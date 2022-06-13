Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах Статьи редакции
Причиной назвали «зависшую транзакцию».
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил, что вывод биткоина с криптобиржи временно приостановлен. Поначалу он обещал, что технические службы устранят неисправность в течение 30 минут, однако позже признал, что на это потребуется «чуть больше времени».
Гендиректор криптобиржи назвал причиной сбоя «зависшую транзакцию». По словам Чжао, неисправность повлияла только на Bitcoin. Выводить средства в других сетях, например, BEP-20 можно беспрепятственно.
Криптобиржа остановила вывод средств на фоне сильного падения курса биткоина. Стоимость опустилась ниже 24 тысяч долларов — это минимум с конца 2020 года. По данным Coinmarketcap на 15:52, биткоин падает на 12%, криптовалюта стоит 24 тысячи долларов.
21 апреля Binance ограничила доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету. Им запретили торговать на бирже или вносить средства, их можно только снять. Ограничения касались и россиян за рубежом, если они используют российские документы.
фиксируем прибыль
Я 2 часа назад закупился, кек
как на любой бирже, в общем-то
Причиной назвали «упавшую сосиску».
У меня она никогда не падает почему-то
Зашел на coinmarketcap впервые за пол года, чет посмеялся от души)
Хотя все равно не должно быть смешно, так-то я часто оплату в битках получал по курсу около 5к, так сча все равно в четыре раза больше. Я сразу менял, никогда не хранил.
Пора фиксировать прибыль или докупать? Есть специалисты ?
Докупай, скоро ракета
вспоминая прошлые обвалы - закупаться есть смысл, когда рынок в отчаянии, мол биток пробил все уровни дна и обратно не вернётся
текущая ситуация на отчаяние не похожа
МММ вернулся
заскамили мамонтов
Да, причину могли бы и получше придумать
Это в практике у крупных бирж, когда такие паник селлы происходят.
Зачем мамкины аналитики сюда политику и "государства" приплетают, не ясно.
Не хочешь попадать — не держи на бирже.
да не работает вывод только в 1 сети
там и другие сети есть - дело лишь комиссии
в чем проблема
Раздули чтоб народ на страхе сливал биток - вот и все
Мавроди гений
Заскриптили идею
Хотя можно было и сразу понять, что вне государства валют не существует и никогда не будет существовать, пока будут государства.
Сейчас типо давят на NFT
Но вы же сами понимаете
Но что мешает государству кинуть своих же граждан
Сейчас... Ага, уже два года это гавно втюхивают
Заминусовали...
Не прав? поясните
вот поэтому лучше арбитраж стейблкоинов
USDT тоже может придти пиздец, как и UST
Ты про карта-тезер-карта? Есть сомнения что к тебе вскоре банк не постучится с вопросами
Китайцы - народ дружелюбный, но хитрожопый, однако. Никогда не забуду, как мне один лаобайсин втюхивал тапочки за 200 ю. Купил за 0.5. И то - переплатил
А у русских вооот такой бальшой пенис, у китаец маленький пенис купи тапочка 200 ю.
Варламов что говорит? Продавать или скупать?
Ну и ровно наоборот делаем
😁😁
Зачем кто-то ещё сидит на бинансе, зашквар на зашкваре уже
а где
Хайпкоин.