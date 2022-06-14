Пока у производителей запасов хватает, но в крайнем случае совсем без чая россияне не останутся — как минимум на полках будет рассыпной.

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Фильтр-бумага для чайных пакетиков попала в список продукции, запрещенной для ввоза в Россию с 10 августа 2022 года, в пятом пакете санкций ЕС. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, около 65% продаваемого в России чая — чай в пакетиках разовой заварки, пишет Shopper’s. При этом, добавляет руководитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, фильтр-бумагу для них в стране никто не делает.

Опрошенные изданием эксперты называют среди основных поставщиков фильтр-бумаги американскую Glatfelter, у которой есть предприятия в Германии и Франции, и другие компании из Европы и Японии. Производители чая Floris, «Ахмад» и «Май» (бренды «Майский», Curtis и другие) рассказали, что пока запасов фильтр-бумаги достаточно.

«Май» ищет производителей аналогичной продукции в России и готов с ними обсуждать донастройку оборудования, а также рассматривает партнёрство с производителями из Турции и Китая. Но у них нет пока того объёма продукции необходимого качества, которое нужно российскому рынку.

Чантурия подтвердил, что сейчас чайные компании договариваются о поставках из Турции и Китая. Но на то, чтобы переналадить оборудование и увеличить объёмы производства, уйдёт время.

По мнению Вострикова, временные проблемы с поставками могут привести к сокращению ассортимента пакетированного чая, но не к дефициту чая в принципе — останется рассыпной. Вырастут ли цены после смены поставщиков, станет ясно после того, как компании перестроят логистику и переналадят производство, отмечает Чантурия.