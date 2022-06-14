Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты и кастомную отделку, а также определённые технические характеристики: автоматизированную систему управления (она аккумулирует информацию о работе оборудования в специальной программе), наличие источника бесперебойного питания, высокие требования к плавности движения и отсутствию вибраций и шумов.