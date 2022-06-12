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Новости

На платформе ВГТРК «Смотрим» разместили антивоенную заглушку. Вместо эфира — призыв остановить боевые действия в Украине Статьи редакции

К этому моменту ресурс снова работает в привычном режиме.

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Вечером 12 июня на сайте платформы «Смотрим» появилась заглушка со словами «Путин уничтожает русских и украинцев! Остановите ***** [спецоперацию]!». На это обратили внимание издания «Холод» и Sota.

«Коммерсантъ» написал о взломе хакерами без уточнения деталей. «Новая газета. Европа» указала, что название вкладки браузера временно изменилось на «Слава Україні!».

«Смотрим» — это мультимедийная онлайн-платформа с телеканалами и радиостанциями холдинга ВГТРК, которому она принадлежит, а также фильмами и сериалами. Среди прочего там доступны программы «России 1» и «России 24», которые тоже входят в ВГТРК.

При попытке включить какую-либо из передач на «Смотрим» начинало играть сообщение с призывом остановить действия России в Украине, отметил «Холод». «Медиазона» подтверждала, что к 20:00 по Москве ни один из каналов не работал.

Холод @holodmedia
Видеоплеер на сайте для онлайн-просмотра программ ВГТРК (компания владеет, помимо прочего, «Россией 1» и «Россией 24») «Смотрим» взломан. При попытке включить какую-либо из передач появляется сообщение с призывом остановить войну

Позже платформа восстановила работу, а заглушка исчезла.

ТАСС
Платформа "Смотрим.ру" и сайт "Вести.ру" восстановлены после хакерской атаки.

После ввода российских войск в Украину и на фоне боевых действий началась новая волна кибератак на государственные ресурсы. Некоторые из них вызывают сбои в работе СМИ.

Технологии
Софья Сажнева
Война России с Украиной — это ещё и кибервойна. Что на ней происходит, кто чью сторону занял, и какова роль Anonymous Статьи редакции

Действия за неделю обратились в хаос: хакеры «кладут» сайты и СМИ обеих сторон, взламывают приложения. Появляются IT-армии, а группировки раскалываются изнутри. Но самых разрушительных атак пока не было.

Филиппо Монтефорте, AFP 
Новости
Хакеры DumpForums взломали сайт Минстроя и потребовали 0,5 биткоина, пригрозив опубликовать данные сотрудников Статьи редакции

Ведомство утверждает, что никакой угрозы нет.

#новости #взломы #кибератаки

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17 комментариев
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Александр Прохоренко

ВГТРК нужно временно переименовать сервис в «Не смотрим»

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Депутат миллионов

не смотрим и точка

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Ху Эмай

смотрим в очко

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Пушистый зверек

видишь свет в конце туннеля?

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Очко Овертона
Choo-choo, muzfckr!

сказал свет в конце тоннеля.

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Современный Мурод
Смотрим правду
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Александр Прохоренко

А что такого в этой вашей правде? Сначала правду, потом гейпидорасов подавай, о России (24) кто думать будет?

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Современный Мурод
Смотрим правду
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Прекрасная Россия Прошлого

РАСХОДИМСЯ, ТУТ НЕ НА ЧТО СМОТРЕТЬ

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Депутат миллионов

А вдруг это не взлом, а реальная позиция сайта?

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Пропитанный картон
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Mikhail

Позиция раком от анонов

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Богдан Мамаев

А сотрудников держат в рабстве и выдают еду только после статей о том как Россия побеждает

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Sergei

Тю.
Сперва подумал, что это было на федеральном ТВ.

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Россия без путина

Опять овсянничает кто-то.

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velvetdust

Украинцы поняли, что их подчистую уничтожают, и умоляют остановить это

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Участковый блик

Заебись наверно жить в вымышленном мирке?)

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