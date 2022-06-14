Forbes: в России стали заканчиваться скоростные лифты Статьи редакции
Наладить их производство внутри страны пока затруднительно, говорят участники рынка.
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- Производители скоростных лифтов, включая Otis (США) и Kone (Финляндия), перестали принимать заказы от российских застройщиков после ввода войск РФ в Украину, выяснило издание Forbes. Большинство опрошенных участников рынка рассказало о подорожании лифтов, включая отечественные, на 20-30%.
- Дефицит, как ожидают в отрасли, скажется не на массовом, а на высокобюджетном жилье, а также на административных и офисных зданиях, включая небоскрёбы.
- Издание указывает, что российские застройщики, успевшие до 24 февраля купить и получить европейские лифты, считают это «большой удачей».
- Forbes отмечает рост спроса на лифты отечественных производителей, но указывает, что «полное импортозамещение в отрасли пока не произошло». Со ссылкой на участников рынка издание пишет, что российским производителям необходимы значительные инвестиции для производства небольшого количества высокоскоростных лифтов. Кроме того, часть комплектующих производится только за границей.
- На фоне всех проблем застройщики начали поиски производителей лифтов в Турции, Китае и других странах.
Повторяю: ходить по лестнице полезно
Особенно на 15 этаж
Походи-ка ты до 50го этажа в какой-нибудь Москва Сити, посмотрим, как надолго тебя хватит. Речь именно об этом сегменте лифтов.
О да! Я читал в какой-то газете, что перемещаясь по лестнице регулярно можно получить высшее образование.
офигеть, если уважаемые комментаторы не заметили даже тут ^ сарказма, то нечего гнать на ту часть населения, которая верит дебилятору
Колени: ну да, ну да, пошли мьі нахер.
Сто лайков от участников «спецоперации»
и безопасно
особенно полезно, если в подъезде курят.
вообще пиздец как полезно.
Их и так было не достать. Только дети чиновников имели к ним доступ
За Моторолу отомстили.
"Российским производителям это не надо. Зачем? И так берут." - блядь, вся суть рашизма...
Если смотреть на тенденции, то в скором времени окажется, что технология изготовления лестниц утеряна
Понятно, почему солдаты РФ унитазы пиздят. Испражняться-то теперь будет негде.
уЩЕРБИНСКИЕ?? Ух какая там скорость, за день может этажа до 20 и доедет.
Речь идёт о лифтах для небоскребов. В обычных домах ~17 этажей - это тоже была и остаётся хлебная кормушка для ТСЖ и череды посредников. Плата управления обычным лифтом Otis для жильцов в среднем стоила в конечном варианте 1200000р.
Выходит из строя такая плата достаточно быстро, не говоря уже о других расходникам. Могилёв им поможет ? Или тоже производству каюк)
плата за почти 20 тысяч долларов?
это пиздец какой-то
Тем способом, о котором все подумали?
Стерпим поебать РОСОСИЯ
Ожидание: НАТА НА НАС НАПАДЁТ ВСЕХ ГЕТЕРОСЕКСУАЛОВ ЗАБЕРЁТ
Реальность: дефицит болтов
Пусть пешком ходят, здоровее будут
Увы, хождение пешком голову не лечит.... :)
социальный лифт упал
Пусть пешком прыгают
На батуте.
ой, а что случилось ? (с)
Делифтизация
Скоро в торговых центрах будем перемещаться между этажами пешком. KONE ушла в первые дни.