Все три компании утверждают, что это не повлияет на их работу.

14 июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России отключает от международной платёжной системы SWIFT три финансовые организации — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Меры согласовали между европейскими лидерами в конце мая, а анонсировали ещё 3 июня.

Все три компании, как и ранее, настаивают, что ограничения практически не повлияют на их работу. Отключение от SWIFT не повлияет на операции внутри России, в при платежах за границу могут увеличиться сроки проведения, отмечают представители Московского кредитного банка.

Разборы vc.ru 27 фев России Статьи редакции Что будет, если банк отключат от SWIFT: разбор угроз для клиентов из Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся. Очередь к отделению «Сбера» в Праге 25 февраля. AFP/Getty