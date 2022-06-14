Сальвадор потерял половину инвестиций в биткоин из-за падения курса Статьи редакции
Судя по всему, ставка на криптовалюты не сработала — стране прогнозируют дефолт.
По состоянию на 13 июня 2022 года инвестиции Сальвадора в биткоин стоят примерно половину того, что за них заплатила страна, посчитал Mashable.
В октябре 2021 года президент Сальвадора Найиб Букеле приобрел на «спаде» 420 биткионов по цене более 60 тысяч за один биткоин. 9 мая он снова купил на «спаде» 500 биткоинов по цене более 30 тысяч за один биткоин. Теперь стоимость криптовалюты опустилась ниже 22 тысяч долларов — это минимум с конца 2020 года.
Сейчас Сальвадор держит 2301 биткоин, стоимость которых к моменту публикации заметки составляет около 53 миллионов долларов. Букеле инвестировал в криптовалюту 105,6 миллиона долларов.
В начале сентября 2021 года биткоин стал официальной валютой Сальвадора. За день до вступления закона в силу страна закупила 400 биткоинов стоимостью 20,9 миллиона долларов. Букеле заявил, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.
В стране проходили протесты из-за «биткоинизации» — местные считали, что она принесёт нестабильность и инфляцию. Митингующие выступали против Букеле, который, по их мнению, сосредоточил в своих руках слишком много власти и ослабил независимость судов — в ответ он иронично назвал себя в твиттере «самым крутым диктатором».
В мае 2022 года риск дефолта в Сальвадоре вырос: Букеле планировал выпустить крито-облигации, но их выпуск отложили из-за падения курса. Госдолг страны превысил 24 миллиардов долларов.
Только 14% предприятий стали использовать биткоин для совершения сделок. Согласно исследованию государственной Торговой палаты, более 90% компаний заявили, что признание биткоина платёжным средством никак не повлияло на их доход.
Хотели быть в тренде а оказались в жопе...
Просто еще поглубже залезли, а так они уже были там.
Они же вроде на мем стоках до этого теряли, или я путаю
Bitcoin City, блядь.
Хуй сосите
Произошел Найиб
Какая глупость, поднять экономику путём тусования каких-то валют туда сюда. Чтобы поднять экономику надо много работать, много создавать и много продавать и будет ок и без разницы какая у вас будет валюта и как она будет называться
Вот поэтому дети, хипстер в роли президента — это плохо.
Пусть скажут спасибо, что не на российских биржах инвестировали. Тут вообще без суда и следствия отжимают всё подряд. На прошлой неделе иностранные акции «обособили» (читай: отжали), сегодня торговлю швейцарским франком запретили.
Хуя ты приплёл.
Как дела, профессор Хаос? Получается сеять панику и разрушения?
С этим справляются другие.
Гении просто..
«Только 14%» — вообще-то неслабо так
Зачем писать про то, что чувак по имени: Сальвадор, купил биток?
А сколько визгов-то было в сторону США
Докупаем, глупцы
Купить биток по 60k, да этот парень просто чёртов гений!