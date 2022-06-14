ЕС отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от международной системы SWIFT Статьи редакции
Все три компании утверждают, что это не повлияет на их работу.
14 июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России отключает от международной платёжной системы SWIFT три финансовые организации — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Меры согласовали между европейскими лидерами в конце мая, а анонсировали ещё 3 июня.
Все три компании, как и ранее, настаивают, что ограничения практически не повлияют на их работу. Отключение от SWIFT не повлияет на операции внутри России, в при платежах за границу могут увеличиться сроки проведения, отмечают представители Московского кредитного банка.
220 просмотров
путин был в ярости когда узнал что в россельхозе был свифт
А, ну тогда ладно
Ещё один крупный удар по диктатуре.