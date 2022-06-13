Причиной назвали «зависшую транзакцию».

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил, что вывод биткоина с криптобиржи временно приостановлен. Поначалу он обещал, что технические службы устранят неисправность в течение 30 минут, однако позже признал, что на это потребуется «чуть больше времени».

Гендиректор криптобиржи назвал причиной сбоя «зависшую транзакцию». По словам Чжао, неисправность повлияла только на Bitcoin. Выводить средства в других сетях, например, BEP-20 можно беспрепятственно.

Криптобиржа остановила вывод средств на фоне сильного падения курса биткоина. Стоимость опустилась ниже 24 тысяч долларов — это минимум с конца 2020 года. По данным Coinmarketcap на 15:52, биткоин падает на 12%, криптовалюта стоит 24 тысячи долларов.

21 апреля Binance ограничила доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету. Им запретили торговать на бирже или вносить средства, их можно только снять. Ограничения касались и россиян за рубежом, если они используют российские документы.