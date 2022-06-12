На платформе ВГТРК «Смотрим» разместили антивоенную заглушку. Вместо эфира — призыв остановить боевые действия в Украине Статьи редакции
К этому моменту ресурс снова работает в привычном режиме.
Вечером 12 июня на сайте платформы «Смотрим» появилась заглушка со словами «Путин уничтожает русских и украинцев! Остановите ***** [спецоперацию]!». На это обратили внимание издания «Холод» и Sota.
«Коммерсантъ» написал о взломе хакерами без уточнения деталей. «Новая газета. Европа» указала, что название вкладки браузера временно изменилось на «Слава Україні!».
При попытке включить какую-либо из передач на «Смотрим» начинало играть сообщение с призывом остановить действия России в Украине, отметил «Холод». «Медиазона» подтверждала, что к 20:00 по Москве ни один из каналов не работал.
Позже платформа восстановила работу, а заглушка исчезла.
После ввода российских войск в Украину и на фоне боевых действий началась новая волна кибератак на государственные ресурсы. Некоторые из них вызывают сбои в работе СМИ.
ВГТРК нужно временно переименовать сервис в «Не смотрим»
не смотрим и точка
смотрим в очко
видишь свет в конце туннеля?
сказал свет в конце тоннеля.
А что такого в этой вашей правде? Сначала правду, потом гейпидорасов подавай, о России (24) кто думать будет?
РАСХОДИМСЯ, ТУТ НЕ НА ЧТО СМОТРЕТЬ
А вдруг это не взлом, а реальная позиция сайта?
Позиция раком от анонов
А сотрудников держат в рабстве и выдают еду только после статей о том как Россия побеждает
Тю.
Сперва подумал, что это было на федеральном ТВ.
Опять овсянничает кто-то.
Украинцы поняли, что их подчистую уничтожают, и умоляют остановить это
Заебись наверно жить в вымышленном мирке?)