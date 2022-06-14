Coinbase лишил сотрудников доступа к рабочей почте и внутренним системам перед увольнением Статьи редакции
Компания уволила 18% штата и готовится к «криптозиме».
Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг написал в блоге, что принял «трудное решение» сократить штат примерно на 18% на фоне падения курса биткоина. По данным WSJ, это около 1100 человек.
Во внутреннем письме, у которому получило доступ Vice, Армстронг сообщил, что сокращённые сотрудники получат известие об увольнении на личную почту, поскольку их уже отключили от Coinbase с «чувствительной» информацией о клиентах, чтобы «гарантировать, что ни один человек не примет необдуманного решения, которое нанесёт вред бизнесу или ему самому» — то есть, во избежание утечек.
Армстронг и раньше выражал негативное отношение к внутренним утечкам информации. Когда предполагаемый сотрудник Coinbase опубликовал анонимное сообщение в блоге, в котором выразил несогласие с решением компании и призвал к увольнению нескольких руководителей высшего звена, генеральный директор в своём твиттере заявил, что уволит того, кто это написал, если узнает. «Увольняйтесь и найдите компанию, в которую вы верите!», — добавил он.
В начале июня 2022 года Coinbase обьявила о заморозке найма и отмене нескольких уже выданных офферов на фоне общего спада на рынке криптовалют и выручки компании. Армстронг признался, что, по его мнению, Coinbase «переборщила с наймом» и заявил, что каждый новый сотрудник делал компанию «менее эффективной, а не более». Сейчас он готовится «к худшему» потенциальному исходу, добавил он.
10 июня сотрудники составили открытую петицию: они потребовали уволить топ-менеджеров из-за решений, «не отвечающих интересам компании». В частности, подписавшиеся считают, что работа руководства испортила имидж компании, привела к падению акций и угрозе потери лучших специалистов.
Увольняем, доувольняем, фиксируем прибыль 😎
Я всегда думал, что биржа живет за счет комиссий и марже на покупке и продаже, какая разница сколько там биток стоит?
Или я чет не знаю??
Это другое, вы не понимаете.
Скорее не так, крипте выгодна волатильность. Когда биток каждую неделю прыгал 40-60к, то вверх, то вниз, то было биржам заебись, потому что люди сидели и чуть ли не в течении дня торговали, чем давали объемы и комиссию.
Когда у тебя четкий даунтренд, то это хуево, потому что покупать сейчас на отскок будут единицы-долбоебы.
Помимо прочего, такой даунтренд создаёт давление на ликвидность, ходлеры будут держать, а торгаши будут фиксировать убытки и продавать, а вливания не будет в рынок именно фиата, соответчтвенно у биржи ещё может быть проблемы с фиатом и выплатами
я думал покупают на низах
Но не когда эти низы обновляются каждый день и тенденций к росту пока не наблюдается
Декриптофикация?
хаха офигенно
Что мешает "необдуманное решение" принять оставшимся сотрудникам в знак солидарности уволенным?