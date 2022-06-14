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Новости

Автора эссе «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа Статьи редакции

Конец судебной саги.

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Нэнси Крэмптон-Брофи в суде. Фото AP

Суд американского штата Орегон приговорил 71-летнюю писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи к пожизненному сроку за убийство мужа Дэниела Брофи. Об этом сообщают The Oregonian, NBC и CNN.

25 мая, после четырёхлетнего расследования, Крэмптон-Брофи признали виновной в убийстве мужа ради нескольких выплат по страховке общей суммой в 1,5 миллиона долларов.

Крэмптон-Брофи известна в основном по роману «Неправильный муж» и онлайн-эссе «Как убить своего мужа», которое она опубликовала ещё в 2011 году. В нём она иронично даёт советы по тому, как избавиться от супруга, при этом не попав в список подозреваемых. Сейчас доступ к эссе ограничен.

Я долгое время раздумывала об убийстве и полицейских процедурах. Если убийство должно сделать меня свободной, я точно не хочу попасть в тюрьму. К тому же, я не люблю комбинезоны, и оранжевый — не мой цвет.

отрывок из эссе «Как убить своего мужа»

Дэниел Брофи погиб в 2018 году от двух пулевых ранений в Кулинарном институте Орегона. Сначала полиция не подозревала его супругу Нэнси Крэмптон-Брофи, однако со временем начали появляться улики, указывающие на то, что за убийством стоит она.

Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж. Сама она говорила, что якобы была в это время дома.

На своём компьютере Крэмптон-Брофи изучала неотслеживаемое оружие, а также узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке и неотслеживаемые затвор и ствол на замену.

По данным с мобильного телефона, писательница посещала стрельбище, которым можно воспользоваться без регистрации и проверок. Также она просила детективов написать письмо для страховой компании с подтверждением, что она не подозреваемая. Во время суда присяжных Крэмптон-Брофи отрицала свою вину, но все улики указывали на обратное.

#новости

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20 комментариев
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Edward Cantor Dean

Подожду фильм

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Сладкий кубок

Вупи Голдберг уже готовится сыграть главную героиню

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Ежегодный чайник

Она написала убийство 2.

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Московский Артем
Я долгое время раздумывала об убийстве и полицейских процедурах. Если убийство должно сделать меня свободной, я точно не хочу попасть в тюрьму. К тому же, я не люблю комбинезоны, и оранжевый — не мой цвет

Нравится, не нравится…

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John Doe

Другой телефон не догадалась? На общественном транспорте не? На компе тем более следов нельзя оставлять. Хотя. Дура она и есть.

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Агент Оранж
общественный транспорт?
Америка?
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John Doe

Угнать, автостопом, такси левое. Главное захотеть.

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BigBrotherBear

Тупая старая пизда, раздающая советы?)

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Великий Спецоператор

Интересный кейс как не крути

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Сладкий кубок

Ну, доказательства, честно говоря, так себе. Все улики косвенные.

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BigBrotherBear

"Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж. Сама она говорила, что якобы была в это время дома" - за один такой пиздёжь уже достаточно перехода со свидетелей в подозреваемые...

"На своём компьютере Крэмптон-Брофи изучала неотслеживаемое оружие, а также узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке и неотслеживаемые затвор и ствол на замену" нихуя себе запросы у старухи под 70 =)

"По данным с мобильного телефона, писательница посещала стрельбище, которым можно воспользоваться без регистрации и проверок" - что же она могла там забыть?)

Короче: не всё так однозначно. Всей правды мы не узнаем. Ну быть такого не может.

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Максим Чистов

Косвенных улик тоже может хватить, если их достаточно много

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Сладкий кубок

Ну, вот это как раз тот случай, видимо. Просто, на мой взгляд, давать пожизненное на основании только косвенных улик тоже такое себе.

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Максим Чистов

Так это суд присяжных, она сама его запросила. Могла бы в обычном суде судиться, никто не заставлял.

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BigBrotherBear

Или тянула, чтобы получить 1.5кк $ страховых)

"Также она просила детективов написать письмо для страховой компании с подтверждением, что она не подозреваемая. Во время суда присяжных Крэмптон-Брофи отрицала свою вину, но все улики указывали на обратное."

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Andrii Chornyi

А разве суд присяжных не выбирает лишь виновность, а степень наказания уже идёт от судьи?

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Максим Чистов

да, но можно надеяться убедить в присяжных в своей невиновности хотя доказательств для нее недостаточно и в обычном суде шансов нет

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Московский Артем

Будто беллетристика

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Иван Прохоров

Женщина врать не будет

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Московский Артем

Тебе видней

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