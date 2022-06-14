Судя по всему, ставка на криптовалюты не сработала — стране прогнозируют дефолт.

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Президент Сальвадора Найиб Букеле. Фото Getty

По состоянию на 13 июня 2022 года инвестиции Сальвадора в биткоин стоят примерно половину того, что за них заплатила страна, посчитал Mashable.

В октябре 2021 года президент Сальвадора Найиб Букеле приобрел на «спаде» 420 биткионов по цене более 60 тысяч за один биткоин. 9 мая он снова купил на «спаде» 500 биткоинов по цене более 30 тысяч за один биткоин. Теперь стоимость криптовалюты опустилась ниже 22 тысяч долларов — это минимум с конца 2020 года.

Сейчас Сальвадор держит 2301 биткоин, стоимость которых к моменту публикации заметки составляет около 53 миллионов долларов. Букеле инвестировал в криптовалюту 105,6 миллиона долларов.

В начале сентября 2021 года биткоин стал официальной валютой Сальвадора. За день до вступления закона в силу страна закупила 400 биткоинов стоимостью 20,9 миллиона долларов. Букеле заявил, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.

В стране проходили протесты из-за «биткоинизации» — местные считали, что она принесёт нестабильность и инфляцию. Митингующие выступали против Букеле, который, по их мнению, сосредоточил в своих руках слишком много власти и ослабил независимость судов — в ответ он иронично назвал себя в твиттере «самым крутым диктатором».

В мае 2022 года риск дефолта в Сальвадоре вырос: Букеле планировал выпустить крито-облигации, но их выпуск отложили из-за падения курса. Госдолг страны превысил 24 миллиардов долларов.