ЕС собрался штрафовать Google, Twitter, TikTok и другие компании за неудаление дипфейков и фейковых аккаунтов Статьи редакции
Штраф может составить примерно 6% от мирового оборота компании.
- Еврокомиссия планирует 16 июня опубликовать обновлённую версию кодекса по борьбе с дезинформацией, пишет Reuters со ссылкой на документ.
- Согласно кодексу, компании должны будут противостоять «вредной дезинформации»: разрабатывать инструменты для проверки информации и сотрудничать с компаниями по проверке фактов. Кроме того, их обяжут предоставлять отчёты с разбивкой по странам Европы, а не общеевропейские или мировые данные.
- Компании будут раскрывать данные по количеству удалённых ботов и числу модераторов контента в каждой стране и рассказывать о системах искусственного интеллекта, которые развёрнуты для борьбы с фейками. Подписанты также обязуются бороться с распространением дипфейков и фейковых аккаунтов в социальных сетях.
- Обновлённый кодекс будет связан с Законом о цифровых услугах, который ЕС согласовал в апреле 2022 года. В нём есть раздел о борьбе с дезинформацией, а компаниям, которые не выполняют обязательства по кодексу, может грозить штраф до 6% от всего годового оборота в мире.
- По данным Financial Times, в распоряжении которой также оказался документ, в число компаний, которые намерены подписать обновлённую версию кодекса, войдут 30 компаний, в том числе Facebook*, Twitter, Google, Microsoft и TikTok.
- Кодекс начал действовать в 2018 году, его подписывали на добровольной основе. Теперь он станет документом совместного регулирования, а ответственность поделят между собой регулятор и стороны, которые подписали документ.
*Meta, которая владеет фейсбуком, признана экстремистской в России.
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за неудаление дикфейков
@Православие. Патриотизм. Мог бы стать экспертом по дикфейкам
сексперт по дикфейкам ахах
Человек похожий на прокурора)
Sexpert of dickpic
Какой акк считаеться фейковым, решит комиссия как я полагаю?
Юридический документ. Привет kyc в соцсетях...
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