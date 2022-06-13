В московском метро в День России задержали более 30 человек с помощью системы распознавания лиц Статьи редакции
Включая автора научно-популярных книг Асю Казанцеву.
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- 12 июня, в День России, полиция задержала не менее 47 человек, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Как минимум 35 человек из них задержали в московском метро с помощью системы распознавания лиц. В основном это те, кого уже задерживали за нарушение правил митингов.
- Жительница Москвы Арина Ярославцева рассказала, что её задержали дважды за сутки. Сначала её с «Белорусской» доставили в отдел, где взяли отпечатки пальцев и сфотографировали, а затем её задержали в вагоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская», где взяли объяснительную.
- Издание SOTA рассказало о задержании своего корреспондента Петра Иванова на станции «Белорусская». Фотография, из-за которой на него обратили внимание полицейские, оказалась скриншотом с одного из стримов издания. По данным SOTA, полицейские «сами не знали, зачем его необходимо было удерживать». В итоге его отпустили из отдела.
- Среди задержанных оказалась научная журналистка и автор научно-популярных книг Ася Казанцева. Полицейские потребовали указать, что провели с ней «профилактическую беседу о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России». Казанцева отметила, что беременна и что задержание вызвало у неё стресс. Копия объяснительной есть у «Медиазоны».
- Часть из задержанных в течение дня отпустили без протоколов.
*Meta, которой принадлежит инстаграм, признана в России экстремистской организацией.
Нет слов, одно охуениеПо данным SOTA, полицейские «сами не знали, зачем его необходимо было удерживать».
провели с ней «профилактическую беседу о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России».
Через пару годиков запретят плохо мыслить на «день россии»
Что тебя не устраивает, либерал?
Сбер ввёл одну интересную функцию, они фоткают лица при выдаче талонов и заносят в свою базу. То бишь, биометрические данные дез согласия собираются.
Дома сидеть. К окнам лучше не подходить
Ойтишнечки, создавшие эту систему, это ведь просто работа, да?
Они просто хотели писать код.
Они хотели ловить грабителей и убийц, ойтишники зачастую такой же мусор, которым можно под благовидным предлогам скормить что угодно
Ты наверное представляешь себе айтишников как таких очень продвинутых, современных людей из какого-нить западного сериала.
На самом деле, среди них полно асоциальных, злых, обиженных людей, ненавидящих весь мир. Да, такие не работают в модных стартапах с бесплатным смузи и самокатами в офисе. Но они с радостью помогают ментам и строят цифровой гулаг, для всех, кто обижал их в школе.
Надо же понимать, что у большей части «технарей» полнейший провал в гуманитарной сфере знаний.
Для некоторых это ещё и «честь»
Пока все тут собрались, расскажите что означает день росии? Это дата вашей независимости или что?
Это означает государственный выходной
раньше это был день независимости, потом поняли что день независимости самих от себя это какая-то биполярочка и переименовали похуй во что.
Независимости Ельцина от Горбачёва.
День принятия декларации о государственном суверенитете РФ.
В отличие от всех остальных союзных республик, которые подчинялись правительству ссср через национальны органы управления, имея при этом свои национальные цк, РСФСР была единственной, которая напрямую подчинялась цк кпсс ссср, поэтому декларация как бы освобождает РСФСР от власти Союзного центра, расположенного в ней самой
А сложно погуглить?)
День шашлыка
И это только начало кибергулага. Дальше – цифровой рубль и остальные новшества. Выйдешь на свой поганый подпиндоссный пикет, там тебя камера распознает – отключат тебе твои цифровые рубли на месяцок, поголодаешь – и в следующий раз подумаешь, стоит ли перечить линии партии войны.
Пиздец. Очень интересно наблюдать, что же будет дальше. Это будет киберпиздец с российским флёром: с лужами, панельками, пятерочками робокопами, кибердиктатурой и курьерами на левитирующих электросамокатах.
А, и "новый способ оплаты – QR код СБП", не то что ваши NFC.
Надеюсь, я буду наблюдать на это извне.
Ой,ну надо же.Россияне строили,строили,и наконец построили тоталитаризм.Ебанутся,а как так?
Ася <3 , а мусора боты не шарят что они боты
Не был в Москве этой вашей, а теперь думаю, точно не буду. Как вы там живете - не представляю, это же реально Сити-17, и будет еще хуевее. Никакими 300 кк/наносек зарплатами, на которые ты все равно будешь жить от зарплаты до зарплаты из-за ебанутой ипотеки на 20 лет, счастья не купишь
елси не лезть в политику, все было весьма хорошо. как дальше будет, не знаю
Дожили, бл**ь, инакомыслящим нельзя заходить в метро
Когда расстрелы и ссылки в сибирь?
Завтра
Да чё сразу Сибирь?! Пусть вон в Якутию едут. Хотя это тоже Сибирь... :(
Опыт китайских коммунистов очень полезен для создания техно-гуллага, скоро введут социальный рейтинг и царю уже обычные людишки не помешают.
Кибер-фашизм
Какая-то бестолковая чистка. Что интересно - на полицейских маски есть, хотя вроде как их отменили
"У нас длинные руки"(с) большая часть таких действий, даже посадок, это своего рода акции террора, направленного в первую очередь на устрашение, реальным врагам системы мажут трусы. Там ещё к тем кто раньше задерживался, перед новыми митингами приходят участковые и настойчиво рекомендуют дома сидеть.
Год айти!
Такую красотку грех не задержать
Она рептилоид, серьёзно говорю. Умеет не моргать глазом часами, сутками, неделями!
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Чиво блядь, а в какие еще дни и куда мне не следует заходить?
О разрешенных маршрутах передвижения по лагерю и часах прогулок можете узнать у своего дежурного надзирателя, а также через электронный сервис Активный Заключенный
Быстро шьем всем адвесариальные лица/маски
Государственная грязь за маской прячет свою морду, в то время как другим гражданам запрещает носить маски.
а эта система когда-нибудь бандитов будет ловить? )