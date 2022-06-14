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Новости
vc.ru

У российских чайных фабрик возникли проблемы с фильтр-бумагой для пакетированного чая — она попала под санкции ЕС Статьи редакции

Пока у производителей запасов хватает, но в крайнем случае совсем без чая россияне не останутся — как минимум на полках будет рассыпной.

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Фильтр-бумага для чайных пакетиков попала в список продукции, запрещенной для ввоза в Россию с 10 августа 2022 года, в пятом пакете санкций ЕС. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, около 65% продаваемого в России чая — чай в пакетиках разовой заварки, пишет Shopper’s. При этом, добавляет руководитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, фильтр-бумагу для них в стране никто не делает.

Опрошенные изданием эксперты называют среди основных поставщиков фильтр-бумаги американскую Glatfelter, у которой есть предприятия в Германии и Франции, и другие компании из Европы и Японии. Производители чая Floris, «Ахмад» и «Май» (бренды «Майский», Curtis и другие) рассказали, что пока запасов фильтр-бумаги достаточно.

«Май» ищет производителей аналогичной продукции в России и готов с ними обсуждать донастройку оборудования, а также рассматривает партнёрство с производителями из Турции и Китая. Но у них нет пока того объёма продукции необходимого качества, которое нужно российскому рынку.

Чантурия подтвердил, что сейчас чайные компании договариваются о поставках из Турции и Китая. Но на то, чтобы переналадить оборудование и увеличить объёмы производства, уйдёт время.

По мнению Вострикова, временные проблемы с поставками могут привести к сокращению ассортимента пакетированного чая, но не к дефициту чая в принципе — останется рассыпной. Вырастут ли цены после смены поставщиков, станет ясно после того, как компании перестроят логистику и переналадят производство, отмечает Чантурия.

Россия импортирует чай из Индии, Кении, Шри-Ланки, Китая и Вьетнама и 80% сырья перерабатывает на локальных заводах, указывает Shopper’s. Из-за логистических проблем ситуация с поставками напряжённая, но в ближайшее время будет решена, считает Чантурия.

#новости #чтотеперь

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75 комментариев
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tuorqai

борис николаич принял россию с чаем и сахаром, а оставил с макдаком и колой

путин оставит россию даже без чая с сахаром

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Оранжевый огонь

есть вариант что и без хуя с солью

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3 комментария
Андрей Малинин

Когда Борис Николаич Россию принимал, там уже были макдак и кола.

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4 комментария
Just Greg

скорее оставит с супом из 3 залуп и выебонами по поводу имеющихся залуп.

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Чувак против войны

Росчайкофе, руспродсоюз. Пиздец. А почему не высказался представитель ассоциации роскартон и товарищи из роспродрусбумаг? Что ответит туалетнаябумагаросруссоюз?

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Enoxix

За них отвечает росвыстрелвчлен

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Дмитрий Царь

А что ответит Рос чай раб?
@Fuскiпg Ростиslave

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3 комментария
Печеньки Госдепа

Это же просто сюр. В стране,которая имеет гигантские запасы дерева, испытывают проблемы с бумагой. Прорыв. Толчок. Рывок. Победа.

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Чувак против войны

Толчок. Хорошее слово

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luxury

Не было такой цели, производить все самостоятельно, ни у одной страны нет такой цели. Делают же в Индии канализационные люки для американских городов и как-то не особо разводят панику американцы, что типа сами не могут.

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3 комментария
ae

Там используется волокно аббаки.

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Татарский ихтиандр

Сука твари фашисты

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Серебряный инструмент

Ничего страшного, выбор есть всегда

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4 комментария
Данный Кирилл

Выпей чаю, успокойся.

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3 комментария
Dan

Новости смехдержавы

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Городской сумасшедший

Какой-то карлик гадит России во всём. Нет такой категории, где Пыня не создал бы проблем для нас. Вонючий клоп.

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похер

такой уж присущий неудачникам скилл антиМидаса

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Katerina

Кстати, в Париже есть люксовая марка чая, у них пакетики из простой советской… марли.

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Чувак против войны

Она тряслась в Урюпинском трамвае,
давило одиночество, тоска,
(не старая, домашняя, не злая),
вдруг сверху по-французски: "Dode pa?"

"Мужик, француз!"- подумалось бедняжке,
Париж, Шабли, Монмартр и фрикасе,
багет, рокфор, в бистро вкусняшки,
не веря счастью - "Кес ке се?"

И баритон почти французский,
мечты и дум прервав полёт,
задал вопрос на чистом русском-
"Трамвай, блять, до депА идёт?"

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3 комментария
Нижний интернет

Импортозамещение поможет

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Нижний интернет

Ахахах конечно нет, потому что исконно посконная наждачка для жепы тоже делается на западных станках.

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Человек-человек

Только на пользу, рассыпной чай лучше

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Пятая колонка

Тогда уж плиточный :)

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Кадровый велосипед

Кипяченая вода полезнее

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2 комментария
Виталя Вентилятор

ставлю лайк
Путин кайф

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КтоТы
Пока у производителей запасов хватает, но в крайнем случае совсем без чая россияне не останутся

как минимум у каждого россиянина есть другой чайный пакетик)

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Чувак против войны

*плач одинокой женщины.мп3*

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Чувак против войны

Да и вообще херня так-то. Я свои мудя в кипяток мокать не хочу!

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2 комментария
Otto Blotto

Вангую- скоро будет все, как при совке, чай наразвес(там внутри тоже все, как при совке будет- чайная пыль, труха, корни дерева м пр говно), кофе пеле из цикория(то то последние 3-4 года везде, из всех щелей лезет пропаганда о том, какой цикорий полезен, а кофе - вреден, тоже самое при совке было, паршивый(по сравнению с качеством нормального кофе в мире) кофе пеле сметали с прилавок сразу, а этот самый цикорий лежал годами и никто его не покупал, пока в 1990-91-м не рвануло. Помнится, году так в 81-м я спрашивал у матушки- а давай купим этот самый цикорий(упаковка мне нравилась), так мать морщилась- пока я живая никто его пить не будет! ; мясо с синими печатями из запасов на случай ядерной войны(его зранили по 15-20 лет и более), фиолетовые курочки, торт сказка и лимонад буратино. Все! Больше ничего не надо! И все будет по талонам!

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alekksandr cherr

так так.
как минимум будет рассыпной.
Хорошо.

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Alex V

Только бы не из стеблей и веток))

К началу 1980-х годов в обычных магазинах купить чистый индийский или цейлонский чай стало практически невозможно — его завозили крайне редко и небольшими партиями, он моментально раскупался. Иногда индийский чай завозился в столовые и буфеты предприятий и учреждений. В это время в магазинах обычно продавали низкосортный грузинский чай с «дровами» и “ароматом сена”.
Советский чай
В период 1917—1923 годов Советская Россия пережила «чайный» период: употребление алкогольных…
fishki.net
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Иванов Иван

Терпеть не могу рассыпной чай. Впрочем, я чай и не пью... Главное что цикория и шиповника в России хватает. А вот с шоколадом могут возникнуть проблемы...

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Кадровый велосипед

Иван чай от Дяди Вани будет

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Йолкин

Жил-был цикорий, маленький цикорий,
Но он сошел с ума,
Но он сошел с ума!

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похер

Кэроб – это натуральный заменитель какао, который используется в блюдах здорового питания. Получают это вещество из стручков рожкового дерева. Их собирают, высушивают и обжаривают, а после перемалывают до состояния порошка. Полученное вещество называется мука рожкового дерева или кэроб.

В отличие от плодов какао в нём нет кофеина и теобромина. А значит кэроб, который по вкусу и по внешнему виду не отличается от какао, можно назвать вполне приемлемой альтернативой любимому напитку.

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3 комментария
Gravette

Что там с боярышником?

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2 комментария
Invaders must die

На зоне чефир пьют

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Yadra Balmo

плиточный давайте

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плешивая моль чувствует боль

Я не буду шутить про "чайный пакетик"

Я не буду шутить про "чайный пакетик"

Я не буду шутить про "чайный пакетик"

https://yandex.ru/search/?text=tea+bag+сленг&lr=121567&clid=2323204&win=471&src=suggest_B

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TM

Хозяйке на заметку:
Не выбрасывайте старый чайный пакетик. Его можно открыть, высыпать использованную заварку, насыпать новую и использовать до тех пор пока он не развалится.
Также можно сшить пакетик для заваривания чая из старой футболки

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svnchez

жду драки за чай в магазинах рф

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Практический химик

Расссыпной чай, лифт, тетрапак, поезд тоже рассыпной

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Wladimir

Рассыпной им тоже нормально.
На вес скоро будут продавать с сахаром вместе)

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