{"id":2124,"url":"\/distributions\/2124\/click?bit=1&hash=cb486ad033fc4681144b9dcb5bea9174c7b1186d3f634c0396acf30d50ab5312","title":"\u0422\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043c\u0435\u0451\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0448\u0443\u0442\u043e\u043a \u043e \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043e\u0434\u044b","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438","imageUuid":"0c8184f5-e991-5fb1-805a-302a5e5fb506","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
vc.ru

Coinbase лишил сотрудников доступа к рабочей почте и внутренним системам перед увольнением Статьи редакции

Компания уволила 18% штата и готовится к «криптозиме».

1492 просмотров

Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг написал в блоге, что принял «трудное решение» сократить штат примерно на 18% на фоне падения курса биткоина. По данным WSJ, это около 1100 человек.

Во внутреннем письме, у которому получило доступ Vice, Армстронг сообщил, что сокращённые сотрудники получат известие об увольнении на личную почту, поскольку их уже отключили от Coinbase с «чувствительной» информацией о клиентах, чтобы «гарантировать, что ни один человек не примет необдуманного решения, которое нанесёт вред бизнесу или ему самому» — то есть, во избежание утечек.

Армстронг и раньше выражал негативное отношение к внутренним утечкам информации. Когда предполагаемый сотрудник Coinbase опубликовал анонимное сообщение в блоге, в котором выразил несогласие с решением компании и призвал к увольнению нескольких руководителей высшего звена, генеральный директор в своём твиттере заявил, что уволит того, кто это написал, если узнает. «Увольняйтесь и найдите компанию, в которую вы верите!», — добавил он.

В начале июня 2022 года Coinbase обьявила о заморозке найма и отмене нескольких уже выданных офферов на фоне общего спада на рынке криптовалют и выручки компании. Армстронг признался, что, по его мнению, Coinbase «переборщила с наймом» и заявил, что каждый новый сотрудник делал компанию «менее эффективной, а не более». Сейчас он готовится «к худшему» потенциальному исходу, добавил он.

10 июня сотрудники составили открытую петицию: они потребовали уволить топ-менеджеров из-за решений, «не отвечающих интересам компании». В частности, подписавшиеся считают, что работа руководства испортила имидж компании, привела к падению акций и угрозе потери лучших специалистов.

#новости #coinbase #криптовалюты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
Жаль

Увольняем, доувольняем, фиксируем прибыль 😎

Ответить
Развернуть ветку
Абсолютный волк
принял «трудное решение» сократить штат примерно на 18% на фоне падения курса биткоина

Я всегда думал, что биржа живет за счет комиссий и марже на покупке и продаже, какая разница сколько там биток стоит?
Или я чет не знаю??

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Kuzminykh

Это другое, вы не понимаете.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Скорее не так, крипте выгодна волатильность. Когда биток каждую неделю прыгал 40-60к, то вверх, то вниз, то было биржам заебись, потому что люди сидели и чуть ли не в течении дня торговали, чем давали объемы и комиссию.
Когда у тебя четкий даунтренд, то это хуево, потому что покупать сейчас на отскок будут единицы-долбоебы.
Помимо прочего, такой даунтренд создаёт давление на ликвидность, ходлеры будут держать, а торгаши будут фиксировать убытки и продавать, а вливания не будет в рынок именно фиата, соответчтвенно у биржи ещё может быть проблемы с фиатом и выплатами

Ответить
Развернуть ветку
Абсолютный волк
потому что покупать сейчас на отскок будут единицы-долбоебы.

я думал покупают на низах

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Но не когда эти низы обновляются каждый день и тенденций к росту пока не наблюдается

Ответить
Развернуть ветку
Ramierl

Декриптофикация?

Ответить
Развернуть ветку
Рациональный шмель

хаха офигенно

Ответить
Развернуть ветку
Dan Master

Что мешает "необдуманное решение" принять оставшимся сотрудникам в знак солидарности уволенным?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
null