Она пояснила, что переходит на другую работу, но не уточнила, на какую именно.

{"id":649924,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":649924,"gtm":null} 2858 просмотров

Фото Сергея Бобылёва

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поклонская в своём телеграм-канале пояснила, что переходит на другую работу. «Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие», — добавила она. Где именно она теперь будет работать, неизвестно.

Поклонская проработала в должности чуть больше четырёх месяцев. С начала февраля 2022 года она должна была заниматься защитой прав россиян и управлением в сфере культуры. В апреле бывший прокурор Крыма в интервью сказала, что буква Z, которую российские власти используют для поддержки участников военных действий в Украине, «символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

Мнения 31 мар Гордеевой Статьи редакции «Пусть я буду враг, но я всё равно буду помогать Украине»: Поклонская дала интервью Бывшая прокурор Крыма назвала происходящее «катастрофой».

После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков поспорил с ней, назвал интересы агентства приоритетными и пообещал «сделать выводы». В Госсовете Крыма допустили, что лишат Поклонскую наград.

Поклонская оставила должность прокурора Крыма в 2016 году и вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она единственная из членов партии в 2018 году проголосовала против пенсионной реформы.