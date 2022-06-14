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Новости

Наталью Поклонскую назначили советником генпрокурора. Она перестанет вести соцсети Статьи редакции

За день до этого её уволили с поста в Россотрудничестве.

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Бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили на должность советника генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом она рассказала в своём инстаграме*.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

Наталья Поклонская

14 июня Владимир Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества. Она пояснила, что переходит на другую работу, но не уточнила, на какую именно.

Поклонская занимала должность чуть больше четырёх месяцев. В марте в интервью она назвала военные действия в Украине «катастрофой», пообещала помогать украинцам и пожалела Алексея Навального. В апреле Поклонская заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

После этого глава Россотрудничества поспорил с ней, назвал интересы агентства приоритетными и пообещал «сделать выводы». В Госсовете Крыма допустили, что лишат Поклонскую наград.

Поклонская оставила должность прокурора Крыма в 2016 году и вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она единственная из членов партии в 2018 году проголосовала против пенсионной реформы.

*Meta, владеющая инстаграмом, признана в России экстремистской организацией

#новости #политика

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65 комментариев
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Рыжий Даниль

Заткнули рот

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2 комментария
Соросята спасают Темнова

Симпы не бросили

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darkAlert

Пусть митинги собирает за свободу слова

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Великий Спецоператор

Да

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Уютный Багажник

Скажу честно. Наталья принадлежит к числу белоснежных принцесс, которых хочется посмотреть в гэнг бэнге с десятью чернокожими чуваками.

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Уютный Багажник
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4 комментария
Серебряный инструмент

Извращенец

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1 комментарий
Великий Спецоператор

Она достойна большего!! 20ю

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2 комментария
Nie Nie

Кажется есть актриса, похожая на нее, которая этим занималась уже. Друг рассказывал.

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Веселый тунец

Не соглашусь, имхо по ней видно, что она поняла, что не тех выбрала в далеком 14м

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4 комментария
Горячий бутерброд

Фиктивная должность, как и у Медведева. Только этой предусмотрительно запретили вести свой Телеграм

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Приемлемый Русский

домашний арест без доступа к соцсетям

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Великий Спецоператор

Её готовят в президенты

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4 комментария
Приемлемый Русский
Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

текст такой будто это даже не она писала

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Vladislav

Мне кажется, она именно так бы и выразилась.

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Юрий Самойлов

На этом и закончилась история Наталии Поклонской. Мы запомним её как пустышку и предательницу сначала одной страны, а потом после осознания всего попытаться усидеть на двух стульях предать и вторую страну.

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1 комментарий

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Данный Кирилл
Она единственная из членов партии в 2018 году проголосовала против пенсионной реформы.

Её уже тогда обещали по миру пустить. Чего так вцепились в неё и продолжают с должности на должность передвигать.

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2 комментария
Данный Кирилл

Так она и не нашла себе места. Интересно, жалела ли она о своём выборе.

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xqdc

Никогда она не жалела. Что за идиотизм тут начался, то стрелкова орсить начали, и шутят что он скоро будет патриотом Украины, то вот поклонскую теперь превозносят "единственная адекватная" и т.д. Алё очнитесь, они не стали вдруг вашими союзниками, или тем более не стали менее дебильными личностями.

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4 комментария
Оранжевый огонь

да честно говоря она похоже и сама хотела устроиться как то так чтобы не отсвечивать

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Веселый тунец

Эх опять не на онлифанс..

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Алексей Суворов

Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества

M.R.T.
вчера
Щас она на время затеряется в инфополе и потом внезапно появится в неожиданном качестве (с)

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Оранжевый огонь

я ж говорил

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3 комментария
КтоТы

Какие задачи генпрокурора может выполнять советник генпрокурора?)

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Alexander Black

Советовать

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1 комментарий
Jacc

Убрали подальше, чтобы не отсвечивала

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Талантливый Влад

На повышение пошла

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Alexander Black

Замироточила

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Минимальный ихтиандр

Отпиздили.

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Иванов Иван

Сколько она уже должностей сменила?

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Петров-Васечкин.

третья за год
ценный кадр

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Разный яд

Хаги Ваги

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FrozenYogurt

А могли и чаем напоить. Считай, повезло ей)

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Практический химик

Не давай повода краснеть Краснову, Наташ

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arths arth

Разочаровалась в пыне Натаха?
А теперь придётся смириться со своим положением.
Судьба предателей вот такая.

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Антон Лисин

Из должности прыгает с увеличением доходов наверняка. Придется ей с tj сидеть только с домашнего компа.

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Антон Лисин

"ого. С таким окладом теперь я точно за вас голосовать буду.' и понеслась.

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Рациональный шмель

@Вахтёр ну что это за хуйня, вам норм от этого спермотоксикоза в комментариях?

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Средневековый химик

И правда слишком токсично

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