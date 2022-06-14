Компания уволила 18% штата и готовится к «криптозиме».

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Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг написал в блоге, что принял «трудное решение» сократить штат примерно на 18% на фоне падения курса биткоина. По данным WSJ, это около 1100 человек.

Во внутреннем письме, у которому получило доступ Vice, Армстронг сообщил, что сокращённые сотрудники получат известие об увольнении на личную почту, поскольку их уже отключили от Coinbase с «чувствительной» информацией о клиентах, чтобы «гарантировать, что ни один человек не примет необдуманного решения, которое нанесёт вред бизнесу или ему самому» — то есть, во избежание утечек.

Армстронг и раньше выражал негативное отношение к внутренним утечкам информации. Когда предполагаемый сотрудник Coinbase опубликовал анонимное сообщение в блоге, в котором выразил несогласие с решением компании и призвал к увольнению нескольких руководителей высшего звена, генеральный директор в своём твиттере заявил, что уволит того, кто это написал, если узнает. «Увольняйтесь и найдите компанию, в которую вы верите!», — добавил он.

В начале июня 2022 года Coinbase обьявила о заморозке найма и отмене нескольких уже выданных офферов на фоне общего спада на рынке криптовалют и выручки компании. Армстронг признался, что, по его мнению, Coinbase «переборщила с наймом» и заявил, что каждый новый сотрудник делал компанию «менее эффективной, а не более». Сейчас он готовится «к худшему» потенциальному исходу, добавил он.