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Новости

Forbes: в России стали заканчиваться скоростные лифты Статьи редакции

Наладить их производство внутри страны пока затруднительно, говорят участники рынка.

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  • Производители скоростных лифтов, включая Otis (США) и Kone (Финляндия), перестали принимать заказы от российских застройщиков после ввода войск РФ в Украину, выяснило издание Forbes. Большинство опрошенных участников рынка рассказало о подорожании лифтов, включая отечественные, на 20-30%.
  • Дефицит, как ожидают в отрасли, скажется не на массовом, а на высокобюджетном жилье, а также на административных и офисных зданиях, включая небоскрёбы.

Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты и кастомную отделку, а также определённые технические характеристики: автоматизированную систему управления (она аккумулирует информацию о работе оборудования в специальной программе), наличие источника бесперебойного питания, высокие требования к плавности движения и отсутствию вибраций и шумов.

Александр Алейников
коммерческий директор строительной компании Pridex

Речь идёт о дефиците в [ценовом] сегменте выше среднего и высокоскоростных лифтах, при использовании которых существуют особенности в проектировании здания, а архитекторы запроектировали шахты под размеры лифтового оборудования европейских поставщиков.

Антон Артемьев
генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода
  • Издание указывает, что российские застройщики, успевшие до 24 февраля купить и получить европейские лифты, считают это «большой удачей».
  • Forbes отмечает рост спроса на лифты отечественных производителей, но указывает, что «полное импортозамещение в отрасли пока не произошло». Со ссылкой на участников рынка издание пишет, что российским производителям необходимы значительные инвестиции для производства небольшого количества высокоскоростных лифтов. Кроме того, часть комплектующих производится только за границей.

«Большая четверка» (Otis, Kone, Schindler и Tyssen) постоянно совершенствует технологии, производит умные лифты, делает углеродные легкие тросы. Российским производителям это не надо. Зачем? И так берут.

анонимный представитель европейского производителя лифтов
  • На фоне всех проблем застройщики начали поиски производителей лифтов в Турции, Китае и других странах.

#новости

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54 комментария
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Русский

Повторяю: ходить по лестнице полезно

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Срочный украинец

Особенно на 15 этаж

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5 комментариев
Ilia Volkov

Походи-ка ты до 50го этажа в какой-нибудь Москва Сити, посмотрим, как надолго тебя хватит. Речь именно об этом сегменте лифтов.

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16 комментариев
Руслан Лебедев

О да! Я читал в какой-то газете, что перемещаясь по лестнице регулярно можно получить высшее образование.

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Отображаемое имя

офигеть, если уважаемые комментаторы не заметили даже тут ^ сарказма, то нечего гнать на ту часть населения, которая верит дебилятору

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Яблан Пердиня

Колени: ну да, ну да, пошли мьі нахер.

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2 комментария
Конь Федерации

Сто лайков от участников «спецоперации»

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Поздний файл

и безопасно

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New

особенно полезно, если в подъезде курят.
вообще пиздец как полезно.

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Майка Ника
Forbes: в России стали заканчиваться социальные лифты
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Проклятый будильник

Их и так было не достать. Только дети чиновников имели к ним доступ

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1 комментарий
Минимальный ихтиандр

За Моторолу отомстили.

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BigBrotherBear

"Российским производителям это не надо. Зачем? И так берут." - блядь, вся суть рашизма...

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Ахтубинский Подводный Флот

Если смотреть на тенденции, то в скором времени окажется, что технология изготовления лестниц утеряна

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Конь Федерации

Понятно, почему солдаты РФ унитазы пиздят. Испражняться-то теперь будет негде.

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Данный Кирилл

уЩЕРБИНСКИЕ?? Ух какая там скорость, за день может этажа до 20 и доедет.

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smd 812

Речь идёт о лифтах для небоскребов. В обычных домах ~17 этажей - это тоже была и остаётся хлебная кормушка для ТСЖ и череды посредников. Плата управления обычным лифтом Otis для жильцов в среднем стоила в конечном варианте 1200000р.
Выходит из строя такая плата достаточно быстро, не говоря уже о других расходникам. Могилёв им поможет ? Или тоже производству каюк)

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Петров-Васечкин.

плата за почти 20 тысяч долларов?
это пиздец какой-то

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1 комментарий
Владлен Капутин

Тем способом, о котором все подумали?

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Великий Спецоператор

Стерпим поебать РОСОСИЯ

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Никита Борисова

Ожидание: НАТА НА НАС НАПАДЁТ ВСЕХ ГЕТЕРОСЕКСУАЛОВ ЗАБЕРЁТ
Реальность: дефицит болтов

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Окопавшийся Тарас

Пусть пешком ходят, здоровее будут

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Максим Макарчук

Увы, хождение пешком голову не лечит.... :)

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Dear Mr. President

социальный лифт упал

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Антон Лисин

Пусть пешком прыгают

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робот-бёрдвотчер

На батуте.

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Good day

ой, а что случилось ? (с)

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Агент Купер скучает за кофе

Делифтизация

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Руслан Лебедев

Скоро в торговых центрах будем перемещаться между этажами пешком. KONE ушла в первые дни.

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