурсы. Некоторые из них вызывают сбои в работе СМИ.

Технологии Софья Сажнева 2 мар Anonymous Статьи редакции Война России с Украиной — это ещё и кибервойна. Что на ней происходит, кто чью сторону занял, и какова роль Действия за неделю обратились в хаос: хакеры «кладут» сайты и СМИ обеих сторон, взламывают приложения. Появляются IT-армии, а группировки раскалываются изнутри. Но самых разрушительных атак пока не было. Филиппо Монтефорте, AFP