Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества Статьи редакции
Она пояснила, что переходит на другую работу, но не уточнила, на какую именно.
Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской. Документ опубликован на портале правовой информации.
Поклонская в своём телеграм-канале пояснила, что переходит на другую работу. «Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие», — добавила она. Где именно она теперь будет работать, неизвестно.
Поклонская проработала в должности чуть больше четырёх месяцев. С начала февраля 2022 года она должна была заниматься защитой прав россиян и управлением в сфере культуры. В апреле бывший прокурор Крыма в интервью сказала, что буква Z, которую российские власти используют для поддержки участников военных действий в Украине, «символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».
После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков поспорил с ней, назвал интересы агентства приоритетными и пообещал «сделать выводы». В Госсовете Крыма допустили, что лишат Поклонскую наград.
Поклонская оставила должность прокурора Крыма в 2016 году и вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она единственная из членов партии в 2018 году проголосовала против пенсионной реформы.
Когда уже матушка природа освободит Путина от должности?
На природу надейся, но сам не плошай.😁😁😁
Аминь
Раминь
Она ебанутая.
Но при всей ебанутости оказалась одной из самых адекватных в рос правительстве, во времена)
Тут стоит отметить, что она так и до сих не определилась, какую сторону занять, всё по-прежнему юлила и пыталась усидеть на двух стульях, а теперь "внезапно" выкунули, вот уж досада (нет). Всё так же продолжата "работать" на свою новую страну, полностью предав свою настоящую родину.
Она буквально говорила, что если бы Крым не перешол в Россию, то приехали бы бандеровцы и всех бы избивали, потому что так сказали на рос телевидении
Если бы это сделали не мы, то туда пришли бы янычары Эрдогана!1
Да, говно, которое чуть меньше остальных воняет. Идите вы нахуй с такой риторикой.
.... никто не заставлял ее идти на "живой гвоздь" и давать интервью, я думаю, она знала риски .... экс-прокурор всё-таки
Просто планка не очень высока
Нет, просто не умная. Случайный поток сознания
Щас она на время затеряется в инфополе и потом внезапно появится в неожиданном качестве
Хотелось бы на онлифансе, но посмотрим
на православном онлифансе?
На Сиськи и точка.
Вагина и точка
Само собой
Я бы посмотрел
Дальше судьба как у Николая второго, и бюст ее будет мироточить
Карма
Да как обычно поматросили и бросили. Вся суть сотрудничества с властью. Если ты не в банде, то никакого карьерного роста
Чтобы быть в путинской банде, ему нужно песни петь, какой он хороший
настолько бесполезная мразь, что даже при режиме не пригодилась
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Искренность никому теперь не нужна
Поклонская и искренность)
Она мне напоминает Светлану Беликову из Resident Evil
марию из сайлент хилл 2
😥
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няш мяш
крым не наш
это операция ФСБ!!!11
этого следовало ожидать, интересно что сней теперь будет ....
Себя пусть освободит
Как блять смешное последние недели читать, как те кто анус зализовали пыне эти месяцы - награждаются (типа шахматиста карякина, кто-то из хоккеистов) а кто нет - освобождаются. Прям вижу как этот карлик серит и обижается
Чё вы такие ядовитые? По инфополю, она единственная кто хоть чем-то заниматься пытался полезным находясь в системе в эти дни. А какие ещё варианты, оставаться на территории и иметь какие-то возможности.