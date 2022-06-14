Наталью Поклонскую назначили советником генпрокурора. Она перестанет вести соцсети Статьи редакции
За день до этого её уволили с поста в Россотрудничестве.
Бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили на должность советника генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом она рассказала в своём инстаграме*.
14 июня Владимир Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества. Она пояснила, что переходит на другую работу, но не уточнила, на какую именно.
Поклонская занимала должность чуть больше четырёх месяцев. В марте в интервью она назвала военные действия в Украине «катастрофой», пообещала помогать украинцам и пожалела Алексея Навального. В апреле Поклонская заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».
После этого глава Россотрудничества поспорил с ней, назвал интересы агентства приоритетными и пообещал «сделать выводы». В Госсовете Крыма допустили, что лишат Поклонскую наград.
Поклонская оставила должность прокурора Крыма в 2016 году и вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она единственная из членов партии в 2018 году проголосовала против пенсионной реформы.
*Meta, владеющая инстаграмом, признана в России экстремистской организацией
Заткнули рот
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Симпы не бросили
Пусть митинги собирает за свободу слова
Да
Скажу честно. Наталья принадлежит к числу белоснежных принцесс, которых хочется посмотреть в гэнг бэнге с десятью чернокожими чуваками.
Извращенец
Она достойна большего!! 20ю
Кажется есть актриса, похожая на нее, которая этим занималась уже. Друг рассказывал.
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Не соглашусь, имхо по ней видно, что она поняла, что не тех выбрала в далеком 14м
Фиктивная должность, как и у Медведева. Только этой предусмотрительно запретили вести свой Телеграм
домашний арест без доступа к соцсетям
Её готовят в президенты
текст такой будто это даже не она писала
Мне кажется, она именно так бы и выразилась.
На этом и закончилась история Наталии Поклонской. Мы запомним её как пустышку и предательницу сначала одной страны, а потом после осознания всего попытаться усидеть на двух стульях предать и вторую страну.
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Её уже тогда обещали по миру пустить. Чего так вцепились в неё и продолжают с должности на должность передвигать.
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Так она и не нашла себе места. Интересно, жалела ли она о своём выборе.
Никогда она не жалела. Что за идиотизм тут начался, то стрелкова орсить начали, и шутят что он скоро будет патриотом Украины, то вот поклонскую теперь превозносят "единственная адекватная" и т.д. Алё очнитесь, они не стали вдруг вашими союзниками, или тем более не стали менее дебильными личностями.
да честно говоря она похоже и сама хотела устроиться как то так чтобы не отсвечивать
Эх опять не на онлифанс..
Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества
M.R.T.
вчера
Щас она на время затеряется в инфополе и потом внезапно появится в неожиданном качестве (с)
я ж говорил
Какие задачи генпрокурора может выполнять советник генпрокурора?)
Советовать
Убрали подальше, чтобы не отсвечивала
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На повышение пошла
Замироточила
Отпиздили.
Сколько она уже должностей сменила?
третья за год
ценный кадр
Хаги Ваги
А могли и чаем напоить. Считай, повезло ей)
Не давай повода краснеть Краснову, Наташ
Разочаровалась в пыне Натаха?
А теперь придётся смириться со своим положением.
Судьба предателей вот такая.
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Из должности прыгает с увеличением доходов наверняка. Придется ей с tj сидеть только с домашнего компа.
"ого. С таким окладом теперь я точно за вас голосовать буду.' и понеслась.
@Вахтёр ну что это за хуйня, вам норм от этого спермотоксикоза в комментариях?
И правда слишком токсично