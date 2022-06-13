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Новости
Товарищ

Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества Статьи редакции

Она пояснила, что переходит на другую работу, но не уточнила, на какую именно.

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Фото Сергея Бобылёва 

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поклонская в своём телеграм-канале пояснила, что переходит на другую работу. «Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие», — добавила она. Где именно она теперь будет работать, неизвестно.

Поклонская проработала в должности чуть больше четырёх месяцев. С начала февраля 2022 года она должна была заниматься защитой прав россиян и управлением в сфере культуры. В апреле бывший прокурор Крыма в интервью сказала, что буква Z, которую российские власти используют для поддержки участников военных действий в Украине, «символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

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«Пусть я буду враг, но я всё равно буду помогать Украине»: Поклонская дала интервью Гордеевой Статьи редакции

Бывшая прокурор Крыма назвала происходящее «катастрофой».

После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков поспорил с ней, назвал интересы агентства приоритетными и пообещал «сделать выводы». В Госсовете Крыма допустили, что лишат Поклонскую наград.

Поклонская оставила должность прокурора Крыма в 2016 году и вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она единственная из членов партии в 2018 году проголосовала против пенсионной реформы.

#новости #политика

Материал дополнен редакцией
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36 комментариев
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Недостаточный корабль

Когда уже матушка природа освободит Путина от должности?

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oleg stolyarov

На природу надейся, но сам не плошай.😁😁😁

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Огромный Филипп

Аминь

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the hard of леопард

Раминь

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Kind soul

Она ебанутая.

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Рома

Но при всей ебанутости оказалась одной из самых адекватных в рос правительстве, во времена)

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Armen Sarkisoff

Тут стоит отметить, что она так и до сих не определилась, какую сторону занять, всё по-прежнему юлила и пыталась усидеть на двух стульях, а теперь "внезапно" выкунули, вот уж досада (нет). Всё так же продолжата "работать" на свою новую страну, полностью предав свою настоящую родину.

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Макс Петров

Она буквально говорила, что если бы Крым не перешол в Россию, то приехали бы бандеровцы и всех бы избивали, потому что так сказали на рос телевидении

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Многий блик

Если бы это сделали не мы, то туда пришли бы янычары Эрдогана!1

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Tarja

Да, говно, которое чуть меньше остальных воняет. Идите вы нахуй с такой риторикой.

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mediator

.... никто не заставлял ее идти на "живой гвоздь" и давать интервью, я думаю, она знала риски .... экс-прокурор всё-таки

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Александр Коровников

Просто планка не очень высока

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Павел Бондаренко

Нет, просто не умная. Случайный поток сознания

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Неопределенный шмель

Щас она на время затеряется в инфополе и потом внезапно появится в неожиданном качестве

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Неопределенный шмель

Хотелось бы на онлифансе, но посмотрим

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Charlse Bronson

на православном онлифансе?

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Неопределенный шмель

На Сиськи и точка.

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Огромный Филипп

Вагина и точка

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Огромный Филипп

Само собой

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Огромный Филипп

Я бы посмотрел

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Юрий Иванков

Дальше судьба как у Николая второго, и бюст ее будет мироточить

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Огромный Филипп

Карма

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darkAlert

Да как обычно поматросили и бросили. Вся суть сотрудничества с властью. Если ты не в банде, то никакого карьерного роста

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Огромный Филипп

Чтобы быть в путинской банде, ему нужно песни петь, какой он хороший

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поросенок Мыколка

настолько бесполезная мразь, что даже при режиме не пригодилась

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Академический историк

Искренность никому теперь не нужна

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Юрий Иванков

Поклонская и искренность)

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Неопределенный шмель

Она мне напоминает Светлану Беликову из Resident Evil

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max payne

марию из сайлент хилл 2

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Илья Казаков

😥

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max payne

няш мяш
крым не наш

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Многий блик

это операция ФСБ!!!11

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mediator

этого следовало ожидать, интересно что сней теперь будет ....

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Alexander Black

Себя пусть освободит

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Petr Friendship

Как блять смешное последние недели читать, как те кто анус зализовали пыне эти месяцы - награждаются (типа шахматиста карякина, кто-то из хоккеистов) а кто нет - освобождаются. Прям вижу как этот карлик серит и обижается

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smd 812

Чё вы такие ядовитые? По инфополю, она единственная кто хоть чем-то заниматься пытался полезным находясь в системе в эти дни. А какие ещё варианты, оставаться на территории и иметь какие-то возможности.

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