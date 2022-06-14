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ЕС собрался штрафовать Google, Twitter, TikTok и другие компании за неудаление дипфейков и фейковых аккаунтов Статьи редакции

Штраф может составить примерно 6% от мирового оборота компании.

  • Еврокомиссия планирует 16 июня опубликовать обновлённую версию кодекса по борьбе с дезинформацией, пишет Reuters со ссылкой на документ.
  • Согласно кодексу, компании должны будут противостоять «вредной дезинформации»: разрабатывать инструменты для проверки информации и сотрудничать с компаниями по проверке фактов. Кроме того, их обяжут предоставлять отчёты с разбивкой по странам Европы, а не общеевропейские или мировые данные.
  • Компании будут раскрывать данные по количеству удалённых ботов и числу модераторов контента в каждой стране и рассказывать о системах искусственного интеллекта, которые развёрнуты для борьбы с фейками. Подписанты также обязуются бороться с распространением дипфейков и фейковых аккаунтов в социальных сетях.
  • Обновлённый кодекс будет связан с Законом о цифровых услугах, который ЕС согласовал в апреле 2022 года. В нём есть раздел о борьбе с дезинформацией, а компаниям, которые не выполняют обязательства по кодексу, может грозить штраф до 6% от всего годового оборота в мире.
  • По данным Financial Times, в распоряжении которой также оказался документ, в число компаний, которые намерены подписать обновлённую версию кодекса, войдут 30 компаний, в том числе Facebook*, Twitter, Google, Microsoft и TikTok.
  • Кодекс начал действовать в 2018 году, его подписывали на добровольной основе. Теперь он станет документом совместного регулирования, а ответственность поделят между собой регулятор и стороны, которые подписали документ.

*Meta, которая владеет фейсбуком, признана экстремистской в России.

#новости #дипфейки

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11 комментариев
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Практический химик

за неудаление дикфейков

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Московский Артем

@Православие. Патриотизм. Мог бы стать экспертом по дикфейкам

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Практический химик

сексперт по дикфейкам ахах

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BigBrotherBear

Человек похожий на прокурора)

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Московский Артем

Sexpert of dickpic

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Позитивный вентилятор
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xqdc

Какой акк считаеться фейковым, решит комиссия как я полагаю?

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BigBrotherBear

Юридический документ. Привет kyc в соцсетях...

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ildar shagidullin

Твоя задница

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Минимальный ихтиандр

Работайте, братья!

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Московский Артем
Штраф может составить примерно 6% от мирового оборота компании

Удаляйте мемы или бан

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