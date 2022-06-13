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Новости

В московском метро в День России задержали более 30 человек с помощью системы распознавания лиц Статьи редакции

Включая автора научно-популярных книг Асю Казанцеву.

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Телефон полицейского со снимком из системы распознавания лиц и скриншотом со стрима Петра Иванова. Фото SOTA
  • 12 июня, в День России, полиция задержала не менее 47 человек, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Как минимум 35 человек из них задержали в московском метро с помощью системы распознавания лиц. В основном это те, кого уже задерживали за нарушение правил митингов.

Полицейские заявили им, что на них стоит ориентировка «День России». Остальные — за антивоенные акции и пикеты.

«ОВД-Инфо»
  • Жительница Москвы Арина Ярославцева рассказала, что её задержали дважды за сутки. Сначала её с «Белорусской» доставили в отдел, где взяли отпечатки пальцев и сфотографировали, а затем её задержали в вагоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская», где взяли объяснительную.
  • Издание SOTA рассказало о задержании своего корреспондента Петра Иванова на станции «Белорусская». Фотография, из-за которой на него обратили внимание полицейские, оказалась скриншотом с одного из стримов издания. По данным SOTA, полицейские «сами не знали, зачем его необходимо было удерживать». В итоге его отпустили из отдела.
Пётр Иванов. Фото Sota
  • Среди задержанных оказалась научная журналистка и автор научно-популярных книг Ася Казанцева. Полицейские потребовали указать, что провели с ней «профилактическую беседу о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России». Казанцева отметила, что беременна и что задержание вызвало у неё стресс. Копия объяснительной есть у «Медиазоны».

Дело в том, что сегодня день России, и, как мне объяснили в органах охраны правопорядка, в этот день нельзя заходить в метро, если кто неблагонадёжный — такого человека профилактически задержат, чтобы он не проявил свою гражданскую позицию.

Ася Казанцева
цитата из её инстаграма*
  • Часть из задержанных в течение дня отпустили без протоколов.
Технологии
Дамир Камалетдинов
Система распознавания лиц в Москве теперь ищет протестующих. Как она устроена и что сделать для защиты Статьи редакции

Многократных участников акций вносят в базы наряду с опасными преступниками в розыске. И удалиться, судя по всему, нельзя.

Фото Андрея Гордеева для «Ведомостей»

*Meta, которой принадлежит инстаграм, признана в России экстремистской организацией.

#новости #задержания #акции #деньроссии

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73 комментария
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Поверхностный жар

Нет слов, одно охуение

По данным SOTA, полицейские «сами не знали, зачем его необходимо было удерживать».
провели с ней «профилактическую беседу о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России».
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Вчерашний нос
не следует заходить в метро в День России»

Через пару годиков запретят плохо мыслить на «день россии»

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15 комментариев
Привлекательный цвет

Что тебя не устраивает, либерал?

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1 комментарий
infinity one

Сбер ввёл одну интересную функцию, они фоткают лица при выдаче талонов и заносят в свою базу. То бишь, биометрические данные дез согласия собираются.

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1 комментарий
Огромный Филипп

Дома сидеть. К окнам лучше не подходить

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Slartibartfast

Ойтишнечки, создавшие эту систему, это ведь просто работа, да?

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Прекрасная Россия Прошлого

Они просто хотели писать код.

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4 комментария
Dmitry

Они хотели ловить грабителей и убийц, ойтишники зачастую такой же мусор, которым можно под благовидным предлогам скормить что угодно

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1 комментарий
Анатолий Смолов

Ты наверное представляешь себе айтишников как таких очень продвинутых, современных людей из какого-нить западного сериала.
На самом деле, среди них полно асоциальных, злых, обиженных людей, ненавидящих весь мир. Да, такие не работают в модных стартапах с бесплатным смузи и самокатами в офисе. Но они с радостью помогают ментам и строят цифровой гулаг, для всех, кто обижал их в школе.
Надо же понимать, что у большей части «технарей» полнейший провал в гуманитарной сфере знаний.

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1 комментарий
Дмитрий Орлов

Для некоторых это ещё и «честь»

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одинокая филифьонка

Пока все тут собрались, расскажите что означает день росии? Это дата вашей независимости или что?

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Зимний Петя

Это означает государственный выходной

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Приемлемый Русский

раньше это был день независимости, потом поняли что день независимости самих от себя это какая-то биполярочка и переименовали похуй во что.

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1 комментарий
Россия без путина
дата вашей независимости

Независимости Ельцина от Горбачёва.

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Жидкий глобус

День принятия декларации о государственном суверенитете РФ.

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Поверхностный жар

В отличие от всех остальных союзных республик, которые подчинялись правительству ссср через национальны органы управления, имея при этом свои национальные цк, РСФСР была единственной, которая напрямую подчинялась цк кпсс ссср, поэтому декларация как бы освобождает РСФСР от власти Союзного центра, расположенного в ней самой

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Город Хлебный

А сложно погуглить?)

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2 комментария
Dmitry

День шашлыка

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olo.

И это только начало кибергулага. Дальше – цифровой рубль и остальные новшества. Выйдешь на свой поганый подпиндоссный пикет, там тебя камера распознает – отключат тебе твои цифровые рубли на месяцок, поголодаешь – и в следующий раз подумаешь, стоит ли перечить линии партии войны.
Пиздец. Очень интересно наблюдать, что же будет дальше. Это будет киберпиздец с российским флёром: с лужами, панельками, пятерочками робокопами, кибердиктатурой и курьерами на левитирующих электросамокатах.
А, и "новый способ оплаты – QR код СБП", не то что ваши NFC.
Надеюсь, я буду наблюдать на это извне.

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Станислав Вершилло

Ой,ну надо же.Россияне строили,строили,и наконец построили тоталитаризм.Ебанутся,а как так?

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gr666stlan

Ася <3 , а мусора боты не шарят что они боты

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Широкий огонь

Не был в Москве этой вашей, а теперь думаю, точно не буду. Как вы там живете - не представляю, это же реально Сити-17, и будет еще хуевее. Никакими 300 кк/наносек зарплатами, на которые ты все равно будешь жить от зарплаты до зарплаты из-за ебанутой ипотеки на 20 лет, счастья не купишь

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Приемлемый Русский

елси не лезть в политику, все было весьма хорошо. как дальше будет, не знаю

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6 комментариев
Strange Angel

Дожили, бл**ь, инакомыслящим нельзя заходить в метро

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Strange Angel
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FireGrim
неблагонадёжный

Когда расстрелы и ссылки в сибирь?

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Товарищ Майор

Завтра

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Артемий Джокерович

Да чё сразу Сибирь?! Пусть вон в Якутию едут. Хотя это тоже Сибирь... :(

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Michael

Опыт китайских коммунистов очень полезен для создания техно-гуллага, скоро введут социальный рейтинг и царю уже обычные людишки не помешают.

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Безобидный фрегат

Кибер-фашизм

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Jared

Какая-то бестолковая чистка. Что интересно - на полицейских маски есть, хотя вроде как их отменили

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Сладкий Бубалех

"У нас длинные руки"(с) большая часть таких действий, даже посадок, это своего рода акции террора, направленного в первую очередь на устрашение, реальным врагам системы мажут трусы. Там ещё к тем кто раньше задерживался, перед новыми митингами приходят участковые и настойчиво рекомендуют дома сидеть.

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Привлекательный цвет

Год айти!

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Недоденацифицированный

Такую красотку грех не задержать

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Всяко Было

Она рептилоид, серьёзно говорю. Умеет не моргать глазом часами, сутками, неделями!

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Приемлемый Русский

Сообщение удалено

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Rond
людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России

Чиво блядь, а в какие еще дни и куда мне не следует заходить?

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Oleg Geste

О разрешенных маршрутах передвижения по лагерю и часах прогулок можете узнать у своего дежурного надзирателя, а также через электронный сервис Активный Заключенный

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Noname nonamer

Быстро шьем всем адвесариальные лица/маски

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INNOспички

Государственная грязь за маской прячет свою морду, в то время как другим гражданам запрещает носить маски.

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Юрий Круглов

а эта система когда-нибудь бандитов будет ловить? )

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