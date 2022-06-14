Конец судебной саги.

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Нэнси Крэмптон-Брофи в суде. Фото AP

Суд американского штата Орегон приговорил 71-летнюю писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи к пожизненному сроку за убийство мужа Дэниела Брофи. Об этом сообщают The Oregonian, NBC и CNN.

25 мая, после четырёхлетнего расследования, Крэмптон-Брофи признали виновной в убийстве мужа ради нескольких выплат по страховке общей суммой в 1,5 миллиона долларов.

Крэмптон-Брофи известна в основном по роману «Неправильный муж» и онлайн-эссе «Как убить своего мужа», которое она опубликовала ещё в 2011 году. В нём она иронично даёт советы по тому, как избавиться от супруга, при этом не попав в список подозреваемых. Сейчас доступ к эссе ограничен.

Я долгое время раздумывала об убийстве и полицейских процедурах. Если убийство должно сделать меня свободной, я точно не хочу попасть в тюрьму. К тому же, я не люблю комбинезоны, и оранжевый — не мой цвет. отрывок из эссе «Как убить своего мужа»

Дэниел Брофи погиб в 2018 году от двух пулевых ранений в Кулинарном институте Орегона. Сначала полиция не подозревала его супругу Нэнси Крэмптон-Брофи, однако со временем начали появляться улики, указывающие на то, что за убийством стоит она.

Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж. Сама она говорила, что якобы была в это время дома.

На своём компьютере Крэмптон-Брофи изучала неотслеживаемое оружие, а также узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке и неотслеживаемые затвор и ствол на замену.