Автора эссе «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа Статьи редакции
Конец судебной саги.
Суд американского штата Орегон приговорил 71-летнюю писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи к пожизненному сроку за убийство мужа Дэниела Брофи. Об этом сообщают The Oregonian, NBC и CNN.
25 мая, после четырёхлетнего расследования, Крэмптон-Брофи признали виновной в убийстве мужа ради нескольких выплат по страховке общей суммой в 1,5 миллиона долларов.
Крэмптон-Брофи известна в основном по роману «Неправильный муж» и онлайн-эссе «Как убить своего мужа», которое она опубликовала ещё в 2011 году. В нём она иронично даёт советы по тому, как избавиться от супруга, при этом не попав в список подозреваемых. Сейчас доступ к эссе ограничен.
Дэниел Брофи погиб в 2018 году от двух пулевых ранений в Кулинарном институте Орегона. Сначала полиция не подозревала его супругу Нэнси Крэмптон-Брофи, однако со временем начали появляться улики, указывающие на то, что за убийством стоит она.
Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж. Сама она говорила, что якобы была в это время дома.
На своём компьютере Крэмптон-Брофи изучала неотслеживаемое оружие, а также узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке и неотслеживаемые затвор и ствол на замену.
По данным с мобильного телефона, писательница посещала стрельбище, которым можно воспользоваться без регистрации и проверок. Также она просила детективов написать письмо для страховой компании с подтверждением, что она не подозреваемая. Во время суда присяжных Крэмптон-Брофи отрицала свою вину, но все улики указывали на обратное.
Подожду фильм
Вупи Голдберг уже готовится сыграть главную героиню
Она написала убийство 2.
Нравится, не нравится…
Другой телефон не догадалась? На общественном транспорте не? На компе тем более следов нельзя оставлять. Хотя. Дура она и есть.
Америка?
Угнать, автостопом, такси левое. Главное захотеть.
Тупая старая пизда, раздающая советы?)
Интересный кейс как не крути
Ну, доказательства, честно говоря, так себе. Все улики косвенные.
"Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж. Сама она говорила, что якобы была в это время дома" - за один такой пиздёжь уже достаточно перехода со свидетелей в подозреваемые...
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"На своём компьютере Крэмптон-Брофи изучала неотслеживаемое оружие, а также узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке и неотслеживаемые затвор и ствол на замену" нихуя себе запросы у старухи под 70 =)
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"По данным с мобильного телефона, писательница посещала стрельбище, которым можно воспользоваться без регистрации и проверок" - что же она могла там забыть?)
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Короче: не всё так однозначно. Всей правды мы не узнаем. Ну быть такого не может.
Косвенных улик тоже может хватить, если их достаточно много
Ну, вот это как раз тот случай, видимо. Просто, на мой взгляд, давать пожизненное на основании только косвенных улик тоже такое себе.
Так это суд присяжных, она сама его запросила. Могла бы в обычном суде судиться, никто не заставлял.
Или тянула, чтобы получить 1.5кк $ страховых)
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"Также она просила детективов написать письмо для страховой компании с подтверждением, что она не подозреваемая. Во время суда присяжных Крэмптон-Брофи отрицала свою вину, но все улики указывали на обратное."
А разве суд присяжных не выбирает лишь виновность, а степень наказания уже идёт от судьи?
да, но можно надеяться убедить в присяжных в своей невиновности хотя доказательств для нее недостаточно и в обычном суде шансов нет
Будто беллетристика
Женщина врать не будет
Тебе видней