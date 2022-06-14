За день до этого её уволили с поста в Россотрудничестве.

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Бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили на должность советника генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом она рассказала в своём инстаграме*.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ». Наталья Поклонская

14 июня Владимир Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества. Она пояснила, что переходит на другую работу, но не уточнила, на какую именно.

Поклонская занимала должность чуть больше четырёх месяцев. В марте в интервью она назвала военные действия в Украине «катастрофой», пообещала помогать украинцам и пожалела Алексея Навального. В апреле Поклонская заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

После этого глава Россотрудничества поспорил с ней, назвал интересы агентства приоритетными и пообещал «сделать выводы». В Госсовете Крыма допустили, что лишат Поклонскую наград.

Поклонская оставила должность прокурора Крыма в 2016 году и вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она единственная из членов партии в 2018 году проголосовала против пенсионной реформы.