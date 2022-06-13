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Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах Статьи редакции

Причиной назвали «зависшую транзакцию».

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил, что вывод биткоина с криптобиржи временно приостановлен. Поначалу он обещал, что технические службы устранят неисправность в течение 30 минут, однако позже признал, что на это потребуется «чуть больше времени».

Гендиректор криптобиржи назвал причиной сбоя «зависшую транзакцию». По словам Чжао, неисправность повлияла только на Bitcoin. Выводить средства в других сетях, например, BEP-20 можно беспрепятственно.

Криптобиржа остановила вывод средств на фоне сильного падения курса биткоина. Стоимость опустилась ниже 24 тысяч долларов — это минимум с конца 2020 года. По данным Coinmarketcap на 15:52, биткоин падает на 12%, криптовалюта стоит 24 тысячи долларов.

21 апреля Binance ограничила доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету. Им запретили торговать на бирже или вносить средства, их можно только снять. Ограничения касались и россиян за рубежом, если они используют российские документы.

#новости #криптовалюты #binance

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55 комментариев
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Мне только спросить

фиксируем прибыль

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Я 2 часа назад закупился, кек

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3 комментария
satyr
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Опытный кофе

как на любой бирже, в общем-то

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Некоторые блик

Причиной назвали «упавшую сосиску».

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Вчерашний нос

У меня она никогда не падает почему-то

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2 комментария
Mr Vuuu

Зашел на coinmarketcap впервые за пол года, чет посмеялся от души)

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Mr Vuuu

Хотя все равно не должно быть смешно, так-то я часто оплату в битках получал по курсу около 5к, так сча все равно в четыре раза больше. Я сразу менял, никогда не хранил.

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9 комментариев
Мокрый Влад
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Закомплексованная Душа

Пора фиксировать прибыль или докупать? Есть специалисты ?

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Докупай, скоро ракета

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3 комментария
Южный крюк

вспоминая прошлые обвалы - закупаться есть смысл, когда рынок в отчаянии, мол биток пробил все уровни дна и обратно не вернётся
текущая ситуация на отчаяние не похожа

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2 комментария
Дынька

МММ вернулся

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Южный крюк

заскамили мамонтов

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Закомплексованная Душа

Да, причину могли бы и получше придумать

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Violetta Nekrasova

Это в практике у крупных бирж, когда такие паник селлы происходят.
Зачем мамкины аналитики сюда политику и "государства" приплетают, не ясно.
Не хочешь попадать — не держи на бирже.

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Свиное Рыло

да не работает вывод только в 1 сети
там и другие сети есть - дело лишь комиссии

в чем проблема
Раздули чтоб народ на страхе сливал биток - вот и все

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Револьвер

Мавроди гений
Заскриптили идею
Хотя можно было и сразу понять, что вне государства валют не существует и никогда не будет существовать, пока будут государства.
Сейчас типо давят на NFT
Но вы же сами понимаете

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Но что мешает государству кинуть своих же граждан

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1 комментарий
Закомплексованная Душа

Сейчас... Ага, уже два года это гавно втюхивают

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1 комментарий
Револьвер

Заминусовали...
Не прав? поясните

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Mr Vuuu
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поросенок Мыколка

вот поэтому лучше арбитраж стейблкоинов

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Закомплексованная Душа

USDT тоже может придти пиздец, как и UST

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2 комментария
Good news, everyone

Ты про карта-тезер-карта? Есть сомнения что к тебе вскоре банк не постучится с вопросами

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1 комментарий
Depeche Mode

Китайцы - народ дружелюбный, но хитрожопый, однако. Никогда не забуду, как мне один лаобайсин втюхивал тапочки за 200 ю. Купил за 0.5. И то - переплатил

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max payne

А у русских вооот такой бальшой пенис, у китаец маленький пенис купи тапочка 200 ю.

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DG Kazane

Варламов что говорит? Продавать или скупать?

Ну и ровно наоборот делаем

😁😁

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Газовый Илья

Зачем кто-то ещё сидит на бинансе, зашквар на зашкваре уже

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Артем Сизко

а где

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Arugin

Хайпкоин.

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