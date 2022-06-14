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ЕС отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от международной системы SWIFT Статьи редакции

Все три компании утверждают, что это не повлияет на их работу.

14 июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России отключает от международной платёжной системы SWIFT три финансовые организации — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Меры согласовали между европейскими лидерами в конце мая, а анонсировали ещё 3 июня.

Все три компании, как и ранее, настаивают, что ограничения практически не повлияют на их работу. Отключение от SWIFT не повлияет на операции внутри России, в при платежах за границу могут увеличиться сроки проведения, отмечают представители Московского кредитного банка.

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Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся.

Очередь к отделению «Сбера» в Праге 25 февраля. AFP/Getty

#санкции #новости #банки #swift

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3 комментария
Оранжевый огонь

путин был в ярости когда узнал что в россельхозе был свифт

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Вертикальный ихтиандр
Все три компании утверждают, что это не повлияет на их работу.

А, ну тогда ладно

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Минимальный ихтиандр

Ещё один крупный удар по диктатуре.

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